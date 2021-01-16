Відсьогодні сфера обслуговування переходить на українську мову
Відсьогодні, 16 січня, сфера обслуговування перейшла на українську мову. Отже, обслуговування українською мовою стає обов'язковим для всіх закладів сфери послуг.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде тільки на його прохання.
"З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів - українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці - всюди обслуговування маєбути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", - раніше повідомляв уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою необхідно звертатися до мовного омбудсмена, підкреслив Кремінь.
За його словами, в разі відмови обслуговувати державною мовою в Україні потрібно подати скаргу або вирішити ситуацію на місці.
"Спробувати вирішити ситуацію на місці і попросити працівника обслуговувати вас державною мовою. У разі відмови працівника звернутися до керівництва установи або на "гарячу лінію" установи: торговельної мережі АЗС, аптеки тощо. У разі відмови або незабезпечення надання інформації (послуг) державною мовою необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео -, письмового підтвердження очевидців тощо) і дані підприємства (назва, місце розташування, контакти суб'єкта)", - уточнив він.
Далі він наводить алгоритм, як можна поскаржитися уповноваженому в разі відмови обслуговувати державною мовою. Поскаржитися уповноваженому за поштовою адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; електронна адреса: [email protected]; заповнити форму на сайті уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/
"У скарзі обов'язково має бути вказано прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право позивача. Рекомендуємо також додати докази на підтвердження. Письмова скарга має бути підписана заявником із зазначенням дати. В електронній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути направлено відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування підпису у разі відправки електронного звернення не потрібно. Скарги подаються уповноваженому упродовж шести місяців із дня виявлення заявником порушення", - розповів Кремінь.
Будь ласка, зачекайте...
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ПС. При радянському союзі якраз і була справжня українська мова, мова Тараса та Лесі, мова інших класиків української літератури. Зараз же нам замість неї ви намагаєтесь нав"язати свій рагульський суржик.
https://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/?fbclid=IwAR11nXsHX-YR4Ge5yiMD_GbP0z14BZBZE5-m-itExTVlgIw4sh9scETzhqs https://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/
Ото ж. Это, кстати, прекрасный пример дебильности политики ущемления РЯ. ********* надо ущемлять, а не своих русскоязычных граждан, большинство из которых лояльны новой власти и не любят РФ. А этим дебильная власть пытается превратить треть населения УР в сепаров.
И надо всегда (ВСЕГДА) помнить историю начала российско-украинской войны. Она началась именно с попытки пропихнуть в ВР языковой пакет законов.
Невже ці люди не лояльні до України ?
Не поважають державну мову ?
Маю великий сумнів, що ви все життя розмовляєте української, тоді ви би побачили різницю між насильницьким нав'язуванням і захистом мови. А популяризировать мову, например, английскую - да, можно фильмами, песнями и т.д. Тому і давайте мінятися і поважати нашу мову, а не пропагувати зневіру до закону.
мова - це в душі !
А ти назви країни, де є своя мова, але державних кілька... Ну хіба Індія і Білорусь в голову приходять - і жодної європейської держави!
Ну і ще: в Україні 78% населення - етнічні українці, тобто за правилами ООН ми МОНОЕТНІЧНА держава... Швейцарія, Бельгія, Канада, Індія і тд - ПОЛІЕТНІЧНІ держави. Може назвеш хоч одну МОНОЕТНІЧНУ державу, де кілька державних мов???
Українська повинна бути головною, а хто жити не може без кацапського Єзика, нехай поблукає та пошукають потрібну кнопку...
Всі українські сайти повинні відкриватися українською сторінкою, по бажанню та по потребі міжнародна англійська, також можливо польська і десь у сраці рюзьге койне...
Нічого, переживуть, над українською мовою кацапи знущалися сторіччями, а ми навіть не стверджуємо, що кацапського койне не існує, існує... Але хай знає своє місце в Україні.
А поради що робити і де їй лазити, ти своїй жінці давай.
то покажи приклад або не транди!
Якщо бачиш порушення, інформуй тих, хто має слідкувати за виконанням законів, а не пиши це мені, розказуючи за сайти,до яких я немає ніякого відношення.
Тут,на Цензорі,є давно українська версія, ми лише просимо, щоб їй надавали перевагу при відкритті сайту і таке інше.
Якщо їх зверхники були російськомовні, то для мас знадобилося 1-2 покоління, щоб це перейняти.
Але ми маємо шизофренічну історію. Проводирі соціогуманітарні, але фінансово не забезпечені - зараз уже сталі україномовні, але ж ті, хто себе вважає "ілітою", бо з купою бабла, - досі матірноросійськомовні, тому й ковбасить їх усіх...
до людей цей об'єктний епітет стали у нас вживати з початку 1990-х - коли багацько совкової грязі доскочило раптово до розподілу об'єктов народнава хазяйства
а стосовно "перейшли на..." - то діти й онуки отих номенклатурних, хто владу 1990-х конвертував у власність 2000-х, вже тямлять: ЧИЯ МОВА - ТОГО І ВЛАДА
або 5 міфів про укрмову, які зовсім не міфи https://www.youtube.com/watch?v=6j0PhvpU4kE&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
Не хочеш совку? Відкривай українські школи, демонструй українські канали у себе на паРаші, продавай в азіопський своїй ********* українські газети та журнали, адже в рассєянський ********* живе біля двох мільйонів українців... Тоді тільки,номерна срана свинособако,не буде совку у тебе в мізках і на твоїй паРаші.
https://twitter.com/Lanaswwit
Lanaswit
@Lanaswwit
"Совок неприкаяний"...
Вийшли з совку, але так нікуди ментально і не увійшли. Ось і бовтаються, як ... в ополонці, чекаючи, коли за них знову все повирішають, накормлять, по телеку покажуть штирліца й кабзона і поведуть вигулювати дідів на паличках...
Вони всі живуть задля росєї.
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто
людей, які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв,
як ти ставишся до цього феномену. Відповідаю.
Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти,
але Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
Панове, закінчуйте свої виправдовування перед кацапачєлюстнимі! Досить.