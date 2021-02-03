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"В Україну буде завезена лише перевірена і безпечна вакцина", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає безпечну вакцину, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

"В Україну буде завезена тільки перевірена і безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування і затверджена в інших країнах. Запевняю: всі, хто виявить бажання зробити безкоштовне щеплення, отримають таку можливість відповідно до Національного плану вакцинації", - підкреслив прем'єр.

За словами Шмигаля, інфраструктура для організації процесу вже підготовлена.

"Понад 500 мобільних бригад здійснюватимуть вакцинацію, перші 50 почнуть роботу в цьому місяці у всіх регіонах країни. Крім того, буде працювати більш як 4 тис. кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах", - додав глава уряду.

Читайте також: Дані про вакцинацію в Україні зберігатимуть у модулі імунізації, - заступник голови МОЗ Кучер

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Закуплять декілька видів вакцин:
-для иліти
-для обслуги(холуїв)иліти
-для здорових та роботящих кріпаків
-для пенсів та іншого для иліти непотрібу...
🤑
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03.02.2021 15:03
+3
БУДЕТ...и БУДУТ... (доклад окончен)
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03.02.2021 15:20
+2
Зеля трус и болван, в чем тут возможно ошибиться? Ах да: он еще вор. Деньги из ковидного фонда испарил, нормальные вакцины не закуплены, а ему теперь "не нравится стоять с протянутой рукой". Зеля трус, вор, болван.
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03.02.2021 15:24
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Дай Боже нашому теляті...як у нас в Україні кажуть. Хоч і віри цьому шМигалю з макове зернятко.
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03.02.2021 14:55 Відповісти
Веры к зеле у тебя вообще не было.
Видишь, как ты ошибся. "В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1619
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03.02.2021 15:02 Відповісти
Зеля трус и болван, в чем тут возможно ошибиться? Ах да: он еще вор. Деньги из ковидного фонда испарил, нормальные вакцины не закуплены, а ему теперь "не нравится стоять с протянутой рукой". Зеля трус, вор, болван.
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03.02.2021 15:24 Відповісти
И это будет (барабанная дробь!!!) Спутни В "В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7435
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03.02.2021 14:56 Відповісти
Скорей всего не на Малой Арнаутской а на Арбате.
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03.02.2021 15:00 Відповісти
Думаю , что уже половина бессимптомно переболела . Как их будут проверять на антитела ?
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03.02.2021 14:57 Відповісти
анализом крови же

а вообще значения не имеет, болезнь не дает четкого иммунитета
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03.02.2021 15:09 Відповісти
Обнародуйте название прививки и срану производства этой проверенной чудо прививки, плиииззз.
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03.02.2021 14:59 Відповісти
Читайте нижче..))
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03.02.2021 15:04 Відповісти
Закуплять декілька видів вакцин:
-для иліти
-для обслуги(холуїв)иліти
-для здорових та роботящих кріпаків
-для пенсів та іншого для иліти непотрібу...
🤑
показати весь коментар
03.02.2021 15:03 Відповісти
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
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03.02.2021 15:07 Відповісти
Ім'я "сестро"...ім'я(вакцини)!!! "В Україну буде завезена лише перевірена і безпечна вакцина", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 705
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03.02.2021 15:07 Відповісти
цікаво, а безпечність вакцини ви на собі будете випробувати?
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03.02.2021 15:10 Відповісти
БУДЕТ...и БУДУТ... (доклад окончен)
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03.02.2021 15:20 Відповісти
Про Светлое Будущее:

Кто небыл, тот будет, кто был, не забудет...
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03.02.2021 15:47 Відповісти
#Pfizer-убийца "В Україну буде завезена лише перевірена і безпечна вакцина", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2027
"Клалит" опубликовала список побочных эффектов после второй прививки Pfizer

После того, как около миллиона членов больничной кассы "Клалит" (Израиль) сделали вторую прививку от коронавируса, были опубликованы данные о самых распространенных побочных эффектах, на которые жаловались привитые семейным врачам.
Согласно информации, обнародованной телеканалом "Кешет-12", на различные недомогания после второй прививки пожаловались 550 членов больничной кассы "Клалит".
Семейными врачами было получено:

260 жалоб на покраснение, небольшой воспаление и боль в месте укола;
227 жалоб - на повышение температуры и озноб;
234 жалобы - на боль в мышцах;
203 жалобы - на головную боль;
144 жалобы - на слабость и усталость;
82 жалобы - на боль в суставах;
37 жалоб - ощущение мурашек в различных частях тела;
32 жалобы- на тошноту;
23 жалобы- на высыпание сыпи;
22 жалобы - на головокружение;
19 жалоб - одутловатость в области лица или шеи;
9 жалоб - на боль в груди;
8 жалоб - на боль в животе;
7 человек сообщили о падении в обморок;
6 жалоб - на диарею;
4 жалобы - на временный паралич лицевого нерва;
3 жалобы - на повышенное артериальное давление.

В "Клалит" отмечают, что все побочные эффекты проходили через 24-48 часов после вакцинации.
Отметим, что далеко не все сделавшие прививку и столкнувшиеся с побочными эффектами, считали нужным сообщить о них своему лечащему врачу.
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03.02.2021 15:59 Відповісти
Так где там в списке убийства?
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03.02.2021 16:52 Відповісти
а проверять ее будем на детях шмыгаляи зеленского, ну для уверенности своей безопасности
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03.02.2021 16:10 Відповісти
Кацапский спутник прошёл третюю фазу и показал высокий результат в Европе, я думаю шо кацапы при делах в создании этого вируса и давно , поэтому и вакцина у них рабочая и цель понты и ослабить санкции.Если жабоеды с немцами начнут её покупать то боюсь шо в Украине степановы с медведчуками её тоже пропхают.
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03.02.2021 16:50 Відповісти
Все - таки "Спутник"?
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03.02.2021 18:43 Відповісти
 
 