"В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина", - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина получит безопасную вакцину, которая прошла все необходимые клинические испытания.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.
"В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других странах. Уверяю: все, кто изъявит желание сделать бесплатную прививку, получат такую возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации", - подчеркнул премьер.
По словам Шмыгаля, инфраструктура для организации процесса уже подготовлена.
"Более 500 мобильных бригад будут осуществлять вакцинацию, первые 50 начнут работу в этом месяце во всех регионах страны. Кроме того, будет работать более 4 тыс. кабинетов прививок и 50 центров в крупных городах", - добавил глава правительства.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.
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"Клалит" опубликовала список побочных эффектов после второй прививки Pfizer
После того, как около миллиона членов больничной кассы "Клалит" (Израиль) сделали вторую прививку от коронавируса, были опубликованы данные о самых распространенных побочных эффектах, на которые жаловались привитые семейным врачам.
Согласно информации, обнародованной телеканалом "Кешет-12", на различные недомогания после второй прививки пожаловались 550 членов больничной кассы "Клалит".
Семейными врачами было получено:
260 жалоб на покраснение, небольшой воспаление и боль в месте укола;
227 жалоб - на повышение температуры и озноб;
234 жалобы - на боль в мышцах;
203 жалобы - на головную боль;
144 жалобы - на слабость и усталость;
82 жалобы - на боль в суставах;
37 жалоб - ощущение мурашек в различных частях тела;
32 жалобы- на тошноту;
23 жалобы- на высыпание сыпи;
22 жалобы - на головокружение;
19 жалоб - одутловатость в области лица или шеи;
9 жалоб - на боль в груди;
8 жалоб - на боль в животе;
7 человек сообщили о падении в обморок;
6 жалоб - на диарею;
4 жалобы - на временный паралич лицевого нерва;
3 жалобы - на повышенное артериальное давление.
В "Клалит" отмечают, что все побочные эффекты проходили через 24-48 часов после вакцинации.
Отметим, что далеко не все сделавшие прививку и столкнувшиеся с побочными эффектами, считали нужным сообщить о них своему лечащему врачу.