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импорт (545) Коломойский (1763) Россия (91288) электроэнергия (763)

Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ

С февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Власти объясняют такое решение недавними морозами и трудностями атомной и тепловой генерации. Эксперты же говорят о кризисе управления и вероятном российском лобби.

Речь об этом идет в материале "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

С февраля украинская энергосистема в пиковые часы потребляла примерно на 800 мегаватт больше электроэнергии, чем производила. Украина покрывает эту "энергетическую" разницу за счет импорта из Беларуси и России. Импорт тока из России возобновился с 1 февраля. Импортер российской электроэнергии - трейдер ООО "ОНК-ГРУПП", зарегистрированный в Одессе. Конечным бенефициарным владельцем является Виктор Милевский.

Одними из крупнейших потребителей электроэнергии в Украине являются такие компании, как Никопольский завод ферросплавов, которые связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2023 году энергосистема Украины будет интегрирована с европейской, - Шмыгаль

В последние годы эти компании устраивают протесты своих работников и судятся за снижение тарифов для промышленности. Импорт из Беларуси и России как фактор снижения цены электроэнергии на рынке для коммерческих потребителей также выгоден Коломойскому, это признают эксперты.

Импорт происходит в периоды "пикового" потребления электроэнергии, свидетельствует инфографика "Укрэнерго". В украинской энергосистеме "пики" традиционно покрывают тепловые и гидроэлектростанции. Большинство ТЭС принадлежат компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова, поэтому они могли бы заменить российский импорт при условии стабильного снабжения углем.

Также на Цензор.НЕТ: Кулеба объяснил, почему Украина вынуждена покупать электроэнергию у России

В то же время самой дешевой в Украине электроэнергией является та, которую производит "Энергоатом". Поэтому АЭС, которые дают ее "ровным графиком", неизменным в течение суток, могли бы сделать импорт ненужным. Но при условии, что в Украине работает 11-13 из 15 ядерных энергоблоков (как было прошлой зимой), а не 10, как сейчас, констатирует эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

В этом случае тепловая генерация прежде всего покрывала бы "пики" потребления, а в остальное время Украина могла бы даже экспортировать электроэнергию.

Украина до сих пор синхронизирована с энергосистемой, которая охватывает большинство постсоветских стран. Поэтому технически она может импортировать электроэнергию только из Беларуси, Молдовы и России. Исключение составляет небольшой "Бурштынский энергоостров" в Ивано-Франковской области: он изолирован от остальных украинских сетей, зато синхронизирован с объединенной энергосистемой Европейского союза.

Читайте также: Ситуация с углем критичная, возможна общесистемная авария и отключения, - НКРЭКУ

Синхронизация с ней всей украинской энергосистемы является элементом украинской энергетической стратегии. Однако присоединение к ЕС и отсоединение от России периодически откладывают и теперь его планируют на 2023.

Недостаточные запасы угля на складах ТЭС, а также срыв графиков ремонта украинских ядерных энергоблоков привели к тому, что этой зимой Украина нуждается в импорте электроэнергии, признает эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная.

"Первичная причина - в том, что летом, когда часть блоков АЭС стояли, НАЭК "Энергоатом" не произвел их ремонтов. Поэтому впервые за время войны Украина вошла в осенне-зимний период без отремонтированных энергоблоков. Обычно их ремонтируют летом, и в прогнозном балансе электроэнергии был график этих ремонтов. Но мы вошли в зиму без трех блоков Запорожской АЭС, которые, по плану, должны были работать", - отмечает Ольга Кошарная.

Далее на Цензор.НЕТ: Возобновление импорта электроэнергии из РФ - угроза безопасности и независимости Украины, - Яценюк

Она является противницей импорта электроэнергии из России, однако признает, что в условиях зимы 2021-го это стало непростой задачей.

"В том, что именно сейчас происходят аварийные ситуации на ТЭС, я также вижу злой умысел. Я помню 2014 и 2015 годы, когда была борьба Рината Ахметова за формулу "Роттердам плюс", происходило то же самое", - утверждает Ольга Кошарная.

