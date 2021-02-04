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імпорт (331) Коломойський (1421) Росія (47244) Електрика (804)

Імпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Імпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ

Із лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. Влада пояснює таке рішення нещодавніми морозами і труднощами, які мають атомна і теплова генерація. Експерти ж говорять про кризу управління та ймовірне російське лобі.

Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Із лютого українська енергосистема у пікові години споживала приблизно на 800 мегават більше електроенергії, ніж виробляла. Україна покриває цю "енергетичну" різницю за рахунок імпорту з Білорусі та Росії. Імпорт струму з Росії відновився з 1 лютого. Імпортер російської електроенергії – трейдер ТОВ "ОНК-ГРУП", зареєстрований в Одесі. Кінцевим бенефіціарним власником є Віктор Мілевський.

Одним із найбільших споживачів електроенергії в Україні є такі компанії, як Нікопольський завод феросплавів, які пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

В останні роки ці компанії влаштовують протести своїх працівників та судяться за зниження тарифів для промисловості. Імпорт з Білорусі та Росії, як чинник зниження ціни електроенергії на ринку для комерційних споживачів, також вигідний Коломойському, це визнають експерти.

Імпорт відбувається у періоди "пікового" споживання електроенергії, свідчить інфографіка "Укренерго". В українській енергосистемі "піки" традиційно покривають теплові та гідроелектростанції. Більшість ТЕС належать компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова, тож вони могли б замінити російський імпорт, за умови стабільного постачання вугілля.

Водночас найдешевшою в Україні електроенергією є та, яку виробляє "Енергоатом". Тому АЕС, які дають її "рівним графіком", незмінним впродовж доби, могли б зробити імпорт непотрібним. Але за умови, що в Україні працює 11–13 з 15 ядерних енергоблоків (як було минулої зими), а не 10, як нині, констатує експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

В цьому випадку теплова генерація передовсім покривала б "піки" споживання, а в інший час Україна могла б навіть експортувати електроенергію.

Україна досі синхронізована з енергосистемою, яка охоплює більшість пострадянських країн. Відтак технічно вона може імпортувати електроенергію лише в Білорусі, Молдови та Росії. Виняток становить невеликий "Бурштинський енергоострів" у Івано-Франківській області: він ізольований від решти українських мереж, натомість синхронізований з об’єднаною енергосистемою Європейського союзу.

Синхронізація з нею всієї української енергосистеми є елементом української енергетичної стратегії. Однак приєднання до ЄС і від’єднання від Росії періодично відтерміновують і наразі його планують на 2023 рік.

Недостатні запаси вугілля на складах ТЕС, а також зрив графіків ремонту українських ядерних енергоблоків призвели до того, що цієї зими Україна потребує імпорту електроенергії, визнає експертка з питань енергетики Ольга Кошарна.

"Первинна причина – в тому, що влітку, коли частина блоків АЕС стояли, НАЕК "Енергоатом" не провів їхніх ремонтів. Тому вперше за час війни Україна увійшла в осінньо-зимовий період без відремонтованих енергоблоків. Зазвичай їх ремонтують влітку, і в прогнозному балансі електроенергії був графік цих ремонтів. Але ми увійшли в зиму без трьох блоків Запорізької АЕС, які, за планом, мали працювати", – наголошує Ольга Кошарна.

Вона є противником імпорту електроенергії з Росії, однак визнає, що в умовах зими 2021-го це стало непростим завданням.

"В тому, що саме зараз відбуваються аварійні ситуації на ТЕС, я також бачу злий умисел. Я пригадую 2014 та 2015 роки, коли була боротьба Ріната Ахметова за формулу "Роттердам плюс", відбувалося те саме", – стверджує Ольга Кошарна.

Про ці ж чинники, затримку з ремонтами АЕС та дефіцит запасів вугілля, говорить й енергетичний експерт Сергій Дяченко.

