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Хімкинський суд заарештував на 30 діб російського опозиціонера Навального, - адвокат

Хімкинський суд заарештував на 30 діб російського опозиціонера Навального, - адвокат

Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Про це повідомив у твітері адвокат російського опозиціонера Вадим Кобзєв, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, судове засідання різко перенесли із 29 січня на сьогодні.

ФСВП зажадала від суду заарештувати Олексія Навального до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальний у справі "Ів Роше".

Як повідомлялося, засідання у справі Навального проходило у відділенні поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України про затримання Навального: "Продовження ганебної практики наступу на права людини"

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Автор: 

росія (64846) суд (11645) Навальний (612)


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Топ коментарі
+28
Джо, подкинь им полезных санкций!
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18.01.2021 15:54
+17
Та то все договорняки , цей цирк вже давно добре срежесированний
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18.01.2021 16:06
+13
А что там в Хабаровске? Фсё..?
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18.01.2021 15:57
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Джо, подкинь им полезных санкций!
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18.01.2021 15:54 Відповісти
"За что ?"
ще раз спросіла Му-му на своїй собачій мові

"За то, что выгребла в прошлый раз !"
сурово відповів Герасім

посконно вічна російська драма
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18.01.2021 16:43 Відповісти
Сегодня все мировые СМИ показывают в Новостях, как по команде убийцы Немцова, копы арестовали на таможне оппозиционера Алексея Навального и как украинский «Беркут» Януковича отсекает от отравленного «Новичком» Алексея его адвоката.
Меня поражает то, что расейская полиция добросовестно выполняет идиотские команды идущие из Кремля, а православный министр закордонных справ, обматеривший по православному министра иностранных дел Саудовской Аравии господина Аделем аль-Джубейрома, защищает князя Темнейшего.
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18.01.2021 18:10 Відповісти
как однако Лукашенко= Путину, как под копирку.
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18.01.2021 21:04 Відповісти
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво. Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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18.01.2021 20:07 Відповісти
Или дурачок или там уже все договорено. Адекватный человек не поперся бы в руцкую тюрму...
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18.01.2021 15:57 Відповісти
Та то все договорняки , цей цирк вже давно добре срежесированний
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18.01.2021 16:06 Відповісти
немецкие врачи тоже участвуют?
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18.01.2021 16:39 Відповісти
Ні не думаю
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18.01.2021 20:24 Відповісти
Ту коллективный идиотизм, я уже даже не обращаю внимания на это. Навальный находился три недели в коме, сейчас его арестовали - но на цензоре его все равно называют 'агентом кремля '
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19.01.2021 09:42 Відповісти
Безусловно. Это сквозит во всех его речах. И борется он против коррумпированных расейских чиновников, но никогда лично против *****
Ну и его шедевр про "крым-не-бутерброд" - и это сказал типа юрист
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19.01.2021 12:11 Відповісти
Он называет путена бункерным дедом. Навального не убили по чистой случайности. Все, что раскачивает недоимперию, нам на руку.
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19.01.2021 14:58 Відповісти
Не треба примітивно все спрощувати, він не агент Кремля він лялька одного з кремлівських угрупувань, хто ляльковод взнаємо, коли прийде час . Те що його реально отруїли ніхто не сумнівається, хоча путен правильно сказав - хотіли б ліквідовувати - то й ліквідовували б ! Хтось в цьому сумнівається ?По друге мене завжди насторожувало те що люди за перепост або лайк ( тобто за набагато менше зло для влади) отримували реальні вироки та йшли на зону і лише Леха чомусь постійно зіскакував
