Украина начнет прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и AstraZeneca, - Ляшко

Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, действительно, механизм COVAX подтвердил, что в Украину придет 117 тысяч доз вакцины м + РНК, то есть производителя Pfizer, которая разрешена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных условиях. Позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer, но это уже будет следующая поставка - в середине апреля", - сказал Ляшко.

Чиновник подтвердил, что вакцинация в Украине начнется с медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19.

"Этих 117 тысяч доз вакцины мы приоритезировали так, как это предусматривает дорожная карта по вакцинации, и ими будут вакцинироваться медицинские работники. В первую очередь, это медицинские работники, а также другие работники учреждений здравоохранения, больниц, где лечат больных COVID. Следующий этап - это работники экстренной медицинской помощи, в первую очередь - это диспетчеры, а во вторую очередь - это бригады, которые выезжают на вызовы больных COVID ", - рассказал главный санврач.

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По словам Ляшко, вторую партию COVID-вакцин производителя AstraZeneca Украина ожидает до конца второго квартала.

"В дальнейшем мы ожидаем от 2,5 до почти 4 миллионов доз до конца второго квартала вакцины AstraZeneca, которая должна уже где-то на этой неделе получить также преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. И ждем подписи министром здравоохранения договоров, которые уже проводит международная организация, и где они должны появиться, по поставке вакцины за бюджетные средства ", - добавил Ляшко.

При этом Ляшко категорически отверг возможность поставки в Украину российской вакцины "Спутник V", даже в случае прохождении всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире.

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