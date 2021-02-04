Імпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ
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Із лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. Влада пояснює таке рішення нещодавніми морозами і труднощами, які мають атомна і теплова генерація. Експерти ж говорять про кризу управління та ймовірне російське лобі.
Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Із лютого українська енергосистема у пікові години споживала приблизно на 800 мегават більше електроенергії, ніж виробляла. Україна покриває цю "енергетичну" різницю за рахунок імпорту з Білорусі та Росії. Імпорт струму з Росії відновився з 1 лютого. Імпортер російської електроенергії – трейдер ТОВ "ОНК-ГРУП", зареєстрований в Одесі. Кінцевим бенефіціарним власником є Віктор Мілевський.
Одним із найбільших споживачів електроенергії в Україні є такі компанії, як Нікопольський завод феросплавів, які пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.
В останні роки ці компанії влаштовують протести своїх працівників та судяться за зниження тарифів для промисловості. Імпорт з Білорусі та Росії, як чинник зниження ціни електроенергії на ринку для комерційних споживачів, також вигідний Коломойському, це визнають експерти.
Імпорт відбувається у періоди "пікового" споживання електроенергії, свідчить інфографіка "Укренерго". В українській енергосистемі "піки" традиційно покривають теплові та гідроелектростанції. Більшість ТЕС належать компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова, тож вони могли б замінити російський імпорт, за умови стабільного постачання вугілля.
Водночас найдешевшою в Україні електроенергією є та, яку виробляє "Енергоатом". Тому АЕС, які дають її "рівним графіком", незмінним впродовж доби, могли б зробити імпорт непотрібним. Але за умови, що в Україні працює 11–13 з 15 ядерних енергоблоків (як було минулої зими), а не 10, як нині, констатує експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.
В цьому випадку теплова генерація передовсім покривала б "піки" споживання, а в інший час Україна могла б навіть експортувати електроенергію.
Україна досі синхронізована з енергосистемою, яка охоплює більшість пострадянських країн. Відтак технічно вона може імпортувати електроенергію лише в Білорусі, Молдови та Росії. Виняток становить невеликий "Бурштинський енергоострів" у Івано-Франківській області: він ізольований від решти українських мереж, натомість синхронізований з об’єднаною енергосистемою Європейського союзу.
Синхронізація з нею всієї української енергосистеми є елементом української енергетичної стратегії. Однак приєднання до ЄС і від’єднання від Росії періодично відтерміновують і наразі його планують на 2023 рік.
Недостатні запаси вугілля на складах ТЕС, а також зрив графіків ремонту українських ядерних енергоблоків призвели до того, що цієї зими Україна потребує імпорту електроенергії, визнає експертка з питань енергетики Ольга Кошарна.
"Первинна причина – в тому, що влітку, коли частина блоків АЕС стояли, НАЕК "Енергоатом" не провів їхніх ремонтів. Тому вперше за час війни Україна увійшла в осінньо-зимовий період без відремонтованих енергоблоків. Зазвичай їх ремонтують влітку, і в прогнозному балансі електроенергії був графік цих ремонтів. Але ми увійшли в зиму без трьох блоків Запорізької АЕС, які, за планом, мали працювати", – наголошує Ольга Кошарна.
Вона є противником імпорту електроенергії з Росії, однак визнає, що в умовах зими 2021-го це стало непростим завданням.
"В тому, що саме зараз відбуваються аварійні ситуації на ТЕС, я також бачу злий умисел. Я пригадую 2014 та 2015 роки, коли була боротьба Ріната Ахметова за формулу "Роттердам плюс", відбувалося те саме", – стверджує Ольга Кошарна.
Про ці ж чинники, затримку з ремонтами АЕС та дефіцит запасів вугілля, говорить й енергетичний експерт Сергій Дяченко.
"Цифри імпорту дійсно невеликі. Але це поганий прецедент, який означає, що Україна не може без Росії впоратися з кризовою ситуацією в енергетиці. Треба розбирається, що відбувається на АЕС, чому три енергоблоки "лежать" в ремонтах досі. Ми зараз губимо атомну генерацію, а без неї ми будемо залежні від Росії", – попереджає експерт.
Речник НАЕК "Енергоатом", найбільшого виробника електроенергії в Україні, Олег Слободян пояснив Радіо Свобода, чому українські АЕС цієї зими працюють інакше, ніж торік.
"Основна причина імпорту – це все-таки відсутність на ТЕС вугілля. Щодо "Енергоатома", то через балансові обмеження з квітня минулого року (не можна виробляти електроенергії більше, ніж рекомендований обсяг – ред.) в нас зсунулися графіки ремонту енергоблоків. Тому що енергоблок не може вийти у плановий ремонт, якщо там є невідпрацьоване ядерне паливо. І обмеження потужності енергоблоку збільшує тривалість використання палива і відтерміновує його ремонт", – наголосив представник "Енергоатому".
Також він посилається на моніторинг, який атомники робили під час балансових обмежень 2020 року. І, стверджує Олег Слободян, електроенергію, недовироблену на АЕС, тоді компенсували саме теплові електростанції.
