За переслідування черкаських євромайданівців судитимуть шістьох експравоохоронців, - Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міжрайонного прокурора Черкаської області, який на даний час є адвокатом, колишнього заступника начальника одного із міськвідділів ГУ МВС в Черкаській області та чотирьох колишніх слідчих цього відділу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ.

"В січні 2014 року слідчі за вказівкою свого керівника та у змові з прокурором фальсифікували матеріали кримінального провадження і безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито масові заворушення, захоплення будівель і споруд сімох завідомо невинних осіб, яких було незаконно затримано працівниками міліції в місті Черкаси. Також правоохоронці ініціювали їх арешти і обмежили особисту свободу, подавши до суду клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - говориться в повідомленні.

Експравоохоронцям інкримінують незаконне притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, поєднане з фальсифікацією; завідомо незаконне тримання під вартою, що спричинило тяжкі наслідки; незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів; втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28 ст. 340, ч. 1 ст. 28 ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 343 Кримінального кодексу України).

Кримінальне провадження стосовно судді, який безпідставно задоволив вказані клопотання та обрав потерпілим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, вже скеровано до суду.

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