"Цифри імпорту дійсно невеликі. Але це поганий прецедент, який означає, що Україна не може без Росії впоратися з кризовою ситуацією в енергетиці. Треба розбирається, що відбувається на АЕС, чому три енергоблоки "лежать" в ремонтах досі. Ми зараз губимо атомну генерацію, а без неї ми будемо залежні від Росії", – попереджає експерт.

Речник НАЕК "Енергоатом", найбільшого виробника електроенергії в Україні, Олег Слободян пояснив Радіо Свобода, чому українські АЕС цієї зими працюють інакше, ніж торік.

"Основна причина імпорту – це все-таки відсутність на ТЕС вугілля. Щодо "Енергоатома", то через балансові обмеження з квітня минулого року (не можна виробляти електроенергії більше, ніж рекомендований обсяг – ред.) в нас зсунулися графіки ремонту енергоблоків. Тому що енергоблок не може вийти у плановий ремонт, якщо там є невідпрацьоване ядерне паливо. І обмеження потужності енергоблоку збільшує тривалість використання палива і відтерміновує його ремонт", – наголосив представник "Енергоатому".

Також він посилається на моніторинг, який атомники робили під час балансових обмежень 2020 року. І, стверджує Олег Слободян, електроенергію, недовироблену на АЕС, тоді компенсували саме теплові електростанції.

Між тим, структура української генерації за останній рік істотно змінилася.

Так, 3 лютого українські атомні електростанції виробили менше за 50% від всієї електроенергії в Україні, а теплові електростанції (не рахуючи міських ТЕЦ) - понад 30%.

Для порівняння, рівно рік тому, 4 лютого 2020 року, українські АЕС забезпечували 57% українських потреб в електроенергії, а ТЕС – майже 22%.
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Топ коментарі
+23
А ми і не знали.
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04.02.2021 22:52
+13
Нет ни малейшего сомнения.
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04.02.2021 22:52
+7
Чем больше мы платим по тарифам и по налогам тем хуже у нас идут дела. Не кажется вам что нужно кардинально менять методы и подходы к воровскому олигархату Украины?
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04.02.2021 23:04
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А ми і не знали.
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04.02.2021 22:52 Відповісти
Нет ни малейшего сомнения.
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04.02.2021 22:52 Відповісти
Просто выключим импорт. Всего делов.
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04.02.2021 22:53 Відповісти
А где там в первоисточнике у радио Свобода про Коломойского?
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04.02.2021 22:53 Відповісти
Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 3605
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04.02.2021 22:58 Відповісти
Ну раз нельзя спрашивать про Рошен всуе, поставим вопрос по другому. А разве паликмахтерской у вокзала в Жмеринке не будет выгодно снижение цен на ликтричество? Так причем здесь Коломойский все таки?
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04.02.2021 23:50 Відповісти
До 2029 року «зелені» компенсації можуть становити $10-20 млрд - Вітренко
Вот так грабят Украину, народ!
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04.02.2021 22:54 Відповісти
да-да) - а виноваты "зеленые компенсации"

Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 1525
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04.02.2021 22:56 Відповісти
_Виноваты - грабители! В т. ч. якобы зелёные инвесторы, которые на самом деле - т. е. в действительности! - грабят бюджет, а не приносят в него. Грабят привелегированными, абсолютно нерычными и неконкурентными ценами на их нахер никому не нужное по безумным ценам электричество!
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04.02.2021 23:02 Відповісти
Я знаю. Заботится про Украину только Игорь Валерич.
Именно поєтому он покупает е/е у расиюшки.
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04.02.2021 23:08 Відповісти
Ты тупой, ясно. "В т. ч." тебе, олигофрену, не дошло.
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04.02.2021 23:11 Відповісти
Да ето же ахметовская гнида. Он каждый раз вылазит чтобы защитить своего хозяина и провоцировать на маты чтобы потом банить.
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04.02.2021 23:24 Відповісти
не нужна тебе наша энергия - вали на россию ублюдок. А пока ты в Украине - будешь платить по тарифам, иначе свет отключат. Понял меня хорошо?

