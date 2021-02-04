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Кулеба пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію в Росії

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Кулеба пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію в Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому зараз Україна змушена купувати електроенергію в Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

"Зараз фізично наша система з радянських часів приєднана до російської і білоруської електросистем. Тому в критичних ситуаціях із точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії в тих, до кого ти приєднаний. Тому постачання електроенергії (з Росії. – Ред.) є вимушеним тимчасовим кроком, жодним чином не свідчить про якусь переорієнтацію чи заробляння грошей. Вдарили морози – підвищилася різко потреба в Україні – відбулося постачання. Вимушений тимчасовий крок", – наголосив глава МЗС.

Також він зазначив, що стратегія України нині – повністю від'єднатися від російської системи, не залежати від неї жодним чином і в термін до 2023 року стати частиною електромережі Європейського Союзу.

Кулеба пояснив, чому було визначено саме такий термін: "Потрібно пройти технологічний шлях, потрібно привести свою систему у відповідність до європейських стандартів. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, це (2023 рік. – Ред.) найраніший термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу за європейськими стандартами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба запропонував Боррелю застосувати проти РФ новий режим санкцій, - МЗС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Брехня, при Порошенко ми чомусь не купляли електрику в Росії, а просто не закривали енергоблоки на атомних електростанціях.
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04.02.2021 08:30
+31
так хватало при Порохе и на зелёную энергетику и АЭС не останавливали.

а тут пришли новые лица и возникли долги по зеленой энергетике и АЭС останавливают
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04.02.2021 08:47
+13
Убежден, что зеЧмо ввело санкции против помоек мертведчука с одной целью - заглушить шум в сми и тотальное падение своего рейтинга, от покупки эл. энергии в *********. А еще на днях выйдет расследование Bellingcat по вагнеровцам. Так что криворожский петух нихера не добродетель, а галимая барыга на крови украинцев
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04.02.2021 08:37
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04.02.2021 08:28 Відповісти
Так мы и были отключены от них!
Но клоунская команда все это похерила, и продолжает это делать, а идиотам втирает про великие планы по отключению от Рашки к 2023.
А знаете почему 2023? ДА потому что это будет другое правительство и отвечать что ничего не сделано будут не они!
Что в свою очередь означает, что ничерта они делать НЕ СОБИРАЮТСЯ!!!!
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04.02.2021 09:45 Відповісти
Суки вражеские Кулеба пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію в Росії - Цензор.НЕТ 4458
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04.02.2021 16:00 Відповісти
Брехня, при Порошенко ми чомусь не купляли електрику в Росії, а просто не закривали енергоблоки на атомних електростанціях.
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04.02.2021 08:30 Відповісти
А як же тоді ахметівська "зелена" енергетика без наших щедрих вливань ?
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04.02.2021 08:33 Відповісти
так хватало при Порохе и на зелёную энергетику и АЭС не останавливали.

а тут пришли новые лица и возникли долги по зеленой энергетике и АЭС останавливают
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04.02.2021 08:47 Відповісти
и много было та зелена энергетика при порохе генерировала?
когда во всем Мире разрешения на зеленую генерацию выдавали на аукционах кто наименьшею цену предложит, шоколадные раздавали в разрешения на 15 евроцентов за кВт*час.
в Мире 15 евроцентов уже в 2015 никто не платил за новую зеленую генерацию, а наши шоколадные разрешили построить 14 ГВт генерации до 2023 года по 15 евроцентов
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04.02.2021 09:24 Відповісти
вопрос был об остановке АЭС из-за зелёной энергетики.

А ты про что пердишь ?
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04.02.2021 09:30 Відповісти
в 2018 зеленая генерация выработала 2,9 млр,кВт*час, а в 2020 зеленая генерация уже выработала 10,5 млр.кВт*час что в 3,6 раза больше
есть разнице в выплате 15 лярдов и 60 лярдов зеленой генерации, так что "спасибо" шоколадным за такое наследие, еще тогда писали что вы уроды делаете, загоняете Украину в энергетический кризис

До 2023 року Україна повністю від'єднається від електросистеми РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3950
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04.02.2021 09:57 Відповісти
есть разнице в выплате 15 лярдов и 60 лярдов зеленой генерации,


да не особо.

