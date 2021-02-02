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Украина начнет прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и AstraZeneca, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина начнет прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и AstraZeneca, - Ляшко

Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, действительно, механизм COVAX подтвердил, что в Украину придет 117 тысяч доз вакцины м + РНК, то есть производителя Pfizer, которая разрешена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных условиях. Позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer, но это уже будет следующая поставка - в середине апреля", - сказал Ляшко.

Чиновник подтвердил, что вакцинация в Украине начнется с медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19.

"Этих 117 тысяч доз вакцины мы приоритезировали так, как это предусматривает дорожная карта по вакцинации, и ими будут вакцинироваться медицинские работники. В первую очередь, это медицинские работники, а также другие работники учреждений здравоохранения, больниц, где лечат больных COVID. Следующий этап - это работники экстренной медицинской помощи, в первую очередь - это диспетчеры, а во вторую очередь - это бригады, которые выезжают на вызовы больных COVID ", - рассказал главный санврач.

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По словам Ляшко, вторую партию COVID-вакцин производителя AstraZeneca Украина ожидает до конца второго квартала.

"В дальнейшем мы ожидаем от 2,5 до почти 4 миллионов доз до конца второго квартала вакцины AstraZeneca, которая должна уже где-то на этой неделе получить также преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. И ждем подписи министром здравоохранения договоров, которые уже проводит международная организация, и где они должны появиться, по поставке вакцины за бюджетные средства ", - добавил Ляшко.

При этом Ляшко категорически отверг возможность поставки в Украину российской вакцины "Спутник V", даже в случае прохождении всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Перевожу с зебильного. Скорее всего вакцинация начнется в феврале после 8 марта ближе к майским праздникам , но не позже октября-ноября месяца.
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02.02.2021 22:54
+5
))) Уточню - до Нового року - точно)))
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02.02.2021 23:01
+4
AstraZeneca plc is a British-Swedish multinational pharmaceutical and biopharmaceutical company with its headquarters in Cambridge, England.
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02.02.2021 22:53
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Астра зенека? Индия? Еще лучше.
Почесу все вакцины не закупить из модерны и пфайцера? Что за профанации? Индийской как и китайской и российской колотся никто не будет.
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02.02.2021 22:49 Ответить
AstraZeneca plc is a British-Swedish multinational pharmaceutical and biopharmaceutical company with its headquarters in Cambridge, England.
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02.02.2021 22:53 Ответить
Ага, знач перепутал. Ну поглядим.
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02.02.2021 22:58 Ответить
Модерна и пфайзер требуют глубокого охлаждения, подготовить для них холодильники зелень не в состоянии. Далее, модерну и пфайзер нужно было заранее проплатить - а зеленые деньги украли. Кроме того, AstraZeneca сотрудничает с русней, возможно таким орбразом хотят протащить "спутник-5" (первый укол AstraZeneca, второй российским шмурдяком).
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03.02.2021 13:11 Ответить
нам до индийской фармацевтики, как до Киева рачки))))
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02.02.2021 22:58 Ответить
пфайцер не закупить потому что не продают, даже те что будут - идут не от производителя а из ЕС по программе поддержки, а пфайцер уже сказала что в 2021 году продавать будет только по ранее заключенным межгосударственным контрактам, по крайней мере пока не нарастит производства в достатке для ес и сша
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03.02.2021 01:30 Ответить
Главное - по ранее заключенным контрактам. Почему Украина контакт не заключила? Потому что клоуны при власти. Деньги они вкатали "в дороги" (на самом деле украли), заключить контракт у них не было ни денег, ни ума.
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03.02.2021 13:04 Ответить
через сколько лет НАЧНЕТ ?
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02.02.2021 22:49 Ответить
Перевожу с зебильного. Скорее всего вакцинация начнется в феврале после 8 марта ближе к майским праздникам , но не позже октября-ноября месяца.
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02.02.2021 22:54 Ответить
))) Уточню - до Нового року - точно)))
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02.02.2021 23:01 Ответить
До Нового 2023 року )))
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02.02.2021 23:56 Ответить
Почнуть вакцинацію, як вже анонсовано, з Найвеличнішого галактики і стєпашки і на тому починання закінчаться.
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02.02.2021 22:56 Ответить
Слава Аллаху!!!
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02.02.2021 23:12 Ответить
И ни слова о цене, для простых смертных!? Хотя когда это будет? ,,Я птица гордая, но е....тая!"
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02.02.2021 23:24 Ответить
для желающих привится всё за счёт государства!
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03.02.2021 00:44 Ответить
Гдето ж проскакивало, что оба укола должны делаться одной и той же вакциной. Или разными будет смешнее?
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03.02.2021 06:35 Ответить
Если я не ошибаюсь, для того что бы начать вакцинацию должна быть вакцина... или не обязательно????
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03.02.2021 06:43 Ответить
 
 