Во, так с зедебилами гораздо веселее, чем вбивать в тупорылые головы, почему Зеленый тариф - это круто, и зачем он нам нужен)))
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04.02.2021 23:25 Відповісти
ну вот, о чем я и говорил: "Послушных зедебилов все равно волнует больше Зеленый тариф, который Коломойскому невыгоден. А это в чоередной раз проглотят."
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04.02.2021 22:58 Відповісти
Та ти що... Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 8205
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04.02.2021 22:54 Відповісти
И при пете были перетоки,а зебил так вообще от этого в восторге. Хоть одна воюющая страна покупала что то у врага???
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04.02.2021 22:54 Відповісти
03.10.2019

Україна після чотирьох років перерви відновила імпорт електроенергії з Росії.
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04.02.2021 23:03 Відповісти
Вот и я о чем,но для земрази это норма.
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04.02.2021 23:27 Відповісти
В общем-то саботаж, конечно.
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04.02.2021 22:55 Відповісти
Послушных зедебилов все равно волнует больше Зеленый тариф, который Коломойскому невыгоден. А это в чоередной раз проглотят.
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04.02.2021 22:57 Відповісти
"Энергоатом" не произвел их ремонтов.

Что-то я не видел повешеных менеджеров на майдане. Тех самых, которые не обеспечили ремонт. Вся верхушка должна была быть расстреляна, повешена и пр, а их шкурами обиты кресла следующих директоров. И вот сдается мне, что в следующем году все было бы ОК.
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04.02.2021 22:57 Відповісти
"стрелять и вешать" ! мы же статью не читаем ...

из-за балансовых ограничений с апреля прошлого года (нельзя производить электроэнергии больше, чем рекомендуемый объем. - Ред.) у нас сдвинулись графики ремонта энергоблоков. Потому что энергоблок не может выйти в плановый ремонт, если там есть неотработанное ядерное топливо. И ограничения мощности энергоблока увеличивает продолжительность использования топлива и переносит его ремонт"