Об этих же факторах, задержке с ремонтом АЭС и дефиците запасов угля, говорит и энергетический эксперт Сергей Дяченко.

"Цифры импорта действительно невелики. Но это плохой прецедент, который означает, что Украина не может без России справиться с кризисной ситуацией в энергетике. Надо разбирается, что происходит на АЭС, почему три энергоблока "лежат" в ремонтах до сих пор. Мы сейчас теряем атомную генерацию, а без нее мы будем зависимы от России", - предупреждает эксперт.

Читайте на Цензор.НЕТ: Электроэнергия внесена в список социально значимых товаров в Украине, - постановление Кабмина

Представитель НАЭК "Энергоатом", крупнейшего производителя электроэнергии в Украине, Олег Слободян объяснил "Радио Свобода", почему украинские АЭС этой зимой работают иначе, чем в прошлом году.

"Основная причина импорта - это все-таки отсутствие на ТЭС угля. Что касается "Энергоатома", то из-за балансовых ограничений с апреля прошлого года (нельзя производить электроэнергии больше, чем рекомендуемый объем. - Ред.) у нас сдвинулись графики ремонта энергоблоков. Потому что энергоблок не может выйти в плановый ремонт, если там есть неотработанное ядерное топливо. И ограничения мощности энергоблока увеличивает продолжительность использования топлива и переносит его ремонт", - отметил представитель "Энергоатома".

Также он ссылается на мониторинг, который атомщики делали во время балансовых ограничений 2020 года. И, утверждает Олег Слободян, электроэнергию, недовыработанную на АЭС, тогда компенсировали именно тепловые электростанции.

Читайте далее: Разумные ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси должны быть прямо сейчас, - Витренко

Между тем, структура украинской генерации за последний год существенно изменилась.

Так, 3 февраля украинские атомные электростанции выработали менее 50% от всей электроэнергии в Украине, а тепловые электростанции (не считая городских ТЭЦ) - более 30%.

Для сравнения, ровно год назад, 4 февраля 2020 года, украинские АЭС обеспечивали 57% украинских потребностей в электроэнергии, а ТЭС - почти 22%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
А ми і не знали.
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04.02.2021 22:52
+13
Нет ни малейшего сомнения.
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04.02.2021 22:52
+7
Чем больше мы платим по тарифам и по налогам тем хуже у нас идут дела. Не кажется вам что нужно кардинально менять методы и подходы к воровскому олигархату Украины?
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04.02.2021 23:04
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Правила форума Совет форумчан
А ми і не знали.
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04.02.2021 22:52 Ответить
Нет ни малейшего сомнения.
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04.02.2021 22:52 Ответить
Просто выключим импорт. Всего делов.
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04.02.2021 22:53 Ответить
А где там в первоисточнике у радио Свобода про Коломойского?
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04.02.2021 22:53 Ответить
Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 3605
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04.02.2021 22:58 Ответить
Ну раз нельзя спрашивать про Рошен всуе, поставим вопрос по другому. А разве паликмахтерской у вокзала в Жмеринке не будет выгодно снижение цен на ликтричество? Так причем здесь Коломойский все таки?
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04.02.2021 23:50 Ответить
До 2029 року «зелені» компенсації можуть становити $10-20 млрд - Вітренко
Вот так грабят Украину, народ!
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04.02.2021 22:54 Ответить
да-да) - а виноваты "зеленые компенсации"

Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 1525
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04.02.2021 22:56 Ответить
_Виноваты - грабители! В т. ч. якобы зелёные инвесторы, которые на самом деле - т. е. в действительности! - грабят бюджет, а не приносят в него. Грабят привелегированными, абсолютно нерычными и неконкурентными ценами на их нахер никому не нужное по безумным ценам электричество!
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04.02.2021 23:02 Ответить
Я знаю. Заботится про Украину только Игорь Валерич.
Именно поєтому он покупает е/е у расиюшки.
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04.02.2021 23:08 Ответить
Ты тупой, ясно. "В т. ч." тебе, олигофрену, не дошло.
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04.02.2021 23:11 Ответить
Да ето же ахметовская гнида. Он каждый раз вылазит чтобы защитить своего хозяина и провоцировать на маты чтобы потом банить.
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04.02.2021 23:24 Ответить
не нужна тебе наша энергия - вали на россию ублюдок. А пока ты в Украине - будешь платить по тарифам, иначе свет отключат. Понял меня хорошо?

Во, так с зедебилами гораздо веселее, чем вбивать в тупорылые головы, почему Зеленый тариф - это круто, и зачем он нам нужен)))
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04.02.2021 23:25 Ответить
ну вот, о чем я и говорил: "Послушных зедебилов все равно волнует больше Зеленый тариф, который Коломойскому невыгоден. А это в чоередной раз проглотят."
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04.02.2021 22:58 Ответить
Та ти що... Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 8205
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04.02.2021 22:54 Ответить
И при пете были перетоки,а зебил так вообще от этого в восторге. Хоть одна воюющая страна покупала что то у врага???
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04.02.2021 22:54 Ответить
03.10.2019

Україна після чотирьох років перерви відновила імпорт електроенергії з Росії.
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04.02.2021 23:03 Ответить
Вот и я о чем,но для земрази это норма.
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04.02.2021 23:27 Ответить
В общем-то саботаж, конечно.
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04.02.2021 22:55 Ответить
Послушных зедебилов все равно волнует больше Зеленый тариф, который Коломойскому невыгоден. А это в чоередной раз проглотят.
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04.02.2021 22:57 Ответить
"Энергоатом" не произвел их ремонтов.

Что-то я не видел повешеных менеджеров на майдане. Тех самых, которые не обеспечили ремонт. Вся верхушка должна была быть расстреляна, повешена и пр, а их шкурами обиты кресла следующих директоров. И вот сдается мне, что в следующем году все было бы ОК.
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04.02.2021 22:57 Ответить
"стрелять и вешать" ! мы же статью не читаем ...

из-за балансовых ограничений с апреля прошлого года (нельзя производить электроэнергии больше, чем рекомендуемый объем. - Ред.) у нас сдвинулись графики ремонта энергоблоков. Потому что энергоблок не может выйти в плановый ремонт, если там есть неотработанное ядерное топливо. И ограничения мощности энергоблока увеличивает продолжительность использования топлива и переносит его ремонт"

