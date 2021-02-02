Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сімоновський районний суд Москви задовольнив клопотання ФСВП, яка вимагала замінити російському політикові Олексію Навальному умовне покарання у справі "Ів Роше" на реальне.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.
Навальний повинен буде відбути в колонії загального режиму три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).
До вступу вироку в законну силу Навальний перебуватиме під вартою. Захист політика вже заявив про свій намір його оскаржити.
Під час виїзного засідання, що відбулося в Мосміськсуді, представник ФСВП повідомив, що Навальний понад 50 разів порушив правила випробувального терміну, зокрема не приходив на реєстрацію до відомства, як того вимагали умови умовного покарання. Прокуратура підтримала позицію ФСВП. Адвокати політика вимагали відхилити клопотання служби.
Під час процесу в Мосміськсуді поліція, за даними "ОВС-Інфо", затримала понад 300 осіб, які прийшли до будівлі суду, щоб підтримати Навального.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
Hellis
@13Hellis_13
·1 ч
Навальному дали срок... Пофиг. Если "Крым - не бутерброд", то Навальный - рашист. Точка.
У нас вон Риф сидит ни за что и клоун с ФСБ кураторами у власти. Вот это важно.
таким образом, являют собой полезных кремлю идиотов.
Смердит на миру ли Параша,карателей палки свистят!
Сидит на тюряге Алеша, Алеша, Алеша.
Сидит на тюряге Алеша, обычный роSSии кацап."
02.02.2021
Сначала гебистская шпана отравили Навального , а сегодня упрятали за решётку , только за то , что посмел выжить!
Пуйло , в аду тебе место и не только за Навального , а за все преступления в мире , которые ты совершаешь , гадина плешивая !!
ВСЕХ РЕАЛЬНЫЙ - ОН УЖЭ УБИЛ .
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А ЭТО ШИРМА - - БУДЕРБРОДНАЯ !.
скоро оно- дневальный с денежными доллорами --- ЗАПОЕТ СКВОРЦОМ !
ВСЕ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУФЕТ за БУДЕРБРОДАМИ !..
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ВТОРУЮ ЧАСТЬ ОБЪЯВЛЯТ ПО ПОЧТЕ РУКНЭТ !.
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АНАЛОГІЇ З НАДІЄЙ САВЧЕНКО І ІЇ "ВІДСИДКОЙ" МОЖНО ПРОВОДИТИ БУКВАЛЬНІ, але на відміну від неї навальний то не троянська кобила, а скоріш за все наступний ********** Мосоковії з ласки фсб
Гамлєт відкинеться і вб є дядьку Володьку в останьому акті )
Но санкции против х.йла вводить надо.
Любая пропаганда..во все времена... вбивала в умы пересичных, что плохие, мол, вне закона...
Но это брехня !
Орут громко, потому что шум мешает людям думать. Потому что , если подумать - УССР и рашкка и бацька по беспределу мало чем отличаются друг от друга...Разве что в УССР менты после 14-го побаиваются так наглеть...А беспредел в судах ?! оДин в один!
Если принять что Х = У, где Х - навальный, а У - Украина, то смело пишем формулу Навальный = Торнадо ( + сотни безымянных добровольцес , сидящих даже без предъявы обвинения) + РифмастерЯнаЮля + СёстрыНоздровские +Стерненко + Начальник Харькова + висяки по ИловайскуДебальцевоДАПуЛогвинову + Саакашвили с мешкомнаголове в Польшу + петивовывити бизнессотрудничество с врагом...И дофига ещё плюсов ..которые минусы..которые - знак равенства беспредела по обе стороны поребрика...А нам кричат навальный говно..навальный говно ! Даже , пусть навальный и говно , но то что с ним творят - говно в квадрате. И УССР понимает, что это - и про неё тоже.