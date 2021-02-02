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У нас есть полгода для пропаганды вакцинации, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Общество

У нас есть полгода для пропаганды вакцинации, - Рубан

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о мощной антивакцинальной кампании в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Сегодня Минздравом создается коммуникация, в ближайшее время будет донесено территориальным и местным советам о проведении пропаганды вакцинации. У нас сегодня вопрос не обеспечения вакциной, а само проведение вакцинации, потому что идет антивакцинальная кампания, очень много врачей не рекомендуют проводить вакцинацию не только против коронавируса, но и других заболеваний", - рассказал Рубан.

По его словам, важно убедить людей в необходимости вакцинации.

"Подчеркну - номер один вакцинация, а не вакцина. Работа идет постоянно. У нас есть полгода для пропаганды и изучения ситуации с антивакцинальной кампанией", - сказал Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При внедрении карантина в следующий раз важно говорить не о локдауне, а о работе с группами риска, - Рубан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Ага. Давайте.

Цивилизованный Мир уже второй месяц вакцинируется нормальными вакцинами, а ЗЕленые папуасы будут еще полгода друг друга уговаривать вколоть китайский фуфломицин.
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02.02.2021 15:10
+7
Пропаганда - это как по Геббельсу?
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02.02.2021 15:07
+6
АХахахахах. Вакцину не закули, бо не було пропаганди вакцинації. Це дійсно зазеркалля. Країна кловунів і даунів, що їх обрали
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02.02.2021 15:07
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Правила форума Совет форумчан
Китайські фальсифікатори вакцини вже помножили ваші намагання на "нуль".
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02.02.2021 15:06 Ответить
Тут точное слово - пропаганда. Только нужно уточнить пропаганда чего? Не вакцинации, а СМЕРТИ. Потому что прививочная кампания во многих странах дала множество послепрививочных смертей. А пользы никакой. Никто не знает насколько длителен иммунитет после прививки, говорят 3 мес., а дальше? Снова укольчик? Никто не освобождает привитых от масок и карантина.Никто не гарантирует, что привитый не откинет копыта, никто за это не даст и копейки как в других странах. Вобщем они будут пропагандировать смерть. Зеленые слуги смерти.
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02.02.2021 17:16 Ответить
Пропаганда - это как по Геббельсу?
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02.02.2021 15:07 Ответить
Пропаганда сама по собі не є злом, як і зброя. Злом її роблять користувачі.
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02.02.2021 15:12 Ответить
Государство должно вести разъяснительную работу. А пропаганда подразумевает неосознанное изменение поведения.
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02.02.2021 15:18 Ответить
Держава має ефективно керувати- і пропаганда задля цього чудово підходить. А пояснювати щось мавпам спробуйте самі, якщо нема чим зайнятися.
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02.02.2021 15:22 Ответить
Да, пропаганда - это зло, потому что основана на гипнотическом воздействии на сознание людей.
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02.02.2021 17:17 Ответить
Не всегда на гипнотическом. В современном обществе чаще полу-правдой икажают действительность. Методики типа Окна Овертона.
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02.02.2021 17:19 Ответить
Эта методика также гипнотическая. Постепенное воздействие на сознание. Чистый гипноз.
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02.02.2021 17:23 Ответить
АХахахахах. Вакцину не закули, бо не було пропаганди вакцинації. Це дійсно зазеркалля. Країна кловунів і даунів, що їх обрали
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02.02.2021 15:07 Ответить
Ага. Давайте.

Цивилизованный Мир уже второй месяц вакцинируется нормальными вакцинами, а ЗЕленые папуасы будут еще полгода друг друга уговаривать вколоть китайский фуфломицин.
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02.02.2021 15:10 Ответить
Что подразумеваешь конкретно под НОРМАЛЬНЫМИ вакцинами ,кроме того,
что ими уже вакцинируются ?
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02.02.2021 15:15 Ответить
Которые одобрены в ВОЗ.
Мнение бабы Груни конечно тоже важно, но не далеее ее огорода и не более, чем о ее буряках.
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02.02.2021 15:18 Ответить
"Сильные " аргументы.
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02.02.2021 15:25 Ответить
Сильнее не бывает.