Беня обошелся дороже с его закупками єлектроенергии ниже себестоимости

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04.02.2021 10:10 Відповісти
где это он ее закупал и что такое ниже себестоимости?
на аукционах на энергобирже, так ЗТМК и другие компании тоже там покупал и дешевле даже чем Беня, ты шоколадный сравниваешь покупки по прямым договорам большие объемы с ценами розничной продажи эл.энергии перекупщиками
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04.02.2021 10:18 Відповісти
"спасибо" шоколадным за такое наследие, еще тогда писали что вы уроды делаете, загоняете Украину в энергетический кризис.
Без политики - просто статистика. 20-й год для Украины "рекордный" - преодолён рубеж падения выработки электроэнергии 50% (половина) от высшей точки УССР 1990 года.
Россия вернулась к пику выработки времён РСФСР.
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04.02.2021 16:00 Відповісти
Генерация тогда была конечно несколько меньше.
Но во первых: дневная генерация солнечных, перекрывалась ТЭЦ и ГЭС не затрагивая АЭС
Во вторых: Избыток дешевой ночной генерации АЭС шел на закачку водохранищ для ГЭС
В третьих: Им просто не давали дохрена генерировать!

А сейчас Генерация ахметовских солнечных и ТЭС - по максимуму, АЭС на минимум (при этом весь лимит дешевой атомной энергии выкуплен Коломойшей и Ахметовым же). А получившийся уже дневной избыток дорогущей солнечной и тепловой энергии идет на закачку ГЭС для производства ночной энергии, которая всегда продается с дисконтом!!!! Это вообще нонсенс и полный маразм....просто слов нет!
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04.02.2021 09:55 Відповісти
кроме выплаты за зеленую генерацию для нее еще нужно маневрирующиемощности не менее мощности установлены зеленой генерации,
вот и летом получалась для работы 8 ГВт той зеленой генерации нужна была работа еще 8 ГВт тепловой генерации для маневрирования, ТЭС тоже не можно просто взять и выключить у нее есть тоже коридор маневрирования мощностями, вот и получалось что они работали в коридоре генерации от 3 ГВт до 7 ГВт летом, ГАЭС больше 1 ГВТ не могут работать на закачку
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04.02.2021 10:09 Відповісти
Тут есть красивые графики с раскладкой по видам генерации за 2018 и 2020 с разъяснениями и видно как генерировали, как компенсировали тогда и сейчас Зелений верблюд Ахметова - чорний лебідь енергетики
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04.02.2021 10:19 Відповісти
вобщето это называется "Калифорнийская утка" и Украина не первая кто с этим столкнулся в связи с развитием зеленой энергетики,
В Калифорнии борются с этим явлением попроще, диспетчера просто отключают солнечную генерации от энергосистемы и никто там с пеной у рта не орет мы подадим на вас в Международный суд
https://ua-energy.org/uk/posts/znaiomtes-kaliforniiska-kachechka-i-vona-letyt-v-ukrainu
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04.02.2021 10:26 Відповісти
Тебе лайкнул ю лоза под ником покойного уважаемого Джо Кокера, это зашквар!
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04.02.2021 15:03 Відповісти
так атомная енергетика это советское достояние,вы уже определитесь или уходим от совка или дальше пользуемся их благами,то же самое с армией,техника на 80% советская 70х годов
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04.02.2021 08:44 Відповісти
так может и рожать перестать, потому что ты в совке родился ?
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04.02.2021 08:49 Відповісти
а зачем тогда на каждом углу кричать что мы боремся с советским прошлым,что совок зло,и ничего там хорошого не было,и ничего он Украине не дал,если в то же время пользуемся еще по сути советской инфраструктурой? Ничего нового за 30 лет наши воры управленцы своего не построили,ни одной атомной станции своей, да какая станция... возможностей таких нет,все просрали и разворовали
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04.02.2021 08:53 Відповісти
ты по пустым полкам и мылу по талонам соскучился ?
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04.02.2021 08:58 Відповісти
минусов в совке было много,террор,пропаганда,нестача товаров и продовольства,но то что есть сейчас в Украине это советское наследие и это факт, при нашей власти в стране ничего своего не построили чтобы пересесть на другие рельсы и начть свой отдельный путь,даже сейчас пользуемся совковыми благами но при этом не забываем говорить что совок плохо,это называется лицимерие
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04.02.2021 09:02 Відповісти
а во Франции сколько АЭС после времени совка построили ?
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04.02.2021 09:05 Відповісти
а в Германии после 1991 года сколько АЭС построили ?
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04.02.2021 09:06 Відповісти
ЛицИмерие, всё понятно
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04.02.2021 09:57 Відповісти
та кому интересны твои кацапские беды? До 2023 року Україна повністю від'єднається від електросистеми РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9050
в этой статье речь не о совке с раиськой,а об Украине.
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04.02.2021 08:59 Відповісти
так Украина это совок и есть,ибо ничего своего для инфраструктуры своей при независимости наши воры не построили,только ворвовали, все - енергетика, ГТС, транспортная система, промышленность в Украине - это совок
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04.02.2021 09:08 Відповісти
Дятел, может ещё и деревья срубить, посаженные при совке под руководством райкома партии ?
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04.02.2021 09:15 Відповісти
дятел это ты,и тебе подобные ущербы которые по факту ничего сказать не могут и лезут с оскорблениями,что не чем парировать что в Украине все что есть это наследие совка? Нечем,вот и сиди тихонько себе и не кукарекай
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04.02.2021 09:34 Відповісти
Ты реально такой тупой, что не понимаешь бессмысленность строительства в Мариуполе ещё одного меткомбината рядом с комбинатом Ильича и ещё одной сети железных дорог вместо построенной при совке ?

