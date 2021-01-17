УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9885 відвідувачів онлайн
Новини
87 043 474

Навального затримали в аеропорту Шереметьєво (оновлено)

Навального затримали в аеропорту Шереметьєво (оновлено)

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пряму трансляцію на каналі Навальний LIVE.

Підстави на вимогу опозиціонера правоохоронці не назвали, адвоката з ним не пустили.

Відомо, що затримання проводили співробітники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Російської Федерації.

"17 січня в аеропорту Шереметьєво співробітниками відділу розшуку оперативного управління УФСІН Росії у Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну. Подальшу міру запобіжного заходу Навального А. А. визначить суд. До рішення суду він перебуватиме під вартою", - цитує ТАСС повідомлення пресслужби УФСІН.

Також читайте: В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сіл в Шереметьєво.

затримання (4357) росія (66478) Шереметьєво (17) Навальний Олексій (613)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+125
Да и хрен с ним.... Крым не бутерброд....
показати весь коментар
17.01.2021 20:06 Відповісти
+83
да пусть !
да пусть !
половина пусть сидит, а другая - охраняет
это же исконно рассейское состояние, начиная с Ивана Грозного (он же Кровавый)

меньше Украиной заморачиваться будут
показати весь коментар
17.01.2021 20:14 Відповісти
+51
Операция "Приемник" продолжается. Крым Небутербродович опять в игре. С Настоящей оппозицией Кремль в игры не играет
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво - Цензор.НЕТ 7815
показати весь коментар
17.01.2021 20:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
P. S. И да-нароссия заканчивается там,где кацап получает в е*ло. Работает 100 процентно.
показати весь коментар
18.01.2021 00:04 Відповісти
Все никак не дойдет до многих, что в рашке нет и не было никакого президента. Там только цари в новой обёртке. Поэтому мирная смена власти невозможна в принципе, только "преемник", что является передачей власти по наследству. То есть это самодержавие, как при Грозном. Если этот процесс по какой-то причине срывается, происходит смутное время и "говорят, царь - не настоящий!". Рашка до сих пор в 16 веке по уровню развития общества. Смутное время - период в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 истории России с https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1598 года по https://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 1613 год (существуют другие версии периодизации, доводящие хронологию Смуты до https://ru.wikipedia.org/wiki/1618_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1618 года ), ознаменованный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5 стихийными бедствиями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 гражданской войной , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1609%E2%80%941618) русско-польской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1610%E2%80%941617) русско-шведской войнами, тяжелейшим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 государственно-политическим и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 социально-экономическим кризисом.
показати весь коментар
17.01.2021 23:20 Відповісти
Як казав АзіровКровосіс "***** він на"