вроде бы не бот, идиот ?
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05.02.2021 06:23 Ответить
Ты правда дурак или прикидываешься? "неотработанное ядерное топливо" - внезапно возникло или это было понятно заранее? Даже последняя бабка в деревне планирует свою пенсию, а тут куча руководителей, которые обязаны были все это предусмотреть и принять меры.
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05.02.2021 10:21 Ответить
Дивлюсь,скоро дізнаються,хто контрабасом переправляє третину ринку бензину в Україну...
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158388236833439
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04.02.2021 22:58 Ответить
Под шумок и электроэнергия с паРашки пошла....так в НАТО быстрее попадем...
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04.02.2021 22:59 Ответить
Возможно. Скажите, а что вы предлогаете? Начать веерные отключения и сидеть без света как куры в курятнике? Чем вы думали когда закрывали АЕС и переходили на *зеленые тарифы* и освободили Ахметку от уплаты налогов за ввоз китайского оборудования? Выгляните в окно, где ваши СЭС и *зеленая енергетика*? Летом будет?
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04.02.2021 23:00 Ответить
Ага. Ахметов остановил свои ТЕС, не обеспечил их углем, СЭС зимой, а так же вечером, ночью и утром не работают а виноват Беня. Ты хоть со своей головой дружишь? Или ты ахметовский адвокат тогда хоть все понятно
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04.02.2021 23:16 Ответить
Ахметов обязан обеспечивать ТЭС углем?
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04.02.2021 23:19 Ответить
Нет бл***. Я должен углем обеспечить прихватизированные Ахметовым ТЕС и Обленерго за 1 гривню. Імпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 999
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04.02.2021 23:26 Ответить
Ну раз ты должен - обеспечивай. А Ахметов не обязан решать проблемы "эффективных менеджеров" зекоманды.
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04.02.2021 23:28 Ответить
Единственный хороший во всей этой истории момент, что скоро клоуну придется выбирать между Байденом и бабушкой. От этого не пропетлять, неизбежность приближается. И также сдается мне, что клоун выберет Байдена в обмен на то, чтобы что-то менять, хоть и не по своей воле. Для непонятливых - "что-то" - это все. На меньшее Байден вряд ли согласится. Но конфликт будет серьезный. Так что, клоун, думай., благо, есть над чем.
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04.02.2021 23:02 Ответить
Ну шо зебилы, это торговля на крови или еще нет?!
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04.02.2021 23:02 Ответить
Чем больше мы платим по тарифам и по налогам тем хуже у нас идут дела. Не кажется вам что нужно кардинально менять методы и подходы к воровскому олигархату Украины?
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04.02.2021 23:04 Ответить
Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 1541
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04.02.2021 23:08 Ответить
Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 4602
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04.02.2021 23:08 Ответить
Факты говорят о совсем другом. А именно что Ахметову выгоден сегодняшний енергетический коллапс. Именно Ахметов сегодня показал что он управляет рубильником Енергетики Украины. Заметте, *независимые СМИ* Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 3504 винят всех кого угодно но только не Ахметова. А ведь именно он не обеспечил свои же ТЕС углем для прохождения зимнего сезона, зато весь год скупал предприятия и заводы. Именно он сидя на рубильнике шантажирует украинцев и намекает что нужно еще больше повышать тарифы и платить за *зеленую енергию* которой нет.
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04.02.2021 23:12 Ответить
_Абсолютное зло и гудок, и каломойша! Обоих надо деактивировать, обезвредить! Для Украины и народа это вопрос выживания!
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04.02.2021 23:16 Ответить
нет зеленой энергии? А где она делась. Очень интересно послушать очередные шизоидные фантазии *******)))
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04.02.2021 23:16 Ответить
+++ ALEXу
То, что Беня доит государственную Центроэнерго как свою - это вне сомнения.
Но то, как доит всю Украину Ахмет - Коломойше еще поучиться...
"...В дефиците угля может быть и элемент спекуляции. По мнению двух собеседников LIGA.net, в Укрэнерго и НКРЭКУ, украинские ТЭС могли сознательно не пополнять склады, чтобы потом требовать от власти уступок. И чтобы обосновать отсутствие запасов, отправили часть своих энергоблоков в аварийный ремонт.
"ТЭС говорят: дайте нам или скидку на газ или поднимите до 3 грн за кВт-ч прайс-кэпы (максимальную цену на рынке, сейчас - 1,7 грн. - Ред.). ДТЭК прямо заявляет: если ничего не измениться до середины месяца мы сработаем склады и будет блэкаут", - рассказал LIGA.net топ-менеджер одной из крупных энергкомпаний страны.

Как работает энергосистема: убытки Центрэнерго и фиктивные аварии
Суммарно, по данным Укрэнерго, на 4 февраля в энергетической системе не работает треть из 78 тепловых энергоблоков. Шесть - из-за отсутствия угля, девять - находятся в резерве и еще 10 - в аварийном или плановом ремонте.
Пики потребления электроэнергии покрываются за счет импорта из Беларуси и России, работы гидроэлектростанций, способных быстро поднимать и опускать производство, и перевода энергоблоков Центрэнерго на дорогой природный газ. Так, например, с 8 по 14 февраля Укрэнерго прогнозирует от 700 МВт до 3 ГВт импорта в каждый час в течение дня (в основном из Беларуси).