Давай так - ты договариваешься с совком про то, что он забирает к херам собачим все свои заводы, но возвращает народу Украины украинские ресурсы, которые пошли на их строительство и компенсирует ущерб от запрета строить что-либо без участия совка на протяжении тех 70 лет,

а я лично на эти деньги и на этом же месте построю современные заводы того же профиля.
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04.02.2021 09:43 Відповісти
На эти деньги такие как ты способны максимум собачью будку построить. Все остальное будет украдено)))
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04.02.2021 12:44 Відповісти
Петушок, ходи отсюда
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04.02.2021 09:58 Відповісти
Ватный дремучий совкодрочер , ты не представляешь чего понастроили капиталистические ударники труда ,твои криворукие диды и рядом не валялись ! Стыдиться надо такого прошлого , а оно гордится ,животное...
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04.02.2021 15:12 Відповісти
А твои диды где жили? Или они никогда не работали, как и ты?
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05.02.2021 00:09 Відповісти
Ифан ифанов, мои диды ,как и я (половину жизни)прожили в вонючем нищем совке и я не хочу ,чтобы мои дети и внуки жили в этой убогой ,злобной и агрессивной тюрьме народов
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05.02.2021 18:19 Відповісти
А сейчас ты разве не в самой нищей стране Европы живёшь? Или ты тоже "заокеанский патриот"?
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05.02.2021 22:23 Відповісти
хорошая у тебя хвамилия До 2023 року Україна повністю від'єднається від електросистеми РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6872.речь идет об отсоединении от раиськи и беларуси...а от совка отсоединяться не надо,бо не от кого
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04.02.2021 08:56 Відповісти
не звезди шоколадный

