Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС

Понад 60% громадян України підтримують чинну норму закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної, яка почала діяти із 16 січня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

Чинну норму закону про обслуговування українською мовою підтримують 61,7% жителів України, не підтримують - 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

Найбільше цю норму підтримують жителі Заходу і Центру (79,4% і 66,2% відповідно), найменше - на Сході України (38,8%, тоді як 55,8% не підтримують).

Рівень підтримки закону на Півдні становить 49%, а 46,2% респондентів зазначили, що не підтримують.

На Донбасі мовну норму підтримують 59,5%, не підтримують - 32,1%. Водночас на Донбас припадає лише 84 із 1205 опитаних респондентів. А опитування проводилося тільки на підконтрольній Україні території Донбасу.







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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 27 січня до 1 лютого 2021 року. Так, методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.