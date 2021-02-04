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лікарня (1098) Запоріжжя (1441) пожежа (3746) смерть (6551) жертви (1249) ДСНС (4461)

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя, є загиблі

Новини Цензор.НЕТ Події

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя, є загиблі

У Запоріжжі в ніч на четвер загорівся один з корпусів обласної інфекційної лікарні. За попередньою інформацією, загинули 3 людини.

Факт пожежі рятувальники ДСНС підтвердили інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони зазначили, що на цей момент на місці працюють пожежники, швидка, поліція.

Здійснюється масова евакуація пацієнтів медзакладу. За попередніми даними рятувальників, унаслідок пожежі загинули 3 людини.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
блин что сегодня с Запорожьем творится
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04.02.2021 01:03
+3
Руки из жопы это, с пожарной сигнализацией или кислородом косяк и всё. На рашке уже сгорали пациенты.
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04.02.2021 01:12
+1
Как бы приятного мало в происшествиях, но живем.
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04.02.2021 01:21
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блин что сегодня с Запорожьем творится
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04.02.2021 01:03 Відповісти
Как бы приятного мало в происшествиях, но живем.
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04.02.2021 01:21 Відповісти
хаха я тут живу_))
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04.02.2021 03:39 Відповісти
diversiya ?
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04.02.2021 01:05 Відповісти
Руки из жопы это, с пожарной сигнализацией или кислородом косяк и всё. На рашке уже сгорали пациенты.
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04.02.2021 01:12 Відповісти
Ну давай так, что пожарная сигнализация от пожара не защищает, а должна предупредить его эскалацию.
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04.02.2021 01:18 Відповісти
Скорее всего реанимационное отделение, это отдельно стоящее здание, в которое зайти-выйти труднее чем с СИЗО, кругом кислород и эвакуация больных на ИВЛ нереальна в короткие сроки. Но посмотрим. По крайней мере в новом корпусе куча выходов на случай пожара и просторные коридоры...
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04.02.2021 01:30 Відповісти
Таки реанимация. Подтвердилось. Врач, сестра и трое пациентов на ИВЛ(
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04.02.2021 02:44 Відповісти
-Ваш Зеленский к нам приехал так у нас сразу пожар случился!
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
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04.02.2021 08:06 Відповісти
 
 