Медики в школах получат доплаты в размере 20%, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство поддержало постановление, которое устанавливает дополнительную социальную защиту медицинских работников в учреждениях образования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Медики в школах получат доплаты в размере 20%. Уже с 1 января они получат в среднем почти на 1 тыс. гривен больше, в зависимости от тарифного разряда. Надбавка будет действовать до отмены карантина", - отметил глава правительства.
Шмыгаль напомнил, что правительство еще в январе повысило выплаты всем украинским учителям почти на 20%.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий03.02.2021 15:17 Ответить Мне нравится 0
Vlad Fox
показать весь комментарий03.02.2021 15:20 Ответить Мне нравится 1
Pavel Preobrazhenskiy
показать весь комментарий03.02.2021 15:20 Ответить Мне нравится 0
Oleg Razin
показать весь комментарий03.02.2021 15:39 Ответить Мне нравится 0
Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий03.02.2021 18:17 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...