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Медики в школах получат доплаты в размере 20%, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медики в школах получат доплаты в размере 20%, - Шмыгаль

Правительство поддержало постановление, которое устанавливает дополнительную социальную защиту медицинских работников в учреждениях образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Медики в школах получат доплаты в размере 20%. Уже с 1 января они получат в среднем почти на 1 тыс. гривен больше, в зависимости от тарифного разряда. Надбавка будет действовать до отмены карантина", - отметил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что правительство еще в январе повысило выплаты всем украинским учителям почти на 20%.

Читайте: Эпидситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина с "зонами", - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Надбавка будет действовать до отмены карантина", - отметил глава правительства.
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03.02.2021 15:17 Ответить
У шкільних медсестер мінімалка, про це шмигаль знає?
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03.02.2021 15:20 Ответить
За что вообще этим лентяям повышения? Реформы сделали, а к семейному врачу хрен попадешь. В поликлиниках прайсы висят что сколько стоит и ничего безплатного. На мыло таких врачей!
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03.02.2021 15:20 Ответить
Что и будет считаться эквивалентом 4000 обещанных долларов!
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03.02.2021 15:39 Ответить
Вчителі менше ризикують?
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03.02.2021 18:17 Ответить
 
 