Почему в электросети не работает так много тепловых энергоблоков? По мнению собеседника LIGA.net в одной из крупных энергетических компаний, с помощью "аварийных ремонтов" ТЭС якобы экономят, чтобы не использовать дорогой газ вместо угля, которого нет.

"Центрэнерго работает на газу уже второй месяц. Палит по 6 млн кубов газа в сутки и получает по 20 млн грн убытка в день", - говорит он.
Согласно информации Укрэнерго, на 4 февраля больше всего энергоблоков в аварийном ремонте у крупнейшего игрока - ДТЭК. Суммарно, холдинг отправил на ремонт восемь своих энергоблоков - четыре на Криворожской ТЭС, и по одному - на Запорожской, Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской электростанциях. На 2 февраля там оставались запасы угля на 2-12 дней в зависимости от станции и марки топлива.
"Блоки ТЭС неисправны лишь частично - около 30%. Остальные стоят потому что им дорого работать на газу. Хотя у ДТЭК есть коммерческий контракт с Нафтогазом", - говорит топ-менеджер одной крупной энергетической компании, знакомый с положением дел на ТЭС."
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04.02.2021 23:41 Ответить
Во всем мире есть более дешевая и дорогая генерации которые компенсируют друг-дружку."Потери" от зеленой генерации єто ничтожная часть по сравнению с фантастическими обьемами е/е отданной коломойше дешевле себестоимости. Ноу зебилов виноваты ветряки, да)
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04.02.2021 23:21 Ответить
30% от суммы всей енергетики Украины, или 25млрд. гривень дотаций на *зеленую енергетику* которая только летом и то в безоблачную погоду дает енергию, ето по твоему ничтожная цена? А то что из за етой *зеленой енергии* остановили АЕС ето тоже ничего не значит? Імпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2866
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04.02.2021 23:29 Ответить
А 40 миллиардов на субсидии, включая на субсидии Коломойскому - это не ничтожная цена? Перестань помогать нищему Коломойскому и еще компании - тебе на сто зеленых тарифов хватит))))
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04.02.2021 23:34 Ответить
...ля))) слыш ыксперд -"зеленая енергетика" єто не только панели. Єто ветряки, сжигание мусора, биогаз и т. д.
И хоть читай то где пишешь,- не будет тупых вопросов кто и зачем остановил украинские АЕС.
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04.02.2021 23:37 Ответить
Согласно данным Минэнерго, на 2 февраля на складах ТЭС и ТЭЦ оставалось почти 505 000 тонн угля. Это 50% от необходимой нормы для спокойного прохождения зимы, когда нагрузка на энергосистему максимально велика и пики потребления в основном покрываются с помощью тепловой генерации.
Почему украинские ТЭС осталась почти без угля? И могут ли вернуться веерные отключения электроэнергии, как это было в 90-х и декабре 2014 года? Спойлер - да.

Ошибка или саботаж: почему украинские ТЭС остались без угля
Почему так быстро закончился уголь? Есть несколько причин.
Турборежим сжигания угля на ТЭС включили уже в ноябре, когда в ремонте одновременно оказались 5 из 15 энергоблоков АЭС.

"У Энергоатома растянулись на зиму ремонты энергоблоков, хотя в этот период он должен был работать больше всех. Почему затянулась ремонтная компания? В Энергоатоме это объясняют сдвигом графика ремонтов на АЭС по поручению бывшей и.о. министра Ольги Буславец.
Есть и другое объяснение. В октябре Энергоатом купил у несертифицированного поставщика дизельные генераторы для своих АЭС. Это не понравилось Госинспекции по ядерному регулированию, из-за чего тот не разрешал их выводить из ремонта.

Эта задержка оказалась роковой.
Из-за ремонтов энергоблоков, доля АЭС в энергосистеме упала на 5% до 45,6% - почти вся недостача от Энергоатома и "зеленых" легла на плечи угольных ТЭС.
Так, фактически рекордные запасы угля исчерпались за три месяца. К средине января Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии.

