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Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС

Понад 60% громадян України підтримують чинну норму закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної, яка почала діяти із 16 січня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

Чинну норму закону про обслуговування українською мовою підтримують 61,7% жителів України, не підтримують - 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

Найбільше цю норму підтримують жителі Заходу і Центру (79,4% і 66,2% відповідно), найменше - на Сході України (38,8%, тоді як 55,8% не підтримують).

Рівень підтримки закону на Півдні становить 49%, а 46,2% респондентів зазначили, що не підтримують.

На Донбасі мовну норму підтримують 59,5%, не підтримують - 32,1%. Водночас на Донбас припадає лише 84 із 1205 опитаних респондентів. А опитування проводилося тільки на підконтрольній Україні території Донбасу.

Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС 01

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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 27 січня до 1 лютого 2021 року. Так, методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Пістуйте звідки понаїхали,глисти москвороті
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03.02.2021 14:25
+10
Ви помиляєтесь: як раз серед цих 40% - найбільший відсоток таких, що "у слові "%уй" роблять чотири помилки"! Вони однаково НЕ володіють будь-якою мовою (включно і "язиком")!
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03.02.2021 14:28
+9
А що, у 40% - якісь проблєми? (Ну, тоді - валіза, вокзал... і на%уй!)
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03.02.2021 14:25
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тому і треба ще щоб і продавчині перші звертались державною, бо майже завжди клієнт відповідає тоді теж державною.
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04.02.2021 15:17 Відповісти
Кому не подобається українська - добро пожаловать в лугандонию. Там для вас місця хватит, будете возрождать совєцкій саюз.
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03.02.2021 14:43 Відповісти
Відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з 16 січня 2021 року всі підприємства сфери послуг повинні обслуговувати клієнтів і надавати інформацію про товари українською мовою. При цьому, на прохання клієнта, його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Як Ви ставитеся до цього рішення?



Спеціально склали заплутане питання, щоб заплутати. Тому й на Заході 18.5% проти. Бо може вони мали на увазі, що негативно ставляться до того, щоб на прохання клієнта переходити на іншу мову. Более 60% граждан Украины поддерживают обслуживание на государственном языке, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4475
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03.02.2021 14:44 Відповісти
...може здійснюватися іншою мовою, а може й не здійснюватись. Тобто закон не зобов'язує надавати інформацію россійською "мовою". А взагалі то, хоча б через відсутність діалектів, россійська "мова" мала би бути виключена зі списку мов, як таких.
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03.02.2021 14:55 Відповісти
на практиці цей вираз виглядає так:
Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1093"
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04.02.2021 15:31 Відповісти
із Конституції треба прибрати зі статті 10 привелігерований саттус русского язьіка, як то зробили при молдовській Санду після прощального введеного Додоном особливого статусу: В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України
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04.02.2021 18:06 Відповісти
Просто мовчки, без всяких пояснень в усіх інтернетах, банкоматах і т.д. і т.п... видаляється кнопка RU, блокуються російські літери, весь аудіовізуальний простір дерусифікується-українізується і спостерігається за реакцією тих 40%. Вони підуть вмирати за россійскій язик? дуже сумніваюся.
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03.02.2021 14:48 Відповісти
вони проголосують за ОПЗЖ в настуній раді, і за президента Медведчука. І воювати не треба, за них ОПЗЖ все зробить.
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03.02.2021 16:43 Відповісти
MOVA !!!
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03.02.2021 14:59 Відповісти
35% "рюськощелепних" після більш ніж 300 років окупації,як на мене непоганий результат. Шануймося бо ми того варті.
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03.02.2021 15:07 Відповісти
Всього 35% Всього!!!
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03.02.2021 15:10 Відповісти
Я дуже добре пам*ятаю той час, коли в столиці УРСР Києві на людину, яка в магазині, перукарні та будь де в "прісутствєнном мєстє" говорила українською мовою, кацапи та зрусифіковані ними хахли дивились як на дикунів. Фраза, "ти чьто, рог, рускага язига нє знаєшь?", могла вам у відповідь прозвучати де завгодно.