Потому что мнение зажопных антиваксеров в Украине как-то вобще не солидно смотрится.
Страна захудалая. Люди, судя по выборам 2019, в основном, до невозможнсти тупые.

Поэтому ничего авторитетнее ВОЗ не вижу.

ПыСы: Желающие могут конечно послушать особое детского терапевта Комаровского или все ту же бабу Груню.
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02.02.2021 15:29 Ответить
Информация дя собственного мозга:
Самый короткий термин исследования и ,соответственно ,сертификация одной
из белковых (традиционных ) вакцин был четыре года .
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02.02.2021 15:41 Ответить
Антирабическую вакцину Пастер применил в год ее создания.
В 1885 году Луи Пастером была разработана вакцина от бешенства - заболевания, которое в 100% случаев заканчивалось смертью больного и наводило ужас на людей. Дело доходило до демонстраций под окнами лаборатории Пастера с требованием прекратить эксперименты. Ученый долго не решался испробовать вакцину на людях, но помог случай. 6 июля 1885 года в его лабораторию привели 9-летнего мальчика, который был настолько искусан, что никто не верил в его выздоровление. Метод Пастера был последней соломинкой для несчастной матери ребенка. История получила широкую огласку, и вакцинация проходила при собрании публики и прессы. К счастью, мальчик полностью выздоровел, что принесло Пастеру поистине мировую славу, и в его лабораторию потянулись пострадавшие от бешеных животных не только из Франции, но и со всей Европы (и даже из России).
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02.02.2021 16:10 Ответить
Яким чином лікування поранень дитини стало доказом ефективності вакцини від сказу? Зразок побрехеньок вакцинних маніпуляторів.
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02.02.2021 18:52 Ответить
95% efektivnost Pfizer ili Moderna.Pro kitajskije malo informacji, vot pro te dve ocen xorosyje otzyvi
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02.02.2021 15:44 Ответить
Эти вакцины вводятся непосредственно в клетку.
Это генетическая иммунизация.
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02.02.2021 15:50 Ответить
Eto ne virus voditsia,a programa kak s nim borotsia tak?No etot sam proncip davno vet izvesten medikicne tolko do etogo nikto tak nedelal.Vsio ravno takaja izvesnja kompanija kak Pfizer tocno znajet sto delajet,da i prosli testi s dobrovolcami
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02.02.2021 16:06 Ответить
Всё так именно программа борется. Это революция в медицине ,дай Бог ,чтобы была
успешной ,время покажет.
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02.02.2021 16:17 Ответить
Девушка, генетическая иммунизация - это если вводят ДНК вакцины, а у Пфайзера - РНК вакцина. Она на геном клетки не воздействует. Это могут, например, ретровирусы, к которым и относится ковид.
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02.02.2021 16:17 Ответить
Какими ДНК вакцинами вакцинируют людей в Европе?
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02.02.2021 16:43 Ответить
может астразенека или спутник .
Возможно только РНК вакцины.
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02.02.2021 17:07 Ответить
Нам нужна не пропаганда вакцинации .а научно обоснованная правда об
инновационных и белковых вакцинах ,которыми предполагается проводить
вакцинацию в Украине .
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02.02.2021 15:11 Ответить
китайская не инновационная, а очень даже традиционная с убитым вирусом, поэтому она и менее эффективная чем инновационные. а инновационные нам не светят
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02.02.2021 15:15 Ответить
Вот именно китайская белковая ,то есть не затрагивает саму клетку.
У китайце имеют самое современное в мире оборудование для исследований
Ими были разработаны ДНК и РНК вакцины ,то есть инновационные ,но почему-то
они выбрали традиционный вариант . Вот почему я не знаю ,могу только догадываться.
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02.02.2021 15:23 Ответить
Какие РНК вакцины разработаны китайцами?
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02.02.2021 16:14 Ответить
Была информация в СМИ ,что у китайцев есть такие разработки ,но в производство
они запустили только белковую синовак.
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02.02.2021 16:35 Ответить
Ну, наверное китайцы просто не захотели расстраивать компании Пфайзер и Модерна.
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02.02.2021 16:45 Ответить
Купите Пфайзер и о, чудо!, число желающих многократно увеличится. Ну и руководство Минздрава менять надо, потому как этим доверия нет.
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02.02.2021 15:11 Ответить
На данный момет - 55% населения Израиля получили первую дозу вакцины от COVID-19.
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02.02.2021 15:11 Ответить
· Ну-ка заодорнее, задорнее! Что вы как на собственных похоронах? Во! Во! Идут, идут все! А вы чё, особенные, что ль? Ну-ка давай, костыль, в строй! И ты, жопа в шляпе, тоже!(с)
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02.02.2021 15:12 Ответить
ця влада це нуль! в усіх країнах вакцінація це приоритет, а в Україні вони вважають що у них є час на якісь угори. закінчиться усе або тим що в українців буде украдено саму можливість провакцінуватися. але в цьому винні самі українці. їх це влаштовує
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02.02.2021 15:13 Ответить
У нас есть полгода для пропаганды вакцинации, - Рубан - Цензор.НЕТ 4354