Між тим, структура української генерації за останній рік істотно змінилася.
Так, 3 лютого українські атомні електростанції виробили менше за 50% від всієї електроенергії в Україні, а теплові електростанції (не рахуючи міських ТЕЦ) - понад 30%.
Для порівняння, рівно рік тому, 4 лютого 2020 року, українські АЕС забезпечували 57% українських потреб в електроенергії, а ТЕС – майже 22%.
Будь ласка, зачекайте...
Вот так грабят Украину, народ!
Именно поєтому он покупает е/е у расиюшки.
Во, так с зедебилами гораздо веселее, чем вбивать в тупорылые головы, почему Зеленый тариф - это круто, и зачем он нам нужен)))
Україна після чотирьох років перерви відновила імпорт електроенергії з Росії.
Что-то я не видел повешеных менеджеров на майдане. Тех самых, которые не обеспечили ремонт. Вся верхушка должна была быть расстреляна, повешена и пр, а их шкурами обиты кресла следующих директоров. И вот сдается мне, что в следующем году все было бы ОК.
из-за балансовых ограничений с апреля прошлого года (нельзя производить электроэнергии больше, чем рекомендуемый объем. - Ред.) у нас сдвинулись графики ремонта энергоблоков. Потому что энергоблок не может выйти в плановый ремонт, если там есть неотработанное ядерное топливо. И ограничения мощности энергоблока увеличивает продолжительность использования топлива и переносит его ремонт"
вроде бы не бот, идиот ?
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158388236833439
То, что Беня доит государственную Центроэнерго как свою - это вне сомнения.
Но то, как доит всю Украину Ахмет - Коломойше еще поучиться...
"...В дефиците угля может быть и элемент спекуляции. По мнению двух собеседников LIGA.net, в Укрэнерго и НКРЭКУ, украинские ТЭС могли сознательно не пополнять склады, чтобы потом требовать от власти уступок. И чтобы обосновать отсутствие запасов, отправили часть своих энергоблоков в аварийный ремонт.
"ТЭС говорят: дайте нам или скидку на газ или поднимите до 3 грн за кВт-ч прайс-кэпы (максимальную цену на рынке, сейчас - 1,7 грн. - Ред.). ДТЭК прямо заявляет: если ничего не измениться до середины месяца мы сработаем склады и будет блэкаут", - рассказал LIGA.net топ-менеджер одной из крупных энергкомпаний страны.
Как работает энергосистема: убытки Центрэнерго и фиктивные аварии
Суммарно, по данным Укрэнерго, на 4 февраля в энергетической системе не работает треть из 78 тепловых энергоблоков. Шесть - из-за отсутствия угля, девять - находятся в резерве и еще 10 - в аварийном или плановом ремонте.
Пики потребления электроэнергии покрываются за счет импорта из Беларуси и России, работы гидроэлектростанций, способных быстро поднимать и опускать производство, и перевода энергоблоков Центрэнерго на дорогой природный газ. Так, например, с 8 по 14 февраля Укрэнерго прогнозирует от 700 МВт до 3 ГВт импорта в каждый час в течение дня (в основном из Беларуси).
Почему в электросети не работает так много тепловых энергоблоков? По мнению собеседника LIGA.net в одной из крупных энергетических компаний, с помощью "аварийных ремонтов" ТЭС якобы экономят, чтобы не использовать дорогой газ вместо угля, которого нет.
"Центрэнерго работает на газу уже второй месяц. Палит по 6 млн кубов газа в сутки и получает по 20 млн грн убытка в день", - говорит он.
Согласно информации Укрэнерго, на 4 февраля больше всего энергоблоков в аварийном ремонте у крупнейшего игрока - ДТЭК. Суммарно, холдинг отправил на ремонт восемь своих энергоблоков - четыре на Криворожской ТЭС, и по одному - на Запорожской, Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской электростанциях. На 2 февраля там оставались запасы угля на 2-12 дней в зависимости от станции и марки топлива.
"Блоки ТЭС неисправны лишь частично - около 30%. Остальные стоят потому что им дорого работать на газу. Хотя у ДТЭК есть коммерческий контракт с Нафтогазом", - говорит топ-менеджер одной крупной энергетической компании, знакомый с положением дел на ТЭС."
И хоть читай то где пишешь,- не будет тупых вопросов кто и зачем остановил украинские АЕС.
Почему украинские ТЭС осталась почти без угля? И могут ли вернуться веерные отключения электроэнергии, как это было в 90-х и декабре 2014 года? Спойлер - да.
Ошибка или саботаж: почему украинские ТЭС остались без угля
Почему так быстро закончился уголь? Есть несколько причин.
Турборежим сжигания угля на ТЭС включили уже в ноябре, когда в ремонте одновременно оказались 5 из 15 энергоблоков АЭС.
"У Энергоатома растянулись на зиму ремонты энергоблоков, хотя в этот период он должен был работать больше всех. Почему затянулась ремонтная компания? В Энергоатоме это объясняют сдвигом графика ремонтов на АЭС по поручению бывшей и.о. министра Ольги Буславец.
