Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ
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С февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Власти объясняют такое решение недавними морозами и трудностями атомной и тепловой генерации. Эксперты же говорят о кризисе управления и вероятном российском лобби.
Речь об этом идет в материале "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
С февраля украинская энергосистема в пиковые часы потребляла примерно на 800 мегаватт больше электроэнергии, чем производила. Украина покрывает эту "энергетическую" разницу за счет импорта из Беларуси и России. Импорт тока из России возобновился с 1 февраля. Импортер российской электроэнергии - трейдер ООО "ОНК-ГРУПП", зарегистрированный в Одессе. Конечным бенефициарным владельцем является Виктор Милевский.
Одними из крупнейших потребителей электроэнергии в Украине являются такие компании, как Никопольский завод ферросплавов, которые связывают с олигархом Игорем Коломойским.
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В последние годы эти компании устраивают протесты своих работников и судятся за снижение тарифов для промышленности. Импорт из Беларуси и России как фактор снижения цены электроэнергии на рынке для коммерческих потребителей также выгоден Коломойскому, это признают эксперты.
Импорт происходит в периоды "пикового" потребления электроэнергии, свидетельствует инфографика "Укрэнерго". В украинской энергосистеме "пики" традиционно покрывают тепловые и гидроэлектростанции. Большинство ТЭС принадлежат компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова, поэтому они могли бы заменить российский импорт при условии стабильного снабжения углем.
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В то же время самой дешевой в Украине электроэнергией является та, которую производит "Энергоатом". Поэтому АЭС, которые дают ее "ровным графиком", неизменным в течение суток, могли бы сделать импорт ненужным. Но при условии, что в Украине работает 11-13 из 15 ядерных энергоблоков (как было прошлой зимой), а не 10, как сейчас, констатирует эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.
В этом случае тепловая генерация прежде всего покрывала бы "пики" потребления, а в остальное время Украина могла бы даже экспортировать электроэнергию.
Украина до сих пор синхронизирована с энергосистемой, которая охватывает большинство постсоветских стран. Поэтому технически она может импортировать электроэнергию только из Беларуси, Молдовы и России. Исключение составляет небольшой "Бурштынский энергоостров" в Ивано-Франковской области: он изолирован от остальных украинских сетей, зато синхронизирован с объединенной энергосистемой Европейского союза.
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Синхронизация с ней всей украинской энергосистемы является элементом украинской энергетической стратегии. Однако присоединение к ЕС и отсоединение от России периодически откладывают и теперь его планируют на 2023.
Недостаточные запасы угля на складах ТЭС, а также срыв графиков ремонта украинских ядерных энергоблоков привели к тому, что этой зимой Украина нуждается в импорте электроэнергии, признает эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная.
"Первичная причина - в том, что летом, когда часть блоков АЭС стояли, НАЭК "Энергоатом" не произвел их ремонтов. Поэтому впервые за время войны Украина вошла в осенне-зимний период без отремонтированных энергоблоков. Обычно их ремонтируют летом, и в прогнозном балансе электроэнергии был график этих ремонтов. Но мы вошли в зиму без трех блоков Запорожской АЭС, которые, по плану, должны были работать", - отмечает Ольга Кошарная.
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Она является противницей импорта электроэнергии из России, однако признает, что в условиях зимы 2021-го это стало непростой задачей.
"В том, что именно сейчас происходят аварийные ситуации на ТЭС, я также вижу злой умысел. Я помню 2014 и 2015 годы, когда была борьба Рината Ахметова за формулу "Роттердам плюс", происходило то же самое", - утверждает Ольга Кошарная.
Об этих же факторах, задержке с ремонтом АЭС и дефиците запасов угля, говорит и энергетический эксперт Сергей Дяченко.
"Цифры импорта действительно невелики. Но это плохой прецедент, который означает, что Украина не может без России справиться с кризисной ситуацией в энергетике. Надо разбирается, что происходит на АЭС, почему три энергоблока "лежат" в ремонтах до сих пор. Мы сейчас теряем атомную генерацию, а без нее мы будем зависимы от России", - предупреждает эксперт.
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Представитель НАЭК "Энергоатом", крупнейшего производителя электроэнергии в Украине, Олег Слободян объяснил "Радио Свобода", почему украинские АЭС этой зимой работают иначе, чем в прошлом году.
"Основная причина импорта - это все-таки отсутствие на ТЭС угля. Что касается "Энергоатома", то из-за балансовых ограничений с апреля прошлого года (нельзя производить электроэнергии больше, чем рекомендуемый объем. - Ред.) у нас сдвинулись графики ремонта энергоблоков. Потому что энергоблок не может выйти в плановый ремонт, если там есть неотработанное ядерное топливо. И ограничения мощности энергоблока увеличивает продолжительность использования топлива и переносит его ремонт", - отметил представитель "Энергоатома".
Также он ссылается на мониторинг, который атомщики делали во время балансовых ограничений 2020 года. И, утверждает Олег Слободян, электроэнергию, недовыработанную на АЭС, тогда компенсировали именно тепловые электростанции.
