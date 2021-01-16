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Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову

Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову

Відсьогодні, 16 січня, сфера обслуговування перейшла на українську мову. Отже, обслуговування українською мовою стає обов'язковим для всіх закладів сфери послуг.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде тільки на його прохання.

"З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів - українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці  - всюди обслуговування маєбути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", - раніше повідомляв уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою необхідно звертатися до мовного омбудсмена, підкреслив Кремінь.

За його словами, в разі відмови обслуговувати державною мовою в Україні потрібно подати скаргу або вирішити ситуацію на місці.

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"Спробувати вирішити ситуацію на місці і попросити працівника обслуговувати вас державною мовою. У разі відмови працівника звернутися до керівництва установи або на "гарячу лінію" установи: торговельної мережі АЗС, аптеки тощо. У разі відмови або незабезпечення надання інформації (послуг) державною мовою необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео -, письмового підтвердження очевидців тощо) і дані підприємства (назва, місце розташування, контакти суб'єкта)", - уточнив він.

Далі він наводить алгоритм, як можна поскаржитися уповноваженому в разі відмови обслуговувати державною мовою. Поскаржитися уповноваженому за поштовою адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; електронна адреса: [email protected]; заповнити форму на сайті уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/

"У скарзі обов'язково має бути вказано прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право позивача. Рекомендуємо також додати докази на підтвердження. Письмова скарга має бути підписана заявником із зазначенням дати. В електронній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути направлено відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування підпису у разі відправки електронного звернення не потрібно. Скарги подаються уповноваженому упродовж шести місяців із дня виявлення заявником порушення", - розповів Кремінь.

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Автор: 

українська мова (840) мова (742) Кремінь Тарас (155)


