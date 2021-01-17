Навального затримали в аеропорту Шереметьєво (оновлено)

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пряму трансляцію на каналі Навальний LIVE.

Підстави на вимогу опозиціонера правоохоронці не назвали, адвоката з ним не пустили.

Відомо, що затримання проводили співробітники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Російської Федерації.

"17 січня в аеропорту Шереметьєво співробітниками відділу розшуку оперативного управління УФСІН Росії у Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну. Подальшу міру запобіжного заходу Навального А. А. визначить суд. До рішення суду він перебуватиме під вартою", - цитує ТАСС повідомлення пресслужби УФСІН.

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сіл в Шереметьєво.