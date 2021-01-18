Хімкинський суд заарештував на 30 діб російського опозиціонера Навального, - адвокат

Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Про це повідомив у твітері адвокат російського опозиціонера Вадим Кобзєв, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, судове засідання різко перенесли із 29 січня на сьогодні.

ФСВП зажадала від суду заарештувати Олексія Навального до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальний у справі "Ів Роше".

Як повідомлялося, засідання у справі Навального проходило у відділенні поліції.

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.