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Топ коментарі
+57
С сегодняшнего дня сфера обслуживания переходит на украинский язык - Цензор.НЕТ 7189
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16.01.2021 09:04 Відповісти
+47
С сегодняшнего дня сфера обслуживания переходит на украинский язык - Цензор.НЕТ 3005
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16.01.2021 08:57 Відповісти
+44
С сегодняшнего дня сфера обслуживания переходит на украинский язык - Цензор.НЕТ 889
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16.01.2021 09:04 Відповісти
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Не перекладуй свою провину на інших. Знищив мову ти сам, і тоді, коли спілкувався іноземною, і знищуєш зараз, коли засмічуєш її транскриптом з іноземної та спотворюєш рагульским суржиком. Такі як ти новоявлені "патріоти" якраз і є найлютішими ворогами мови та держави.
ПС. При радянському союзі якраз і була справжня українська мова, мова Тараса та Лесі, мова інших класиків української літератури. Зараз же нам замість неї ви намагаєтесь нав"язати свій рагульський суржик.
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17.01.2021 02:54 Відповісти
зачем ты упомянул кацапов?
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16.01.2021 12:06 Відповісти
зачем ты назвал меня кацапом, кацап?
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16.01.2021 12:16 Відповісти
МІФИ МОСКОВІЇ. МІФ ЧЕТВЕРТИЙ. ПРО СЛОВЯНСЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ ДОМІНУЮЧЕ СТАНОВИЩЕ СЕРЕД СЛОВЯНСЬКИХ МОВ.
https://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/?fbclid=IwAR11nXsHX-YR4Ge5yiMD_GbP0z14BZBZE5-m-itExTVlgIw4sh9scETzhqs https://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/
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16.01.2021 12:06 Відповісти
Яке "домінуюче" серед слов'янських мов? Поляки і на дух не переносять рос мову, також і болгари, словаки, чехи, словени... Російська мова була домінуюча в СРСР. Тепер її всюди в колишніх республіках забувають, бо позакривали російські школи. Коли імперія розпадеться, то цей язик лишиться тільки на Московії. Та хіба ще в Білорусі.
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16.01.2021 14:34 Відповісти
Да, но ты им потом возместишь мегаубытки от оттока большей половины посещалки?
Ото ж. Это, кстати, прекрасный пример дебильности политики ущемления РЯ. ********* надо ущемлять, а не своих русскоязычных граждан, большинство из которых лояльны новой власти и не любят РФ. А этим дебильная власть пытается превратить треть населения УР в сепаров.
И надо всегда (ВСЕГДА) помнить историю начала российско-украинской войны. Она началась именно с попытки пропихнуть в ВР языковой пакет законов.
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16.01.2021 13:16 Відповісти
А як ти можеш пояснити мені, російськомовній від народження українці, чому когось має обурювати новий закон ?
Невже ці люди не лояльні до України ?
Не поважають державну мову ?
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16.01.2021 15:52 Відповісти
То ти перевзулась по "новому веянию", виявляється...
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16.01.2021 17:47 Відповісти
А в чому "ущємлєніє", недолуге? Тебе ж не банять за псячий кацапський Єзик, хоча це і український сайт, гавкай на кацапському і далі, якщо хочеш. А ось відповідати тобі кацапським, чи обслуговувати тебе виключно кацапським вЯлікадЯржавним койне ніхто я Україні відтепер не зобов'язаний.
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16.01.2021 16:12 Відповісти
ПНХ, лахтинцю. Мова - це один з наших фаєрволів, брандмауерів, який має захищати нас від проникнення ментального сифілісу із казломордії.
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16.01.2021 17:38 Відповісти
Почему бы тогда цензору просто не удалить русскую ветку/версию сайта?
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16.01.2021 12:28 Відповісти
У вас все смешалось и "кони и люди". На ЦН половина комментаторов пишет російською, и никто их не спамит. Ваши ссылки на Канаду и Швейцарию - не уместны, т.к. нет канадского или швейцарского языка. Это говорит о некоторой вашей ограниченности, несмотря на ваш пафос. Есть государство Украина, нравится это кому то или нет, есть титульная нация - украинцы, есть государственный язык - украинский, и будьте так добры, уважать его. Защитники русского идите на ...лесом. Есть империя, где он распространен - там его и защищайте. Да одномоментно не заговорят все, но заохочувати потрібно, Пример - квоты на радио и тв. Сколько было вони, не будут смотреть, не будут слушать. Зато какая красота - не слышно рос. и зекшансона и всяких поручиков галицыных. Уважающий страну и себя украинец, не будет хаять закон и говорить, что у нас многие, так сказать, законы не работают, а пытаться хотя бы вживати українську мову.
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16.01.2021 13:42 Відповісти
Я поважаючий себе українець, все життя розмовляю українською. Але я категорично проти цьго закону. Чому? Тому що насильницьке нав"язування будь-чого, це стосується не тільки мови, ніколи не доводило до добра, з якогось моменту починає викликати огиду, несприняття і спротив. А мову треба просто популяризувати, якісними цікавими фільмами, книгами, піснями, самим відношенням в суспільстві, оберігати та не засмічувати. Тобто зробити так, щоб українська мова - це було модно і круто. І все. Але для цього треба передусім змінитися самим...
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16.01.2021 15:58 Відповісти
Брешиш ти, фьодоров, що ти українець. Не подобається тобі український закон -- шуруй на сваю расєю, там харашо. А тут популяризувати вже досить, пора вже схиляти занадто упоротих, або виставляти.
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16.01.2021 16:09 Відповісти
В Криму і на Донбасі вже довиставлялись. То ти цього хочеш по всій Україні? Значить, ти є провокатор і лютий ворог України, тебе саму треба виставить.
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16.01.2021 16:22 Відповісти
Надо Федя, надо!
Маю великий сумнів, що ви все життя розмовляєте української, тоді ви би побачили різницю між насильницьким нав'язуванням і захистом мови. А популяризировать мову, например, английскую - да, можно фильмами, песнями и т.д. Тому і давайте мінятися і поважати нашу мову, а не пропагувати зневіру до закону.
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16.01.2021 16:59 Відповісти
Захист мови - це недопущення засмічування нашої прекрасної мови різними дурнуватими новоязами: батлами, лайфхаками, стартапами та іншими дебільними транскрипціями з інших мов, яким є красиві українські синоніми, та западенським та іншим суржиком. Оце є ЗАХИСТ мови. А силоміць примушувати розмовляти чи писати українською - це якраз НАВ"ЯЗУВАННЯ. Не підмінюйте поняття.
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16.01.2021 17:28 Відповісти
Декому, як ото кажуть: « хоч с… в очі, він буде казати, що то божа роса». Багато уваги ви до себе тягнете, наш «вимушений» розмовляти українською. Ви викликаєте почуття огиди. Бувайте здорові.
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16.01.2021 18:31 Відповісти
Дійсно, хоч с.. в очі, йому говориться, що я все життя розмовляю українською і ніхто не зміг мене русифікувати, коли я цього сам не захотів, а воно мені розказує, що хтось "вимушений". Цікаво, чи ви, упороті, здатні сприймати хоч якусь інформацію, чи процес мислення у вас взагалі відсутній?
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16.01.2021 21:45 Відповісти
Согласен на все 100%! А за такой коммент, то да, скорее всего тебя забанят.
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17.01.2021 01:02 Відповісти
Ну правильно, если людей с другой точкой зрения юридически, грубо говоря, заткнуть, то некоторым может показаться, что существует только одна точка зрения. Вот к примеру взять квоты и язык. По радио ограничили по языку, это понятно, но в интернете без принуждения ситуация отражает противоположный спрос. К примеру тренды гугла по запросам с Украины все написаны на русском языке, или взять музыкальные топы ютуб музыки Украины, из топ 20 треков на украинском аж одна песня.
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18.01.2021 13:31 Відповісти
язык- це в гастрономі,
мова - це в душі !
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16.01.2021 12:45 Відповісти
У швейцарії є власна швейарська мова? У Канаді власна канадська?