вроде бы не бот, идиот ?
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05.02.2021 06:23 Відповісти
Ты правда дурак или прикидываешься? "неотработанное ядерное топливо" - внезапно возникло или это было понятно заранее? Даже последняя бабка в деревне планирует свою пенсию, а тут куча руководителей, которые обязаны были все это предусмотреть и принять меры.
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05.02.2021 10:21 Відповісти
Дивлюсь,скоро дізнаються,хто контрабасом переправляє третину ринку бензину в Україну...
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158388236833439
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04.02.2021 22:58 Відповісти
Под шумок и электроэнергия с паРашки пошла....так в НАТО быстрее попадем...
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04.02.2021 22:59 Відповісти
Возможно. Скажите, а что вы предлогаете? Начать веерные отключения и сидеть без света как куры в курятнике? Чем вы думали когда закрывали АЕС и переходили на *зеленые тарифы* и освободили Ахметку от уплаты налогов за ввоз китайского оборудования? Выгляните в окно, где ваши СЭС и *зеленая енергетика*? Летом будет?
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04.02.2021 23:00 Відповісти
Ага. Ахметов остановил свои ТЕС, не обеспечил их углем, СЭС зимой, а так же вечером, ночью и утром не работают а виноват Беня. Ты хоть со своей головой дружишь? Или ты ахметовский адвокат тогда хоть все понятно
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04.02.2021 23:16 Відповісти
Ахметов обязан обеспечивать ТЭС углем?
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04.02.2021 23:19 Відповісти
Нет бл***. Я должен углем обеспечить прихватизированные Ахметовым ТЕС и Обленерго за 1 гривню. Імпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 999
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04.02.2021 23:26 Відповісти
Ну раз ты должен - обеспечивай. А Ахметов не обязан решать проблемы "эффективных менеджеров" зекоманды.
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04.02.2021 23:28 Відповісти
Единственный хороший во всей этой истории момент, что скоро клоуну придется выбирать между Байденом и бабушкой. От этого не пропетлять, неизбежность приближается. И также сдается мне, что клоун выберет Байдена в обмен на то, чтобы что-то менять, хоть и не по своей воле. Для непонятливых - "что-то" - это все. На меньшее Байден вряд ли согласится. Но конфликт будет серьезный. Так что, клоун, думай., благо, есть над чем.
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04.02.2021 23:02 Відповісти
Ну шо зебилы, это торговля на крови или еще нет?!
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04.02.2021 23:02 Відповісти
Чем больше мы платим по тарифам и по налогам тем хуже у нас идут дела. Не кажется вам что нужно кардинально менять методы и подходы к воровскому олигархату Украины?
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04.02.2021 23:04 Відповісти
Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 1541
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04.02.2021 23:08 Відповісти
Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 4602
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04.02.2021 23:08 Відповісти
Факты говорят о совсем другом. А именно что Ахметову выгоден сегодняшний енергетический коллапс. Именно Ахметов сегодня показал что он управляет рубильником Енергетики Украины. Заметте, *независимые СМИ* Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 3504 винят всех кого угодно но только не Ахметова. А ведь именно он не обеспечил свои же ТЕС углем для прохождения зимнего сезона, зато весь год скупал предприятия и заводы. Именно он сидя на рубильнике шантажирует украинцев и намекает что нужно еще больше повышать тарифы и платить за *зеленую енергию* которой нет.
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04.02.2021 23:12 Відповісти
_Абсолютное зло и гудок, и каломойша! Обоих надо деактивировать, обезвредить! Для Украины и народа это вопрос выживания!
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04.02.2021 23:16 Відповісти
нет зеленой энергии? А где она делась. Очень интересно послушать очередные шизоидные фантазии *******)))
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04.02.2021 23:16 Відповісти
+++ ALEXу
То, что Беня доит государственную Центроэнерго как свою - это вне сомнения.
Но то, как доит всю Украину Ахмет - Коломойше еще поучиться...
"...В дефиците угля может быть и элемент спекуляции. По мнению двух собеседников LIGA.net, в Укрэнерго и НКРЭКУ, украинские ТЭС могли сознательно не пополнять склады, чтобы потом требовать от власти уступок. И чтобы обосновать отсутствие запасов, отправили часть своих энергоблоков в аварийный ремонт.
"ТЭС говорят: дайте нам или скидку на газ или поднимите до 3 грн за кВт-ч прайс-кэпы (максимальную цену на рынке, сейчас - 1,7 грн. - Ред.). ДТЭК прямо заявляет: если ничего не измениться до середины месяца мы сработаем склады и будет блэкаут", - рассказал LIGA.net топ-менеджер одной из крупных энергкомпаний страны.

Как работает энергосистема: убытки Центрэнерго и фиктивные аварии
Суммарно, по данным Укрэнерго, на 4 февраля в энергетической системе не работает треть из 78 тепловых энергоблоков. Шесть - из-за отсутствия угля, девять - находятся в резерве и еще 10 - в аварийном или плановом ремонте.
Пики потребления электроэнергии покрываются за счет импорта из Беларуси и России, работы гидроэлектростанций, способных быстро поднимать и опускать производство, и перевода энергоблоков Центрэнерго на дорогой природный газ. Так, например, с 8 по 14 февраля Укрэнерго прогнозирует от 700 МВт до 3 ГВт импорта в каждый час в течение дня (в основном из Беларуси).

Почему в электросети не работает так много тепловых энергоблоков? По мнению собеседника LIGA.net в одной из крупных энергетических компаний, с помощью "аварийных ремонтов" ТЭС якобы экономят, чтобы не использовать дорогой газ вместо угля, которого нет.

