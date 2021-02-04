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В 2023 году энергосистема Украины будет интегрирована с европейской, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В 2023 году энергосистема Украины будет интегрирована с европейской, - Шмыгаль

Украина сейчас находится на водоразделе между регулируемой и рыночной энергетикой. Это касается и рынка электрической энергии и газового рынка. Однако Кабмин точно будет двигаться в сторону формирования полноценных рыночных отношений.

Об этом сегодня в ходе круглого стола по обсуждению Национальной экономической стратегии-2030 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Это наш путь в Европейский Союз, внедрение справедливых тарифов и прозрачных правил игры в энергетике ", - отметил премьер-министр.

Как отметил Денис Шмыгаль, в ближайшие несколько лет в Украине планируется увеличение собственной добычи газа.

"В конце прошлого года и в начале 2021 года было подписано 8 соглашений о разделе продукции. Эти соглашения - это сигнал рынку и инвесторам, куда мы движемся. Благодаря этим соглашениям Украина может увеличить добычу газа на сотни миллионов кубометров, а также получит более 10 млрд грн инвестиций в отрасль. Также правительство предоставило Нафтогазу право на разведку и разработку Юзовской газоносной площади, а также шельфа Черного моря. Поэтому нашу стратегическую цель по увеличению собственной добычи мы подкрепляем конкретными шагами", - подчеркнул глава правительства.

Еще одной приоритетной задачей для правительственной команды Денис Шмыгаль назвал интеграцию энергетического сектора Украины с европейской энергосистемой.  Прежде всего это касается интеграции Объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E, которая должна произойти в 2023 году.

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"Мы уже начали проходить соответствующие испытания, а в 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС", - сообщил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Потому что в 23 году о шмыгле уже все забудут....
Это как в той старой байке...или осел..или падишах....
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04.02.2021 17:09
+9
А до этого времени вы зеленые скоты будете покупать электроэнергию в паРаше и беларуссии??
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04.02.2021 17:02
+4
Год назад рассказывали о том, что рынок даёт возможность выбора. То есть, если до внедрения газового рынка тариф для населения был в районе 3 грн за 1 куб газа, по после появления рынка газа у всех появилась возможность выбирать между тарифами 7, 9 или 11 грн за куб. Вот что рынок животворящий делает! То же самое будет и с рынком электроэнергии.
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04.02.2021 17:17
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Правила форума Совет форумчан
А до этого времени вы зеленые скоты будете покупать электроэнергию в паРаше и беларуссии??
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04.02.2021 17:02 Ответить
покуда к энергосистеме ЕС не подключатся.
такой простой вопрос, а ставит вас в тупик
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04.02.2021 17:21 Ответить
Шмыгаль просто пис-дит. Заливает. Обманывает.
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04.02.2021 17:29 Ответить
Чергова порція локшини на вуха 73% -вого лохтората !!!))))
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04.02.2021 17:31 Ответить
да, абы ляпнуть. Нас тянут не в ЕС, а в ФУЕС( с первой буквой Х)
.
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05.02.2021 06:28 Ответить
Україна має припинити будь-які стасунки в енергогалузі з Росією !!! Імпорт елекроенергіі руйнує електрогалузь України ,енергозалежність України від Росіі , це прямий шлях до втрати суверенітета держави !!!)))
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04.02.2021 17:38 Ответить
Пенсіїї вистачить по європейських цінах платити?
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04.02.2021 22:35 Ответить
А зарплаты будут интегрированы в европейские или выживать будем хуже негров как в африке?Уроды молодёжь вся умная и профи уезжает вернее убегает нафиг от сюда!Что будет через 10 лет ?Кто будет работать?
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04.02.2021 17:04 Ответить
беня и ахмет....
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04.02.2021 17:14 Ответить
какие нафиг зарплаты? никто не ставит цель, чтоб ты выжил
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05.02.2021 06:38 Ответить
Меле,шо попало...
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04.02.2021 17:04 Ответить
щедрые европейцы будут поставлять электричество только бесплатно, по принципу бери и пользуйся
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04.02.2021 17:05 Ответить
почему в 23 году?! почему это не сделано до сих пор?
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04.02.2021 17:06 Ответить
Потому что советский народ -- вечный строитель коммунизма.
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04.02.2021 17:08 Ответить
Потому что в 23 году о шмыгле уже все забудут....
Это как в той старой байке...или осел..или падишах....
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04.02.2021 17:09 Ответить
Именно,воюющая страна-оторваться от агрессора,за семь лет,не можем.Бацке-руку помощи протянули,когда Польша и Литва-ПРИНЦИПИАЛЬНО,не берут у него эл.энергию.Уроды пля.. У 2023 році енергосистема України буде інтегрована з європейською, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5644
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04.02.2021 17:27 Ответить
это не рука помощи, а рука, протянутая в пасть крокодила
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05.02.2021 06:43 Ответить
В 2023 году энергосистема Украины будет интегрирована с европейской, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4735
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04.02.2021 17:07 Ответить
В 2023 году энергосистема Украины будет интегрирована с европейской, - Шмыгаль
Освещаю перспективу -- хата 50 кв.м. Одна персона -- самый дешёвый тариф: 168. евр. в месяц.