Льоша Бутербот 😂
показати весь коментар
17.01.2021 23:25 Відповісти
Вот это мастер-класс по знанию московитской истории ! Респект.
показати весь коментар
18.01.2021 05:31 Відповісти
В. НОВОДВОРСКАЯ:
Мне Алексей Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп.
Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм. И меня очень пугает эта волна, которая сейчас поднимается. Потому что она поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный - один из потенциальных лидеров этой новой погибели
показати весь коментар
17.01.2021 23:27 Відповісти
У Навального крайне мало шансов стать президентом россии. Гораздо больше шансов стать сакральной жертвой на пороге краха путинского режима. Когда этот режим зашатается, никто уже не станет заморачиваться на какой-то там Новичок.
показати весь коментар
17.01.2021 23:48 Відповісти
Какая-то вялотекущая жертва растянутой сакральности.
показати весь коментар
17.01.2021 23:53 Відповісти
Что тут поделаешь. Многим хотелось бы чтоб побыстрей. Не в смысле, чтоб Навального...
показати весь коментар
18.01.2021 00:10 Відповісти
Тут вопрос - а нафига Новичок, если тому же Немцову была пуля? И как могли "ошибиться в дозировке" профессионалы? И почему они такие ошибки допустили, что их "вычислил" Навальный через информацию в открытом доступе? Херня это всё, красивая сказка. Путин правду сказал: "Хотели бы убить - убили". Нужен Лёша системе.
показати весь коментар
18.01.2021 01:22 Відповісти
Ага. И Скрипаля.
показати весь коментар
18.01.2021 11:29 Відповісти
А, тебе, что ********* жалко - чем быстрее Рашен ********* развалится, тем лучше для всех.
показати весь коментар
18.01.2021 00:04 Відповісти
Вообще не жалко...
Просто многие думают, что после путена что-то изменится...
руцкий - это диагноз.
показати весь коментар
18.01.2021 00:06 Відповісти
В России за десять лет меняется всё, а за двести лет ничего не меняется
/Пётр Столыпин/
показати весь коментар
18.01.2021 00:22 Відповісти
Цирк ФСБшников продолжает свои гастроли. Повели Навального бутербродами кормить
показати весь коментар
17.01.2021 23:38 Відповісти
уйло обхезался от ненависти и страха.
показати весь коментар
17.01.2021 23:42 Відповісти
уйло сидит с попкорном и лыбится.
показати весь коментар
18.01.2021 01:36 Відповісти
не может он лыбиться уже с его болячками. и поп корн при раке кишечника нельзя.
показати весь коментар
18.01.2021 08:04 Відповісти
уйло -это ты, а Тупин- *****!
показати весь коментар
18.01.2021 09:39 Відповісти
Не гоните на Навального, ТВАРИ ПАЛЬЦЕМСДЕЛАННЫЕ - он боретмся с Х#ЙЛОМ, а значит его надо в этом поддерживать.
показати весь коментар
17.01.2021 23:46 Відповісти
Все кто боролся и представлял опасность уже получили свою пулю. Кто под Кремлём, кто в подъезде, кто чайку попил особого. А тут прям в рубашке рождённый. Целое КГБ за ним бегает, а убрать не могут.
показати весь коментар
18.01.2021 01:24 Відповісти
Он неуловимый Джо.
показати весь коментар
18.01.2021 08:39 Відповісти
Посмотрите на его загар, на холёное лицо - вот как он "борется".
показати весь коментар
18.01.2021 01:38 Відповісти
Ну ты бы на его месте боролся в рубище и обосраных штанах.
показати весь коментар
18.01.2021 11:31 Відповісти
Я не гебня рашистская, потому его место мне не интересно.
показати весь коментар
18.01.2021 12:59 Відповісти
Ну про "небутерброт" Навальному разів з двісті тут нагадали і справедливо.

А от про того, хто дозволив зробити з Криму "небутерброт" чомусь ніхто (може я пропустив?) тут ні мур-мур.

А полковник від спецоперацій Максим Кривонос вже принаймні двічі заявляв, що ми могли оборонити Крим, якби бодай щось для цього зробили!
Подейкують, що неголеному колишньому комсомолістському вождику з райкому сам Обама переконливо доводив, що мир краще, ніж війна, блін, та й тодішній спікер держдуми Рашенрейху Наришкін переконливо радив не дьоргатись...

Мало того, наступник (теж за дивним збігом обставин колишній комсомолістський ватажок) того, хто здав Крим Окурку-Блідій Молі ще й дозволив нашим небутербродникам там, на "небутерброді" продовжувати заробляти криваві, в буквальному сенсі слова грошики.