Великоросійський шовінізм та малороська меншовартість - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
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03.02.2021 15:08 Відповісти
Сам навчався з 1986 по 1993 в Києві то знаю це не з оповідок.
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03.02.2021 15:14 Відповісти
І я пам'ятаю, хтось заговорить українською, і негайно якийсь кацап реагує - нєчіста гаваріш!! гаварі па русскі!! і серед цих тварин роблять опитування що до української мови...
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03.02.2021 15:58 Відповісти
Я, За.. ! Допишіть і мене .
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03.02.2021 15:31 Відповісти
Полагаю, что данные по неприятию обслуживания МОВОЮ на Востоке и Юге - не очень достоверны. Всё очень просто: опрашиваются в основном жители областных центров, где русификация, в особенности в 50-70-е годы носила ужасающий характер (чего стОит только доплата учителям за переход на преподавание по-русски).
Всё же село и подавляющее население сельских райцентров ГОВОРИЛО И ОБУЧАЛОСЬ НА УКРАИНСКОМ! А их, по-видимому, меньше всего опрашивают!
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03.02.2021 15:42 Відповісти
доплата учителям за переход на преподавание по-русски
*******
Починаючи з 70-х років учителям російської мови і літератури платили на 10% більше, ніж вчителям інших мов.
Це був такий собі знак схвалення русифікації з боку державної влади.
Пам'ятаю, на уроці суспільствознавства вчителька розповідала, що з настанням комунізму у всіх громадян СССР буде одна мова. Хтось із класу запитав, яка саме мова буде загальноприйнятою. Вчителька відповіла, - "російська". Клас відразу загудів, - " а чому саме російська?". Вчителька, знизавши плечима, і наче вибачаючись, відповіла, що така політика партії. Тоді я й зрозумів, що практично весь мій клас був проти русифікації, хоча зазвичай такі теми були поза нашою увагою. Це були брєжнєвські 80-і роки, Центральна Україна...
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03.02.2021 19:06 Відповісти
На початку 60-х тим вчителям, що я згадував, додатково платили 15% від зарплатні. За перехід на викладання своїх дисциплін російською. Люди у ті часи ще не оговталися після сталінських часів та війни, тому не чинили особливого спротиву.
На щастя, совок здох раніше, ніж вся Україна заговорила мокшанською...
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03.02.2021 20:58 Відповісти
На мою думку,що в даний період ЛЮБИ опитування--це МАНІПУЛЯЦІЯ. По-перше.це робиться,щоб незабували такі провокативні питання.як мова,а по-друге,дають потрібні висновки тим хто за платить. Замітив. що велика частина т.зв. "російськомовних" в т.ч. і етнічних росіян,коли говориш з ними українською переходять також на цю мову,або намагаються це зробити. Штучний розподіл по мові і релігії--це все "робота" росії--бо імперія їм не дає спокою
Потрібно просто наших політиків,особливо медветчуківське-бойківське опжз---не допускати до публічного обговорення,бо це те бидло яке шкодить Україні в її розвитку.
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03.02.2021 15:49 Відповісти
Супер ! Всі кто незгоден за поребрік
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03.02.2021 17:09 Відповісти
Третина ватників ще... Треба цих русскощелепних позбавляти громадянських прав як у Прибалтійських державах. Не поважаєш державу і її мову - працюй, живи, але виборчих прав не маєш ,а ні то за порєбрік
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03.02.2021 18:37 Відповісти
Звичайно,українська мова державна, і це аксіома. Кожен нею має володіти і спілкуватися. Але чому україноговоряшіє стоять в чергах на виїзд з України на польському кордоні, а рускоговорящіє воюють?
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03.02.2021 22:51 Відповісти
брешеш, і україномовні воюють, і російськомовні стоять у черзі на виїзд. кому куди припало.
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04.02.2021 15:33 Відповісти
Схід проти української але Донбас - за.
То хто ж тоді там проти - Харківщина??
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04.02.2021 00:43 Відповісти
отакі проти
Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7958"
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04.02.2021 15:34 Відповісти
Та я за математику та проти статистики - бо цифри не збігаються якось
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04.02.2021 20:34 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/02/2/7281959/ ось Кремінь таку засьок.
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04.02.2021 21:15 Відповісти
написано на недержавній самі знаєте для кого:

УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
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04.02.2021 15:36 Відповісти
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