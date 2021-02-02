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Новости Политика Украины Санкции против России
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Кулеба предложил Боррелю применить против РФ новый санкционный режим, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба предложил Боррелю применить против РФ новый санкционный режим, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Высокий представитель ЕС, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель провели телефонный разговор и скоординировали позиции в преддверии визита главы европейской дипломатии в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Боррель заверил Кулебу, что до полного выполнения обязательств РФ по минским соглашениям политика ЕС в отношении России не изменится.

Стороны обсудили ситуацию в России и решительно осудили насилие против мирных протестующих, жестокое подавление российскими властями демократических протестов и системные нарушения прав человека в России в целом.

Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму.

Кроме того Кулеба сообщил Боррелю о текущем состоянии мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Боррель подтвердил свое намерение осуществить визит в Украину включая посещение линии соприкосновения на Донбассе, как только карантин в связи с пандемией COVID-19 позволит это сделать. Собеседники договорились о дальнейших контактах.

Ранее сообщалось, что высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву, где будет говорить об Украине и Навальном.

Также читайте: Новая администрация США готова предоставить летальное оружие Украине, - МИД

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
как можно просить других вводить санкции а самим покупать эл. энергию, ну вот как???
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02.02.2021 17:35
+4
Санкции пля...Сами прекращайте врага-финансировать... Кулеба предложил Боррелю применить против РФ новый санкционный режим, - МИД - Цензор.НЕТ 1584
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02.02.2021 17:22
+4
Новые санкции: Будем больше закупать у них электричества?
Пока не скупим всю их э/э.
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02.02.2021 17:23
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Кулеба предложил Борделю.
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02.02.2021 17:18 Ответить
Уроки йди вчи.
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02.02.2021 17:20 Ответить
Тоже небось хотел бы предложить Борделю, даун?
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02.02.2021 17:27 Ответить
Ты бы,правами наших людей-обеспокоился....
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02.02.2021 17:19 Ответить
Правами в Україні чи за її межами?
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02.02.2021 17:22 Ответить
Час вже визнати, що Мінські угоди в Нормандському форматі мертві і припинити реанімувати труп.
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02.02.2021 17:21 Ответить
Санкции пля...Сами прекращайте врага-финансировать... Кулеба предложил Боррелю применить против РФ новый санкционный режим, - МИД - Цензор.НЕТ 1584
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02.02.2021 17:22 Ответить
Новые санкции: Будем больше закупать у них электричества?
Пока не скупим всю их э/э.
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02.02.2021 17:23 Ответить
ща ермак ему по попе надает быстро, атата братушек чмырить, да и ишь че удумал этот мид, внешней политикой заниматься, ее должен заниматься завхоз офиса ***********
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02.02.2021 17:24 Ответить
как можно просить других вводить санкции а самим покупать эл. энергию, ну вот как???
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02.02.2021 17:35 Ответить
самі електроенергію стали постачати із рашки, а від них санкції хочуть.Совість є? Вони скажуть а нам навіщо якщо ви дружите,а сьогодні їх снайпер ще вбив нашого воїна
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02.02.2021 17:35 Ответить
Кулеба попросил, не хухры - мухры, а перец. Неужели не понимает перец, что ЕСу эти санкции, как зайцу пятая нога.
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02.02.2021 17:37 Ответить
кулеба с янелохом нюхают по одним дорожкам.
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02.02.2021 17:57 Ответить
рашистский подельник Борелль едет за расчетом к оккупанту Украины ,которые причитаются за неприменение против рашиста Евросоюзом новых санкций,но кулеба все устаканить решил... Кулеба запропонував Боррелю застосувати проти РФ новий режим санкцій, - МЗС - Цензор.НЕТ 332
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02.02.2021 18:43 Ответить
Хитрожопость - "вы европейцы вводите санкции против РФ в ущерб вашему бизнесу, а мы, воюющая страна с украденной территорией, продолжим у РФ газ/уголь покупать, электроэнергию, покупать их сериалы, не вводить визовый режим, назначать их граждан на чиновьичьи посты....". Вежливые европейцы не назовут место и направление, в котором мысленно направили украинскую власть, но мы -то знаем... ..
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02.02.2021 18:54 Ответить
для кацапів може бути дієвий лише один вид санкцій - тотальна лоботомія.
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02.02.2021 19:34 Ответить
 
 