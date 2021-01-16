Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову

Відсьогодні, 16 січня, сфера обслуговування перейшла на українську мову. Отже, обслуговування українською мовою стає обов'язковим для всіх закладів сфери послуг.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде тільки на його прохання.

"З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів - українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці - всюди обслуговування маєбути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", - раніше повідомляв уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою необхідно звертатися до мовного омбудсмена, підкреслив Кремінь.

За його словами, в разі відмови обслуговувати державною мовою в Україні потрібно подати скаргу або вирішити ситуацію на місці.

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"Спробувати вирішити ситуацію на місці і попросити працівника обслуговувати вас державною мовою. У разі відмови працівника звернутися до керівництва установи або на "гарячу лінію" установи: торговельної мережі АЗС, аптеки тощо. У разі відмови або незабезпечення надання інформації (послуг) державною мовою необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео -, письмового підтвердження очевидців тощо) і дані підприємства (назва, місце розташування, контакти суб'єкта)", - уточнив він.

Далі він наводить алгоритм, як можна поскаржитися уповноваженому в разі відмови обслуговувати державною мовою. Поскаржитися уповноваженому за поштовою адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; електронна адреса: [email protected]; заповнити форму на сайті уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/

"У скарзі обов'язково має бути вказано прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право позивача. Рекомендуємо також додати докази на підтвердження. Письмова скарга має бути підписана заявником із зазначенням дати. В електронній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути направлено відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування підпису у разі відправки електронного звернення не потрібно. Скарги подаються уповноваженому упродовж шести місяців із дня виявлення заявником порушення", - розповів Кремінь.

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