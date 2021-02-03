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Более 60% граждан Украины поддерживают обслуживание на государственном языке, - опрос КМИС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Более 60% граждан Украины поддерживают обслуживание на государственном языке, - опрос КМИС

Более 60% граждан Украины поддерживают действующую норму закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного!, которая начала действовать с 16 января 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Действующую норму закона об обслуживании на украинском языке поддерживают 61,7% жителей Украины, не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

Больше всего данную норму поддерживают жители Запада и Центра (79,4% и 66,2% соответственно), меньше всего - на Востоке Украины (38,8%, тогда как 55,8% не поддерживают).

Уровень поддержки закона на Юге составляет 49%, а 46,2% респондентов отметили, что не поддерживают.

На Донбассе языковую норму поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1%. В то же время, на Донбасс приходится только 84 из 1205 опрошенных респондентов. А опрос проводился только на подконтрольной Украиной территории Донбасса.

Более 60% граждан Украины поддерживают обслуживание на государственном языке, - опрос КМИС 01

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Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения с 27 января по 1 февраля 2021 г.. Так, методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что является репрезентативным для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.
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Топ комментарии
+16
Пістуйте звідки понаїхали,глисти москвороті
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03.02.2021 14:25
+10
Ви помиляєтесь: як раз серед цих 40% - найбільший відсоток таких, що "у слові "%уй" роблять чотири помилки"! Вони однаково НЕ володіють будь-якою мовою (включно і "язиком")!
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03.02.2021 14:28
+9
А що, у 40% - якісь проблєми? (Ну, тоді - валіза, вокзал... і на%уй!)
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03.02.2021 14:25
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тому і треба ще щоб і продавчині перші звертались державною, бо майже завжди клієнт відповідає тоді теж державною.
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04.02.2021 15:17 Ответить
Кому не подобається українська - добро пожаловать в лугандонию. Там для вас місця хватит, будете возрождать совєцкій саюз.
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03.02.2021 14:43 Ответить
Відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з 16 січня 2021 року всі підприємства сфери послуг повинні обслуговувати клієнтів і надавати інформацію про товари українською мовою. При цьому, на прохання клієнта, його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Як Ви ставитеся до цього рішення?



Спеціально склали заплутане питання, щоб заплутати. Тому й на Заході 18.5% проти. Бо може вони мали на увазі, що негативно ставляться до того, щоб на прохання клієнта переходити на іншу мову. Более 60% граждан Украины поддерживают обслуживание на государственном языке, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4475
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03.02.2021 14:44 Ответить
...може здійснюватися іншою мовою, а може й не здійснюватись. Тобто закон не зобов'язує надавати інформацію россійською "мовою". А взагалі то, хоча б через відсутність діалектів, россійська "мова" мала би бути виключена зі списку мов, як таких.
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03.02.2021 14:55 Ответить
на практиці цей вираз виглядає так:
Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1093"
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04.02.2021 15:31 Ответить
із Конституції треба прибрати зі статті 10 привелігерований саттус русского язьіка, як то зробили при молдовській Санду після прощального введеного Додоном особливого статусу: В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України
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04.02.2021 18:06 Ответить
Просто мовчки, без всяких пояснень в усіх інтернетах, банкоматах і т.д. і т.п... видаляється кнопка RU, блокуються російські літери, весь аудіовізуальний простір дерусифікується-українізується і спостерігається за реакцією тих 40%. Вони підуть вмирати за россійскій язик? дуже сумніваюся.
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03.02.2021 14:48 Ответить
вони проголосують за ОПЗЖ в настуній раді, і за президента Медведчука. І воювати не треба, за них ОПЗЖ все зробить.
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03.02.2021 16:43 Ответить
MOVA !!!
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03.02.2021 14:59 Ответить
35% "рюськощелепних" після більш ніж 300 років окупації,як на мене непоганий результат. Шануймося бо ми того варті.
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03.02.2021 15:07 Ответить
Всього 35% Всього!!!
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03.02.2021 15:10 Ответить
Я дуже добре пам*ятаю той час, коли в столиці УРСР Києві на людину, яка в магазині, перукарні та будь де в "прісутствєнном мєстє" говорила українською мовою, кацапи та зрусифіковані ними хахли дивились як на дикунів. Фраза, "ти чьто, рог, рускага язига нє знаєшь?", могла вам у відповідь прозвучати де завгодно.


