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Химкинский суд арестовал на 30 суток российского оппозиционера Навального, - адвокат

Химкинский суд арестовал на 30 суток российского оппозиционера Навального, - адвокат

Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Об этом сообщил в Твиттере адвокат российского оппозиционера Вадим Кобзев, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, судебное заседание резко перенесли с 29 января на сегодня.

ФСИН потребовала суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".

Как сообщалось, заседание по делу Навального  проходило в отделении полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о задержании Навального: "Продолжение позорной практики наступления на права человека"

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Автор: 

россия (95308) суд (25072) Навальный (855)


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Топ комментарии
+28
Джо, подкинь им полезных санкций!
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18.01.2021 15:54
+17
Та то все договорняки , цей цирк вже давно добре срежесированний
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18.01.2021 16:06
+13
А что там в Хабаровске? Фсё..?
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18.01.2021 15:57
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Джо, подкинь им полезных санкций!
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18.01.2021 15:54 Ответить
"За что ?"
ще раз спросіла Му-му на своїй собачій мові

"За то, что выгребла в прошлый раз !"
сурово відповів Герасім

посконно вічна російська драма
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18.01.2021 16:43 Ответить
Сегодня все мировые СМИ показывают в Новостях, как по команде убийцы Немцова, копы арестовали на таможне оппозиционера Алексея Навального и как украинский «Беркут» Януковича отсекает от отравленного «Новичком» Алексея его адвоката.
Меня поражает то, что расейская полиция добросовестно выполняет идиотские команды идущие из Кремля, а православный министр закордонных справ, обматеривший по православному министра иностранных дел Саудовской Аравии господина Аделем аль-Джубейрома, защищает князя Темнейшего.
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18.01.2021 18:10 Ответить
как однако Лукашенко= Путину, как под копирку.
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18.01.2021 21:04 Ответить
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво. Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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18.01.2021 20:07 Ответить
Или дурачок или там уже все договорено. Адекватный человек не поперся бы в руцкую тюрму...
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18.01.2021 15:57 Ответить
Та то все договорняки , цей цирк вже давно добре срежесированний
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18.01.2021 16:06 Ответить
немецкие врачи тоже участвуют?
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18.01.2021 16:39 Ответить
Ні не думаю
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18.01.2021 20:24 Ответить
Ту коллективный идиотизм, я уже даже не обращаю внимания на это. Навальный находился три недели в коме, сейчас его арестовали - но на цензоре его все равно называют 'агентом кремля '
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19.01.2021 09:42 Ответить
Безусловно. Это сквозит во всех его речах. И борется он против коррумпированных расейских чиновников, но никогда лично против *****
Ну и его шедевр про "крым-не-бутерброд" - и это сказал типа юрист
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19.01.2021 12:11 Ответить
Он называет путена бункерным дедом. Навального не убили по чистой случайности. Все, что раскачивает недоимперию, нам на руку.
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19.01.2021 14:58 Ответить
Не треба примітивно все спрощувати, він не агент Кремля він лялька одного з кремлівських угрупувань, хто ляльковод взнаємо, коли прийде час . Те що його реально отруїли ніхто не сумнівається, хоча путен правильно сказав - хотіли б ліквідовувати - то й ліквідовували б ! Хтось в цьому сумнівається ?По друге мене завжди насторожувало те що люди за перепост або лайк ( тобто за набагато менше зло для влади) отримували реальні вироки та йшли на зону і лише Леха чомусь постійно зіскакував