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Между тем, структура украинской генерации за последний год существенно изменилась.
Так, 3 февраля украинские атомные электростанции выработали менее 50% от всей электроэнергии в Украине, а тепловые электростанции (не считая городских ТЭЦ) - более 30%.
Для сравнения, ровно год назад, 4 февраля 2020 года, украинские АЭС обеспечивали 57% украинских потребностей в электроэнергии, а ТЭС - почти 22%.
Пожалуйста, подождите...
Вот так грабят Украину, народ!
Именно поєтому он покупает е/е у расиюшки.
Во, так с зедебилами гораздо веселее, чем вбивать в тупорылые головы, почему Зеленый тариф - это круто, и зачем он нам нужен)))
Україна після чотирьох років перерви відновила імпорт електроенергії з Росії.
Что-то я не видел повешеных менеджеров на майдане. Тех самых, которые не обеспечили ремонт. Вся верхушка должна была быть расстреляна, повешена и пр, а их шкурами обиты кресла следующих директоров. И вот сдается мне, что в следующем году все было бы ОК.
из-за балансовых ограничений с апреля прошлого года (нельзя производить электроэнергии больше, чем рекомендуемый объем. - Ред.) у нас сдвинулись графики ремонта энергоблоков. Потому что энергоблок не может выйти в плановый ремонт, если там есть неотработанное ядерное топливо. И ограничения мощности энергоблока увеличивает продолжительность использования топлива и переносит его ремонт"
вроде бы не бот, идиот ?
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158388236833439
То, что Беня доит государственную Центроэнерго как свою - это вне сомнения.
Но то, как доит всю Украину Ахмет - Коломойше еще поучиться...
"...В дефиците угля может быть и элемент спекуляции. По мнению двух собеседников LIGA.net, в Укрэнерго и НКРЭКУ, украинские ТЭС могли сознательно не пополнять склады, чтобы потом требовать от власти уступок. И чтобы обосновать отсутствие запасов, отправили часть своих энергоблоков в аварийный ремонт.
"ТЭС говорят: дайте нам или скидку на газ или поднимите до 3 грн за кВт-ч прайс-кэпы (максимальную цену на рынке, сейчас - 1,7 грн. - Ред.). ДТЭК прямо заявляет: если ничего не измениться до середины месяца мы сработаем склады и будет блэкаут", - рассказал LIGA.net топ-менеджер одной из крупных энергкомпаний страны.
Как работает энергосистема: убытки Центрэнерго и фиктивные аварии
Суммарно, по данным Укрэнерго, на 4 февраля в энергетической системе не работает треть из 78 тепловых энергоблоков. Шесть - из-за отсутствия угля, девять - находятся в резерве и еще 10 - в аварийном или плановом ремонте.
Пики потребления электроэнергии покрываются за счет импорта из Беларуси и России, работы гидроэлектростанций, способных быстро поднимать и опускать производство, и перевода энергоблоков Центрэнерго на дорогой природный газ. Так, например, с 8 по 14 февраля Укрэнерго прогнозирует от 700 МВт до 3 ГВт импорта в каждый час в течение дня (в основном из Беларуси).
Почему в электросети не работает так много тепловых энергоблоков? По мнению собеседника LIGA.net в одной из крупных энергетических компаний, с помощью "аварийных ремонтов" ТЭС якобы экономят, чтобы не использовать дорогой газ вместо угля, которого нет.
"Центрэнерго работает на газу уже второй месяц. Палит по 6 млн кубов газа в сутки и получает по 20 млн грн убытка в день", - говорит он.
Согласно информации Укрэнерго, на 4 февраля больше всего энергоблоков в аварийном ремонте у крупнейшего игрока - ДТЭК. Суммарно, холдинг отправил на ремонт восемь своих энергоблоков - четыре на Криворожской ТЭС, и по одному - на Запорожской, Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской электростанциях. На 2 февраля там оставались запасы угля на 2-12 дней в зависимости от станции и марки топлива.
"Блоки ТЭС неисправны лишь частично - около 30%. Остальные стоят потому что им дорого работать на газу. Хотя у ДТЭК есть коммерческий контракт с Нафтогазом", - говорит топ-менеджер одной крупной энергетической компании, знакомый с положением дел на ТЭС."
И хоть читай то где пишешь,- не будет тупых вопросов кто и зачем остановил украинские АЕС.
Почему украинские ТЭС осталась почти без угля? И могут ли вернуться веерные отключения электроэнергии, как это было в 90-х и декабре 2014 года? Спойлер - да.
Ошибка или саботаж: почему украинские ТЭС остались без угля
Почему так быстро закончился уголь? Есть несколько причин.
Турборежим сжигания угля на ТЭС включили уже в ноябре, когда в ремонте одновременно оказались 5 из 15 энергоблоков АЭС.
"У Энергоатома растянулись на зиму ремонты энергоблоков, хотя в этот период он должен был работать больше всех. Почему затянулась ремонтная компания? В Энергоатоме это объясняют сдвигом графика ремонтов на АЭС по поручению бывшей и.о. министра Ольги Буславец.
