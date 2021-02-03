"В Україну буде завезена лише перевірена і безпечна вакцина", - Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає безпечну вакцину, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.
"В Україну буде завезена тільки перевірена і безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування і затверджена в інших країнах. Запевняю: всі, хто виявить бажання зробити безкоштовне щеплення, отримають таку можливість відповідно до Національного плану вакцинації", - підкреслив прем'єр.
За словами Шмигаля, інфраструктура для організації процесу вже підготовлена.
"Понад 500 мобільних бригад здійснюватимуть вакцинацію, перші 50 почнуть роботу в цьому місяці у всіх регіонах країни. Крім того, буде працювати більш як 4 тис. кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах", - додав глава уряду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca.
Будь ласка, зачекайте...
Видишь, как ты ошибся.
а вообще значения не имеет, болезнь не дает четкого иммунитета
-для иліти
-для обслуги(холуїв)иліти
-для здорових та роботящих кріпаків
-для пенсів та іншого для иліти непотрібу...
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Кто небыл, тот будет, кто был, не забудет...
"Клалит" опубликовала список побочных эффектов после второй прививки Pfizer
После того, как около миллиона членов больничной кассы "Клалит" (Израиль) сделали вторую прививку от коронавируса, были опубликованы данные о самых распространенных побочных эффектах, на которые жаловались привитые семейным врачам.
Согласно информации, обнародованной телеканалом "Кешет-12", на различные недомогания после второй прививки пожаловались 550 членов больничной кассы "Клалит".
Семейными врачами было получено:
260 жалоб на покраснение, небольшой воспаление и боль в месте укола;
227 жалоб - на повышение температуры и озноб;
234 жалобы - на боль в мышцах;
203 жалобы - на головную боль;
144 жалобы - на слабость и усталость;
82 жалобы - на боль в суставах;
37 жалоб - ощущение мурашек в различных частях тела;
32 жалобы- на тошноту;
23 жалобы- на высыпание сыпи;
22 жалобы - на головокружение;
19 жалоб - одутловатость в области лица или шеи;
9 жалоб - на боль в груди;
8 жалоб - на боль в животе;
7 человек сообщили о падении в обморок;
6 жалоб - на диарею;
4 жалобы - на временный паралич лицевого нерва;
3 жалобы - на повышенное артериальное давление.
В "Клалит" отмечают, что все побочные эффекты проходили через 24-48 часов после вакцинации.
Отметим, что далеко не все сделавшие прививку и столкнувшиеся с побочными эффектами, считали нужным сообщить о них своему лечащему врачу.