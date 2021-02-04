Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя, є загиблі

У Запоріжжі в ніч на четвер загорівся один з корпусів обласної інфекційної лікарні. За попередньою інформацією, загинули 3 людини.

Факт пожежі рятувальники ДСНС підтвердили інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони зазначили, що на цей момент на місці працюють пожежники, швидка, поліція.

Здійснюється масова евакуація пацієнтів медзакладу. За попередніми даними рятувальників, унаслідок пожежі загинули 3 людини.

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