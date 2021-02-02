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Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії

Сімоновський районний суд Москви задовольнив клопотання ФСВП, яка вимагала замінити російському політикові Олексію Навальному умовне покарання у справі "Ів Роше" на реальне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Навальний повинен буде відбути в колонії загального режиму три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

До вступу вироку в законну силу Навальний перебуватиме під вартою. Захист політика вже заявив про свій намір його оскаржити.

Під час виїзного засідання, що відбулося в Мосміськсуді, представник ФСВП повідомив, що Навальний понад 50 разів порушив правила випробувального терміну, зокрема не приходив на реєстрацію до відомства, як того вимагали умови умовного покарання. Прокуратура підтримала позицію ФСВП. Адвокати політика вимагали відхилити клопотання служби.

Під час процесу в Мосміськсуді поліція, за даними "ОВС-Інфо", затримала понад 300 осіб, які прийшли до будівлі суду, щоб підтримати Навального.

Дивіться також: Майор поліції РФ записав звернення на підтримку Навального - його звільнили "за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ". ВIДЕО

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

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На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.
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Топ коментарі
+66
Хай подумаэ чий Крим.
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02.02.2021 19:50
+59
Ну и ладушки! Будет время определиться - чей же всё-таки Крым...
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02.02.2021 19:50
+48
Навальний- не бутерброд, щоб то саджати його, то випускати.
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02.02.2021 19:51
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Hellis

@13Hellis_13

·1 ч

Навальному дали срок... Пофиг. Если "Крым - не бутерброд", то Навальный - рашист. Точка.
У нас вон Риф сидит ни за что и клоун с ФСБ кураторами у власти. Вот это важно.
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02.02.2021 21:43 Відповісти
местные боты-олигофрены гыгыкают про бутерброд и злорадствуют по поводу этой новости.
таким образом, являют собой полезных кремлю идиотов.
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02.02.2021 21:46 Відповісти
А ні, мають шовіністу передачі на зону носити?
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02.02.2021 21:58 Відповісти
кого ты шовинистом назвал, полезный?
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02.02.2021 22:07 Відповісти
Уймись, дурак !!! (с)
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02.02.2021 22:15 Відповісти
"Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша!
Смердит на миру ли Параша,карателей палки свистят!
Сидит на тюряге Алеша, Алеша, Алеша.
Сидит на тюряге Алеша, обычный роSSии кацап."
02.02.2021
Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 1653
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02.02.2021 21:52 Відповісти
Все,похоже "кацапский потек-2" накрьІлся медньІм тазом окончательно.Зер гут.
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02.02.2021 21:56 Відповісти
Ну що, ось і стартувала "президентська кампанія" Навального ... "Льоха Нєбутерброд" проти "Ботоксного Ху@ла" ... Кохала Жаба Гадюку... Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 6347
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02.02.2021 21:57 Відповісти
Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 8850
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03.02.2021 05:43 Відповісти
Честно , я в шоке 🤯
Сначала гебистская шпана отравили Навального , а сегодня упрятали за решётку , только за то , что посмел выжить!
Пуйло , в аду тебе место и не только за Навального , а за все преступления в мире , которые ты совершаешь , гадина плешивая !!
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02.02.2021 22:05 Відповісти
Ты виноват лишь в том-- что население хотят тебя СКУШАТЬ !
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02.02.2021 23:17 Відповісти
ЭТО СПЕКТАКЛЬ ! .
ВСЕХ РЕАЛЬНЫЙ - ОН УЖЭ УБИЛ .
.
А ЭТО ШИРМА - - БУДЕРБРОДНАЯ !.
скоро оно- дневальный с денежными доллорами --- ЗАПОЕТ СКВОРЦОМ !
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02.02.2021 23:20 Відповісти
Был навальный, теперь будет Подвальный. Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 6975
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02.02.2021 22:17 Відповісти
А візитка Яроша де???
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02.02.2021 23:05 Відповісти
Путєн випікає для заходу «переслідуємого ліберала», з цапа - імперця, собі у наступники...
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02.02.2021 23:15 Відповісти
СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН !,,

