Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС
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Понад 60% громадян України підтримують чинну норму закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної, яка почала діяти із 16 січня 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.
Чинну норму закону про обслуговування українською мовою підтримують 61,7% жителів України, не підтримують - 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.
Найбільше цю норму підтримують жителі Заходу і Центру (79,4% і 66,2% відповідно), найменше - на Сході України (38,8%, тоді як 55,8% не підтримують).
Рівень підтримки закону на Півдні становить 49%, а 46,2% респондентів зазначили, що не підтримують.
На Донбасі мовну норму підтримують 59,5%, не підтримують - 32,1%. Водночас на Донбас припадає лише 84 із 1205 опитаних респондентів. А опитування проводилося тільки на підконтрольній Україні території Донбасу.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 27 січня до 1 лютого 2021 року. Так, методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.
Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.
Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.
Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Спеціально склали заплутане питання, щоб заплутати. Тому й на Заході 18.5% проти. Бо може вони мали на увазі, що негативно ставляться до того, щоб на прохання клієнта переходити на іншу мову.
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російської, інших мов національних меншин України
Великоросійський шовінізм та малороська меншовартість - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Всё же село и подавляющее население сельских райцентров ГОВОРИЛО И ОБУЧАЛОСЬ НА УКРАИНСКОМ! А их, по-видимому, меньше всего опрашивают!
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Починаючи з 70-х років учителям російської мови і літератури платили на 10% більше, ніж вчителям інших мов.
Це був такий собі знак схвалення русифікації з боку державної влади.
Пам'ятаю, на уроці суспільствознавства вчителька розповідала, що з настанням комунізму у всіх громадян СССР буде одна мова. Хтось із класу запитав, яка саме мова буде загальноприйнятою. Вчителька відповіла, - "російська". Клас відразу загудів, - " а чому саме російська?". Вчителька, знизавши плечима, і наче вибачаючись, відповіла, що така політика партії. Тоді я й зрозумів, що практично весь мій клас був проти русифікації, хоча зазвичай такі теми були поза нашою увагою. Це були брєжнєвські 80-і роки, Центральна Україна...
На щастя, совок здох раніше, ніж вся Україна заговорила мокшанською...
Потрібно просто наших політиків,особливо медветчуківське-бойківське опжз---не допускати до публічного обговорення,бо це те бидло яке шкодить Україні в її розвитку.
То хто ж тоді там проти - Харківщина??
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УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.