В Украине работают четыре крупных тепловых энергокомпании, которые используют уголь для производства электроэнергии: частные - ДТЭК и Донбассэнерго, а также государственная Центрэнерго.
Холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова - крупнейшая из них. Ей принадлежит 8 из 12 ТЭС в стране. Суммарно, шахты ДТЭК также добывают около 90% энергетического угля в Украине.
В дефиците угля может быть и элемент спекуляции. По мнению двух собеседников LIGA.net, в Укрэнерго и НКРЭКУ, украинские ТЭС могли сознательно не пополнять склады, чтобы потом требовать от власти уступок. И чтобы обосновать отсутствие запасов, отправили часть своих энергоблоков в аварийный ремонт.
"ТЭС говорят: дайте нам или скидку на газ или поднимите до 3 грн за кВт-ч прайс-кэпы (максимальную цену на рынке, сейчас - 1,7 грн. - Ред.). ДТЭК прямо заявляет: если ничего не измениться до середины месяца мы сработаем склады и будет блэкаут", - рассказал LIGA.net топ-менеджер одной из крупных энергкомпаний страны.

Как работает энергосистема: убытки Центрэнерго и фиктивные аварии
Суммарно, по данным Укрэнерго, на 4 февраля в энергетической системе не работает треть из 78 тепловых энергоблоков. Шесть - из-за отсутствия угля, девять - находятся в резерве и еще 10 - в аварийном или плановом ремонте.

Пики потребления электроэнергии покрываются за счет импорта из Беларуси и России, работы гидроэлектростанций, способных быстро поднимать и опускать производство, и перевода энергоблоков Центрэнерго на дорогой природный газ. Так, например, с 8 по 14 февраля Укрэнерго прогнозирует от 700 МВт до 3 ГВт импорта в каждый час в течение дня (в основном из Беларуси).

Почему в электросети не работает так много тепловых энергоблоков? По мнению собеседника LIGA.net в одной из крупных энергетических компаний, с помощью "аварийных ремонтов" ТЭС якобы экономят, чтобы не использовать дорогой газ вместо угля, которого нет.

"Центрэнерго работает на газу уже второй месяц. Палит по 6 млн кубов газа в сутки и получает по 20 млн грн убытка в день", - говорит он.
Согласно информации Укрэнерго, на 4 февраля больше всего энергоблоков в аварийном ремонте у крупнейшего игрока - ДТЭК. Суммарно, холдинг отправил на ремонт восемь своих энергоблоков - четыре на Криворожской ТЭС, и по одному - на Запорожской, Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской электростанциях. На 2 февраля там оставались запасы угля на 2-12 дней в зависимости от станции и марки топлива.
"Блоки ТЭС неисправны лишь частично - около 30%. Остальные стоят потому что им дорого работать на газу. Хотя у ДТЭК есть коммерческий контракт с Нафтогазом", - говорит топ-менеджер одной крупной энергетической компании, знакомый с положением дел на ТЭС.

