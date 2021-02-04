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Пожар в инфекционной больнице Запорожье, есть погибшие

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пожар в инфекционной больнице Запорожье, есть погибшие

В Запорожье в ночь на четверг загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. По предварительной информации, погибли 3 человека.

Факт пожара спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подтвердили информагентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Они отметили, что на данный момент на месте работают пожарные, скорая, полиция.

Ведется массовая эвакуация пациентов медучреждения. По предварительным данным спасателей, в результате пожара погибли 3 человека.

Также на Цензор.НЕТ: На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
блин что сегодня с Запорожьем творится
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04.02.2021 01:03
+3
Руки из жопы это, с пожарной сигнализацией или кислородом косяк и всё. На рашке уже сгорали пациенты.
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04.02.2021 01:12
+1
Как бы приятного мало в происшествиях, но живем.
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04.02.2021 01:21
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блин что сегодня с Запорожьем творится
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04.02.2021 01:03 Ответить
Как бы приятного мало в происшествиях, но живем.
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04.02.2021 01:21 Ответить
хаха я тут живу_))
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04.02.2021 03:39 Ответить
diversiya ?
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04.02.2021 01:05 Ответить
Руки из жопы это, с пожарной сигнализацией или кислородом косяк и всё. На рашке уже сгорали пациенты.
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04.02.2021 01:12 Ответить
Ну давай так, что пожарная сигнализация от пожара не защищает, а должна предупредить его эскалацию.
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04.02.2021 01:18 Ответить
Скорее всего реанимационное отделение, это отдельно стоящее здание, в которое зайти-выйти труднее чем с СИЗО, кругом кислород и эвакуация больных на ИВЛ нереальна в короткие сроки. Но посмотрим. По крайней мере в новом корпусе куча выходов на случай пожара и просторные коридоры...
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04.02.2021 01:30 Ответить
Таки реанимация. Подтвердилось. Врач, сестра и трое пациентов на ИВЛ(
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04.02.2021 02:44 Ответить
-Ваш Зеленский к нам приехал так у нас сразу пожар случился!
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
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04.02.2021 08:06 Ответить
 
 