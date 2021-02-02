У нас есть полгода для пропаганды вакцинации, - Рубан
Новости Цензор.НЕТ Общество
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о мощной антивакцинальной кампании в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Сегодня Минздравом создается коммуникация, в ближайшее время будет донесено территориальным и местным советам о проведении пропаганды вакцинации. У нас сегодня вопрос не обеспечения вакциной, а само проведение вакцинации, потому что идет антивакцинальная кампания, очень много врачей не рекомендуют проводить вакцинацию не только против коронавируса, но и других заболеваний", - рассказал Рубан.
По его словам, важно убедить людей в необходимости вакцинации.
"Подчеркну - номер один вакцинация, а не вакцина. Работа идет постоянно. У нас есть полгода для пропаганды и изучения ситуации с антивакцинальной кампанией", - сказал Рубан.
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Цивилизованный Мир уже второй месяц вакцинируется нормальными вакцинами, а ЗЕленые папуасы будут еще полгода друг друга уговаривать вколоть китайский фуфломицин.
что ими уже вакцинируются ?
Мнение бабы Груни конечно тоже важно, но не далеее ее огорода и не более, чем о ее буряках.
Потому что мнение зажопных антиваксеров в Украине как-то вобще не солидно смотрится.
Страна захудалая. Люди, судя по выборам 2019, в основном, до невозможнсти тупые.
Поэтому ничего авторитетнее ВОЗ не вижу.
ПыСы: Желающие могут конечно послушать особое детского терапевта Комаровского или все ту же бабу Груню.
Самый короткий термин исследования и ,соответственно ,сертификация одной
из белковых (традиционных ) вакцин был четыре года .
В 1885 году Луи Пастером была разработана вакцина от бешенства - заболевания, которое в 100% случаев заканчивалось смертью больного и наводило ужас на людей. Дело доходило до демонстраций под окнами лаборатории Пастера с требованием прекратить эксперименты. Ученый долго не решался испробовать вакцину на людях, но помог случай. 6 июля 1885 года в его лабораторию привели 9-летнего мальчика, который был настолько искусан, что никто не верил в его выздоровление. Метод Пастера был последней соломинкой для несчастной матери ребенка. История получила широкую огласку, и вакцинация проходила при собрании публики и прессы. К счастью, мальчик полностью выздоровел, что принесло Пастеру поистине мировую славу, и в его лабораторию потянулись пострадавшие от бешеных животных не только из Франции, но и со всей Европы (и даже из России).
Это генетическая иммунизация.
успешной ,время покажет.
Возможно только РНК вакцины.
инновационных и белковых вакцинах ,которыми предполагается проводить
вакцинацию в Украине .
У китайце имеют самое современное в мире оборудование для исследований
Ими были разработаны ДНК и РНК вакцины ,то есть инновационные ,но почему-то
они выбрали традиционный вариант . Вот почему я не знаю ,могу только догадываться.
они запустили только белковую синовак.
Можете особо зрение не напрягать. Украины тут нет вобще.
Я ж только за то, шоб дебилов не выпускали из Украины, не брали в школы, ВУЗы и не продавали билеты на ЖД и авиатраспорт.
Это ты нестерпимо хочешь стать прокаженным изгоем.
Вы эти 34.4 млн. доз купили и поставили в Украину? О чем вы тогда опять чешите языками?
И да, до совершеннолетия за детей решают родители.
В США, когда топ-чиновники публично вакцинируются, это действительно для того чтобы популяризировать вакцину, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ОНА ЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО. И действительно есть люди "кто не верит". И действительно это проблема, что не все хотят вакцинироваться.
У нас, в стране где ВАКЦИНЫ НЕТ ВООБЩЕ, "первым бросаться на амбразуру" - это высшая степень трусости, а не геройство. Так как желающих людей получить вакцину ГОРАЗДО больше чем этой самой вакцины. Что вы там доказывать собрались?)) Вы эту вакцину получИте сначала, клоуны.
Марк Савчук
можно закупать
От і слава Богу, а то ще на вакцинації Зе клоуни хочуть руки погріти добренько...
До речі до кожного грипу треба робити окрему вакцину, тому і з являються нові варіанти вірусу кожні три місяці і один страшніше іншого)
Питання - як що людина слідкує за своїм здоровлям, робить фізмчні вправи, нормально харчується, дихає чистим повітрям і п є чисту воду, то на холєра ій робити вакинацію