Медики у школах отримають доплати в розмірі 20%, - Шмигаль
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Уряд підтримав постанову, якою встановлено додатковий соціальний захист медичних працівників у закладах освіти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Медики у школах отримають доплати в розмірі 20%. Уже з 1 січня вони отримають у середньому майже на 1 тис. гривень більше, залежно від тарифного розряду. Надбавка діятиме до скасування карантину", - зазначив глава уряду.
Шмигаль нагадав, що уряд ще в січні підвищив виплати всім українським вчителям майже на 20%.
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