А ти назви країни, де є своя мова, але державних кілька... Ну хіба Індія і Білорусь в голову приходять - і жодної європейської держави!

Ну і ще: в Україні 78% населення - етнічні українці, тобто за правилами ООН ми МОНОЕТНІЧНА держава... Швейцарія, Бельгія, Канада, Індія і тд - ПОЛІЕТНІЧНІ держави. Може назвеш хоч одну МОНОЕТНІЧНУ державу, де кілька державних мов???
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16.01.2021 13:22 Відповісти
Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову - Цензор.НЕТ 201" />
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16.01.2021 15:04 Відповісти
У малоросів буде розрив пуканів.
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16.01.2021 12:56 Відповісти
Ти хоча б своєю рідною російською навчився писати грамотно, а то поняття пунктуації мабуть тобі невідоме! Що за утворення маєш, що такий грамотний?)))
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16.01.2021 13:18 Відповісти
Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову - Цензор.НЕТ 6542
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16.01.2021 13:19 Відповісти
Слава нації!
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16.01.2021 13:50 Відповісти
Смерть ворогам!
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16.01.2021 16:18 Відповісти
а коли вже вельмиповажний Цензор.нет по замовчуванню перейде но нормальну мову?

Українська повинна бути головною, а хто жити не може без кацапського Єзика, нехай поблукає та пошукають потрібну кнопку...

Всі українські сайти повинні відкриватися українською сторінкою, по бажанню та по потребі міжнародна англійська, також можливо польська і десь у сраці рюзьге койне...
Нічого, переживуть, над українською мовою кацапи знущалися сторіччями, а ми навіть не стверджуємо, що кацапського койне не існує, існує... Але хай знає своє місце в Україні.
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16.01.2021 14:57 Відповісти
піди полазь на сайтах пошуку роботи: майже усі мовні контори мають сайти лише російською, бо є сателітами парашки. просто набирають дешевшу силу в Україні для онлайн викладання мов. 70% роботодавців надають об"яву по пошуку співробітника узькою мовою.
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16.01.2021 15:07 Відповісти
І що далі? Нічого не потрібно робити і нічого не виправляти? До чого твій висір?