Есть и другое объяснение. В октябре Энергоатом купил у несертифицированного поставщика дизельные генераторы для своих АЭС. Это не понравилось Госинспекции по ядерному регулированию, из-за чего тот не разрешал их выводить из ремонта.
Эта задержка оказалась роковой.
Из-за ремонтов энергоблоков, доля АЭС в энергосистеме упала на 5% до 45,6% - почти вся недостача от Энергоатома и "зеленых" легла на плечи угольных ТЭС.
Так, фактически рекордные запасы угля исчерпались за три месяца. К средине января Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии.
В Украине работают четыре крупных тепловых энергокомпании, которые используют уголь для производства электроэнергии: частные - ДТЭК и Донбассэнерго, а также государственная Центрэнерго.
Холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова - крупнейшая из них. Ей принадлежит 8 из 12 ТЭС в стране. Суммарно, шахты ДТЭК также добывают около 90% энергетического угля в Украине.
В дефиците угля может быть и элемент спекуляции. По мнению двух собеседников LIGA.net, в Укрэнерго и НКРЭКУ, украинские ТЭС могли сознательно не пополнять склады, чтобы потом требовать от власти уступок. И чтобы обосновать отсутствие запасов, отправили часть своих энергоблоков в аварийный ремонт.
"ТЭС говорят: дайте нам или скидку на газ или поднимите до 3 грн за кВт-ч прайс-кэпы (максимальную цену на рынке, сейчас - 1,7 грн. - Ред.). ДТЭК прямо заявляет: если ничего не измениться до середины месяца мы сработаем склады и будет блэкаут", - рассказал LIGA.net топ-менеджер одной из крупных энергкомпаний страны.
Как работает энергосистема: убытки Центрэнерго и фиктивные аварии
Суммарно, по данным Укрэнерго, на 4 февраля в энергетической системе не работает треть из 78 тепловых энергоблоков. Шесть - из-за отсутствия угля, девять - находятся в резерве и еще 10 - в аварийном или плановом ремонте.
Пики потребления электроэнергии покрываются за счет импорта из Беларуси и России, работы гидроэлектростанций, способных быстро поднимать и опускать производство, и перевода энергоблоков Центрэнерго на дорогой природный газ. Так, например, с 8 по 14 февраля Укрэнерго прогнозирует от 700 МВт до 3 ГВт импорта в каждый час в течение дня (в основном из Беларуси).
Почему в электросети не работает так много тепловых энергоблоков? По мнению собеседника LIGA.net в одной из крупных энергетических компаний, с помощью "аварийных ремонтов" ТЭС якобы экономят, чтобы не использовать дорогой газ вместо угля, которого нет.
"Центрэнерго работает на газу уже второй месяц. Палит по 6 млн кубов газа в сутки и получает по 20 млн грн убытка в день", - говорит он.
Согласно информации Укрэнерго, на 4 февраля больше всего энергоблоков в аварийном ремонте у крупнейшего игрока - ДТЭК. Суммарно, холдинг отправил на ремонт восемь своих энергоблоков - четыре на Криворожской ТЭС, и по одному - на Запорожской, Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской электростанциях. На 2 февраля там оставались запасы угля на 2-12 дней в зависимости от станции и марки топлива.
"Блоки ТЭС неисправны лишь частично - около 30%. Остальные стоят потому что им дорого работать на газу. Хотя у ДТЭК есть коммерческий контракт с Нафтогазом", - говорит топ-менеджер одной крупной энергетической компании, знакомый с положением дел на ТЭС.
Стоит ли ожидать веерных отключений?
По информации собеседника в Укрэнерго, до середины февраля из-за низких запасов угля в Украине будет дефицит около 1600-1700 мВт-ч электроэнергии в день. Это уже сказывается на стабильности энергетической системы: 3 февраля НКРЭКУ допустила возможность в Украине веерных отключений потребителей.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/717534.html?c
Тут зрада нарисовалась у гордых потомков Гедемина.
а преступление
Если бы у руля СБУ стоял не дружок поцЗедента
то там давно уже взялись бы за таких "Управленцев"
Валерий Токарь, гендиректор компании "Укрэнергоатом": "Они отключились из-за того, что было замыкание на подстанции "Луч". Вчера с 8 до 10 мы пользовались белорусской электроэнергией в пиковые режимы. У нас есть проблема с критическим объемом угля на ТЭС. На сегодняшний день мы подписали 30 декабря 2020 года с Белэнерго договор на пользование, так как в Беларуси появилась свободная электроэнергия, вы подключили Белорусскую АЭС. В 4 раза тепловая энергия дороже атомной, но мы атомную отключали. Из-за этого у нас есть дисбаланс. Из-за того, что мы не принимаем закон о балансировке рынка энергии, мы загружаем работой наших олигархов, а не госсектор, который должен работать на благо Украины". https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_tokar_o_problemakh_v_energeticheskoy_otrasli_ukrainy/?fbclid=*************************************************************