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19.01.2021 14:06 Ответить
Леху, как вы говорите, чуть не убили. А вы ретранслируете сказки бункерной крысы про то, что если бы реально хотели, то убили бы. Кремль и про Немцова говорил, что путену это якобы не выгодно. Вы видели сенсационное расследование Навального? Навальный становится известным во всем мире узником кремля, я просто поражаюсь цинизму наших комментаторов , которые всеми силами нивелируют факт значимости репрессивного поведения кремля в отношении их оппозиции .
Ручная оппозиция - это жирик, это комму6исты. Но не Навальный.
Кремль демонстрирует системное поведение косного авторитарного репрессивного государства. Нет простых ответов на сложные вопросы. Актуально нам нужно поддерживать воскресшего Навального. Нужно ставить себе сверх задачи, а Навальный - это наш этап в том числе на пути победы над рашкой, на пути возврата наших территорий.
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19.01.2021 15:10 Ответить
Я висловив всього лише свою особисту думку , ви можете з нее погодитись або не погодитись . Втім як то кажуть вскритие покажет
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19.01.2021 16:06 Ответить
Конечно. Но просто ваша думка очень созвучна с баснями кремлевских пропагандонов, что очень жаль.
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19.01.2021 18:03 Ответить
Соррі я не чув байку від Кремля про то що Навальний грає на одну з кремлевських банд , с завдоволеннм почитаю як дасте сцилку
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19.01.2021 21:51 Ответить
Вы подтверждаете слова путена, что 'если бы хотели, отравили бы'.
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20.01.2021 11:01 Ответить
Та можно це як завгодно назвати але я впевнений - хтіли б ліквідувати то зробили б це . Невже ви вважаетє що у касапськоі гєбні немає на то ресурсів і можливостй??Коли пролунала команда фас то Немцова прямо біля Кремля розстріляли
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20.01.2021 11:38 Ответить
Очень непонятно, когда оппонент говорит,'я впевнений'. Особенно, когда идёт речь об убийствах или намерении убить от кремля. Посмотрите расследование Навального на ютуб. Ведь он свои данные не с потолка взял. Там работала целая команда - это были журналисты Bellingcat, портал insider, журналисты cnn и шпигель. Они провели предварительное расследование,где выяснили, что за Навальным следовала группа из восьми человек, в неё входили специалисты по химоружию, врачи, военные, это команда убийц, которые прибывали на место его новой дисклокации за день или параллльными рейсами, часто под вымышленными именами. Кто это может себе позволить, если не фсб? Почему не расширялся список убийц для более эффективной слежки?Все просто, это была не просто слежка, готовилось убийство , боялись утечки. Все это было на уровне предположений, но к этому прибавляется факт отравления Навального новичком и 'пленки' Навального , которые уникальны по своему содержанию - это явка с повинной от фсб. То что не получилось , так то чистая случайность , связанная с порядочностью пилота , с привлечением внимания запада к лечению и тд.
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21.01.2021 06:49 Ответить
вот и хорошо - я держал за это кулаки..
теперь санкции нужно на Московию..
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18.01.2021 15:57 Ответить
Больше санкций -- хороших и разных...
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19.01.2021 15:30 Ответить
А что там в Хабаровске? Фсё..?
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18.01.2021 15:57 Ответить
Вони його боятимуться возити на суди - так в цьому відділені й сидітиме . Хоча кого боятись владі у москві ? Інтелигенція з лібералами та демократами бутафорна, слабка й серлива!
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18.01.2021 15:58 Ответить
https://www.facebook.com/evgen.dykyj?hc_ref=ARRt3r_SdvLTTgELnfmiynkTbG1kVlymSj_VyJcDTPgBNzTChT6qCOcgDSc1tV3HPfE&fref=nf Evgen Dykyj
https://www.facebook.com/evgen.dykyj/posts/10159013975818808 Вчера в 07:52 ·