А поради що робити і де їй лазити, ти своїй жінці давай.
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16.01.2021 15:55 Відповісти
покажи мастер-клас - напряжи їх писати деражвною об"яви!!!
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16.01.2021 16:00 Відповісти
Ти так і не зрозуміло, що поради тобі потрібно давати тільки своїй жінці?
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16.01.2021 16:04 Відповісти
ну ти ж теж даєш пораду робити,а не трандіти "І що далі? Нічого не потрібно робити і нічого не виправляти?"
то покажи приклад або не транди!
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16.01.2021 16:10 Відповісти
Ти якраз триндиш, а на рахунок робити, то це до держави, яка повинна відтепер забезпечити виконання закону про мову та сприяти якнайширшому використанню та розвитку державної мови в Україні.
Якщо бачиш порушення, інформуй тих, хто має слідкувати за виконанням законів, а не пиши це мені, розказуючи за сайти,до яких я немає ніякого відношення.
Тут,на Цензорі,є давно українська версія, ми лише просимо, щоб їй надавали перевагу при відкритті сайту і таке інше.
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16.01.2021 16:22 Відповісти
хаха, ти тугенький однако. Держава повинна дати реміняки, а кому її давати, визначаєш ти сам. Бо якщо ти не об"явиш, що твої права порушені, як держава взнає про то?
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16.01.2021 16:24 Відповісти
так от ти сам, якщо бачиш порушення, то інформуй державу. я тобі підказує, де є поршуення, чим більше скарг, тим краще результат. а тебе заціпило на "указівках що тобі робити", у тебе загостерння почуття "совкового принуждєнія" до себе любімаго сьогодні?
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16.01.2021 16:27 Відповісти
Люди знизу переймають мовні звички начальства з істотним відставанням.
Якщо їх зверхники були російськомовні, то для мас знадобилося 1-2 покоління, щоб це перейняти.
Але ми маємо шизофренічну історію. Проводирі соціогуманітарні, але фінансово не забезпечені - зараз уже сталі україномовні, але ж ті, хто себе вважає "ілітою", бо з купою бабла, - досі матірноросійськомовні, тому й ковбасить їх усіх...
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16.01.2021 15:08 Відповісти
Нічого, вже є багато прикладів, що й елітна молодь (середній клас) перейшли на українську, і з дітками говорять українською. Процес пішов і його вже не спинити.
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16.01.2021 16:29 Відповісти
елітні бувають свині, корови і сорти пшениці й буряків
до людей цей об'єктний епітет стали у нас вживати з початку 1990-х - коли багацько совкової грязі доскочило раптово до розподілу об'єктов народнава хазяйства
а стосовно "перейшли на..." - то діти й онуки отих номенклатурних, хто владу 1990-х конвертував у власність 2000-х, вже тямлять: ЧИЯ МОВА - ТОГО І ВЛАДА
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16.01.2021 16:35 Відповісти
і тому - Українською, будь ласка
або 5 міфів про укрмову, які зовсім не міфи https://www.youtube.com/watch?v=6j0PhvpU4kE&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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16.01.2021 17:43 Відповісти
Отличная новость, на расии уже горение ваты началось.
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16.01.2021 15:08 Відповісти
Сказал израильтянин на русском
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16.01.2021 20:56 Відповісти
совок у тебе в мізках, свинособако срана.

Не хочеш совку? Відкривай українські школи, демонструй українські канали у себе на паРаші, продавай в азіопський своїй ********* українські газети та журнали, адже в рассєянський ********* живе біля двох мільйонів українців... Тоді тільки,номерна срана свинособако,не буде совку у тебе в мізках і на твоїй паРаші.
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16.01.2021 15:52 Відповісти
https://twitter.com/Lanaswwit
https://twitter.com/Lanaswwit