імпорт е.енергії з россії (млн. кВт*год)
2018 рік --- 29,490

2017 рік --- 46,959

2016 рік --- 75,652

2015 рік --- 2295,931

2014 рік --- 177,993
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04.02.2021 09:16 Відповісти
Ключевое слово - вынуждена. Вроде бы еще недавно не была вынуждена. А теперь вынуждена. А что будет в 2023? Опять не вынуждена, и это при том, что беня с ахметовым здесь вытворяют черт зна что?
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04.02.2021 08:31 Відповісти
До 2023 года Украина полностью отсоединится от электросистемы РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9917
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04.02.2021 08:40 Відповісти
у неё после вагона зерна ещё и на сыр место в желудке осталось ?
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04.02.2021 09:04 Відповісти
Єдине, на що варто звернути увагу у твоєму коментарі, так це на фразу "какая разнітса"....
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04.02.2021 08:57 Відповісти
Яка вартість електроенергії, виробленої на АЕС? Яка вартість кацапської електроенергії?

Якщо слідувати твоєї логіки, то ми не виробляємо електроенергію, ми просто підтримуємо частоту в мережі))))

Про те, чий газ використовуємо. Фізично чи юридично? Якщо ми купимо газ у Туркменістані, то як вважаєш, до нас по трубі дійде туркменський газ? Чи на точці входу в кацапстан зафіксують об'єм, і цей же об'єм ми відберемо із загального транспортованого об'єму?

Як багато тут ідіотів сидить і пише коментарі... "Какая разнітса" налітсо...
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04.02.2021 09:11 Відповісти
То є різниця у покупці твелів та електроенергії у кацапні? Та й кацапи не є монополістами у цій сфері, бо ми закупаємо твели і у США. Не чув про це?

Ти напевно не зрозумів питання. Яка процедура купівлі газу? Юридичні та фізичні аспекти. Ми можемо купити газ навіть у Іспанії. Проте нам не будуть тягти з Іспанії газопровід. Ми просто відберемо куплений об'єм з системи.

Сподіваюсь, що навіть ти зрозумієш. Ти, доречі, зараз так само можеш змінити оператора газопостачання. Проте труба одна.
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04.02.2021 09:26 Відповісти
з такою "експлуатацією" реакторів паливо скоро зовсім стане непотрібним ... залишаться тільки радіоактивні смітники...
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04.02.2021 09:49 Відповісти
ээээ так долго ждать не нужно, есть более радикальные пути отсоединения..... будете сопли жевать и торговать с агрессорам народ раньше отсоединит.......как в Крыму было.....
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04.02.2021 08:33 Відповісти
не поняв. а чё про это нам министр иностранных дел рассказывает?
в этой стране хоть кто-то занимается своими прямыми обязанностями?
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04.02.2021 08:35 Відповісти
Так. Кернес.
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04.02.2021 08:36 Відповісти
Убежден, что зеЧмо ввело санкции против помоек мертведчука с одной целью - заглушить шум в сми и тотальное падение своего рейтинга, от покупки эл. энергии в *********. А еще на днях выйдет расследование Bellingcat по вагнеровцам. Так что криворожский петух нихера не добродетель, а галимая барыга на крови украинцев
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04.02.2021 08:37 Відповісти
Да все потому-что в 2023 на носу следующие выборы, и отключение от электроэнергии Рашки подадут как очередную зеперемогу, а то, что кАломойша и ко финансируют агрессора и пользуются рашистской энергией в ущерб нашей стране, в данный момент Главклоуна не волнует.
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04.02.2021 08:38 Відповісти
Там же торговиє партньори ЗЕбариги на крові. Тут воюємо, там торгуємо.
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04.02.2021 08:43 Відповісти
Технически сегодня это невозможно. А с нынешними специалистами ещё лет на 50. Это как Кличко мост строит. Выгодно -вспомнили.
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04.02.2021 08:45 Відповісти
Технически два года назад было возможно.

