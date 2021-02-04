Кулеба объяснил, почему Украина вынуждена покупать электроэнергию у России
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему сейчас Украина вынуждена покупать электроэнергию у Москвы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
"Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Так что в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен. Поэтому поставка электроэнергии (из России. - Ред.) является вынужденным временным шагом, никоим образом не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатывании денег. Ударили морозы - повысилась резко потребность в Украине - произошли поставки. Вынужденный временный шаг", - отметил глава МИД.
Также он подчеркнул, что стратегия Украины сейчас - полностью отрезаться от российской системы, не зависеть от нее никоим образом и в срок до 2023 года стать частью электросети Европейского Союза.
Кулеба объяснил, почему был определен именно такой срок: "Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это (2023 год. - Ред.) самый ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу на европейские стандарты".
Пожалуйста, подождите...
Но клоунская команда все это похерила, и продолжает это делать, а идиотам втирает про великие планы по отключению от Рашки к 2023.
А знаете почему 2023? ДА потому что это будет другое правительство и отвечать что ничего не сделано будут не они!
Что в свою очередь означает, что ничерта они делать НЕ СОБИРАЮТСЯ!!!!
а тут пришли новые лица и возникли долги по зеленой энергетике и АЭС останавливают
когда во всем Мире разрешения на зеленую генерацию выдавали на аукционах кто наименьшею цену предложит, шоколадные раздавали в разрешения на 15 евроцентов за кВт*час.
в Мире 15 евроцентов уже в 2015 никто не платил за новую зеленую генерацию, а наши шоколадные разрешили построить 14 ГВт генерации до 2023 года по 15 евроцентов
А ты про что пердишь ?
есть разнице в выплате 15 лярдов и 60 лярдов зеленой генерации, так что "спасибо" шоколадным за такое наследие, еще тогда писали что вы уроды делаете, загоняете Украину в энергетический кризис
да не особо.
Беня обошелся дороже с его закупками єлектроенергии ниже себестоимости
на аукционах на энергобирже, так ЗТМК и другие компании тоже там покупал и дешевле даже чем Беня, ты шоколадный сравниваешь покупки по прямым договорам большие объемы с ценами розничной продажи эл.энергии перекупщиками
Без политики - просто статистика. 20-й год для Украины "рекордный" - преодолён рубеж падения выработки электроэнергии 50% (половина) от высшей точки УССР 1990 года.
Россия вернулась к пику выработки времён РСФСР.
Но во первых: дневная генерация солнечных, перекрывалась ТЭЦ и ГЭС не затрагивая АЭС
Во вторых: Избыток дешевой ночной генерации АЭС шел на закачку водохранищ для ГЭС
В третьих: Им просто не давали дохрена генерировать!
А сейчас Генерация ахметовских солнечных и ТЭС - по максимуму, АЭС на минимум (при этом весь лимит дешевой атомной энергии выкуплен Коломойшей и Ахметовым же). А получившийся уже дневной избыток дорогущей солнечной и тепловой энергии идет на закачку ГЭС для производства ночной энергии, которая всегда продается с дисконтом!!!! Это вообще нонсенс и полный маразм....просто слов нет!
вот и летом получалась для работы 8 ГВт той зеленой генерации нужна была работа еще 8 ГВт тепловой генерации для маневрирования, ТЭС тоже не можно просто взять и выключить у нее есть тоже коридор маневрирования мощностями, вот и получалось что они работали в коридоре генерации от 3 ГВт до 7 ГВт летом, ГАЭС больше 1 ГВТ не могут работать на закачку
В Калифорнии борются с этим явлением попроще, диспетчера просто отключают солнечную генерации от энергосистемы и никто там с пеной у рта не орет мы подадим на вас в Международный суд
https://ua-energy.org/uk/posts/znaiomtes-kaliforniiska-kachechka-i-vona-letyt-v-ukrainu
в этой статье речь не о совке с раиськой,а об Украине.
Давай так - ты договариваешься с совком про то, что он забирает к херам собачим все свои заводы, но возвращает народу Украины украинские ресурсы, которые пошли на их строительство и компенсирует ущерб от запрета строить что-либо без участия совка на протяжении тех 70 лет,
а я лично на эти деньги и на этом же месте построю современные заводы того же профиля.
імпорт е.енергії з россії (млн. кВт*год)
2018 рік --- 29,490
2017 рік --- 46,959
2016 рік --- 75,652
2015 рік --- 2295,931
2014 рік --- 177,993
Якщо слідувати твоєї логіки, то ми не виробляємо електроенергію, ми просто підтримуємо частоту в мережі))))
Про те, чий газ використовуємо. Фізично чи юридично? Якщо ми купимо газ у Туркменістані, то як вважаєш, до нас по трубі дійде туркменський газ? Чи на точці входу в кацапстан зафіксують об'єм, і цей же об'єм ми відберемо із загального транспортованого об'єму?
Як багато тут ідіотів сидить і пише коментарі... "Какая разнітса" налітсо...
Ти напевно не зрозумів питання. Яка процедура купівлі газу? Юридичні та фізичні аспекти. Ми можемо купити газ навіть у Іспанії. Проте нам не будуть тягти з Іспанії газопровід. Ми просто відберемо куплений об'єм з системи.
Сподіваюсь, що навіть ти зрозумієш. Ти, доречі, зараз так само можеш змінити оператора газопостачання. Проте труба одна.
в этой стране хоть кто-то занимается своими прямыми обязанностями?
Что с техникой случилось за эти два года ?
PS...Працую в цій галузі більше 14 років. Був на більшості ТЕС в Україні і бачив це все на власні очі...
С таким как ты министрами путь Украине на кладбище обеспечен
При Порохе отсоединилась.
При ЗЕ присоединилась.
После ЗЕ будет опять отсоединяться.
Это нормально вообще???!!!