Есть и другое объяснение. В октябре Энергоатом купил у несертифицированного поставщика дизельные генераторы для своих АЭС. Это не понравилось Госинспекции по ядерному регулированию, из-за чего тот не разрешал их выводить из ремонта.
Эта задержка оказалась роковой.
Из-за ремонтов энергоблоков, доля АЭС в энергосистеме упала на 5% до 45,6% - почти вся недостача от Энергоатома и "зеленых" легла на плечи угольных ТЭС.
Так, фактически рекордные запасы угля исчерпались за три месяца. К средине января Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии.
В Украине работают четыре крупных тепловых энергокомпании, которые используют уголь для производства электроэнергии: частные - ДТЭК и Донбассэнерго, а также государственная Центрэнерго.
Холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова - крупнейшая из них. Ей принадлежит 8 из 12 ТЭС в стране. Суммарно, шахты ДТЭК также добывают около 90% энергетического угля в Украине.
В дефиците угля может быть и элемент спекуляции. По мнению двух собеседников LIGA.net, в Укрэнерго и НКРЭКУ, украинские ТЭС могли сознательно не пополнять склады, чтобы потом требовать от власти уступок. И чтобы обосновать отсутствие запасов, отправили часть своих энергоблоков в аварийный ремонт.
"ТЭС говорят: дайте нам или скидку на газ или поднимите до 3 грн за кВт-ч прайс-кэпы (максимальную цену на рынке, сейчас - 1,7 грн. - Ред.). ДТЭК прямо заявляет: если ничего не измениться до середины месяца мы сработаем склады и будет блэкаут", - рассказал LIGA.net топ-менеджер одной из крупных энергкомпаний страны.
Как работает энергосистема: убытки Центрэнерго и фиктивные аварии
Суммарно, по данным Укрэнерго, на 4 февраля в энергетической системе не работает треть из 78 тепловых энергоблоков. Шесть - из-за отсутствия угля, девять - находятся в резерве и еще 10 - в аварийном или плановом ремонте.
Пики потребления электроэнергии покрываются за счет импорта из Беларуси и России, работы гидроэлектростанций, способных быстро поднимать и опускать производство, и перевода энергоблоков Центрэнерго на дорогой природный газ. Так, например, с 8 по 14 февраля Укрэнерго прогнозирует от 700 МВт до 3 ГВт импорта в каждый час в течение дня (в основном из Беларуси).
Почему в электросети не работает так много тепловых энергоблоков? По мнению собеседника LIGA.net в одной из крупных энергетических компаний, с помощью "аварийных ремонтов" ТЭС якобы экономят, чтобы не использовать дорогой газ вместо угля, которого нет.
"Центрэнерго работает на газу уже второй месяц. Палит по 6 млн кубов газа в сутки и получает по 20 млн грн убытка в день", - говорит он.
Согласно информации Укрэнерго, на 4 февраля больше всего энергоблоков в аварийном ремонте у крупнейшего игрока - ДТЭК. Суммарно, холдинг отправил на ремонт восемь своих энергоблоков - четыре на Криворожской ТЭС, и по одному - на Запорожской, Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской электростанциях. На 2 февраля там оставались запасы угля на 2-12 дней в зависимости от станции и марки топлива.
"Блоки ТЭС неисправны лишь частично - около 30%. Остальные стоят потому что им дорого работать на газу. Хотя у ДТЭК есть коммерческий контракт с Нафтогазом", - говорит топ-менеджер одной крупной энергетической компании, знакомый с положением дел на ТЭС.
Стоит ли ожидать веерных отключений?
По информации собеседника в Укрэнерго, до середины февраля из-за низких запасов угля в Украине будет дефицит около 1600-1700 мВт-ч электроэнергии в день. Это уже сказывается на стабильности энергетической системы: 3 февраля НКРЭКУ допустила возможность в Украине веерных отключений потребителей.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/717534.html?c
Тут зрада нарисовалась у гордых потомков Гедемина.
а преступление
Если бы у руля СБУ стоял не дружок поцЗедента
то там давно уже взялись бы за таких "Управленцев"
Валерий Токарь, гендиректор компании "Укрэнергоатом": "Они отключились из-за того, что было замыкание на подстанции "Луч". Вчера с 8 до 10 мы пользовались белорусской электроэнергией в пиковые режимы. У нас есть проблема с критическим объемом угля на ТЭС. На сегодняшний день мы подписали 30 декабря 2020 года с Белэнерго договор на пользование, так как в Беларуси появилась свободная электроэнергия, вы подключили Белорусскую АЭС. В 4 раза тепловая энергия дороже атомной, но мы атомную отключали. Из-за этого у нас есть дисбаланс. Из-за того, что мы не принимаем закон о балансировке рынка энергии, мы загружаем работой наших олигархов, а не госсектор, который должен работать на благо Украины". https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_tokar_o_problemakh_v_energeticheskoy_otrasli_ukrainy/?fbclid=*************************************************************