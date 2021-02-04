Запорізьку ТЕС почали запускати в мережу, - заступник міністра енергетики Бойко
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На Запорізькій ТЕС розпочато пускові операції з включення блоків станції в мережу.
Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра енергетики Юрій Бойко, інформує Цензор.НЕТ.
"3 лютого о 21:26 на ЗаТЕС розпочато пускові операції щодо включення блоків станції в мережу", - написав він.
Згідно з його повідомленням, блоки ЗаТЕС № 2,3,4 сумарною потужністю 725 МВт відключилися під дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ і блоку автотрансформаторів унаслідок короткого замикання в мережі.
При цьому він зазначив, що причина цього замикання, а також робота електричних захистів буде встановлена комісією з розслідування.
Бойко зазначив, що усіх споживачів було заживлено.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що Енергодар і Дніпрорудний Запорізької області залишилися без світла, імовірно, через аварію.
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А Лукашенко пох - вся энергосистема и так давно расейская, у них бабла много - переживут эту потерю
Сподіваюсь, Тарасюк зараз стоїть на килимі на 4-му поверсі на Банковій, з Герусом на пару. Те, чим ця двійня займалася останні півтора роки - це тероризм. Шайка самозванців з НКРЕКП фактично взяли країну в заручники.
В Энергодаре почти полностью восстановили электроснабжение после аварии на Запорожской ТЭС.
Об этом накануне вечером на странице в Facebook написал мэр города Дмитрий Орлов, передает Укринформ.
По его словам, две электроподстанции «Луч» и «Водозабор» возобновили работу через полчаса после отключения, еще одну подстанцию запустили позже. Чтобы восстановить электроснабжение, пришлось делать аварийное переподключение.
«Сейчас почти 100 процентов жилого фонда - со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения. Работы продолжаются», - заявил он.
Орлов добавил, что по информации ТЭС, в 19:30 отключился трансформатор АТ-2, в результате чего выбило блок №2, а затем и блок №3. Причина отключения блока №4 еще устанавливается.
«В целом же причины аварии на ТЭС - это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Но ситуация уже полностью стабилизирована и под контролем», - подчеркнул мэр.
«Еще раз подчеркиваю: Запорожская АЭС работает как и работала, никаких внештатных ситуаций! Поэтому прошу не порождать слухов!», - написал мэр.
Между тем в сети появилось видео пожара на Запорожской ТЭС. Видео с места происшествия размещено на канале «Новости стихийного бедствия» в YouTube.
В компании ДТЭК заявили, что защита на ТЭС сработала из-за замыкания на подстанции. Это позволило избежать ещё большей аварии.
Запорожская ТЭС - крупнейшая в Украине. Ее общая установленная электрическая мощность - 3650 мегаватт.
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Примечательно, что всего за пару часов до этой аварии от НКРЭКУ поступило сообщение об угрозе аварии в энергосистеме страны и возможном блэкауте в связи с очень малыми запасами угля на складах тепловых электростанций.
А примерно две недели назад экс-нардеп Сергей Высоцкий предупреждал о подготовке в стране плана веерных отключений электроэнергии.
Так что, как видим, эта авария на Запорожской ТЭС была отнюдь не случайной.
Парламентарий из фракции «Батькивщина», экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко привел вчера вечером в Фейсбуке такой комментарий по данному поводу:
- Увага! Офіс президента ще далі хоче побавитися з енергетикою за допомогою «професіоналів»??
В ці хвилини Запорізька ТЕС сіла на нуль - із системи випало 750 МВт. Зараз енергетики намагаються повернути в роботу два блоки.
Рівно 2 тижні тому схожа ситуація сталася на Слов'янській ТЕС, там енергоблок досі ремонтують і не ясно, коли він знову запрацює.
І це все посеред зими. Складно в це повірити.
От до чого наш «незалежний» регулятор довів енергетичну галузь. Півтора роки НКРЕКП цілеспрямовано знищувала паливно-енергетичний комплекс країни, щоб тепер посеред зими шантажувати країну віяловими відключеннями і дати можливість колишнім колегам і партнерам Тарасюка заробляти на імпорті з Росії (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Регулятор за останній рік так, прости Господи, «відрегулював» ринок, що диспетчер по 10 раз на день дає команди ТЕС вмикатись-вимикатись. Ніяке обладнання не витримає такого режиму роботи круглий рік.
Сподіваюсь, Тарасюк зараз стоїть на килимі на 4-му поверсі на Банковій, з Герусом на пару. Те, чим ця двійня займалася останні півтора роки - це тероризм. Шайка самозванців з НКРЕКП фактично взяли країну в заручники.
Це не лише питання світла в Енергодарі чи в Києві - це загроза життю людей! І відповідальність лежить на безвідповідальних!