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19.01.2021 14:06 Відповісти
Леху, как вы говорите, чуть не убили. А вы ретранслируете сказки бункерной крысы про то, что если бы реально хотели, то убили бы. Кремль и про Немцова говорил, что путену это якобы не выгодно. Вы видели сенсационное расследование Навального? Навальный становится известным во всем мире узником кремля, я просто поражаюсь цинизму наших комментаторов , которые всеми силами нивелируют факт значимости репрессивного поведения кремля в отношении их оппозиции .
Ручная оппозиция - это жирик, это комму6исты. Но не Навальный.
Кремль демонстрирует системное поведение косного авторитарного репрессивного государства. Нет простых ответов на сложные вопросы. Актуально нам нужно поддерживать воскресшего Навального. Нужно ставить себе сверх задачи, а Навальный - это наш этап в том числе на пути победы над рашкой, на пути возврата наших территорий.
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19.01.2021 15:10 Відповісти
Я висловив всього лише свою особисту думку , ви можете з нее погодитись або не погодитись . Втім як то кажуть вскритие покажет
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19.01.2021 16:06 Відповісти
Конечно. Но просто ваша думка очень созвучна с баснями кремлевских пропагандонов, что очень жаль.
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19.01.2021 18:03 Відповісти
Соррі я не чув байку від Кремля про то що Навальний грає на одну з кремлевських банд , с завдоволеннм почитаю як дасте сцилку
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19.01.2021 21:51 Відповісти
Вы подтверждаете слова путена, что 'если бы хотели, отравили бы'.
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20.01.2021 11:01 Відповісти
Та можно це як завгодно назвати але я впевнений - хтіли б ліквідувати то зробили б це . Невже ви вважаетє що у касапськоі гєбні немає на то ресурсів і можливостй??Коли пролунала команда фас то Немцова прямо біля Кремля розстріляли
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20.01.2021 11:38 Відповісти
Очень непонятно, когда оппонент говорит,'я впевнений'. Особенно, когда идёт речь об убийствах или намерении убить от кремля. Посмотрите расследование Навального на ютуб. Ведь он свои данные не с потолка взял. Там работала целая команда - это были журналисты Bellingcat, портал insider, журналисты cnn и шпигель. Они провели предварительное расследование,где выяснили, что за Навальным следовала группа из восьми человек, в неё входили специалисты по химоружию, врачи, военные, это команда убийц, которые прибывали на место его новой дисклокации за день или параллльными рейсами, часто под вымышленными именами. Кто это может себе позволить, если не фсб? Почему не расширялся список убийц для более эффективной слежки?Все просто, это была не просто слежка, готовилось убийство , боялись утечки. Все это было на уровне предположений, но к этому прибавляется факт отравления Навального новичком и 'пленки' Навального , которые уникальны по своему содержанию - это явка с повинной от фсб. То что не получилось , так то чистая случайность , связанная с порядочностью пилота , с привлечением внимания запада к лечению и тд.
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21.01.2021 06:49 Відповісти
вот и хорошо - я держал за это кулаки..
теперь санкции нужно на Московию..
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18.01.2021 15:57 Відповісти
Больше санкций -- хороших и разных...
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19.01.2021 15:30 Відповісти
А что там в Хабаровске? Фсё..?
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18.01.2021 15:57 Відповісти
Вони його боятимуться возити на суди - так в цьому відділені й сидітиме . Хоча кого боятись владі у москві ? Інтелигенція з лібералами та демократами бутафорна, слабка й серлива!
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18.01.2021 15:58 Відповісти
https://www.facebook.com/evgen.dykyj?hc_ref=ARRt3r_SdvLTTgELnfmiynkTbG1kVlymSj_VyJcDTPgBNzTChT6qCOcgDSc1tV3HPfE&fref=nf Evgen Dykyj
https://www.facebook.com/evgen.dykyj/posts/10159013975818808 Вчера в 07:52 ·

