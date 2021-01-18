Химкинский суд арестовал на 30 суток российского оппозиционера Навального, - адвокат
Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
Об этом сообщил в Твиттере адвокат российского оппозиционера Вадим Кобзев, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, судебное заседание резко перенесли с 29 января на сегодня.
ФСИН потребовала суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".
Как сообщалось, заседание по делу Навального проходило в отделении полиции.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
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ще раз спросіла Му-му на своїй собачій мові
"За то, что выгребла в прошлый раз !"
сурово відповів Герасім
посконно вічна російська драма
Меня поражает то, что расейская полиция добросовестно выполняет идиотские команды идущие из Кремля, а православный министр закордонных справ, обматеривший по православному министра иностранных дел Саудовской Аравии господина Аделем аль-Джубейрома, защищает князя Темнейшего.
Але...
Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
Ну и его шедевр про "крым-не-бутерброд" - и это сказал типа юрист
Ручная оппозиция - это жирик, это комму6исты. Но не Навальный.
Кремль демонстрирует системное поведение косного авторитарного репрессивного государства. Нет простых ответов на сложные вопросы. Актуально нам нужно поддерживать воскресшего Навального. Нужно ставить себе сверх задачи, а Навальный - это наш этап в том числе на пути победы над рашкой, на пути возврата наших территорий.
теперь санкции нужно на Московию..
https://www.facebook.com/evgen.dykyj/posts/10159013975818808 Вчера в 07:52 ·
ОБЕРЕЖНО: ОПЕРАЦІЯ "НОВІЧЬОК"?
Як науковець, дуже скептично ставлюсь до конспірології. Більшість фактів, які стають основою теорій змов, набагато краще пояснюються людською дурістю та недбалістю (95%) та випадковістю (5%) Але ж "навіть якщо у Вас паранойя, це ще не означає що за Вами не стежать" (с) Лише мені здається що недоотруєння Навального з подальшим телефонним камінгаутом "чистильника трусів", та його сьогоднішнє тріумфальне повернення до Московії, де його зустрічають піонери з оркестром (опозиціонери) та почесна варта (менти з вагонзаками) - це початок "операції Новічьок", вона ж "операція Прєємнік"? Коли російський режим реально когось хоче вбити, це виглядає мяко кажучи не так - згадаємо Дудаєва, Литвиненка, Політковську, Новодворську, Нємцова і тисячі менш відомих. Тож не відпускає відчуття, що російські олігархи, налякані санкціями, готують демонстративну заміну старого і вже недієздатного Пу ("Акела промахнувся..." (с)) на нібито "опозиційного політика" та "ворога режиму", який при тому є таким само як Пу російським шовіністом та імперіалістом, "кримнашистом" тощо. Захід радісно зніме санкції, російські еліти зітхнуть з полегшенням та продовжать щасливо жити на вкрадений "брудний трильйон", а нам доведеться далі мати справу із агресивною Імперією Зла, тільки тепер вже не ізольованою у світі, яко та північна Корея, а знову обласканою всіма шрьодерами та макронами продажного та водночас наївного Заходу. Ну що ж, і не таке переживали. Але готуємось, і не ведемось на дешеві розводки "іншої Росії" - на жаль, її "іншої" не існує, лише ця, імперська, біологічно ворожа до всіх народів, що мріють вирватись на свободу - хто б її не очолював, кагебешний старічьок чи типу "демократичний" новічьок...
Для меня - это показатель, что из себя представляет страна под названием РФ и её руководство: диктатура, фашизм, терроризм, тотальная коррупция и круговая преступная порука!
И заметьте: не нашлась ни одного порядочного мента, прокурора, эфэсбэшника, военного, судьи, депутата госдуры и т.п....., кто бы открыто выступил против путинского произвола!
Страна рабов !!!
донбасс вернут как минимум
да и крым с большой долей вероятности чуть позже
имхо под это действо вся эта клоунада и организовалась
чтобы рашке морду лица сохранить
пс. я вот думаю крымский мост взорвать или оставить?
Нам яке до того діло?
Шо их жалеть, этих казламордых ??? Бабы ищё нарожают.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3652292858169553?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
Посадили таки нашого нального на 30 діб.
Це тільки здається. що путін втратив здоровий глузд і не розуміє, що налаштовує проти себе світову прогресивну громадськість.
Він все робить технологічно правильно: головне показати ванюшкам хто в домі хазяїн. Всі будете сидіти, потвори! Якщо не захочете померти.
За це його і *******.
Вчіться, якщо маєте намір колись бути українським гауляйтером московії!
навіть білоруси - то бомбісти проти імпотентних касабів
Навальному - здоровья, удачи, выдержки.
Без оглядки на общество и Запад.
С опорой на грубую силу и сапог жандарма.
Да, мы - бандиты! - говорят в Кремле.
И что вы с нами сделаете?! И смеются 😡
І Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ТРУСОВ-БУТЕРБРОД
КУЙ ВАМ КРИМ УКРАИНА