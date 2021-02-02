УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11161 відвідувач онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 804 68
вакцина (3528) карантин (16095) Рубан Олег (112) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Ми маємо пів року для пропаганди вакцинації, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ми маємо пів року для пропаганди вакцинації, - Рубан

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів про потужну антивакцинальну кампанію в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Сьогодні МОЗ створює комунікацію, найближчим часом буде донесено територіальним і місцевим радам про проведення пропаганди вакцинації. У нас сьогодні питання не забезпечення вакциною, а саме проведення вакцинації, тому що йде антивакцинальна кампанія, дуже багато лікарів не рекомендують проводити вакцинацію не тільки проти коронавірусу, а й інших захворювань", - розповів Рубан.

За його словами, важливо переконати людей у необхідності вакцинації.

"Підкреслю - номер один вакцинація, а не вакцина. Робота триває постійно. У нас є пів року для пропаганди та вивчення ситуації з антивакцинальною кампанією", - сказав Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Ага. Давайте.

Цивилизованный Мир уже второй месяц вакцинируется нормальными вакцинами, а ЗЕленые папуасы будут еще полгода друг друга уговаривать вколоть китайский фуфломицин.
показати весь коментар
02.02.2021 15:10
+7
Пропаганда - это как по Геббельсу?
показати весь коментар
02.02.2021 15:07
+6
АХахахахах. Вакцину не закули, бо не було пропаганди вакцинації. Це дійсно зазеркалля. Країна кловунів і даунів, що їх обрали
показати весь коментар
02.02.2021 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайські фальсифікатори вакцини вже помножили ваші намагання на "нуль".
показати весь коментар
02.02.2021 15:06 Відповісти
Тут точное слово - пропаганда. Только нужно уточнить пропаганда чего? Не вакцинации, а СМЕРТИ. Потому что прививочная кампания во многих странах дала множество послепрививочных смертей. А пользы никакой. Никто не знает насколько длителен иммунитет после прививки, говорят 3 мес., а дальше? Снова укольчик? Никто не освобождает привитых от масок и карантина.Никто не гарантирует, что привитый не откинет копыта, никто за это не даст и копейки как в других странах. Вобщем они будут пропагандировать смерть. Зеленые слуги смерти.
показати весь коментар
02.02.2021 17:16 Відповісти
Пропаганда - это как по Геббельсу?
показати весь коментар
02.02.2021 15:07 Відповісти
Пропаганда сама по собі не є злом, як і зброя. Злом її роблять користувачі.
показати весь коментар
02.02.2021 15:12 Відповісти
Государство должно вести разъяснительную работу. А пропаганда подразумевает неосознанное изменение поведения.
показати весь коментар
02.02.2021 15:18 Відповісти
Держава має ефективно керувати- і пропаганда задля цього чудово підходить. А пояснювати щось мавпам спробуйте самі, якщо нема чим зайнятися.
показати весь коментар
02.02.2021 15:22 Відповісти
Да, пропаганда - это зло, потому что основана на гипнотическом воздействии на сознание людей.
показати весь коментар
02.02.2021 17:17 Відповісти
Не всегда на гипнотическом. В современном обществе чаще полу-правдой икажают действительность. Методики типа Окна Овертона.
показати весь коментар
02.02.2021 17:19 Відповісти
Эта методика также гипнотическая. Постепенное воздействие на сознание. Чистый гипноз.
показати весь коментар
02.02.2021 17:23 Відповісти
АХахахахах. Вакцину не закули, бо не було пропаганди вакцинації. Це дійсно зазеркалля. Країна кловунів і даунів, що їх обрали
показати весь коментар
02.02.2021 15:07 Відповісти
Ага. Давайте.

Цивилизованный Мир уже второй месяц вакцинируется нормальными вакцинами, а ЗЕленые папуасы будут еще полгода друг друга уговаривать вколоть китайский фуфломицин.
показати весь коментар
02.02.2021 15:10 Відповісти
Что подразумеваешь конкретно под НОРМАЛЬНЫМИ вакцинами ,кроме того,
что ими уже вакцинируются ?
показати весь коментар
02.02.2021 15:15 Відповісти
Которые одобрены в ВОЗ.
Мнение бабы Груни конечно тоже важно, но не далеее ее огорода и не более, чем о ее буряках.
показати весь коментар
02.02.2021 15:18 Відповісти
"Сильные " аргументы.
показати весь коментар
02.02.2021 15:25 Відповісти
Сильнее не бывает.

