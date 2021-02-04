В 2023 году энергосистема Украины будет интегрирована с европейской, - Шмыгаль
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Украина сейчас находится на водоразделе между регулируемой и рыночной энергетикой. Это касается и рынка электрической энергии и газового рынка. Однако Кабмин точно будет двигаться в сторону формирования полноценных рыночных отношений.
Об этом сегодня в ходе круглого стола по обсуждению Национальной экономической стратегии-2030 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Это наш путь в Европейский Союз, внедрение справедливых тарифов и прозрачных правил игры в энергетике ", - отметил премьер-министр.
Как отметил Денис Шмыгаль, в ближайшие несколько лет в Украине планируется увеличение собственной добычи газа.
"В конце прошлого года и в начале 2021 года было подписано 8 соглашений о разделе продукции. Эти соглашения - это сигнал рынку и инвесторам, куда мы движемся. Благодаря этим соглашениям Украина может увеличить добычу газа на сотни миллионов кубометров, а также получит более 10 млрд грн инвестиций в отрасль. Также правительство предоставило Нафтогазу право на разведку и разработку Юзовской газоносной площади, а также шельфа Черного моря. Поэтому нашу стратегическую цель по увеличению собственной добычи мы подкрепляем конкретными шагами", - подчеркнул глава правительства.
Еще одной приоритетной задачей для правительственной команды Денис Шмыгаль назвал интеграцию энергетического сектора Украины с европейской энергосистемой. Прежде всего это касается интеграции Объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E, которая должна произойти в 2023 году.
"Мы уже начали проходить соответствующие испытания, а в 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС", - сообщил он.
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такой простой вопрос, а ставит вас в тупик
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Это как в той старой байке...или осел..или падишах....
Освещаю перспективу -- хата 50 кв.м. Одна персона -- самый дешёвый тариф: 168. евр. в месяц.
Добро пожаловать...*)
До Украины же пропускать ЭЭ это большие потери ибо все страны восточной европы и сами ЭЭ импортируют.
Думается для Украины тариф будет выше.
Правительство тут же обновит ценник на ЭЭ, сделав её по европейчкой цене. (даже ЭЭ произведенную внутри страны)
Все как с газом...
Сейчас стоит 1,68грн/кВт⋅час.
Почувствуй разницу с самой дешевой ЭЭ в Европе.
Берм самую ближнюю страну Польшу там ЭЭ 0,65 PLN/кBтч = 4,87грн
вот и весь вывод.
Оце так Бацька! Білоруське економічне диво у всій красі
Здогадаєтесь чому чи підказати?
переход на изолированную работу с энергосистемами стран, которые не являются участницами ENTSO-E
То есть прекращение импорта электронергии с РФ
И они этот импорт прекратили.
То есть. нам опять нагло врут