Можете особо зрение не напрягать. Украины тут нет вобще.
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02.02.2021 15:13 Ответить
И слава Богу!
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02.02.2021 15:17 Ответить
Согласен. Не жили, как цивилизованные люди - не стоит и начинать.
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02.02.2021 15:22 Ответить
Та тебе если скажут палец в ...е держать 24 часа для защиты от Ковида , как цивилизованные люди, ты и будешь держать или уже держишь.
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02.02.2021 17:05 Ответить
Да не вопрос. Лечись подорожником и откажись от всех благ.

Я ж только за то, шоб дебилов не выпускали из Украины, не брали в школы, ВУЗы и не продавали билеты на ЖД и авиатраспорт.
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02.02.2021 17:19 Ответить
Оно и видно. Сиди злись в самоизоляции .
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02.02.2021 17:26 Ответить
Да с чего мне злиться-то? Ми маємо пів року для пропаганди вакцинації, - Рубан - Цензор.НЕТ 4453

Это ты нестерпимо хочешь стать прокаженным изгоем.
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02.02.2021 17:30 Ответить
Чего я хочу - тебе не обосраться в карантине. А прокаженных , вроде тебя, я каждый день в намордниках вижу.
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03.02.2021 11:09 Ответить
поясни свой ответ
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02.02.2021 15:22 Ответить
Не путайте вакцинирование с лошадиными скачками.
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02.02.2021 15:17 Ответить
Быдло голосовавшее за янелоха должна вакцинироваться исключительно ордынской и китайской вакцинами! Остальным, вакцинация только через Красный крест!!! СН, ЖОПАблок и ЮВТ - это ликвидаторы Украины!!! Орде дали в рыло на фронте - так они мобилизовали быдло.
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02.02.2021 15:19 Ответить
если захотят... а будут отказываться - запретить выезд даже в ордло и рф!!!
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02.02.2021 15:24 Ответить
Зеленое стадо надо вакцинировать мочей Зенелоха.
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02.02.2021 16:24 Ответить
хочу как Нестор Шуфрич...спутником V в Бухаресте... правда там отказались от российского говнища, так что привьюсь уже чем то другим))
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02.02.2021 15:20 Ответить
пропоганды не надо. нужно президенту, ОП, ВР, и Кабмину пройти вакцинацию вместе с первыми добровольцами. ВСЕ, народ не дурак, увидит и пойдет
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02.02.2021 15:31 Ответить
Этим скотам вколят европейскую или американскую вакцину....а народу приготовили китайскую.....народ не дурак...все видит и понимает..
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02.02.2021 15:34 Ответить
вот я о том же.
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02.02.2021 16:22 Ответить
Что именно народ увидит не задумался ? Очередной видосик ?
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02.02.2021 15:55 Ответить
Чистой воды манипуляция и перевод стрелок. Согласно опросам уже сейчас готовы вакцинироваться 43% украинцев. Это 17.2 млн. человек, которым нужно 34.4 млн. доз вакцины.

