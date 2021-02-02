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Кулеба запропонував Боррелю застосувати проти РФ новий режим санкцій, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба запропонував Боррелю застосувати проти РФ новий режим санкцій, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Високий представник ЄС, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель провели телефонну розмову і скоординували позиції напередодні візиту глави європейської дипломатії в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Боррель запевнив Кулебу, що до повного виконання зобов’язань РФ за Мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться.

Сторони обговорили ситуацію в Росії та рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, жорстоке придушення російською владою демократичних протестів та системні порушення прав людини у Росії загалом.

Кулеба порушив питання застосування проти РФ нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини, який, серед іншого, має розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Кулеба поінформував Борреля про поточний стан мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.

Також читайте: Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ

Боррель підтвердив свій намір здійснити візит до України включно з відвіданням лінії зіткнення на Донбасі, щойно карантинні обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19 дозволятимуть це зробити. Співрозмовники домовилися про подальші контакти.

Раніше повідомлялося, що високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви, де буде говорити про Україну і Навального.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
как можно просить других вводить санкции а самим покупать эл. энергию, ну вот как???
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02.02.2021 17:35
+4
Санкции пля...Сами прекращайте врага-финансировать... Кулеба предложил Боррелю применить против РФ новый санкционный режим, - МИД - Цензор.НЕТ 1584
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02.02.2021 17:22
+4
Новые санкции: Будем больше закупать у них электричества?
Пока не скупим всю их э/э.
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02.02.2021 17:23
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Кулеба предложил Борделю.
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02.02.2021 17:18 Відповісти
Уроки йди вчи.
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02.02.2021 17:20 Відповісти
Тоже небось хотел бы предложить Борделю, даун?
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02.02.2021 17:27 Відповісти
Ты бы,правами наших людей-обеспокоился....
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02.02.2021 17:19 Відповісти
Правами в Україні чи за її межами?
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02.02.2021 17:22 Відповісти
Час вже визнати, що Мінські угоди в Нормандському форматі мертві і припинити реанімувати труп.
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02.02.2021 17:21 Відповісти
Санкции пля...Сами прекращайте врага-финансировать... Кулеба предложил Боррелю применить против РФ новый санкционный режим, - МИД - Цензор.НЕТ 1584
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02.02.2021 17:22 Відповісти
Новые санкции: Будем больше закупать у них электричества?
Пока не скупим всю их э/э.
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02.02.2021 17:23 Відповісти
ща ермак ему по попе надает быстро, атата братушек чмырить, да и ишь че удумал этот мид, внешней политикой заниматься, ее должен заниматься завхоз офиса ***********
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02.02.2021 17:24 Відповісти
как можно просить других вводить санкции а самим покупать эл. энергию, ну вот как???
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02.02.2021 17:35 Відповісти
самі електроенергію стали постачати із рашки, а від них санкції хочуть.Совість є? Вони скажуть а нам навіщо якщо ви дружите,а сьогодні їх снайпер ще вбив нашого воїна
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02.02.2021 17:35 Відповісти
Кулеба попросил, не хухры - мухры, а перец. Неужели не понимает перец, что ЕСу эти санкции, как зайцу пятая нога.
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02.02.2021 17:37 Відповісти
кулеба с янелохом нюхают по одним дорожкам.
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02.02.2021 17:57 Відповісти
рашистский подельник Борелль едет за расчетом к оккупанту Украины ,которые причитаются за неприменение против рашиста Евросоюзом новых санкций,но кулеба все устаканить решил... Кулеба запропонував Боррелю застосувати проти РФ новий режим санкцій, - МЗС - Цензор.НЕТ 332
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02.02.2021 18:43 Відповісти
Хитрожопость - "вы европейцы вводите санкции против РФ в ущерб вашему бизнесу, а мы, воюющая страна с украденной территорией, продолжим у РФ газ/уголь покупать, электроэнергию, покупать их сериалы, не вводить визовый режим, назначать их граждан на чиновьичьи посты....". Вежливые европейцы не назовут место и направление, в котором мысленно направили украинскую власть, но мы -то знаем... ..
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02.02.2021 18:54 Відповісти
для кацапів може бути дієвий лише один вид санкцій - тотальна лоботомія.
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02.02.2021 19:34 Відповісти
 
 