Потому что мнение зажопных антиваксеров в Украине как-то вобще не солидно смотрится.
Страна захудалая. Люди, судя по выборам 2019, в основном, до невозможнсти тупые.

Поэтому ничего авторитетнее ВОЗ не вижу.

ПыСы: Желающие могут конечно послушать особое детского терапевта Комаровского или все ту же бабу Груню.
показати весь коментар
02.02.2021 15:29 Відповісти
Информация дя собственного мозга:
Самый короткий термин исследования и ,соответственно ,сертификация одной
из белковых (традиционных ) вакцин был четыре года .
показати весь коментар
02.02.2021 15:41 Відповісти
Антирабическую вакцину Пастер применил в год ее создания.
В 1885 году Луи Пастером была разработана вакцина от бешенства - заболевания, которое в 100% случаев заканчивалось смертью больного и наводило ужас на людей. Дело доходило до демонстраций под окнами лаборатории Пастера с требованием прекратить эксперименты. Ученый долго не решался испробовать вакцину на людях, но помог случай. 6 июля 1885 года в его лабораторию привели 9-летнего мальчика, который был настолько искусан, что никто не верил в его выздоровление. Метод Пастера был последней соломинкой для несчастной матери ребенка. История получила широкую огласку, и вакцинация проходила при собрании публики и прессы. К счастью, мальчик полностью выздоровел, что принесло Пастеру поистине мировую славу, и в его лабораторию потянулись пострадавшие от бешеных животных не только из Франции, но и со всей Европы (и даже из России).
показати весь коментар
02.02.2021 16:10 Відповісти
Яким чином лікування поранень дитини стало доказом ефективності вакцини від сказу? Зразок побрехеньок вакцинних маніпуляторів.
показати весь коментар
02.02.2021 18:52 Відповісти
95% efektivnost Pfizer ili Moderna.Pro kitajskije malo informacji, vot pro te dve ocen xorosyje otzyvi
показати весь коментар
02.02.2021 15:44 Відповісти
Эти вакцины вводятся непосредственно в клетку.
Это генетическая иммунизация.
показати весь коментар
02.02.2021 15:50 Відповісти
Eto ne virus voditsia,a programa kak s nim borotsia tak?No etot sam proncip davno vet izvesten medikicne tolko do etogo nikto tak nedelal.Vsio ravno takaja izvesnja kompanija kak Pfizer tocno znajet sto delajet,da i prosli testi s dobrovolcami
показати весь коментар
02.02.2021 16:06 Відповісти
Всё так именно программа борется. Это революция в медицине ,дай Бог ,чтобы была
успешной ,время покажет.
показати весь коментар
02.02.2021 16:17 Відповісти
Девушка, генетическая иммунизация - это если вводят ДНК вакцины, а у Пфайзера - РНК вакцина. Она на геном клетки не воздействует. Это могут, например, ретровирусы, к которым и относится ковид.
показати весь коментар
02.02.2021 16:17 Відповісти
Какими ДНК вакцинами вакцинируют людей в Европе?
показати весь коментар
02.02.2021 16:43 Відповісти
может астразенека или спутник .
Возможно только РНК вакцины.
показати весь коментар
02.02.2021 17:07 Відповісти
Нам нужна не пропаганда вакцинации .а научно обоснованная правда об
инновационных и белковых вакцинах ,которыми предполагается проводить
вакцинацию в Украине .
показати весь коментар
02.02.2021 15:11 Відповісти
китайская не инновационная, а очень даже традиционная с убитым вирусом, поэтому она и менее эффективная чем инновационные. а инновационные нам не светят
показати весь коментар
02.02.2021 15:15 Відповісти
Вот именно китайская белковая ,то есть не затрагивает саму клетку.
У китайце имеют самое современное в мире оборудование для исследований
Ими были разработаны ДНК и РНК вакцины ,то есть инновационные ,но почему-то
они выбрали традиционный вариант . Вот почему я не знаю ,могу только догадываться.
показати весь коментар
02.02.2021 15:23 Відповісти
Какие РНК вакцины разработаны китайцами?
показати весь коментар
02.02.2021 16:14 Відповісти
Была информация в СМИ ,что у китайцев есть такие разработки ,но в производство
они запустили только белковую синовак.
показати весь коментар
02.02.2021 16:35 Відповісти
Ну, наверное китайцы просто не захотели расстраивать компании Пфайзер и Модерна.
показати весь коментар
02.02.2021 16:45 Відповісти
Купите Пфайзер и о, чудо!, число желающих многократно увеличится. Ну и руководство Минздрава менять надо, потому как этим доверия нет.
показати весь коментар
02.02.2021 15:11 Відповісти
На данный момет - 55% населения Израиля получили первую дозу вакцины от COVID-19.
показати весь коментар
02.02.2021 15:11 Відповісти
· Ну-ка заодорнее, задорнее! Что вы как на собственных похоронах? Во! Во! Идут, идут все! А вы чё, особенные, что ль? Ну-ка давай, костыль, в строй! И ты, жопа в шляпе, тоже!(с)
показати весь коментар
02.02.2021 15:12 Відповісти
ця влада це нуль! в усіх країнах вакцінація це приоритет, а в Україні вони вважають що у них є час на якісь угори. закінчиться усе або тим що в українців буде украдено саму можливість провакцінуватися. але в цьому винні самі українці. їх це влаштовує
показати весь коментар
02.02.2021 15:13 Відповісти
У нас есть полгода для пропаганды вакцинации, - Рубан - Цензор.НЕТ 4354

