Более 60% граждан Украины поддерживают обслуживание на государственном языке, - опрос КМИС
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Более 60% граждан Украины поддерживают действующую норму закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного!, которая начала действовать с 16 января 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
Действующую норму закона об обслуживании на украинском языке поддерживают 61,7% жителей Украины, не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.
Больше всего данную норму поддерживают жители Запада и Центра (79,4% и 66,2% соответственно), меньше всего - на Востоке Украины (38,8%, тогда как 55,8% не поддерживают).
Уровень поддержки закона на Юге составляет 49%, а 46,2% респондентов отметили, что не поддерживают.
На Донбассе языковую норму поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1%. В то же время, на Донбасс приходится только 84 из 1205 опрошенных респондентов. А опрос проводился только на подконтрольной Украиной территории Донбасса.
Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения с 27 января по 1 февраля 2021 г.. Так, методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что является репрезентативным для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.
Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).
Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.
На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.
Пожалуйста, подождите...
Спеціально склали заплутане питання, щоб заплутати. Тому й на Заході 18.5% проти. Бо може вони мали на увазі, що негативно ставляться до того, щоб на прохання клієнта переходити на іншу мову.
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російської, інших мов національних меншин України
Великоросійський шовінізм та малороська меншовартість - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Всё же село и подавляющее население сельских райцентров ГОВОРИЛО И ОБУЧАЛОСЬ НА УКРАИНСКОМ! А их, по-видимому, меньше всего опрашивают!
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Починаючи з 70-х років учителям російської мови і літератури платили на 10% більше, ніж вчителям інших мов.
Це був такий собі знак схвалення русифікації з боку державної влади.
Пам'ятаю, на уроці суспільствознавства вчителька розповідала, що з настанням комунізму у всіх громадян СССР буде одна мова. Хтось із класу запитав, яка саме мова буде загальноприйнятою. Вчителька відповіла, - "російська". Клас відразу загудів, - " а чому саме російська?". Вчителька, знизавши плечима, і наче вибачаючись, відповіла, що така політика партії. Тоді я й зрозумів, що практично весь мій клас був проти русифікації, хоча зазвичай такі теми були поза нашою увагою. Це були брєжнєвські 80-і роки, Центральна Україна...
На щастя, совок здох раніше, ніж вся Україна заговорила мокшанською...
Потрібно просто наших політиків,особливо медветчуківське-бойківське опжз---не допускати до публічного обговорення,бо це те бидло яке шкодить Україні в її розвитку.
То хто ж тоді там проти - Харківщина??
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УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.