Може варто б нам не тільки Навального згадувати з його, хай і паскудними, словами про Крим, а й про своїх "героїв" не забувати, бо ми цю свою помилку очевидно не відрефлексували, та й висновків з неї не зробили, тому й сидимо, як заповітав Порошенко у тому ж лайні, в яке він нас своїм мінським договорняком всадив.
показати весь коментар
17.01.2021 23:52 Відповісти
Зелебобик! Давай перекрывать трассы иди!
показати весь коментар
18.01.2021 08:35 Відповісти
Ватный длбб, а чем тебе не нравятся минские угоды ,понятно ,что они не идеальны, но ты ,баран винторогий,должен вспомнить то время, когда татаромордовская орда ломилась напролом не считаясь с потерями. Рассуждатель хренов ретроспективный...
показати весь коментар
18.01.2021 09:37 Відповісти
Эта методичка давно протухла, зайди в контору тебе товарищ майор свежую выдаст
показати весь коментар
18.01.2021 09:57 Відповісти
надо посадить всех, кто в 2014 не дал Саше Молчану пойти защищать Крым от зелёных человечков.
показати весь коментар
18.01.2021 10:52 Відповісти
Что же он делает то, ему же снова напхают Новичка полные трусы.
показати весь коментар
17.01.2021 23:53 Відповісти
У нег договор с окурком.
показати весь коментар
18.01.2021 08:38 Відповісти
Хейтить Лёху политически неверно. ОН - ЕДИНСТВЕННЫЙ кто противостоит Упырю - экзистенциальному врагу большинства украинцев. При этом он - ЧАСТНОЕ ЛИЦО. Многие помнят СЛОВА про "небутерброд". Но никто не хочет вспомнить про ДЕЛА - ТЫСЯЧ ВООРУЖЁННЫХ КРЕПКИХ ЗДОРОВЫХ МУЖИКОВ - военнослужащих ВСУ в Крыму. Которые без единого выстрела сдали свои в\ч, оружие, честь, совесть, Украину, Присягу. А виноват в этом кто ? Лёха, конечно, а не эти шкурники и трусы. А если бы они помнили о Присяге и Уставе и что положено делать при нападении каких-то чертей на в\ч - то не было бы этого кровавого и тоскливого хххххца, которому конца и края не видно. "Приказа не было..."(с) Ню , ню ... Кто так считает - пусть потом это скажет своим детям - сиротам, когда на его глазах бандюган зарежет его жену - приказа же не было, ага.
показати весь коментар
18.01.2021 00:46 Відповісти
С местными крымскими СБУшниками всё понятно, но Турчинову предлагали перебросить в Крым из Киева спенцаз под командованием генерала Радецкого - они бы не дали всё захватить шито-крыто, они привезли бы парочку "языков" с рассеским выгаваром,
в новёхонькой рассейскй фформе без опознавательных знаков и захват Крыма был бы сорван. Но Турчинов отказался. И за это будет отвечать, маланец.
показати весь коментар
18.01.2021 01:46 Відповісти
Ольгинец. Тема про Навального и его арест! Упагойся...
показати весь коментар
18.01.2021 08:33 Відповісти
С местными крымскими СБУшниками всё понятно, но Турчинову предлагали перебросить в Крым из Киева спенцаз под командованием генерала Радецкого - они бы не дали всё захватить шито-крыто, они привезли бы парочку "языков" с рассеским выгаваром,
в новёхонькой рассейскй фформе без опознавательных знаков и захват Крыма был бы сорван. Но Турчинов отказался. И за это будет отвечать, маланец.
показати весь коментар
18.01.2021 13:01 Відповісти
нахера ты копипастишь одно и то же сообщение, сраный зелебот? Ты же однозначно палишься, и ни одно сообщение после копипасты восприниматься всерьёз не будет.
Плохо работаете.
показати весь коментар
18.01.2021 15:22 Відповісти
А его отправили в спам, пришлось повторить.
показати весь коментар
18.01.2021 17:14 Відповісти
Твари рашистские ,вон из Украины!
показати весь коментар
18.01.2021 09:29 Відповісти
протокол заседания СНБО по Крыму от 2014-го сам нагуглишь, лапоть мухосранский?
показати весь коментар
18.01.2021 10:53 Відповісти
