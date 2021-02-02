УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8599 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
9 175 18
вакцина (3528) карантин (16095) Ляшко Віктор (1353) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Україна почне щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer і AstraZeneca, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна почне щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer і AstraZeneca, - Ляшко

Україна почне вакцинацію від коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, дійсно, механізм COVAX підтвердив, що в Україну прийде 117 тисяч вакцин м+РНК, тобто виробника Pfizer, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до використання в екстрених умовах. Далі Україна може ще додатково звертатися до COVAX і отримувати Pfizer, але це вже буде наступна поставка – в середині квітня", – сказав Ляшко.

Чиновник підтвердив, що вакцинація в Україні розпочнеться з медиків, які працюють безпосередньо з хворими на COVID-19.

"Цих 117 тисяч вакцин ми пріоритезували так, як це передбачає дорожня карта по вакцинації, і ними будуть вакцинуватися медичні працівники. В першу чергу, це медичні працівники, а також інші працівники закладів охорони здоров’я, лікарень, де лікують хворих на COVID. Наступний етап – це працівники екстреної медичної допомоги, в першу чергу це диспетчери, а в другу чергу це бригади, які виїждають на виклики хворих з COVID", – розповів головний санлікар.

Читайте також: Ми маємо пів року для пропаганди вакцинації, - Рубан

За словами Ляшка, другу партію COVID-вакцин виробника AstraZeneca Україна очікує до кінця другого кварталу.

"В подальшому ми очікуємо від 2,5 до майже 4 мільйонів доз до кінця другого кварталу вакцини AstraZeneca, яка повинна на цьому тижні вже десь отримати також прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я. І чекаємо на підпис міністром охорони здоров’я договорів, які вже проводить міжнародна організація, і десь вони повинні з’явитися, щодо поставки вакцини за бюджетні кошти", – додав Ляшко.

При цьому Ляшко категорично заперечив можливість постачання в Україну російської вакцини "Спутник V", навіть у разі проходженні всіх стадій випробувань та офіційної реєстрації у світі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Перевожу с зебильного. Скорее всего вакцинация начнется в феврале после 8 марта ближе к майским праздникам , но не позже октября-ноября месяца.
показати весь коментар
02.02.2021 22:54
+5
))) Уточню - до Нового року - точно)))
показати весь коментар
02.02.2021 23:01
+4
AstraZeneca plc is a British-Swedish multinational pharmaceutical and biopharmaceutical company with its headquarters in Cambridge, England.
показати весь коментар
02.02.2021 22:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Астра зенека? Индия? Еще лучше.
Почесу все вакцины не закупить из модерны и пфайцера? Что за профанации? Индийской как и китайской и российской колотся никто не будет.
показати весь коментар
02.02.2021 22:49 Відповісти
AstraZeneca plc is a British-Swedish multinational pharmaceutical and biopharmaceutical company with its headquarters in Cambridge, England.
показати весь коментар
02.02.2021 22:53 Відповісти
Ага, знач перепутал. Ну поглядим.
показати весь коментар
02.02.2021 22:58 Відповісти
Модерна и пфайзер требуют глубокого охлаждения, подготовить для них холодильники зелень не в состоянии. Далее, модерну и пфайзер нужно было заранее проплатить - а зеленые деньги украли. Кроме того, AstraZeneca сотрудничает с русней, возможно таким орбразом хотят протащить "спутник-5" (первый укол AstraZeneca, второй российским шмурдяком).
показати весь коментар
03.02.2021 13:11 Відповісти
нам до индийской фармацевтики, как до Киева рачки))))
показати весь коментар
02.02.2021 22:58 Відповісти
пфайцер не закупить потому что не продают, даже те что будут - идут не от производителя а из ЕС по программе поддержки, а пфайцер уже сказала что в 2021 году продавать будет только по ранее заключенным межгосударственным контрактам, по крайней мере пока не нарастит производства в достатке для ес и сша
показати весь коментар
03.02.2021 01:30 Відповісти
Главное - по ранее заключенным контрактам. Почему Украина контакт не заключила? Потому что клоуны при власти. Деньги они вкатали "в дороги" (на самом деле украли), заключить контракт у них не было ни денег, ни ума.
показати весь коментар
03.02.2021 13:04 Відповісти
через сколько лет НАЧНЕТ ?
показати весь коментар
02.02.2021 22:49 Відповісти
Перевожу с зебильного. Скорее всего вакцинация начнется в феврале после 8 марта ближе к майским праздникам , но не позже октября-ноября месяца.
показати весь коментар
02.02.2021 22:54 Відповісти
))) Уточню - до Нового року - точно)))
показати весь коментар
02.02.2021 23:01 Відповісти
До Нового 2023 року )))
показати весь коментар
02.02.2021 23:56 Відповісти
Почнуть вакцинацію, як вже анонсовано, з Найвеличнішого галактики і стєпашки і на тому починання закінчаться.
показати весь коментар
02.02.2021 22:56 Відповісти
Слава Аллаху!!!
показати весь коментар
02.02.2021 23:12 Відповісти
И ни слова о цене, для простых смертных!? Хотя когда это будет? ,,Я птица гордая, но е....тая!"
показати весь коментар
02.02.2021 23:24 Відповісти
для желающих привится всё за счёт государства!
показати весь коментар
03.02.2021 00:44 Відповісти
Гдето ж проскакивало, что оба укола должны делаться одной и той же вакциной. Или разными будет смешнее?
показати весь коментар
03.02.2021 06:35 Відповісти
Если я не ошибаюсь, для того что бы начать вакцинацию должна быть вакцина... или не обязательно????
показати весь коментар
03.02.2021 06:43 Відповісти
 
 