ОБЕРЕЖНО: ОПЕРАЦІЯ "НОВІЧЬОК"?
Як науковець, дуже скептично ставлюсь до конспірології. Більшість фактів, які стають основою теорій змов, набагато краще пояснюються людською дурістю та недбалістю (95%) та випадковістю (5%) Хімкинський суд заарештував на 30 діб російського опозиціонера Навального, - адвокат - Цензор.НЕТ 3669 Але ж "навіть якщо у Вас паранойя, це ще не означає що за Вами не стежать" (с) Хімкинський суд заарештував на 30 діб російського опозиціонера Навального, - адвокат - Цензор.НЕТ 3669 Лише мені здається що недоотруєння Навального з подальшим телефонним камінгаутом "чистильника трусів", та його сьогоднішнє тріумфальне повернення до Московії, де його зустрічають піонери з оркестром (опозиціонери) та почесна варта (менти з вагонзаками) - це початок "операції Новічьок", вона ж "операція Прєємнік"? Коли російський режим реально когось хоче вбити, це виглядає мяко кажучи не так - згадаємо Дудаєва, Литвиненка, Політковську, Новодворську, Нємцова і тисячі менш відомих. Тож не відпускає відчуття, що російські олігархи, налякані санкціями, готують демонстративну заміну старого і вже недієздатного Пу ("Акела промахнувся..." (с)) на нібито "опозиційного політика" та "ворога режиму", який при тому є таким само як Пу російським шовіністом та імперіалістом, "кримнашистом" тощо. Захід радісно зніме санкції, російські еліти зітхнуть з полегшенням та продовжать щасливо жити на вкрадений "брудний трильйон", а нам доведеться далі мати справу із агресивною Імперією Зла, тільки тепер вже не ізольованою у світі, яко та північна Корея, а знову обласканою всіма шрьодерами та макронами продажного та водночас наївного Заходу. Ну що ж, і не таке переживали. Але готуємось, і не ведемось на дешеві розводки "іншої Росії" - на жаль, її "іншої" не існує, лише ця, імперська, біологічно ворожа до всіх народів, що мріють вирватись на свободу - хто б її не очолював, кагебешний старічьок чи типу "демократичний" новічьок...
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19.01.2021 09:49 Ответить
Выражаю глубокую озабоченность
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18.01.2021 16:01 Ответить
А я кручу пальцем у виска - арестовывать покемонов еще никто не пытался....
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18.01.2021 16:02 Ответить
всё бывает в первый раз, особенно на паРаше.
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18.01.2021 19:04 Ответить
А я выражаю глубокую обеспокоенность.
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18.01.2021 16:08 Ответить
Так даже эСэСовцы не поступали !!!
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18.01.2021 16:42 Ответить
Ну да, они сразу "мочили".
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19.01.2021 15:31 Ответить
Кстати, шо там нового у руских? И кто этот "Навальный"? Типа Пикачу?
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18.01.2021 16:01 Ответить
швидше йому йаду для прикритія страстєй...
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18.01.2021 16:02 Ответить
Так уже ж давали...
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18.01.2021 16:09 Ответить
Недодали...
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18.01.2021 20:42 Ответить
Поржав з клоунади цирку, під назвою "приліт Навального" Чомусь подумалось, що ***********-фашистській хунті легше просунути своїх агентів на президентів України і США, ніж свого агента на зміну ХУ..ЛУ Сценарій для особливо тупих 86% І вони в супер-екстазі. (с)
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18.01.2021 16:04 Ответить
Так, сценарій складний, хитромудрий ... А шо, є простіше сценарій, як втюхати свіженького імперця на заміну зношеного імперця ... ??? Так не повірять же ... Звичайно, Трампа їм було набагато простіше втюхати . (с)
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18.01.2021 16:06 Ответить
Але нарід на расее схавал, в Украіні теж ( певна частина суспільства)
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18.01.2021 20:26 Ответить
Бутерброды хоть успели передать Олеше?
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18.01.2021 16:06 Ответить
Успели. Три полных лопаты бутербродов.
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19.01.2021 10:18 Ответить
А что, кто-то ждал, что его задерживали, чтоб оправдать и отпустить!? Сомневаюсь, что он вообще живым останется, вопрос в том когда и как, так это все по текущим обстоятельствам и настроению самодержца! Они из его жены сделают радикального революционера - киллера своего преступного режима!
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18.01.2021 16:07 Ответить
Для меня - дело не в Навальном! Это его страна и его выбор.....
Для меня - это показатель, что из себя представляет страна под названием РФ и её руководство: диктатура, фашизм, терроризм, тотальная коррупция и круговая преступная порука!
И заметьте: не нашлась ни одного порядочного мента, прокурора, эфэсбэшника, военного, судьи, депутата госдуры и т.п....., кто бы открыто выступил против путинского произвола!