Извините - нет. Битый аргумент. ОНИ обязаны были отогнать вооружённых чертей -от ворот своих в\ч. Это следует напрямую из присяги и устава .Если бы ТОГДА этих щщявликов с калашами и в модных очочках шуганули бы пулемётами - НИЧЕГО БЫ НЕ БЫЛО. Упырь бы отполз стопудово. Упырь ВСЕГДА сначала берёт на слабо. А если бы тогда всего - то те мужики в форме ВСУ в Крыму не оказались бы шкурами и трусами - НИЧЕГО БЫ НЕ БЫЛО, ни аннексии, ни войны в Донбассе, ни десятков тысяч убитых , раненых, калек-инвалидов,, сотен тысяч беженцев, сирот, вдов, разорения, разрушения , уничтожения промышленности , десятков миллиардов баксов убытков и всего этого пестеса , которому не видать конца. При этом служба в ВСУ тогда была ДОБРОВОЛЬНОЙ ! Ссышь воевать, стрелять во врага, самому быть убитым (это нормально) - НЕ ИДИ В АРМИЮ. Иди вкалывай в поле , на ферме, на стройке, на заводе до кровавых мозолей за копейки, пахать на чванливых панов, пробуй замутить своё дело и пр - пока от голода даже в современной Украине здоровый мужик с руками никто не умер. Но будешь выглядеть как мужик и казак , а не как жалкое ссыкло и предатель, которого и Присягу Украине и украинскому народу никто с ножом у горла не заставлял давать
показати весь коментар
18.01.2021 16:53 Відповісти
Писец бутерброду.
показати весь коментар
18.01.2021 01:03 Відповісти
Системе нужен "поп гапон", в данном случае Алексей. Тот, кто выведет людей поорать "мы здесь власть", а в понедельник люди пойдут на свои рабочие места. Ничего с ним не случится. Не переживайте, дозу яда ему по-видимому рассчитали очень даже скурпулёзно.
показати весь коментар
18.01.2021 01:26 Відповісти
А мог бы прятаться в Литве, как Тихановская.
показати весь коментар
18.01.2021 01:28 Відповісти
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво - Цензор.НЕТ 4812
показати весь коментар
18.01.2021 01:30 Відповісти
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво - Цензор.НЕТ 1084
показати весь коментар
18.01.2021 01:32 Відповісти
тоже захотел увидеть ясные глаза, полные мира и любви-у соседей по камере
показати весь коментар
18.01.2021 06:58 Відповісти
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво - Цензор.НЕТ 5644
показати весь коментар
18.01.2021 01:34 Відповісти
Вот горе то какое для Украины
показати весь коментар
18.01.2021 05:42 Відповісти
такая же скре-поносная гнида как и ***** и нам от его отравления и ареста -- ни холодно ни жарко --- МАКАРЕВИЧ шел в первой шеренге по москве обернувшись в наш прапор в 14 году --- это был поступок
показати весь коментар
18.01.2021 06:48 Відповісти
Навальный настоящий герой нашего времени. Я хотела бы дружбы с Россией, в которой он был бы президентом.
показати весь коментар
18.01.2021 06:53 Відповісти
"крым не бутерброд"
показати весь коментар
18.01.2021 07:33 Відповісти
Да и Навальный не дурак.
показати весь коментар
18.01.2021 07:51 Відповісти
Дружи себе под одеялом тихенько-тихенько, а настоящие украинцы посылаютнах росисю вместе с Подвальным и желают ей полного краха и тотальной нищеты, падлы...
показати весь коментар
18.01.2021 09:26 Відповісти
Ты со своим убийцей тоже будешь дружить, после того как он тебя ограбит и убьет?
показати весь коментар
18.01.2021 13:55 Відповісти
Уже был один такой ,,друг" Б. Ельцин .Загнал нас тогда в снг в то время как страны Балтии сразу отказались от этого эрзаца ссср и ввели визовый режим с рашкой
показати весь коментар
18.01.2021 14:32 Відповісти
ох и понабежало сюда кремлеботов со своей дружбой
гори в аду, жевтоне!
показати весь коментар
18.01.2021 15:24 Відповісти
Скрєпами знову засмерділо.
Панове модератори! Я все розумію: свято - це чудово. Але то не привід, щоб не проводити дезінсекцію на форумі від скрєпних тарганів!
показати весь коментар
18.01.2021 16:02 Відповісти
Ты свои портянки сначала понюхай.
показати весь коментар
19.01.2021 06:38 Відповісти
Самовбийся, бєшена ватко . Світ чистішим стане .
показати весь коментар
19.01.2021 09:27 Відповісти
Если, вдруг, Россия начнет "вставать с колен" по руководством Навального, - мало никому не покажется. Он из категории "буйных", вожак , за которым пойдут такие же буйные. Он унизил Путина и его основу - всякого рода тайные ведомства, привыкшие все делать исподтишка. Тек, кто любит идти в открытую, напролом, безо всяких этих многоходовочек, устали от этого дерганья и хотят решить все разом. Среди них и буйные головы из среды военных.
показати весь коментар
18.01.2021 07:34 Відповісти