Стоит ли ожидать веерных отключений?
По информации собеседника в Укрэнерго, до середины февраля из-за низких запасов угля в Украине будет дефицит около 1600-1700 мВт-ч электроэнергии в день. Это уже сказывается на стабильности энергетической системы: 3 февраля НКРЭКУ допустила возможность в Украине веерных отключений потребителей.
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04.02.2021 23:31 Ответить
Против шестерки ввел санкции, а против того Медведчука или другого олигарха слабо!
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04.02.2021 23:32 Ответить
В той час. коли в Україні встановлюються теплові рекорди взимку, одночасно з"явились труднощі і проблеми, і в атомній, і в тепловій генерації. То повідомляли, що накопичили рекордну кількість вугілля і газу перед зимою. А ось раптом нічого нема. Так "ефективно" господарюють олігархи, яким повіддавали всі "Обленерго". Висновок: Негайно оголосити всіх власників "Обленерго" БАНКРУТАМИ і продати "Обленерго" тільки Європейським енергетичним компаніям.
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04.02.2021 23:33 Ответить
Ты прав по существу,что Коломойский с Ахметовым сознательно не со8дали запасы угля, но путаешь облэнерго и генерацию. Это как рельсы и паровоз.
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05.02.2021 00:15 Ответить
это какой то позор!.....
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04.02.2021 23:35 Ответить
Чушь! Это - преступление.
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04.02.2021 23:53 Ответить
Я не понимаю ваших возмущений. Вы же сами хотели рыночную цену? Ну вот на рынке оказалась только росийская и беларузкая енергия дешевле чем у Ахметова. Ну кто вам доктор что ваш Ахметов через своих лоббистов остановил АЕС с енергией по 57 копеек/кВт? Как в анекдоте, таки походите по базару поищите других продавцов... А если по честному то нужно вынести етот вопрос на референдум, кто из украинцев хочет покупать *зеленую* електроенергию у Ахметова по 7,3грн/кВт и финансировать террористов и Жопоблок? Или уже забыли кто такой Ахметов и на кого он работает?
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04.02.2021 23:39 Ответить
интересно зеля на кардинальные шаги против папы слуг решиться или дальше будет и рыбку есть и на велосипеде кататься? тут надо вспомнить чему нас учит Байден животворящий - нельзя вова сидеть сразу на двух хяух , тьфу, стульях ,я хотел сказать.....
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04.02.2021 23:40 Ответить
Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому/ Но виновата зелёная энергетика.Все знают.
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04.02.2021 23:40 Ответить
Все просто. Деятели спецом остановили "на ремонт" АЕС, которые должны были работать. Потребление не уменьшилось и недостающую генерацию давали угольные, ахметовские ТЕС. А там запасы угля не расчитаные на такое потребление быстро кончились. Сделано єто было специально для запуска на украинский рынок росии с более дешевой енергией(до трех раз).
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04.02.2021 23:52 Ответить
Vot Vilniuse zapustili kogeneracijonuju tut 40% dlia goroda otoplenije i primerno 3% vsej sto zakupajet LItva elektri.V Evrope vriatli takuju druguju najdiosІмпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6802
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04.02.2021 23:52 Ответить
Zakupaja elektru s raski i Belorus ugrobyte svojiu energetiku.Lukosenko s tex deneg ecio odnu postrojti na vasej granice on tak i govoril sovsem nedavno
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04.02.2021 23:55 Ответить
Литовский депутат: 12% потребляемого в стране электричества - электроэнергия с БелАЭС
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/717534.html?c
Тут зрада нарисовалась у гордых потомков Гедемина.
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05.02.2021 10:03 Ответить
Tut dumajet kak zakrit postavki elektri s AES.Vlast u nas novaja kotoraja poka razberajetsia kak eto zdelat.No zdelajet u nas po drugomu nebyvajet.Tak sto neradujtes ranse vremeni dumaja sto tut duraki Імпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8170
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05.02.2021 11:00 Ответить
