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Пожар в инфекционной больнице Запорожье, есть погибшие
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Запорожье в ночь на четверг загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. По предварительной информации, погибли 3 человека.
Факт пожара спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подтвердили информагентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Они отметили, что на данный момент на месте работают пожарные, скорая, полиция.
Ведется массовая эвакуация пациентов медучреждения. По предварительным данным спасателей, в результате пожара погибли 3 человека.
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-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!