"Центрэнерго работает на газу уже второй месяц. Палит по 6 млн кубов газа в сутки и получает по 20 млн грн убытка в день", - говорит он.
Согласно информации Укрэнерго, на 4 февраля больше всего энергоблоков в аварийном ремонте у крупнейшего игрока - ДТЭК. Суммарно, холдинг отправил на ремонт восемь своих энергоблоков - четыре на Криворожской ТЭС, и по одному - на Запорожской, Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской электростанциях. На 2 февраля там оставались запасы угля на 2-12 дней в зависимости от станции и марки топлива.
"Блоки ТЭС неисправны лишь частично - около 30%. Остальные стоят потому что им дорого работать на газу. Хотя у ДТЭК есть коммерческий контракт с Нафтогазом", - говорит топ-менеджер одной крупной энергетической компании, знакомый с положением дел на ТЭС."
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04.02.2021 23:41 Відповісти
Во всем мире есть более дешевая и дорогая генерации которые компенсируют друг-дружку."Потери" от зеленой генерации єто ничтожная часть по сравнению с фантастическими обьемами е/е отданной коломойше дешевле себестоимости. Ноу зебилов виноваты ветряки, да)
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04.02.2021 23:21 Відповісти
30% от суммы всей енергетики Украины, или 25млрд. гривень дотаций на *зеленую енергетику* которая только летом и то в безоблачную погоду дает енергию, ето по твоему ничтожная цена? А то что из за етой *зеленой енергии* остановили АЕС ето тоже ничего не значит? Імпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2866
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04.02.2021 23:29 Відповісти
А 40 миллиардов на субсидии, включая на субсидии Коломойскому - это не ничтожная цена? Перестань помогать нищему Коломойскому и еще компании - тебе на сто зеленых тарифов хватит))))
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04.02.2021 23:34 Відповісти
...ля))) слыш ыксперд -"зеленая енергетика" єто не только панели. Єто ветряки, сжигание мусора, биогаз и т. д.
И хоть читай то где пишешь,- не будет тупых вопросов кто и зачем остановил украинские АЕС.
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04.02.2021 23:37 Відповісти
Согласно данным Минэнерго, на 2 февраля на складах ТЭС и ТЭЦ оставалось почти 505 000 тонн угля. Это 50% от необходимой нормы для спокойного прохождения зимы, когда нагрузка на энергосистему максимально велика и пики потребления в основном покрываются с помощью тепловой генерации.
Почему украинские ТЭС осталась почти без угля? И могут ли вернуться веерные отключения электроэнергии, как это было в 90-х и декабре 2014 года? Спойлер - да.

Ошибка или саботаж: почему украинские ТЭС остались без угля
Почему так быстро закончился уголь? Есть несколько причин.
Турборежим сжигания угля на ТЭС включили уже в ноябре, когда в ремонте одновременно оказались 5 из 15 энергоблоков АЭС.

"У Энергоатома растянулись на зиму ремонты энергоблоков, хотя в этот период он должен был работать больше всех. Почему затянулась ремонтная компания? В Энергоатоме это объясняют сдвигом графика ремонтов на АЭС по поручению бывшей и.о. министра Ольги Буславец.
Есть и другое объяснение. В октябре Энергоатом купил у несертифицированного поставщика дизельные генераторы для своих АЭС. Это не понравилось Госинспекции по ядерному регулированию, из-за чего тот не разрешал их выводить из ремонта.

Эта задержка оказалась роковой.
Из-за ремонтов энергоблоков, доля АЭС в энергосистеме упала на 5% до 45,6% - почти вся недостача от Энергоатома и "зеленых" легла на плечи угольных ТЭС.
Так, фактически рекордные запасы угля исчерпались за три месяца. К средине января Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии.