Можете особо зрение не напрягать. Украины тут нет вобще.
показати весь коментар
02.02.2021 15:13 Відповісти
И слава Богу!
показати весь коментар
02.02.2021 15:17 Відповісти
Согласен. Не жили, как цивилизованные люди - не стоит и начинать.
показати весь коментар
02.02.2021 15:22 Відповісти
Та тебе если скажут палец в ...е держать 24 часа для защиты от Ковида , как цивилизованные люди, ты и будешь держать или уже держишь.
показати весь коментар
02.02.2021 17:05 Відповісти
Да не вопрос. Лечись подорожником и откажись от всех благ.

Я ж только за то, шоб дебилов не выпускали из Украины, не брали в школы, ВУЗы и не продавали билеты на ЖД и авиатраспорт.
показати весь коментар
02.02.2021 17:19 Відповісти
Оно и видно. Сиди злись в самоизоляции .
показати весь коментар
02.02.2021 17:26 Відповісти
Да с чего мне злиться-то? Ми маємо пів року для пропаганди вакцинації, - Рубан - Цензор.НЕТ 4453

Это ты нестерпимо хочешь стать прокаженным изгоем.
показати весь коментар
02.02.2021 17:30 Відповісти
Чего я хочу - тебе не обосраться в карантине. А прокаженных , вроде тебя, я каждый день в намордниках вижу.
показати весь коментар
03.02.2021 11:09 Відповісти
поясни свой ответ
показати весь коментар
02.02.2021 15:22 Відповісти
Не путайте вакцинирование с лошадиными скачками.
показати весь коментар
02.02.2021 15:17 Відповісти
Быдло голосовавшее за янелоха должна вакцинироваться исключительно ордынской и китайской вакцинами! Остальным, вакцинация только через Красный крест!!! СН, ЖОПАблок и ЮВТ - это ликвидаторы Украины!!! Орде дали в рыло на фронте - так они мобилизовали быдло.
показати весь коментар
02.02.2021 15:19 Відповісти
если захотят... а будут отказываться - запретить выезд даже в ордло и рф!!!
показати весь коментар
02.02.2021 15:24 Відповісти
Зеленое стадо надо вакцинировать мочей Зенелоха.
показати весь коментар
02.02.2021 16:24 Відповісти
хочу как Нестор Шуфрич...спутником V в Бухаресте... правда там отказались от российского говнища, так что привьюсь уже чем то другим))
показати весь коментар
02.02.2021 15:20 Відповісти
пропоганды не надо. нужно президенту, ОП, ВР, и Кабмину пройти вакцинацию вместе с первыми добровольцами. ВСЕ, народ не дурак, увидит и пойдет
показати весь коментар
02.02.2021 15:31 Відповісти
Этим скотам вколят европейскую или американскую вакцину....а народу приготовили китайскую.....народ не дурак...все видит и понимает..
показати весь коментар
02.02.2021 15:34 Відповісти
вот я о том же.
показати весь коментар
02.02.2021 16:22 Відповісти
Что именно народ увидит не задумался ? Очередной видосик ?
показати весь коментар
02.02.2021 15:55 Відповісти
Чистой воды манипуляция и перевод стрелок. Согласно опросам уже сейчас готовы вакцинироваться 43% украинцев. Это 17.2 млн. человек, которым нужно 34.4 млн. доз вакцины.