Наївність, доки в РФ центр Москва, там нічого не зміниться, навальний такий же путін лайт і більш інтелегентний
показати весь коментар
18.01.2021 13:50 Відповісти
Я думаю Навальный для россиян такая же блесна которую надо заглотить с крючком, как для украинцев была Гадя Савченко. Из которой сделали Героиню, дали ей Героя Украины, и даже не вспомнили, что она участвовала в Антимайданах, что в "плен" она попала по своей воле, что голод, который она объявляла на пол-года был фейковый, что она была человеком Медведчука-кума Путина, и работницей программы секс по телефону.
показати весь коментар
18.01.2021 08:33 Відповісти
Трудно представить ситуацию, когда например в годы Второй мировой войны в фашистскую Германию добровольно поехал бы сдаваться бы кто-то первых коммунистов СССР, например Молотов. Какая была бы от этого поступка польза, никакой.
Поэтому мне не понятна позиция Навального. На что он надеялся. Что российский народ с рабской психологией его отобьет. Поэтому приезд Навального в РФ это подарок Путину, который или сразу убьет Навального или перед смертью будет долго его мучить, чтобы другим было не повадно.
показати весь коментар
18.01.2021 08:51 Відповісти
НІ, просто готовлять план В чи С на царя Московії, такий собі інтелегентний putin - light, а як що навальний відсидить то це йому політичної ваги додасть і буде він як Мандела який вийшов з тюряги одразу на царювання всією Расєєю )
показати весь коментар
18.01.2021 13:47 Відповісти
Лайкнул статье *нихто пЯтрофич*- редкостная тварь пригожинская...
показати весь коментар
18.01.2021 09:20 Відповісти
кацапы как всегда готовы сменить одно хйло на другое скрепные забавы лишнехромосомцев
показати весь коментар
18.01.2021 09:26 Відповісти
Да и хрен с ним
показати весь коментар
18.01.2021 10:07 Відповісти
Та насрать на этого Навального, он такой же имперец как и ...уйло
показати весь коментар
18.01.2021 11:18 Відповісти
Чё вы треплетесь бестолку?
В системе Навальный или нет - будет понятно по зомбоящику.
показати весь коментар
18.01.2021 11:33 Відповісти
Питання : ЯКА РІЗНИЦЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ХТО ПРИЙДЕ ДО ВЛАДИ В МОСКОВІЇ - НАВАЛЬНИЙ, ПРОВАЛЬНИЙ, ПЕРДУНІН ЧИ ІВАНОВ З СІДОРОВИМ, МОСКОВІЯ ВСЕ ОДНО ЗАЛИШИТЬСЯ ІМПЕРСЬКОЮ КРАЇНОЮ З КРИМНАШЕМ І ПОСТІЙНОЮ ВІЙНОЮ З СУСІДАМИ І ТАКОЮ ВОНА БУДЕ ДОКИ НЕ РОЗВАЛИТЬСЯ НА НЕЗАЛЕЖНІ ВІД МОСКВИ КРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ
показати весь коментар
18.01.2021 13:43 Відповісти
ПУТИН ТЕРРОРИСТ И УБИЙЦА, А НАВАЛЬНЫЙ ПОКА НАМ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ СДЕЛАЛ.
показати весь коментар
18.01.2021 18:39 Відповісти
Ура, товарисчи! Так йому і треба.
показати весь коментар
18.01.2021 19:37 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 