Страна рабов !!!
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18.01.2021 16:09 Ответить
Порядочные в эти организации не идут служить
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19.01.2021 12:12 Ответить
по хрен от смены старого хйла молодым сути казластана не меняется
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18.01.2021 16:19 Ответить
не скажи
донбасс вернут как минимум
да и крым с большой долей вероятности чуть позже
имхо под это действо вся эта клоунада и организовалась
чтобы рашке морду лица сохранить
пс. я вот думаю крымский мост взорвать или оставить?
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18.01.2021 16:33 Ответить
обов'язково і тільки рвати.
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18.01.2021 20:45 Ответить
да и жена его рядом с ним сено ела... оно мне, народу Украины надо? НЕТ! хватит засирать мозги...
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18.01.2021 16:21 Ответить
Ты народ Украины?
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18.01.2021 17:15 Ответить
а ты?
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19.01.2021 05:04 Ответить
Зауралец, не включай идиота, хотя почему включай
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19.01.2021 06:21 Ответить
Рашисня веде свої пропогандоншоу вичерпно на теми- розвал США та боротьба за свободу слова у США, та боротьба з українізацією України (ідіоти) - ні слова про дорозслідування ФБР співпраці Вови та Доні, про Навального - АЛЕ ТАК ПЛАЧУТЬ ЗА СВОБОДОУ СЛОВА в Америці! Маша інформдєвочка Коня розповідає, як загноблені американці просяться у Рашистів про пасілєніє!
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18.01.2021 16:25 Ответить
Маша інформдєвочка Коня - респект пани Наталии Радченко
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18.01.2021 18:12 Ответить
Для чого стільки шуму навколо навального? Хто він для України? Ісус Христос? Він такий самий русофіл і українофоб як і решта москалів. Нема добрих росіян для України. Нехай перегризуть один одного. Нічого вас історія не вчить. Ганьба.
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18.01.2021 16:27 Ответить
Я так ждал что он повторит судьбу филиппинского оппозиционера Бенигто Акино, застреленного в аэропорту при возвращению на родину...
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18.01.2021 16:27 Ответить
Путін остаточно пішов по шляху Світової ізоляції РФ...Один крок до ВЕЛИКОГО СВІТОВОГО значення конфлікту, а Україна - на першому місті.
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18.01.2021 16:29 Ответить
Без України Раша звичайнісінька вулична параша.
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18.01.2021 16:39 Ответить
новина із життя лаптеногих...
Нам яке до того діло?
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18.01.2021 16:36 Ответить
Україні має бути фіолетово. Наші шанси з цією гидотою ніяк не в'яжуться. Що *****, що насСРальний, що ще яке-сь лайно. Тільки руїни кремля під чоботом українського солдата це саме те для українців та України..
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18.01.2021 16:38 Ответить
сегодня дали 30 дней, затра еще добавят... весной дадут несколько лет на реабилитацию от "новичка", изолируя навсегда от общества и ламая "хребет" оппозиционеру...
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18.01.2021 16:39 Ответить
Э-эх, слабаки, ...лять, !!! Надо было просто расстрелять прямо в райотделе та и делов...
Шо их жалеть, этих казламордых ??? Бабы ищё нарожают.
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18.01.2021 16:49 Ответить
Зато у нас откровенные враги льют дерьмо на страну, и Украинцев со своих ТВ типа НАШ и прочих, и всем похер.
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18.01.2021 17:03 Ответить
Поставили в угол, за плохое поведение, не исправится, поставят коленками на горох.
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18.01.2021 17:58 Ответить
какие 30 суток? лучше сразу пожизненный билет куда-нибудь в Сибирь, лес валить там или БАМ строить.
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18.01.2021 17:59 Ответить
САмый реальный вариант: Запад обменяет его на какого-нить шпиона..или смягчение санкций... Но с уловием эмиграции
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18.01.2021 18:31 Ответить
а нахрена Западу нужен этот Навальный? вот прилетел он позавчера - много за него вышло?
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19.01.2021 02:14 Ответить
Когда же у них уже начнётся мясо и гражданская война. Я тогда закуплюсь чипсами и пивом на месяц и не буду выходить из дома. Дай бог при моей жизни
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18.01.2021 19:35 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3652292858169553?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Посадили таки нашого нального на 30 діб.

