С сегодняшнего дня сфера обслуживания переходит на украинский язык
С сегодняшнего дня, 16 января сфера обслуживания перешла на украинский язык. Таким образом, обслуживание на украинском языке становится обязательным для всех заведений сферы услуг.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.
"С 16 января 2021 г. язык обслуживания потребителей - украинский! В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - ранее сообщал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке необходимо обращаться к языковому омбудсмену, подчеркнул Кремень.
По его словам, в случае отказа обслуживать на государственном языке в Украине нужно подать жалобу или решить ситуацию на месте.
"Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.
В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др. В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта)", - уточнил он.
Далее он приводит алгоритм, как можно пожаловаться Уполномоченному в случае отказа обслуживать на государственном языке: пожаловаться Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г.. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес [email protected] или заполнить форму на сайте Уполномоченного https://mova-ombudsman.gov.ua/
"В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение.
Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется. Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", - рассказал Креминь.
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ПС. При радянському союзі якраз і була справжня українська мова, мова Тараса та Лесі, мова інших класиків української літератури. Зараз же нам замість неї ви намагаєтесь нав"язати свій рагульський суржик.
https://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/?fbclid=IwAR11nXsHX-YR4Ge5yiMD_GbP0z14BZBZE5-m-itExTVlgIw4sh9scETzhqs https://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/
Ото ж. Это, кстати, прекрасный пример дебильности политики ущемления РЯ. ********* надо ущемлять, а не своих русскоязычных граждан, большинство из которых лояльны новой власти и не любят РФ. А этим дебильная власть пытается превратить треть населения УР в сепаров.
И надо всегда (ВСЕГДА) помнить историю начала российско-украинской войны. Она началась именно с попытки пропихнуть в ВР языковой пакет законов.
Невже ці люди не лояльні до України ?
Не поважають державну мову ?
Маю великий сумнів, що ви все життя розмовляєте української, тоді ви би побачили різницю між насильницьким нав'язуванням і захистом мови. А популяризировать мову, например, английскую - да, можно фильмами, песнями и т.д. Тому і давайте мінятися і поважати нашу мову, а не пропагувати зневіру до закону.
мова - це в душі !
А ти назви країни, де є своя мова, але державних кілька... Ну хіба Індія і Білорусь в голову приходять - і жодної європейської держави!
Ну і ще: в Україні 78% населення - етнічні українці, тобто за правилами ООН ми МОНОЕТНІЧНА держава... Швейцарія, Бельгія, Канада, Індія і тд - ПОЛІЕТНІЧНІ держави. Може назвеш хоч одну МОНОЕТНІЧНУ державу, де кілька державних мов???
Українська повинна бути головною, а хто жити не може без кацапського Єзика, нехай поблукає та пошукають потрібну кнопку...
Всі українські сайти повинні відкриватися українською сторінкою, по бажанню та по потребі міжнародна англійська, також можливо польська і десь у сраці рюзьге койне...
Нічого, переживуть, над українською мовою кацапи знущалися сторіччями, а ми навіть не стверджуємо, що кацапського койне не існує, існує... Але хай знає своє місце в Україні.
А поради що робити і де їй лазити, ти своїй жінці давай.
то покажи приклад або не транди!
Якщо бачиш порушення, інформуй тих, хто має слідкувати за виконанням законів, а не пиши це мені, розказуючи за сайти,до яких я немає ніякого відношення.
Тут,на Цензорі,є давно українська версія, ми лише просимо, щоб їй надавали перевагу при відкритті сайту і таке інше.
Якщо їх зверхники були російськомовні, то для мас знадобилося 1-2 покоління, щоб це перейняти.
Але ми маємо шизофренічну історію. Проводирі соціогуманітарні, але фінансово не забезпечені - зараз уже сталі україномовні, але ж ті, хто себе вважає "ілітою", бо з купою бабла, - досі матірноросійськомовні, тому й ковбасить їх усіх...
до людей цей об'єктний епітет стали у нас вживати з початку 1990-х - коли багацько совкової грязі доскочило раптово до розподілу об'єктов народнава хазяйства
а стосовно "перейшли на..." - то діти й онуки отих номенклатурних, хто владу 1990-х конвертував у власність 2000-х, вже тямлять: ЧИЯ МОВА - ТОГО І ВЛАДА
або 5 міфів про укрмову, які зовсім не міфи https://www.youtube.com/watch?v=6j0PhvpU4kE&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
Не хочеш совку? Відкривай українські школи, демонструй українські канали у себе на паРаші, продавай в азіопський своїй ********* українські газети та журнали, адже в рассєянський ********* живе біля двох мільйонів українців... Тоді тільки,номерна срана свинособако,не буде совку у тебе в мізках і на твоїй паРаші.
https://twitter.com/Lanaswwit
Lanaswit
@Lanaswwit
"Совок неприкаяний"...
Вийшли з совку, але так нікуди ментально і не увійшли. Ось і бовтаються, як ... в ополонці, чекаючи, коли за них знову все повирішають, накормлять, по телеку покажуть штирліца й кабзона і поведуть вигулювати дідів на паличках...
Вони всі живуть задля росєї.
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто
людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв,
як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю.
Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти,
але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
Панове, закінчуйте свої виправдовування перед кацапачєлюстнимі! Досить.