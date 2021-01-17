Навального затримали в аеропорту Шереметьєво (оновлено)
Російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пряму трансляцію на каналі Навальний LIVE.
Підстави на вимогу опозиціонера правоохоронці не назвали, адвоката з ним не пустили.
Відомо, що затримання проводили співробітники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Російської Федерації.
"17 січня в аеропорту Шереметьєво співробітниками відділу розшуку оперативного управління УФСІН Росії у Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну. Подальшу міру запобіжного заходу Навального А. А. визначить суд. До рішення суду він перебуватиме під вартою", - цитує ТАСС повідомлення пресслужби УФСІН.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сіл в Шереметьєво.
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Льоша Бутербот 😂
Мне Алексей Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп.
Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм. И меня очень пугает эта волна, которая сейчас поднимается. Потому что она поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный - один из потенциальных лидеров этой новой погибели
Просто многие думают, что после путена что-то изменится...
руцкий - это диагноз.
/Пётр Столыпин/
А от про того, хто дозволив зробити з Криму "небутерброт" чомусь ніхто (може я пропустив?) тут ні мур-мур.
А полковник від спецоперацій Максим Кривонос вже принаймні двічі заявляв, що ми могли оборонити Крим, якби бодай щось для цього зробили!
Подейкують, що неголеному колишньому комсомолістському вождику з райкому сам Обама переконливо доводив, що мир краще, ніж війна, блін, та й тодішній спікер держдуми Рашенрейху Наришкін переконливо радив не дьоргатись...
Мало того, наступник (теж за дивним збігом обставин колишній комсомолістський ватажок) того, хто здав Крим Окурку-Блідій Молі ще й дозволив нашим небутербродникам там, на "небутерброді" продовжувати заробляти криваві, в буквальному сенсі слова грошики.
Може варто б нам не тільки Навального згадувати з його, хай і паскудними, словами про Крим, а й про своїх "героїв" не забувати, бо ми цю свою помилку очевидно не відрефлексували, та й висновків з неї не зробили, тому й сидимо, як заповітав Порошенко у тому ж лайні, в яке він нас своїм мінським договорняком всадив.
в новёхонькой рассейскй фформе без опознавательных знаков и захват Крыма был бы сорван. Но Турчинов отказался. И за это будет отвечать, маланец.
в новёхонькой рассейскй фформе без опознавательных знаков и захват Крыма был бы сорван. Но Турчинов отказался. И за это будет отвечать, маланец.
Плохо работаете.
гори в аду, жевтоне!
Панове модератори! Я все розумію: свято - це чудово. Але то не привід, щоб не проводити дезінсекцію на форумі від скрєпних тарганів!
Наївність, доки в РФ центр Москва, там нічого не зміниться, навальний такий же путін лайт і більш інтелегентний
Поэтому мне не понятна позиция Навального. На что он надеялся. Что российский народ с рабской психологией его отобьет. Поэтому приезд Навального в РФ это подарок Путину, который или сразу убьет Навального или перед смертью будет долго его мучить, чтобы другим было не повадно.
В системе Навальный или нет - будет понятно по зомбоящику.