Lanaswit

@Lanaswwit


"Совок неприкаяний"...
Вийшли з совку, але так нікуди ментально і не увійшли. Ось і бовтаються, як ... в ополонці, чекаючи, коли за них знову все повирішають, накормлять, по телеку покажуть штирліца й кабзона і поведуть вигулювати дідів на паличках...
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16.01.2021 17:14 Відповісти
Ознакою совка є російська мова - ізик одвічних рабів.
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16.01.2021 15:53 Відповісти
Швидше культура. І совєтська, і російська загалом. Селекція пристосуванців і дуполизів поряд із придушенням незгодних. Все це є ознаками московського міру. Звідти випливає: треба сталіна, можемо повторити, і кримнаш.
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16.01.2021 16:58 Відповісти
Треба ж навколо чогось рабів єднати.
Вони всі живуть задля росєї.
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16.01.2021 17:03 Відповісти
Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову - Цензор.НЕТ 5037"
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16.01.2021 16:01 Відповісти
ну тримай русське бидло.Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову - Цензор.НЕТ 362"
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16.01.2021 16:09 Відповісти
а, ти вважає, що всі комусь належать, бо русский - це є належність до барина. ясно. співчуваю твоїй психічній проблемі.
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16.01.2021 16:13 Відповісти
Якого дідька після входу на цензор,мене перекидає на російськомовну версію ?БЛД!
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16.01.2021 16:11 Відповісти
За закон люто плюсую!
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16.01.2021 16:13 Відповісти
а вмієш ним користуватись?
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16.01.2021 16:14 Відповісти
Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову - Цензор.НЕТ 7412
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16.01.2021 19:39 Відповісти
ну круто, але питання було в іншому.
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16.01.2021 19:42 Відповісти
Єдиний ПРАВИЛЬНИЙ алгорітм в разі звертання до тебе москальською: підперти двері закладу ЗЗОВНІ і спальти його к ****! Пожежники потім самі оформлять як треба. Не заморочуйтесь.
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16.01.2021 16:38 Відповісти
Ще б діда мороза, 8 марта і 9 Мая скасували
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16.01.2021 17:23 Відповісти
І всі релігійні свята, всіх релігій. Кому треба - святкуйте вдома.
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16.01.2021 17:43 Відповісти
Ну Різдво - вихідний і в США, і в Британії, і в Німеччині...
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16.01.2021 21:23 Відповісти
Гуманитарии любители язычков отличаются умом и сообразительностью...
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16.01.2021 18:50 Відповісти
Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову - Цензор.НЕТ 3786
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16.01.2021 18:52 Відповісти
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто
людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв,
як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю.

Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти,
але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
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16.01.2021 19:32 Відповісти
Так высший сорт выехал польским панам жопы мыть, арыстократ
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16.01.2021 20:59 Відповісти
Москалику, а тебе взагалі не питають!
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16.01.2021 21:24 Відповісти
Достатньо виправдовуватися. Україна це єдине місце, де можна захистити українську мову,яку кацапо-орда ледь не добила за декілька століть і над якою постійно знущається, тепер слідкуйте за дотриманням закону.

Панове, закінчуйте свої виправдовування перед кацапачєлюстнимі! Досить.
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17.01.2021 00:00 Відповісти
полностью запретить руский язык на недоделанном украинском телевидении... дать ТРИ ДНЯ на переход на УКРАЇНСЬКЕ мовлення... не перешли - закрыли и забыли... нет новостей... есть грязь, убийства, преступления, кацапские дешевые фильмы и сериалы... заодно способствовать развитию английского, испанского, польского, чешского, словацкого, французского, португальского и немецкого радиовещания... но даже воспоминание о рюцком языке (на котором говаривал вор-саняпушкин) должно быть возведено в ранг неприличного поведения...
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17.01.2021 06:29 Відповісти
Це вже щось. А то виходило , що не кацапi в Украiнi, а мы, та як нацменшина.
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17.01.2021 08:40 Відповісти
Скільки дати часу ЦЕНЗОР.НЕТ на виправлення ситуації з мовою сайту за замовчуванням? Як добре, що написав куди скаржитись, візьму на замітку.
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17.01.2021 16:13 Відповісти
Хочу мати доступ до Цензор нет--українською. Як? це зробити Дякую
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28.02.2021 10:17 Відповісти
Хочу мати доступ до Цензор нет--українською. Як? це зробити Дякую
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28.02.2021 10:18 Відповісти
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