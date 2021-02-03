УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8997 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
1 234 5
заробітна плата (1019) Кабмін (6262) карантин (16095) школа (1824) лікарі (1097) Денис Шмигаль (2701) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Медики у школах отримають доплати в розмірі 20%, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медики у школах отримають доплати в розмірі 20%, - Шмигаль

Уряд підтримав постанову, якою встановлено додатковий соціальний захист медичних працівників у закладах освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Медики у школах отримають доплати в розмірі 20%. Уже з 1 січня вони отримають у середньому майже на 1 тис. гривень більше, залежно від тарифного розряду. Надбавка діятиме до скасування карантину", - зазначив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що уряд ще в січні підвищив виплати всім українським вчителям майже на 20%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дані про вакцинацію в Україні зберігатимуть у модулі імунізації, - заступник голови МОЗ Кучер

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надбавка будет действовать до отмены карантина", - отметил глава правительства.
показати весь коментар
03.02.2021 15:17 Відповісти
У шкільних медсестер мінімалка, про це шмигаль знає?
показати весь коментар
03.02.2021 15:20 Відповісти
За что вообще этим лентяям повышения? Реформы сделали, а к семейному врачу хрен попадешь. В поликлиниках прайсы висят что сколько стоит и ничего безплатного. На мыло таких врачей!
показати весь коментар
03.02.2021 15:20 Відповісти
Что и будет считаться эквивалентом 4000 обещанных долларов!
показати весь коментар
03.02.2021 15:39 Відповісти
Вчителі менше ризикують?
показати весь коментар
03.02.2021 18:17 Відповісти
 
 