ВСЕ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУФЕТ за БУДЕРБРОДАМИ !..
.
.
ВТОРУЮ ЧАСТЬ ОБЪЯВЛЯТ ПО ПОЧТЕ РУКНЭТ !.
.
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02.02.2021 23:16 Відповісти
Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить российскому политику Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальное. Источник: https://censor.net/ru/n3245607

АНАЛОГІЇ З НАДІЄЙ САВЧЕНКО І ІЇ "ВІДСИДКОЙ" МОЖНО ПРОВОДИТИ БУКВАЛЬНІ, але на відміну від неї навальний то не троянська кобила, а скоріш за все наступний ********** Мосоковії з ласки фсб Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 5668
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02.02.2021 23:25 Відповісти
Гарна п єса, розіграна по нотах ... Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 6392
Гамлєт відкинеться і вб є дядьку Володьку в останьому акті )
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02.02.2021 23:28 Відповісти
Допрыгался... плешивый совсем плох и по сему бздит пуще прежнего. Можно подумать, будь то европа своей озабоченностью ему как то поможет.
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02.02.2021 23:51 Відповісти
Where in the States are you from?
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03.02.2021 00:12 Відповісти
русмартышка, а чей Крым?
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03.02.2021 00:17 Відповісти
Чей Крым, руснявое? Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 2367
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03.02.2021 00:37 Відповісти
Так почему ты ссышь назвать Крым Украинским, мартышка болотная?
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03.02.2021 00:42 Відповісти
Так чей Крым, пациент?
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03.02.2021 00:48 Відповісти
Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 4910
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03.02.2021 01:19 Відповісти
гыгыкающие под этой новостью "бутербродные" комментаторы - полезные для кремля идийоты.
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03.02.2021 01:45 Відповісти
А шо так мало дали? Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії - Цензор.НЕТ 1485
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03.02.2021 01:56 Відповісти
Туда ему и дорога!
Но санкции против х.йла вводить надо.
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03.02.2021 08:59 Відповісти
В этой истории с навальным речь не о навальном (х-бы-с ним) , а любой тоталитарной системе, которая по беспределу... насрав на законы расправляется с неугодными. А любой мудак и любой преступник в государстве (если оно государство, а не ОПГ) так же имеет право на применение законов ( в том числе - и УК) как и любой пересичный гражданин. Поэтому сейчас официальные СМИ как рашки , так и УССР громко орут нам, что навальный редиска, чтоб мы на эмоциях привыкли думать, что если он нам не нравится - значит с ним можно по беспределу...
Любая пропаганда..во все времена... вбивала в умы пересичных, что плохие, мол, вне закона...
Но это брехня !
Орут громко, потому что шум мешает людям думать. Потому что , если подумать - УССР и рашкка и бацька по беспределу мало чем отличаются друг от друга...Разве что в УССР менты после 14-го побаиваются так наглеть...А беспредел в судах ?! оДин в один!
Если принять что Х = У, где Х - навальный, а У - Украина, то смело пишем формулу Навальный = Торнадо ( + сотни безымянных добровольцес , сидящих даже без предъявы обвинения) + РифмастерЯнаЮля + СёстрыНоздровские +Стерненко + Начальник Харькова + висяки по ИловайскуДебальцевоДАПуЛогвинову + Саакашвили с мешкомнаголове в Польшу + петивовывити бизнессотрудничество с врагом...И дофига ещё плюсов ..которые минусы..которые - знак равенства беспредела по обе стороны поребрика...А нам кричат навальный говно..навальный говно ! Даже , пусть навальный и говно , но то что с ним творят - говно в квадрате. И УССР понимает, что это - и про неё тоже.
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03.02.2021 10:23 Відповісти
Ходорковський 10 років просидів і що? Вийшов і далі підтримує Путіна у всіх його агресивних діях і ратує за відміну санкцій проти Раші. Колонія не є прививкою від бацили "руцкага мира". Скоріше навпаки.
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03.02.2021 11:22 Відповісти
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