Це тільки здається. що путін втратив здоровий глузд і не розуміє, що налаштовує проти себе світову прогресивну громадськість.

Він все робить технологічно правильно: головне показати ванюшкам хто в домі хазяїн. Всі будете сидіти, потвори! Якщо не захочете померти.

За це його і *******.

Вчіться, якщо маєте намір колись бути українським гауляйтером московії!
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18.01.2021 19:45 Ответить
Это говорит тот же Корчинский, который когда-то воевал за Приднестровье на стороне Рашки, а потом был ярым кучмистом на канале Коломойского? Это наёмник, который поддержит того, кто больше заплатит. Никакой он не националист.
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19.01.2021 00:47 Ответить
Не все так, як вам здається.
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19.01.2021 08:36 Ответить
А як все?
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19.01.2021 15:36 Ответить
ХЗ
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19.01.2021 18:21 Ответить
Русские в комментария хвалят своих игроков, а украинские наших только критикуют.
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18.01.2021 19:52 Ответить
Это и есть главное условие развития. Называется "отрицательная обратная связь". Без нее только деградация.
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19.01.2021 12:14 Ответить
Ссыт старик Кабаев...
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18.01.2021 20:22 Ответить
з якого дуба ?
навіть білоруси - то бомбісти проти імпотентних касабів
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18.01.2021 20:25 Ответить
Да здравствует Химкинский суд- самый справедливый суд в мире!
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18.01.2021 20:26 Ответить
Да, дурдом. путин неизлечимо болен раком паркинсоном и уже давно поехал мозгами.
Навальному - здоровья, удачи, выдержки.
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18.01.2021 23:02 Ответить
За двадцять років і його почнуть клянуть
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19.01.2021 08:57 Ответить
Голосование - на пнях, суд - в отделе полиции, I co potem? В «Ширли-Мырли» персонаж в исполнении Олега Табакова произносил: «Этого п*д*ра в Химках видал - он там деревянными членами торгует» Теперь будут говорить: "Этих п*д*ров в Химках видел - они там фемидой торговали, на судилище Навального".
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18.01.2021 23:11 Ответить
Следует признать, что в стране началась публичная демонстрация безумности и наглого цинизма путинского режима.
Без оглядки на общество и Запад.
С опорой на грубую силу и сапог жандарма.
Да, мы - бандиты! - говорят в Кремле.
И что вы с нами сделаете?! И смеются 😡
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19.01.2021 00:00 Ответить
Главный вопрос: А НА ХРЕНА ОН В РАШКУ ВОЗВРАЩАЛСЯ? Не мог не понимать что ***** такого не прощает. Мало того что не сдох, так ещё и развел по телефону создателя "Новичка", обосрал, понимаешь ли, грушников на весь мир своим гульфиком. Значит, решил посидеть в тюрьме, в мученика поиграть. Так никто в Рашке за него особо не выйдет на протесты. Их и действующий, проверенный царь устраивает. К тому же Навальный-то кто? Соросёныш. А результаты их деятельности видны на примере Украины. Что предложит Навальный тем, кто ради него(предположим) полезет режим ***** валить? Демократию, права и свободы. Ок. Но в пакете с ними удавка для бизнеса как у нас, ё...ые либеральные реформы по примеру наших и латиноамериканских, антикоррупционные органы и суды, которые работать не будут, соросинную медреформу как у нас чтобы додохли те, кто ещё не сдох от советской модели медицины? Разница для русских между *****м и Навальным в том что ***** давит их омоном, а Навальный будет давить своим "реанимационным пакетом реформ". А для нас вообще между ними нет никакой разницы т.к. оба не признают Украину независимым государством и уж тем более равноправным партнером и будут с нами воевать пожизненно.
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19.01.2021 00:43 Ответить
Хай давлять один одного! Щоб аж повилазило!
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19.01.2021 08:38 Ответить
патаму, как хочет стать президентом
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19.01.2021 09:40 Ответить
хочет стать президентом, но может повторить судьбу ходорковского, как два пальца обосцать
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19.01.2021 09:42 Ответить
Головний претендент на премію "Оскар".
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19.01.2021 09:15 Ответить
Навальний і Україна:
І Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ТРУСОВ-БУТЕРБРОД
КУЙ ВАМ КРИМ УКРАИНА
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19.01.2021 12:08 Ответить
Не бутерброд, а бутерврот
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19.01.2021 18:23 Ответить
Да и хрен с ним!
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19.01.2021 12:15 Ответить
 
 