Великоросійський шовінізм та малороська меншовартість - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
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03.02.2021 15:08 Ответить
Сам навчався з 1986 по 1993 в Києві то знаю це не з оповідок.
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03.02.2021 15:14 Ответить
І я пам'ятаю, хтось заговорить українською, і негайно якийсь кацап реагує - нєчіста гаваріш!! гаварі па русскі!! і серед цих тварин роблять опитування що до української мови...
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03.02.2021 15:58 Ответить
Я, За.. ! Допишіть і мене .
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03.02.2021 15:31 Ответить
Полагаю, что данные по неприятию обслуживания МОВОЮ на Востоке и Юге - не очень достоверны. Всё очень просто: опрашиваются в основном жители областных центров, где русификация, в особенности в 50-70-е годы носила ужасающий характер (чего стОит только доплата учителям за переход на преподавание по-русски).
Всё же село и подавляющее население сельских райцентров ГОВОРИЛО И ОБУЧАЛОСЬ НА УКРАИНСКОМ! А их, по-видимому, меньше всего опрашивают!
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03.02.2021 15:42 Ответить
доплата учителям за переход на преподавание по-русски
*******
Починаючи з 70-х років учителям російської мови і літератури платили на 10% більше, ніж вчителям інших мов.
Це був такий собі знак схвалення русифікації з боку державної влади.
Пам'ятаю, на уроці суспільствознавства вчителька розповідала, що з настанням комунізму у всіх громадян СССР буде одна мова. Хтось із класу запитав, яка саме мова буде загальноприйнятою. Вчителька відповіла, - "російська". Клас відразу загудів, - " а чому саме російська?". Вчителька, знизавши плечима, і наче вибачаючись, відповіла, що така політика партії. Тоді я й зрозумів, що практично весь мій клас був проти русифікації, хоча зазвичай такі теми були поза нашою увагою. Це були брєжнєвські 80-і роки, Центральна Україна...
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03.02.2021 19:06 Ответить
На початку 60-х тим вчителям, що я згадував, додатково платили 15% від зарплатні. За перехід на викладання своїх дисциплін російською. Люди у ті часи ще не оговталися після сталінських часів та війни, тому не чинили особливого спротиву.
На щастя, совок здох раніше, ніж вся Україна заговорила мокшанською...
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03.02.2021 20:58 Ответить
На мою думку,що в даний період ЛЮБИ опитування--це МАНІПУЛЯЦІЯ. По-перше.це робиться,щоб незабували такі провокативні питання.як мова,а по-друге,дають потрібні висновки тим хто за платить. Замітив. що велика частина т.зв. "російськомовних" в т.ч. і етнічних росіян,коли говориш з ними українською переходять також на цю мову,або намагаються це зробити. Штучний розподіл по мові і релігії--це все "робота" росії--бо імперія їм не дає спокою
Потрібно просто наших політиків,особливо медветчуківське-бойківське опжз---не допускати до публічного обговорення,бо це те бидло яке шкодить Україні в її розвитку.
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03.02.2021 15:49 Ответить
Супер ! Всі кто незгоден за поребрік
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03.02.2021 17:09 Ответить
Третина ватників ще... Треба цих русскощелепних позбавляти громадянських прав як у Прибалтійських державах. Не поважаєш державу і її мову - працюй, живи, але виборчих прав не маєш ,а ні то за порєбрік
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03.02.2021 18:37 Ответить
Звичайно,українська мова державна, і це аксіома. Кожен нею має володіти і спілкуватися. Але чому україноговоряшіє стоять в чергах на виїзд з України на польському кордоні, а рускоговорящіє воюють?
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03.02.2021 22:51 Ответить
брешеш, і україномовні воюють, і російськомовні стоять у черзі на виїзд. кому куди припало.
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04.02.2021 15:33 Ответить
Схід проти української але Донбас - за.
То хто ж тоді там проти - Харківщина??
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04.02.2021 00:43 Ответить
отакі проти
Понад 60% громадян України підтримують обслуговування державною мовою, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7958"
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04.02.2021 15:34 Ответить
Та я за математику та проти статистики - бо цифри не збігаються якось
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04.02.2021 20:34 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/02/2/7281959/ ось Кремінь таку засьок.
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04.02.2021 21:15 Ответить
написано на недержавній самі знаєте для кого:

УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
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04.02.2021 15:36 Ответить
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