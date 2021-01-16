С сегодняшнего дня сфера обслуживания переходит на украинский язык

С сегодняшнего дня, 16 января сфера обслуживания перешла на украинский язык. Таким образом, обслуживание на украинском языке становится обязательным для всех заведений сферы услуг.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

"С 16 января 2021 г. язык обслуживания потребителей - украинский! В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - ранее сообщал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке необходимо обращаться к языковому омбудсмену, подчеркнул Кремень.

По его словам, в случае отказа обслуживать на государственном языке в Украине нужно подать жалобу или решить ситуацию на месте.

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"Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.

В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др. В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта)", - уточнил он.

Далее он приводит алгоритм, как можно пожаловаться Уполномоченному в случае отказа обслуживать на государственном языке: пожаловаться Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г.. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес [email protected] или заполнить форму на сайте Уполномоченного https://mova-ombudsman.gov.ua/

"В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение.

Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется. Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", - рассказал Креминь.

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