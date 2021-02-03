Медики в школах получат доплаты в размере 20%, - Шмыгаль

Правительство поддержало постановление, которое устанавливает дополнительную социальную защиту медицинских работников в учреждениях образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Медики в школах получат доплаты в размере 20%. Уже с 1 января они получат в среднем почти на 1 тыс. гривен больше, в зависимости от тарифного разряда. Надбавка будет действовать до отмены карантина", - отметил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что правительство еще в январе повысило выплаты всем украинским учителям почти на 20%.

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