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Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко

На Запорожской ТЭС начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.

Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра энергетики Юрий Бойко, информирует Цензор.НЕТ.

"3 февраля в 21:26 на ЗаТЭС начаты пусковые операции относительно включения блоков станции в сеть", - написал он.

Согласно его сообщению, блоки ЗаТЭС № 2,3,4 суммарной мощностью 725 МВт отключились под действеим технологических защит после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света. ФОТО

При этом он отметил, что причина этого замыкания, а также работа электрических защит будет установлена комиссией по расследованию.

Бойко указал, что все потребители запитаны к сети.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что Энергодар и Днепрорудный Запорожской области остались без света, предположительно, из-за аварии.

Также на Цензор.НЕТ: На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Надо запускать гудка и каломойшу. На Солнце.
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04.02.2021 00:31
+3
Окуеть, кричали гости. Выгорел кусок ахметовской ТЭС, пришлось глушить реакторы АЭС, чтобы они следом не взлетели на воздух. Вот что бывает, когда тупорылая бандота из Дамбаса захватывает страну. Сидимо, не провокуєм! (с)
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04.02.2021 01:16
+2
я думаю это намек Нам от кацапов - не будете покупать уголь и электроэнергию у нас - "отключим" ВСЕ ТЭС и даже АЭС... Извините но других версий для Вас по этой теме у меня увы нет !!! Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 2756
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04.02.2021 00:39
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Правила форума Совет форумчан
...теперь где-то в углу тихо плачет один Лукашенко Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 6838
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04.02.2021 00:12 Ответить
Где то в углу, тихо плачет наш Еенергоатом и потребители смотрящие в свои платежки с новыми тарифами дорогущей энергии с ТЕС.
А Лукашенко пох - вся энергосистема и так давно расейская, у них бабла много - переживут эту потерю
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04.02.2021 09:59 Ответить
Надо запускать гудка и каломойшу. На Солнце.
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04.02.2021 00:31 Ответить
я думаю это намек Нам от кацапов - не будете покупать уголь и электроэнергию у нас - "отключим" ВСЕ ТЭС и даже АЭС... Извините но других версий для Вас по этой теме у меня увы нет !!! Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 2756
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04.02.2021 00:39 Ответить
В Запорожье горит корпус инфекционной больницы .... что следующее? Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 7400
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04.02.2021 00:51 Ответить
У Старуха спроси, он должен знать где ещё накосячила его команда.
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04.02.2021 02:23 Ответить
ну и каким боком "замминистра" к частной компании? и какое отличное средство коммуницирования исполнительной власти с населением - фейсбук...
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04.02.2021 00:58 Ответить
Окуеть, кричали гости. Выгорел кусок ахметовской ТЭС, пришлось глушить реакторы АЭС, чтобы они следом не взлетели на воздух. Вот что бывает, когда тупорылая бандота из Дамбаса захватывает страну. Сидимо, не провокуєм! (с)
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04.02.2021 01:16 Ответить
Віддали пархатим і рижему всю енергетику, а вони собі острови, замки і літачки за сотні мільйонів $ купляють, на елементарне КО і ТО не вистачає грошей, мережі не розвивають. Тільки чуємо що все збиткове, електрика дуже дешева - це бандитьський бізнес, вони хотять вкласти 100 а вийняти звідти 300, інакше для них це вже збиток
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04.02.2021 07:03 Ответить
Авария на Запорожской ТЭС: что произошло и кто виноват 4 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 4
Запорізьку ТЕС почали запускати в мережу, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 3924Сподіваюсь, Тарасюк зараз стоїть на килимі на 4-му поверсі на Банковій, з Герусом на пару. Те, чим ця двійня займалася останні півтора роки - це тероризм. Шайка самозванців з НКРЕКП фактично взяли країну в заручники.
В Энергодаре почти полностью восстановили электроснабжение после аварии на Запорожской ТЭС.
Об этом накануне вечером на странице в Facebook написал мэр города Дмитрий Орлов, передает Укринформ.
По его словам, две электроподстанции «Луч» и «Водозабор» возобновили работу через полчаса после отключения, еще одну подстанцию запустили позже. Чтобы восстановить электроснабжение, пришлось делать аварийное переподключение.
«Сейчас почти 100 процентов жилого фонда - со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения. Работы продолжаются», - заявил он.
Орлов добавил, что по информации ТЭС, в 19:30 отключился трансформатор АТ-2, в результате чего выбило блок №2, а затем и блок №3. Причина отключения блока №4 еще устанавливается.
«В целом же причины аварии на ТЭС - это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Но ситуация уже полностью стабилизирована и под контролем», - подчеркнул мэр.
«Еще раз подчеркиваю: Запорожская АЭС работает как и работала, никаких внештатных ситуаций! Поэтому прошу не порождать слухов!», - написал мэр.
Между тем в сети появилось видео пожара на Запорожской ТЭС. Видео с места происшествия размещено на канале «Новости стихийного бедствия» в YouTube.