ОБЕРЕЖНО: ОПЕРАЦІЯ "НОВІЧЬОК"?
Як науковець, дуже скептично ставлюсь до конспірології. Більшість фактів, які стають основою теорій змов, набагато краще пояснюються людською дурістю та недбалістю (95%) та випадковістю (5%) Хімкинський суд заарештував на 30 діб російського опозиціонера Навального, - адвокат - Цензор.НЕТ 3669 Але ж "навіть якщо у Вас паранойя, це ще не означає що за Вами не стежать" (с) Хімкинський суд заарештував на 30 діб російського опозиціонера Навального, - адвокат - Цензор.НЕТ 3669 Лише мені здається що недоотруєння Навального з подальшим телефонним камінгаутом "чистильника трусів", та його сьогоднішнє тріумфальне повернення до Московії, де його зустрічають піонери з оркестром (опозиціонери) та почесна варта (менти з вагонзаками) - це початок "операції Новічьок", вона ж "операція Прєємнік"? Коли російський режим реально когось хоче вбити, це виглядає мяко кажучи не так - згадаємо Дудаєва, Литвиненка, Політковську, Новодворську, Нємцова і тисячі менш відомих. Тож не відпускає відчуття, що російські олігархи, налякані санкціями, готують демонстративну заміну старого і вже недієздатного Пу ("Акела промахнувся..." (с)) на нібито "опозиційного політика" та "ворога режиму", який при тому є таким само як Пу російським шовіністом та імперіалістом, "кримнашистом" тощо. Захід радісно зніме санкції, російські еліти зітхнуть з полегшенням та продовжать щасливо жити на вкрадений "брудний трильйон", а нам доведеться далі мати справу із агресивною Імперією Зла, тільки тепер вже не ізольованою у світі, яко та північна Корея, а знову обласканою всіма шрьодерами та макронами продажного та водночас наївного Заходу. Ну що ж, і не таке переживали. Але готуємось, і не ведемось на дешеві розводки "іншої Росії" - на жаль, її "іншої" не існує, лише ця, імперська, біологічно ворожа до всіх народів, що мріють вирватись на свободу - хто б її не очолював, кагебешний старічьок чи типу "демократичний" новічьок...
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19.01.2021 09:49 Відповісти
Выражаю глубокую озабоченность
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18.01.2021 16:01 Відповісти
А я кручу пальцем у виска - арестовывать покемонов еще никто не пытался....
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18.01.2021 16:02 Відповісти
всё бывает в первый раз, особенно на паРаше.
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18.01.2021 19:04 Відповісти
А я выражаю глубокую обеспокоенность.
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18.01.2021 16:08 Відповісти
Так даже эСэСовцы не поступали !!!
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18.01.2021 16:42 Відповісти
Ну да, они сразу "мочили".
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19.01.2021 15:31 Відповісти
Кстати, шо там нового у руских? И кто этот "Навальный"? Типа Пикачу?
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18.01.2021 16:01 Відповісти
швидше йому йаду для прикритія страстєй...
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18.01.2021 16:02 Відповісти
Так уже ж давали...
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18.01.2021 16:09 Відповісти
Недодали...
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18.01.2021 20:42 Відповісти
Поржав з клоунади цирку, під назвою "приліт Навального" Чомусь подумалось, що ***********-фашистській хунті легше просунути своїх агентів на президентів України і США, ніж свого агента на зміну ХУ..ЛУ Сценарій для особливо тупих 86% І вони в супер-екстазі. (с)
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18.01.2021 16:04 Відповісти
Так, сценарій складний, хитромудрий ... А шо, є простіше сценарій, як втюхати свіженького імперця на заміну зношеного імперця ... ??? Так не повірять же ... Звичайно, Трампа їм було набагато простіше втюхати . (с)
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18.01.2021 16:06 Відповісти
Але нарід на расее схавал, в Украіні теж ( певна частина суспільства)
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18.01.2021 20:26 Відповісти
Бутерброды хоть успели передать Олеше?
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18.01.2021 16:06 Відповісти
Успели. Три полных лопаты бутербродов.
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19.01.2021 10:18 Відповісти
А что, кто-то ждал, что его задерживали, чтоб оправдать и отпустить!? Сомневаюсь, что он вообще живым останется, вопрос в том когда и как, так это все по текущим обстоятельствам и настроению самодержца! Они из его жены сделают радикального революционера - киллера своего преступного режима!
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18.01.2021 16:07 Відповісти
Для меня - дело не в Навальном! Это его страна и его выбор.....
Для меня - это показатель, что из себя представляет страна под названием РФ и её руководство: диктатура, фашизм, терроризм, тотальная коррупция и круговая преступная порука!
И заметьте: не нашлась ни одного порядочного мента, прокурора, эфэсбэшника, военного, судьи, депутата госдуры и т.п....., кто бы открыто выступил против путинского произвола!
