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Рейтинг довіри українців очолили Кличко, Зеленський і Гройсман, - КМІС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг довіри українців очолили Кличко, Зеленський і Гройсман, - КМІС

Рейтинг довіри українців очолюють лідер партії "Удар" Віталій Кличко, Президент України Володимир Зеленський та експрем’єр Володимир Гройсман.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 27 січня до 1 лютого 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

За даними опитування, лідерові партії "УДАР" Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів.

Президентові України Володимиру Зеленському довіряють 35,6% опитаних.

Колишньому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 30,9%.

Співголові фракції "Опозиційний блок – за життя" Юрію Бойкудовіряють 28,9%, шоумену Сергію Притулі –27,3%, голові парламенту Дмитрові Разумкову – 26,6%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко – 26,2%, голові Радикальної партії Олегові Ляшку – 25%, лідерові"Європейської солідарності" Петру Порошенку –22,7%, лідерові партії "Сила і честь" Ігорю Смешку – 22,3%.

Читайте також: Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС

Віктору Медведчуку довіряють 19,6% опитаних, Вадиму Рабіновичу – 18,7%, Олегу Тягнибоку–16,4%, Арсену Авакову – 15,9%, Олександру Вілкулу– 12,6%, Денису Шмигалю– 11,2%, Анатолію Шарію – 10,9%, Андрію Єрмаку– 7,6%, Ігорю Палиці – 5,3%, Андрію Білецькому– 4,2%.

Всеукраїнське опитування громадської думки "Рівень довіри до політиків, електоральний рейтинг і ставлення до окремих ініціатив/подій: січень 2021 року" проведене з 27 січня до 1 лютого 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% – для показників, близьких до 50%, 2,5% – для показників, близьких до 25%, 1,9% – для показників, близьких до 12%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.
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Топ коментарі
+22
Рейтинг доверия украинцев возглавили Кличко, Зеленский и Гройсман, – КМИС - Цензор.НЕТ 4651
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03.02.2021 16:33
+20
Чергова порція локшини на вуха 73% -вого лохтората !!!)))
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03.02.2021 16:28
+20
Рейтинг доверия украинцев возглавили Кличко, Зеленский и Гройсман, – КМИС - Цензор.НЕТ 87
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03.02.2021 16:32
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Что то я сомневаюсь что Юля и Ляшко обогнали Петруху. Какой то фейк.
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03.02.2021 17:51 Відповісти
КМИС перед работой что-то курит очень тяжёлое.
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03.02.2021 19:08 Відповісти
Арканар...
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03.02.2021 19:54 Відповісти
.Кличко наш президент! А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
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03.02.2021 20:01 Відповісти
уже задолбали эти фейковые опросы и результаты...
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03.02.2021 21:16 Відповісти
Что можено доверить Гройсману? Свой кошелёк? Тарифы? Цены?
НЕ СМЕШИТЕ
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03.02.2021 23:27 Відповісти
А Яценюка забули? НЕХАРАШО...
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04.02.2021 04:48 Відповісти
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