В Украине работают четыре крупных тепловых энергокомпании, которые используют уголь для производства электроэнергии: частные - ДТЭК и Донбассэнерго, а также государственная Центрэнерго.
Холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова - крупнейшая из них. Ей принадлежит 8 из 12 ТЭС в стране. Суммарно, шахты ДТЭК также добывают около 90% энергетического угля в Украине.
В дефиците угля может быть и элемент спекуляции. По мнению двух собеседников LIGA.net, в Укрэнерго и НКРЭКУ, украинские ТЭС могли сознательно не пополнять склады, чтобы потом требовать от власти уступок. И чтобы обосновать отсутствие запасов, отправили часть своих энергоблоков в аварийный ремонт.
"ТЭС говорят: дайте нам или скидку на газ или поднимите до 3 грн за кВт-ч прайс-кэпы (максимальную цену на рынке, сейчас - 1,7 грн. - Ред.). ДТЭК прямо заявляет: если ничего не измениться до середины месяца мы сработаем склады и будет блэкаут", - рассказал LIGA.net топ-менеджер одной из крупных энергкомпаний страны.

Как работает энергосистема: убытки Центрэнерго и фиктивные аварии
Суммарно, по данным Укрэнерго, на 4 февраля в энергетической системе не работает треть из 78 тепловых энергоблоков. Шесть - из-за отсутствия угля, девять - находятся в резерве и еще 10 - в аварийном или плановом ремонте.

Пики потребления электроэнергии покрываются за счет импорта из Беларуси и России, работы гидроэлектростанций, способных быстро поднимать и опускать производство, и перевода энергоблоков Центрэнерго на дорогой природный газ. Так, например, с 8 по 14 февраля Укрэнерго прогнозирует от 700 МВт до 3 ГВт импорта в каждый час в течение дня (в основном из Беларуси).

Почему в электросети не работает так много тепловых энергоблоков? По мнению собеседника LIGA.net в одной из крупных энергетических компаний, с помощью "аварийных ремонтов" ТЭС якобы экономят, чтобы не использовать дорогой газ вместо угля, которого нет.

"Центрэнерго работает на газу уже второй месяц. Палит по 6 млн кубов газа в сутки и получает по 20 млн грн убытка в день", - говорит он.
Согласно информации Укрэнерго, на 4 февраля больше всего энергоблоков в аварийном ремонте у крупнейшего игрока - ДТЭК. Суммарно, холдинг отправил на ремонт восемь своих энергоблоков - четыре на Криворожской ТЭС, и по одному - на Запорожской, Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской электростанциях. На 2 февраля там оставались запасы угля на 2-12 дней в зависимости от станции и марки топлива.
"Блоки ТЭС неисправны лишь частично - около 30%. Остальные стоят потому что им дорого работать на газу. Хотя у ДТЭК есть коммерческий контракт с Нафтогазом", - говорит топ-менеджер одной крупной энергетической компании, знакомый с положением дел на ТЭС.