Что с техникой случилось за эти два года ?
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04.02.2021 08:52 Відповісти
Це абсолютна брехня....Дмитро Кулеба, Ви або повний профан в тому, про що говорите або просто...не хочу писати. Скільки блоків ТЕС пройшли реконстукцію за два останні роки? Поцікавтесь будь ласка. На скількох блоках є модернізована СРТ(система регулювання турбіни)..Кому ви потрібні в європі без цього.. Остання велика реконструкція в Україні вула на Зміївській ТЕС..Не пригадуєте хто тоді був президентом...але я не про те. Пройшло цілих 2 роки без повномасштабних реконстукцій і з критичними запасами палива на сьогодні , такого не пам'ятаю за 10 років..Ситуація з ТЕС просто критична, в держави немає жодної стратегії в цій надважливій галузі, а Ви (не хочу писати хто) смієте брихати людям про якійсь два роки....У вашого любого президента як і в уряду немає жодного уявлення про цю надважливу галузь. Ахметов, Коломойський знищуть її повністю...
PS...Працую в цій галузі більше 14 років. Був на більшості ТЕС в Україні і бачив це все на власні очі...
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04.02.2021 08:53 Відповісти
Кловуни взагалі не мають уявлення про це, зате профі на сцені.
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04.02.2021 08:57 Відповісти
...На сцені біля піаніно!!! Фахівці!!!!
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04.06.2021 17:50 Відповісти
Я конечно не министр иностранных справ, чтобы сильно разбираться в энергетике, но я читал бывшего министра энергетики, времен, простите, Януковича. Брехун, наверно, но, насторожило. В Украине 17 энероблоков АЭС, не наврал. Говорит, что на их обслуживание выделяется 10-15% требуемых средств, и вообще крамола, термин годности продяется автоматически, без производства регламента. Т. е саму систему не трогают, нет спецов, а так, покрасили - побелили и в путь. Куда этот путь? Там половину энергоблоков уже в аварийном состоянии. У меня в окно, видно красавица ЗАЭС. Раньше нравилась, МОЩЬ. А сейчас отключение за отключением. ТВЭлы, не оч подходят.
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04.02.2021 09:08 Відповісти
Це спротив нагадує спротив проститутки-партизанки в німецкому борделі. Щоб в окупанта сили вже не було на війну. Якась владна шизофренія. Як можна економічно доапомогати ворогу, я б цих правителів давно б заслухав в трибуналі. Для них жадоба пожади більша за любов до України.
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04.02.2021 09:12 Відповісти
Кулеба, ты "Госдеповский мечтатель" так же как было когда-то "Кремлевский мечтатель"
С таким как ты министрами путь Украине на кладбище обеспечен
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04.02.2021 09:15 Відповісти
вже там ... над ямою навколішки стоїть
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04.02.2021 09:46 Відповісти
Ничего эта власть не умеет делать. А надо, всего-навсего, придумать словацкую фирму-прокладку, как с газом. Э\э станет европейской и у петропатриотов не будут сгорать э.чайники, э. плитки и пердаки.
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04.02.2021 09:17 Відповісти
А что, к 2023 году в Украине будет новая, проукраинская власть?
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04.02.2021 09:20 Відповісти
Вопрос: А зачем в 2020 году Украина снова присоединилась к Роисянской энергосистеме?

При Порохе отсоединилась.
При ЗЕ присоединилась.
После ЗЕ будет опять отсоединяться.