Tut ecio vazno sto prodvigalis nasi projekti zelionoj energetiki.Do 2030 mi dolzni zdelat 50%.Po drugomu zakupaja desiovuku energiju eti projekti nebudet zdelani.Odin projekt ja pokazal verxu takix mi uze 3 zdelali eto musor zygajet i biotoplivo.Zagreznenyje ne bolse cem fura zygajet.Veternaja energetika u nas ocen xorosyje uslovija dlia nejio nado razvivat takze,na more takze.Danija svyse 50% uze imejet teper vetruvki.Cena u nas ne meniajetsia daze dosputim gidro kotoraja tut stojit 0.3 evro centa vsio ravno prodajut na mnogo doroze
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05.02.2021 12:49 Ответить
Я уверен только в одном, если украинцы пинками не погонят Ахметова с его неконкурентоспособной сверхдорогой *зельоной енергией* и не запустят обратно все енергоблоки АЕС и не начнут постройку новых АЕС то НИКОГДА мы не уйдем от зависимости от Рашки. То же самое касается по газу. При всем желании не хватит у Европы ни енергии ни терпения нас обеспечивать всю жизнь. Посмотреть только на Германию, которая под лобби Рашки закрыла свои АЕС а теперь со всех сил тянет из рашки СП-2. А ведь оказывается акционеры Газпрома Шредер и Штанмаер были самыми ярыми лоббистами закрытия АЕС в Европе.
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05.02.2021 00:03 Ответить
Кстати, забыл спросить у порохоботов, куда пошли миллиарды гривень выделеные Петькой на программу *теплые кредиты*? Много утеплили домов? Вдуматься только, чтобы утеплить свой дом нужно взять у Петьки кредит под 25-30%, а те у кого наличка то пролетают. Вместо того чтобы убрать ПДВ с енергосберегающих и утепляющих материалов и дать возможность всем людям утеплить свои дома не прося у государства НИ КОПЕЙКИ, то Петька с Гнойсманом выделили из бюджета миллиарды которые оприходовали через свои банки и строительные фирмы которые давали хорошие откаты за приведенных по *теплым кредитам* клиентов. Ну вот теперь не возмущайтесь а покупайте енергию у врага. Или отключите себе свет и не дайте врагу ни копейки. Хотя можно еще посморить, что выгоднее дать врагу- Ахметову 7грн/кВт или дать Рашке на которую работает Ахметов 1 грн/кВт?
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05.02.2021 00:14 Ответить
а туда же куда выделеные зельцу на борьбу с ковидом............целкой не прикидуйся.
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05.02.2021 00:46 Ответить
Ну написали, все почитали. Толку то? Даже если предположить фантастическое, что Зеленскому докладывают, способен ли тот провести логическую цепочку между зависимостью от Коломойского и развалом Энергоатома? А даже если и осмыслит, что - то подобное, будет что-либо предпринимать? Смешные вопросы и не смешные последствия разрушения генерации в Украине.
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05.02.2021 00:13 Ответить
Это не кризис управления
а преступление
Если бы у руля СБУ стоял не дружок поцЗедента
то там давно уже взялись бы за таких "Управленцев"
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05.02.2021 03:14 Ответить
Ну не знаю насколько этот импорт выгоден Коломойскому, но то, что Ахметов от этого импорта несёт приличные убытки, это факт на 100500%. Отсюда и весь этот вой прикормленных Ринаткой журнашлюх и "политиков".
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05.02.2021 05:48 Ответить
Куда вообще делся углевоз с углем из Пенсильвании?Почему уголь не доставляется?
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05.02.2021 06:00 Ответить
Ночь без электричества и воды провел украинский город Энергодар. При этом наша страна не раз выручала соседей, в прошлый раз - в январе, когда ударили сильные морозы. Генеральный директор "Укрэнергоатома" Валерий Токарь поделился своим мнением о проблемах в энергетической сфере Украины.
Валерий Токарь, гендиректор компании "Укрэнергоатом": "Они отключились из-за того, что было замыкание на подстанции "Луч". Вчера с 8 до 10 мы пользовались белорусской электроэнергией в пиковые режимы. У нас есть проблема с критическим объемом угля на ТЭС. На сегодняшний день мы подписали 30 декабря 2020 года с Белэнерго договор на пользование, так как в Беларуси появилась свободная электроэнергия, вы подключили Белорусскую АЭС. В 4 раза тепловая энергия дороже атомной, но мы атомную отключали. Из-за этого у нас есть дисбаланс. Из-за того, что мы не принимаем закон о балансировке рынка энергии, мы загружаем работой наших олигархов, а не госсектор, который должен работать на благо Украины". https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_tokar_o_problemakh_v_energeticheskoy_otrasli_ukrainy/?fbclid=*************************************************************
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05.02.2021 10:07 Ответить
 
 