Стоит ли ожидать веерных отключений?
По информации собеседника в Укрэнерго, до середины февраля из-за низких запасов угля в Украине будет дефицит около 1600-1700 мВт-ч электроэнергии в день. Это уже сказывается на стабильности энергетической системы: 3 февраля НКРЭКУ допустила возможность в Украине веерных отключений потребителей.
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04.02.2021 23:31 Відповісти
Против шестерки ввел санкции, а против того Медведчука или другого олигарха слабо!
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04.02.2021 23:32 Відповісти
В той час. коли в Україні встановлюються теплові рекорди взимку, одночасно з"явились труднощі і проблеми, і в атомній, і в тепловій генерації. То повідомляли, що накопичили рекордну кількість вугілля і газу перед зимою. А ось раптом нічого нема. Так "ефективно" господарюють олігархи, яким повіддавали всі "Обленерго". Висновок: Негайно оголосити всіх власників "Обленерго" БАНКРУТАМИ і продати "Обленерго" тільки Європейським енергетичним компаніям.
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04.02.2021 23:33 Відповісти
Ты прав по существу,что Коломойский с Ахметовым сознательно не со8дали запасы угля, но путаешь облэнерго и генерацию. Это как рельсы и паровоз.
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05.02.2021 00:15 Відповісти
это какой то позор!.....
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04.02.2021 23:35 Відповісти
Чушь! Это - преступление.
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04.02.2021 23:53 Відповісти
Я не понимаю ваших возмущений. Вы же сами хотели рыночную цену? Ну вот на рынке оказалась только росийская и беларузкая енергия дешевле чем у Ахметова. Ну кто вам доктор что ваш Ахметов через своих лоббистов остановил АЕС с енергией по 57 копеек/кВт? Как в анекдоте, таки походите по базару поищите других продавцов... А если по честному то нужно вынести етот вопрос на референдум, кто из украинцев хочет покупать *зеленую* електроенергию у Ахметова по 7,3грн/кВт и финансировать террористов и Жопоблок? Или уже забыли кто такой Ахметов и на кого он работает?
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04.02.2021 23:39 Відповісти
интересно зеля на кардинальные шаги против папы слуг решиться или дальше будет и рыбку есть и на велосипеде кататься? тут надо вспомнить чему нас учит Байден животворящий - нельзя вова сидеть сразу на двух хяух , тьфу, стульях ,я хотел сказать.....
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04.02.2021 23:40 Відповісти
Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому/ Но виновата зелёная энергетика.Все знают.
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04.02.2021 23:40 Відповісти
Все просто. Деятели спецом остановили "на ремонт" АЕС, которые должны были работать. Потребление не уменьшилось и недостающую генерацию давали угольные, ахметовские ТЕС. А там запасы угля не расчитаные на такое потребление быстро кончились. Сделано єто было специально для запуска на украинский рынок росии с более дешевой енергией(до трех раз).
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04.02.2021 23:52 Відповісти
Vot Vilniuse zapustili kogeneracijonuju tut 40% dlia goroda otoplenije i primerno 3% vsej sto zakupajet LItva elektri.V Evrope vriatli takuju druguju najdiosІмпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6802
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04.02.2021 23:52 Відповісти
Zakupaja elektru s raski i Belorus ugrobyte svojiu energetiku.Lukosenko s tex deneg ecio odnu postrojti na vasej granice on tak i govoril sovsem nedavno
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04.02.2021 23:55 Відповісти
Литовский депутат: 12% потребляемого в стране электричества - электроэнергия с БелАЭС
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/717534.html?c
Тут зрада нарисовалась у гордых потомков Гедемина.
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05.02.2021 10:03 Відповісти
Tut dumajet kak zakrit postavki elektri s AES.Vlast u nas novaja kotoraja poka razberajetsia kak eto zdelat.No zdelajet u nas po drugomu nebyvajet.Tak sto neradujtes ranse vremeni dumaja sto tut duraki Імпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8170
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05.02.2021 11:00 Відповісти
