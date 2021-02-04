Запорізьку ТЕС почали запускати в мережу, - заступник міністра енергетики Бойко

На Запорізькій ТЕС розпочато пускові операції з включення блоків станції в мережу.

Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра енергетики Юрій Бойко, інформує Цензор.НЕТ.

"3 лютого о 21:26 на ЗаТЕС розпочато пускові операції щодо включення блоків станції в мережу", - написав він.

Згідно з його повідомленням, блоки ЗаТЕС № 2,3,4 сумарною потужністю 725 МВт відключилися під дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ і блоку автотрансформаторів унаслідок короткого замикання в мережі.

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При цьому він зазначив, що причина цього замикання, а також робота електричних захистів буде встановлена ​​комісією з розслідування.

Бойко зазначив, що усіх споживачів було заживлено.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що Енергодар і Дніпрорудний Запорізької області залишилися без світла, імовірно, через аварію.

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