Страна рабов !!!
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18.01.2021 16:09 Відповісти
Порядочные в эти организации не идут служить
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19.01.2021 12:12 Відповісти
по хрен от смены старого хйла молодым сути казластана не меняется
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18.01.2021 16:19 Відповісти
не скажи
донбасс вернут как минимум
да и крым с большой долей вероятности чуть позже
имхо под это действо вся эта клоунада и организовалась
чтобы рашке морду лица сохранить
пс. я вот думаю крымский мост взорвать или оставить?
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18.01.2021 16:33 Відповісти
обов'язково і тільки рвати.
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18.01.2021 20:45 Відповісти
да и жена его рядом с ним сено ела... оно мне, народу Украины надо? НЕТ! хватит засирать мозги...
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18.01.2021 16:21 Відповісти
Ты народ Украины?
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18.01.2021 17:15 Відповісти
а ты?
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19.01.2021 05:04 Відповісти
Зауралец, не включай идиота, хотя почему включай
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19.01.2021 06:21 Відповісти
Рашисня веде свої пропогандоншоу вичерпно на теми- розвал США та боротьба за свободу слова у США, та боротьба з українізацією України (ідіоти) - ні слова про дорозслідування ФБР співпраці Вови та Доні, про Навального - АЛЕ ТАК ПЛАЧУТЬ ЗА СВОБОДОУ СЛОВА в Америці! Маша інформдєвочка Коня розповідає, як загноблені американці просяться у Рашистів про пасілєніє!
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18.01.2021 16:25 Відповісти
Маша інформдєвочка Коня - респект пани Наталии Радченко
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18.01.2021 18:12 Відповісти
Для чого стільки шуму навколо навального? Хто він для України? Ісус Христос? Він такий самий русофіл і українофоб як і решта москалів. Нема добрих росіян для України. Нехай перегризуть один одного. Нічого вас історія не вчить. Ганьба.
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18.01.2021 16:27 Відповісти
Я так ждал что он повторит судьбу филиппинского оппозиционера Бенигто Акино, застреленного в аэропорту при возвращению на родину...
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18.01.2021 16:27 Відповісти
Путін остаточно пішов по шляху Світової ізоляції РФ...Один крок до ВЕЛИКОГО СВІТОВОГО значення конфлікту, а Україна - на першому місті.
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18.01.2021 16:29 Відповісти
Без України Раша звичайнісінька вулична параша.
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18.01.2021 16:39 Відповісти
новина із життя лаптеногих...
Нам яке до того діло?
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18.01.2021 16:36 Відповісти
Україні має бути фіолетово. Наші шанси з цією гидотою ніяк не в'яжуться. Що *****, що насСРальний, що ще яке-сь лайно. Тільки руїни кремля під чоботом українського солдата це саме те для українців та України..
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18.01.2021 16:38 Відповісти
сегодня дали 30 дней, затра еще добавят... весной дадут несколько лет на реабилитацию от "новичка", изолируя навсегда от общества и ламая "хребет" оппозиционеру...
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18.01.2021 16:39 Відповісти
Э-эх, слабаки, ...лять, !!! Надо было просто расстрелять прямо в райотделе та и делов...
Шо их жалеть, этих казламордых ??? Бабы ищё нарожают.
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18.01.2021 16:49 Відповісти
Зато у нас откровенные враги льют дерьмо на страну, и Украинцев со своих ТВ типа НАШ и прочих, и всем похер.
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18.01.2021 17:03 Відповісти
Поставили в угол, за плохое поведение, не исправится, поставят коленками на горох.
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18.01.2021 17:58 Відповісти
какие 30 суток? лучше сразу пожизненный билет куда-нибудь в Сибирь, лес валить там или БАМ строить.
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18.01.2021 17:59 Відповісти
САмый реальный вариант: Запад обменяет его на какого-нить шпиона..или смягчение санкций... Но с уловием эмиграции
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18.01.2021 18:31 Відповісти
а нахрена Западу нужен этот Навальный? вот прилетел он позавчера - много за него вышло?
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19.01.2021 02:14 Відповісти
Когда же у них уже начнётся мясо и гражданская война. Я тогда закуплюсь чипсами и пивом на месяц и не буду выходить из дома. Дай бог при моей жизни
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18.01.2021 19:35 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3652292858169553?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Посадили таки нашого нального на 30 діб.