Tut ecio vazno sto prodvigalis nasi projekti zelionoj energetiki.Do 2030 mi dolzni zdelat 50%.Po drugomu zakupaja desiovuku energiju eti projekti nebudet zdelani.Odin projekt ja pokazal verxu takix mi uze 3 zdelali eto musor zygajet i biotoplivo.Zagreznenyje ne bolse cem fura zygajet.Veternaja energetika u nas ocen xorosyje uslovija dlia nejio nado razvivat takze,na more takze.Danija svyse 50% uze imejet teper vetruvki.Cena u nas ne meniajetsia daze dosputim gidro kotoraja tut stojit 0.3 evro centa vsio ravno prodajut na mnogo doroze
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05.02.2021 12:49 Відповісти
Я уверен только в одном, если украинцы пинками не погонят Ахметова с его неконкурентоспособной сверхдорогой *зельоной енергией* и не запустят обратно все енергоблоки АЕС и не начнут постройку новых АЕС то НИКОГДА мы не уйдем от зависимости от Рашки. То же самое касается по газу. При всем желании не хватит у Европы ни енергии ни терпения нас обеспечивать всю жизнь. Посмотреть только на Германию, которая под лобби Рашки закрыла свои АЕС а теперь со всех сил тянет из рашки СП-2. А ведь оказывается акционеры Газпрома Шредер и Штанмаер были самыми ярыми лоббистами закрытия АЕС в Европе.
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05.02.2021 00:03 Відповісти
Кстати, забыл спросить у порохоботов, куда пошли миллиарды гривень выделеные Петькой на программу *теплые кредиты*? Много утеплили домов? Вдуматься только, чтобы утеплить свой дом нужно взять у Петьки кредит под 25-30%, а те у кого наличка то пролетают. Вместо того чтобы убрать ПДВ с енергосберегающих и утепляющих материалов и дать возможность всем людям утеплить свои дома не прося у государства НИ КОПЕЙКИ, то Петька с Гнойсманом выделили из бюджета миллиарды которые оприходовали через свои банки и строительные фирмы которые давали хорошие откаты за приведенных по *теплым кредитам* клиентов. Ну вот теперь не возмущайтесь а покупайте енергию у врага. Или отключите себе свет и не дайте врагу ни копейки. Хотя можно еще посморить, что выгоднее дать врагу- Ахметову 7грн/кВт или дать Рашке на которую работает Ахметов 1 грн/кВт?
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05.02.2021 00:14 Відповісти
а туда же куда выделеные зельцу на борьбу с ковидом............целкой не прикидуйся.
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05.02.2021 00:46 Відповісти
Ну написали, все почитали. Толку то? Даже если предположить фантастическое, что Зеленскому докладывают, способен ли тот провести логическую цепочку между зависимостью от Коломойского и развалом Энергоатома? А даже если и осмыслит, что - то подобное, будет что-либо предпринимать? Смешные вопросы и не смешные последствия разрушения генерации в Украине.
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05.02.2021 00:13 Відповісти
Это не кризис управления
а преступление
Если бы у руля СБУ стоял не дружок поцЗедента
то там давно уже взялись бы за таких "Управленцев"
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05.02.2021 03:14 Відповісти
Ну не знаю насколько этот импорт выгоден Коломойскому, но то, что Ахметов от этого импорта несёт приличные убытки, это факт на 100500%. Отсюда и весь этот вой прикормленных Ринаткой журнашлюх и "политиков".
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05.02.2021 05:48 Відповісти
Куда вообще делся углевоз с углем из Пенсильвании?Почему уголь не доставляется?
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05.02.2021 06:00 Відповісти
Ночь без электричества и воды провел украинский город Энергодар. При этом наша страна не раз выручала соседей, в прошлый раз - в январе, когда ударили сильные морозы. Генеральный директор "Укрэнергоатома" Валерий Токарь поделился своим мнением о проблемах в энергетической сфере Украины.
Валерий Токарь, гендиректор компании "Укрэнергоатом": "Они отключились из-за того, что было замыкание на подстанции "Луч". Вчера с 8 до 10 мы пользовались белорусской электроэнергией в пиковые режимы. У нас есть проблема с критическим объемом угля на ТЭС. На сегодняшний день мы подписали 30 декабря 2020 года с Белэнерго договор на пользование, так как в Беларуси появилась свободная электроэнергия, вы подключили Белорусскую АЭС. В 4 раза тепловая энергия дороже атомной, но мы атомную отключали. Из-за этого у нас есть дисбаланс. Из-за того, что мы не принимаем закон о балансировке рынка энергии, мы загружаем работой наших олигархов, а не госсектор, который должен работать на благо Украины". https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_tokar_o_problemakh_v_energeticheskoy_otrasli_ukrainy/?fbclid=*************************************************************
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05.02.2021 10:07 Відповісти
 
 