Вы эти 34.4 млн. доз купили и поставили в Украину? О чем вы тогда опять чешите языками?
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02.02.2021 15:45 Ответить
В 17,2 млн включил и детей ? Уверен ,что их спрашивали ?
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02.02.2021 15:53 Ответить
А дети что, не болеют?
И да, до совершеннолетия за детей решают родители.
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02.02.2021 16:13 Ответить
Іншими словами, раніше, як за пів року ніякої вакцинації очікувати не доводиться, але є ідея, де в цей час можна трохи напиляти грошей...
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02.02.2021 15:52 Ответить
Ми маємо пів року для пропаганди вакцинації, - Рубан - Цензор.НЕТ 4094

В США, когда топ-чиновники публично вакцинируются, это действительно для того чтобы популяризировать вакцину, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ОНА ЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО. И действительно есть люди "кто не верит". И действительно это проблема, что не все хотят вакцинироваться.

У нас, в стране где ВАКЦИНЫ НЕТ ВООБЩЕ, "первым бросаться на амбразуру" - это высшая степень трусости, а не геройство. Так как желающих людей получить вакцину ГОРАЗДО больше чем этой самой вакцины. Что вы там доказывать собрались?)) Вы эту вакцину получИте сначала, клоуны.
Марк Савчук
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02.02.2021 16:10 Ответить
А нужна ли правительству вакцинация народа,дедь все идет как нельзя для них лучше.Погибают от ковида в основном люди предпенсионного и пенсионного возраста,разваливается экономика страны как было заказано кацапией и при этом ненадо напрягаться.
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02.02.2021 16:19 Ответить
Т е неважно чем колоться, колитесь тем что дают? идите нахрен.
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02.02.2021 16:24 Ответить
я о том как например донорство, все на виду и по 4-6 чел в кабинете. ВМЕСТЕ
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02.02.2021 16:24 Ответить
Вы сначала вакцины завезите, и разных производителей... пропагандировать они будут...
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02.02.2021 16:42 Ответить
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext

можно закупать
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02.02.2021 16:44 Ответить
Хто вам з такими фаміліями повірить? Рубани, зелемойські, радуцькі...
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02.02.2021 17:04 Ответить
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о мощной антивакцинальной кампании в Украине Источник: https://censor.net/ru/n3245545

От і слава Богу, а то ще на вакцинації Зе клоуни хочуть руки погріти добренько...
До речі до кожного грипу треба робити окрему вакцину, тому і з являються нові варіанти вірусу кожні три місяці і один страшніше іншого)
Питання - як що людина слідкує за своїм здоровлям, робить фізмчні вправи, нормально харчується, дихає чистим повітрям і п є чисту воду, то на холєра ій робити вакинацію Ми маємо пів року для пропаганди вакцинації, - Рубан - Цензор.НЕТ 932
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02.02.2021 18:14 Ответить
Если нету иновацинных вакцин в Украине то власти остается только пропагандировать вакцинацию.. Пусть обьявят онлайн регистрацию на Модерну, Pfize и увидят реальное число желающих. Когда нет вакцин, то можна сочинять и о проблемах вакцинации.
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02.02.2021 21:11 Ответить
После Аферы Панамского канала SARS и вакцинация самая большая афера в истории человечества
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03.02.2021 02:13 Ответить
 
 