Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя, є загиблі
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У Запоріжжі в ніч на четвер загорівся один з корпусів обласної інфекційної лікарні. За попередньою інформацією, загинули 3 людини.
Факт пожежі рятувальники ДСНС підтвердили інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони зазначили, що на цей момент на місці працюють пожежники, швидка, поліція.
Здійснюється масова евакуація пацієнтів медзакладу. За попередніми даними рятувальників, унаслідок пожежі загинули 3 людини.
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-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!