Це тільки здається. що путін втратив здоровий глузд і не розуміє, що налаштовує проти себе світову прогресивну громадськість.

Він все робить технологічно правильно: головне показати ванюшкам хто в домі хазяїн. Всі будете сидіти, потвори! Якщо не захочете померти.

За це його і *******.

Вчіться, якщо маєте намір колись бути українським гауляйтером московії!
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18.01.2021 19:45 Відповісти
Это говорит тот же Корчинский, который когда-то воевал за Приднестровье на стороне Рашки, а потом был ярым кучмистом на канале Коломойского? Это наёмник, который поддержит того, кто больше заплатит. Никакой он не националист.
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19.01.2021 00:47 Відповісти
Не все так, як вам здається.
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19.01.2021 08:36 Відповісти
А як все?
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19.01.2021 15:36 Відповісти
ХЗ
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19.01.2021 18:21 Відповісти
Русские в комментария хвалят своих игроков, а украинские наших только критикуют.
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18.01.2021 19:52 Відповісти
Это и есть главное условие развития. Называется "отрицательная обратная связь". Без нее только деградация.
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19.01.2021 12:14 Відповісти
Ссыт старик Кабаев...
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18.01.2021 20:22 Відповісти
з якого дуба ?
навіть білоруси - то бомбісти проти імпотентних касабів
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18.01.2021 20:25 Відповісти
Да здравствует Химкинский суд- самый справедливый суд в мире!
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18.01.2021 20:26 Відповісти
Да, дурдом. путин неизлечимо болен раком паркинсоном и уже давно поехал мозгами.
Навальному - здоровья, удачи, выдержки.
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18.01.2021 23:02 Відповісти
За двадцять років і його почнуть клянуть
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19.01.2021 08:57 Відповісти
Голосование - на пнях, суд - в отделе полиции, I co potem? В «Ширли-Мырли» персонаж в исполнении Олега Табакова произносил: «Этого п*д*ра в Химках видал - он там деревянными членами торгует» Теперь будут говорить: "Этих п*д*ров в Химках видел - они там фемидой торговали, на судилище Навального".
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18.01.2021 23:11 Відповісти
Следует признать, что в стране началась публичная демонстрация безумности и наглого цинизма путинского режима.
Без оглядки на общество и Запад.
С опорой на грубую силу и сапог жандарма.
Да, мы - бандиты! - говорят в Кремле.
И что вы с нами сделаете?! И смеются 😡
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19.01.2021 00:00 Відповісти
Главный вопрос: А НА ХРЕНА ОН В РАШКУ ВОЗВРАЩАЛСЯ? Не мог не понимать что ***** такого не прощает. Мало того что не сдох, так ещё и развел по телефону создателя "Новичка", обосрал, понимаешь ли, грушников на весь мир своим гульфиком. Значит, решил посидеть в тюрьме, в мученика поиграть. Так никто в Рашке за него особо не выйдет на протесты. Их и действующий, проверенный царь устраивает. К тому же Навальный-то кто? Соросёныш. А результаты их деятельности видны на примере Украины. Что предложит Навальный тем, кто ради него(предположим) полезет режим ***** валить? Демократию, права и свободы. Ок. Но в пакете с ними удавка для бизнеса как у нас, ё...ые либеральные реформы по примеру наших и латиноамериканских, антикоррупционные органы и суды, которые работать не будут, соросинную медреформу как у нас чтобы додохли те, кто ещё не сдох от советской модели медицины? Разница для русских между *****м и Навальным в том что ***** давит их омоном, а Навальный будет давить своим "реанимационным пакетом реформ". А для нас вообще между ними нет никакой разницы т.к. оба не признают Украину независимым государством и уж тем более равноправным партнером и будут с нами воевать пожизненно.
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19.01.2021 00:43 Відповісти
Хай давлять один одного! Щоб аж повилазило!
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19.01.2021 08:38 Відповісти
патаму, как хочет стать президентом
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19.01.2021 09:40 Відповісти
хочет стать президентом, но может повторить судьбу ходорковского, как два пальца обосцать
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19.01.2021 09:42 Відповісти
Головний претендент на премію "Оскар".
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19.01.2021 09:15 Відповісти
Навальний і Україна:
І Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ТРУСОВ-БУТЕРБРОД
КУЙ ВАМ КРИМ УКРАИНА
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19.01.2021 12:08 Відповісти
Не бутерброд, а бутерврот
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19.01.2021 18:23 Відповісти
Да и хрен с ним!
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19.01.2021 12:15 Відповісти
 
 