В компании ДТЭК заявили, что защита на ТЭС сработала из-за замыкания на подстанции. Это позволило избежать ещё большей аварии.
Запорожская ТЭС - крупнейшая в Украине. Ее общая установленная электрическая мощность - 3650 мегаватт.
***
Примечательно, что всего за пару часов до этой аварии от НКРЭКУ поступило сообщение об угрозе аварии в энергосистеме страны и возможном блэкауте в связи с очень малыми запасами угля на складах тепловых электростанций.
А примерно две недели назад экс-нардеп Сергей Высоцкий предупреждал о подготовке в стране плана веерных отключений электроэнергии.
Так что, как видим, эта авария на Запорожской ТЭС была отнюдь не случайной.
Парламентарий из фракции «Батькивщина», экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко привел вчера вечером в Фейсбуке такой комментарий по данному поводу:
- Увага! Офіс президента ще далі хоче побавитися з енергетикою за допомогою «професіоналів»??

В ці хвилини Запорізька ТЕС сіла на нуль - із системи випало 750 МВт. Зараз енергетики намагаються повернути в роботу два блоки.
Рівно 2 тижні тому схожа ситуація сталася на Слов'янській ТЕС, там енергоблок досі ремонтують і не ясно, коли він знову запрацює.
І це все посеред зими. Складно в це повірити.
От до чого наш «незалежний» регулятор довів енергетичну галузь. Півтора роки НКРЕКП цілеспрямовано знищувала паливно-енергетичний комплекс країни, щоб тепер посеред зими шантажувати країну віяловими відключеннями і дати можливість колишнім колегам і партнерам Тарасюка заробляти на імпорті з Росії (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Регулятор за останній рік так, прости Господи, «відрегулював» ринок, що диспетчер по 10 раз на день дає команди ТЕС вмикатись-вимикатись. Ніяке обладнання не витримає такого режиму роботи круглий рік.
Сподіваюсь, Тарасюк зараз стоїть на килимі на 4-му поверсі на Банковій, з Герусом на пару. Те, чим ця двійня займалася останні півтора роки - це тероризм. Шайка самозванців з НКРЕКП фактично взяли країну в заручники.
Це не лише питання світла в Енергодарі чи в Києві - це загроза життю людей! І відповідальність лежить на безвідповідальних!
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04.02.2021 09:53 Ответить
Тут може бути і помилка оперативного персоналу. В 1977році був на практиці на підстанції 330\110\35кВ в Івано-Франківську. При виведенні в ремонт одного автотранформатора диспетчер через халатність вимкнув і другий. В результаті на 90 секунд вирубилось енергопостачання Івано-Франківської і частини Чернівецької областей. Керівництво говорило про збитки десь 2 млн. дерев"яних.А звук від спрацювання повітряних вимикачів на стороні 330кВ підчас роботи АПВ і АВР памя"ятаю досі. Енергетики мене зрозуміють.
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04.02.2021 11:21 Ответить
 
 