Это нормально вообще???!!!
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04.02.2021 09:43 Відповісти
навіть сумнівів немає ... у ротердамі електрика набагато дешевша ... а "атомні" з таким "доглядом" скоро взагалі загнуться ... тому програма "вітряки ахметова &CO" "спасе" Україну від українців , так єухба ?
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04.02.2021 09:45 Відповісти
Вроде Украина уже давно была отсоединена от системы РФ. А зачем её присоединили?
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04.02.2021 09:47 Відповісти
"Украина отсоединится ..." А по-конкретнее: ДТЭК отсоединиться? Ахметов? Ню, ню ...
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04.02.2021 10:03 Відповісти
Театральне пояснення!!! Підприємства стоять, виробництва - нуль, все, що можна продається, то куди "ВОНИ" все це дівають?
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04.02.2021 10:18 Відповісти
Что за чушь, в украине избыток мощностей по генерированию электротока, покупать у агрессора это преступление!
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04.02.2021 12:11 Відповісти
Украине!
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04.02.2021 12:12 Відповісти
дійсно перетоки ел енергії справа буденна з совдеповських часів. але пану кулебі можливо не доповіли що ці перетоки повинні йти в обидві сторони з розривом у часі, лише для погашення пікових нагрузок, причому з обох сторін кордону. а тут нам ******** казку про сивого бичка. простий імпорт із-за поребрика з повною оплатою поставок, в одну сторону.і це при колосальному скороченні енерговитратного виробництва(заводи порізали і вивезли на брухт. те шо залишилось легко забезпечити власною енергією. доречі управління перетоками ведеться з горловки, там пульт.вуглегірська тец теж у запоребриків. може б ми послухали шо робиться для виправлення положення справ. і це не справа кулеби цим займатись.
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04.02.2021 12:16 Відповісти
доречі лепи йдуть по території лднр. про це шось теж сором"язливо мовчать. шось меня тірзають смутниє самненія.
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04.02.2021 12:22 Відповісти
знову ж таки ростовська аес змушена кудись дівати електроенергію. це тільки ми так запросто вимикаєм власні атомні енергоблоки в угоду взагалі всіх хто в темі. смутниє самненія ніяк не проходять.
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04.02.2021 12:26 Відповісти
А 2023 год это выбран почему??? Потому , что в 2023 году всех этих непрофессиональных шлюх. типа::Зеленского. Шмаргаля, Кулебы , Степанова, и прочих не будет уже у власти! !Их просто выкинут на свалку истории!! А быдло бы лучше поселить -закинуть их всех в одну камеру!!
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04.02.2021 13:16 Відповісти
Ублюдкам ЗЕлёным ликбез - с середины 90-х энергосистема Украины АБСОЛЮТНО автономна и сбалансирована. Бандиты Бени и Ахметова целенаправленно расшатывают систему, что бы поставить нас в зависимость от поставок РФ. В 90-х, энергетику Украины возглавляли ИНЖЕНЕРЫ, а не проходимцы из донецких подворотен - боевики Ахметова. Кулеба - за сколько тебя купил Ахметов, что ты несёшь эту несусветную чушь. Задрали эти лабухи из поселкового ДК.
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04.02.2021 13:29 Відповісти
Безграмотное объяснение.Слышал звон,да не знает где он.Точно потомок советской системы.Лучше бы качественнее работал как министр МИД. Атомные блоки всегда и по экономически и технически должны работать в базе.А для поддержание сети из-за колебаний вполне хватает в Украине других источников для поддержания частоты и мощности.А то,что общая система потребовала дополнительных мощностей,то это всегда существовало в зимние время и никак не зависит от ситуации в Украине.То.что было принято по инициативы Геруса,есть приступлением перед Украиной, для удовлетворения монополистов на электроэнергию,В Украине не работающих турбин как грязи.На сегодня работает максимум 15% от этих мощностей.Чо он мелит? Подключи их и проблема решена.И рабочие места обеспечены и деньги на ветер не выбрасывать И самое главное не надо извращаться лапшу на уши вешать и выглядеть полным некомпетентным идиотом.
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04.02.2021 14:26 Відповісти
Я не на що не натякаю, але при Порошенку, навіть в лютіші зими в Московії не купували електроенергію. Доречи, а зараз зима справді люта? Кулеба пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію в Росії - Цензор.НЕТ 8271
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04.02.2021 15:21 Відповісти
"Ударили морозы - повысилась резко потребность в Украине - произошли поставки. Вынужденный временный шаг" - а вы не знали, что зимой бывают морозы ? И для этого нужно приготовить к запуску и запустить СВОИ АЭС ?
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04.02.2021 19:21 Відповісти
 
 