Вы эти 34.4 млн. доз купили и поставили в Украину? О чем вы тогда опять чешите языками?
показати весь коментар
02.02.2021 15:45 Відповісти
В 17,2 млн включил и детей ? Уверен ,что их спрашивали ?
показати весь коментар
02.02.2021 15:53 Відповісти
А дети что, не болеют?
И да, до совершеннолетия за детей решают родители.
показати весь коментар
02.02.2021 16:13 Відповісти
Іншими словами, раніше, як за пів року ніякої вакцинації очікувати не доводиться, але є ідея, де в цей час можна трохи напиляти грошей...
показати весь коментар
02.02.2021 15:52 Відповісти
Ми маємо пів року для пропаганди вакцинації, - Рубан - Цензор.НЕТ 4094

В США, когда топ-чиновники публично вакцинируются, это действительно для того чтобы популяризировать вакцину, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ОНА ЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО. И действительно есть люди "кто не верит". И действительно это проблема, что не все хотят вакцинироваться.

У нас, в стране где ВАКЦИНЫ НЕТ ВООБЩЕ, "первым бросаться на амбразуру" - это высшая степень трусости, а не геройство. Так как желающих людей получить вакцину ГОРАЗДО больше чем этой самой вакцины. Что вы там доказывать собрались?)) Вы эту вакцину получИте сначала, клоуны.
Марк Савчук
показати весь коментар
02.02.2021 16:10 Відповісти
А нужна ли правительству вакцинация народа,дедь все идет как нельзя для них лучше.Погибают от ковида в основном люди предпенсионного и пенсионного возраста,разваливается экономика страны как было заказано кацапией и при этом ненадо напрягаться.
показати весь коментар
02.02.2021 16:19 Відповісти
Т е неважно чем колоться, колитесь тем что дают? идите нахрен.
показати весь коментар
02.02.2021 16:24 Відповісти
я о том как например донорство, все на виду и по 4-6 чел в кабинете. ВМЕСТЕ
показати весь коментар
02.02.2021 16:24 Відповісти
Вы сначала вакцины завезите, и разных производителей... пропагандировать они будут...
показати весь коментар
02.02.2021 16:42 Відповісти
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext

можно закупать
показати весь коментар
02.02.2021 16:44 Відповісти
Хто вам з такими фаміліями повірить? Рубани, зелемойські, радуцькі...
показати весь коментар
02.02.2021 17:04 Відповісти
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о мощной антивакцинальной кампании в Украине Источник: https://censor.net/ru/n3245545

От і слава Богу, а то ще на вакцинації Зе клоуни хочуть руки погріти добренько...
До речі до кожного грипу треба робити окрему вакцину, тому і з являються нові варіанти вірусу кожні три місяці і один страшніше іншого)
Питання - як що людина слідкує за своїм здоровлям, робить фізмчні вправи, нормально харчується, дихає чистим повітрям і п є чисту воду, то на холєра ій робити вакинацію Ми маємо пів року для пропаганди вакцинації, - Рубан - Цензор.НЕТ 932
показати весь коментар
02.02.2021 18:14 Відповісти
Если нету иновацинных вакцин в Украине то власти остается только пропагандировать вакцинацию.. Пусть обьявят онлайн регистрацию на Модерну, Pfize и увидят реальное число желающих. Когда нет вакцин, то можна сочинять и о проблемах вакцинации.
показати весь коментар
02.02.2021 21:11 Відповісти
После Аферы Панамского канала SARS и вакцинация самая большая афера в истории человечества
показати весь коментар
03.02.2021 02:13 Відповісти
 
 