Добро пожаловать...*)
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04.02.2021 17:11 Ответить
Ну Германия граничит с Францией, там дешевая ЭЭ Атомная.
До Украины же пропускать ЭЭ это большие потери ибо все страны восточной европы и сами ЭЭ импортируют.
Думается для Украины тариф будет выше.
Правительство тут же обновит ценник на ЭЭ, сделав её по европейчкой цене. (даже ЭЭ произведенную внутри страны)
Все как с газом...
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04.02.2021 17:25 Ответить
Desiovaja jest svedskaja vi znajete skolkko stojit gidro elektri,tak 1 kw 30 kopejek ukrainskix sebestojimost ejio
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04.02.2021 17:30 Ответить
в Швеции ЭЭ стоит 0,0972 Евро/кВт*час = 3,27грн.
Сейчас стоит 1,68грн/кВт⋅час.
Почувствуй разницу с самой дешевой ЭЭ в Европе.
Берм самую ближнюю страну Польшу там ЭЭ 0,65 PLN/кBтч = 4,87грн
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04.02.2021 17:47 Ответить
da mozet i tak ,no ja dal sebestojamost elektri,ona desevle atomnoj sebestojemosti.Kto to bolsyje dengi imejet prodovaja za takije ceni kak ponimaju na birze
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04.02.2021 18:01 Ответить
u nas takze gidrostancija prodajiot elektru na 15 raz doroze cem sebestojamost.Eto gosudarstvenaja kompanija
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04.02.2021 18:08 Ответить
Ну украинцам просто надо готовится к европейской цене на ЭЭ.
вот и весь вывод.
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04.02.2021 18:11 Ответить
Netu jedinoj cene v ES stranax i nikto neukazyvajet kakaja ona dolzna bit toj ili inoj strane
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04.02.2021 18:19 Ответить
У 2023 році енергосистема України буде інтегрована з європейською, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5019
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04.02.2021 19:09 Ответить
Po zarplatam takije i ceni na elektricestvo.Cem bolse zarpalti tem bolse nado platyt za elektru
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04.02.2021 19:38 Ответить
Бєларуси платять за е/е у півтора рази більше за нас?
Оце так Бацька! Білоруське економічне диво у всій красі
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04.02.2021 21:00 Ответить
у них были только ТЭС, сейчас с вводом АЭС цена упадет, до Российской. ниже думаю опускать не будут.
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04.02.2021 21:21 Ответить
Впаде тільки якщо ми купуватимемо або країни Балтії - інакше повинна ще зрости.
Здогадаєтесь чому чи підказати?
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08.02.2021 01:16 Ответить
А що по зарплатам в Allemagne?
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04.02.2021 17:28 Ответить
-- по труду...
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04.02.2021 19:06 Ответить
А повинна була ще в 20-му... досить брехні!!!
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04.02.2021 17:12 Ответить
Год назад рассказывали о том, что рынок даёт возможность выбора. То есть, если до внедрения газового рынка тариф для населения был в районе 3 грн за 1 куб газа, по после появления рынка газа у всех появилась возможность выбирать между тарифами 7, 9 или 11 грн за куб. Вот что рынок животворящий делает! То же самое будет и с рынком электроэнергии.
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04.02.2021 17:17 Ответить
Треба було поворушитись раніше - до початку опалювального сезону можна було укласти річні договори по 3-5 грн за куб.
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04.02.2021 18:44 Ответить
Ти по скільки уклав?
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04.02.2021 22:33 Ответить
ES tak zapreceno zakupat s bezopasnix AES elektru,zelionuju mozno prodovat no eta budet ugroblena do 2023 goda
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04.02.2021 17:27 Ответить
Интегрирована по цене за электроэнергию!
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04.02.2021 17:37 Ответить
одним из условий интеграции в европейскую систему является пункт:
переход на изолированную работу с энергосистемами стран, которые не являются участницами ENTSO-E

То есть прекращение импорта электронергии с РФ
И они этот импорт прекратили.
То есть. нам опять нагло врут
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04.02.2021 17:42 Ответить
а зарплата ?
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04.02.2021 18:11 Ответить
А может лучше ещё в первом квартале текущего года в сраку Шмыгаля интегрировать грандиозный пендель.
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04.02.2021 18:14 Ответить
О це, мабуть, буде так, що, електроенегрія, буде бігати, за споживачами У 2023 році енергосистема України буде інтегрована з європейською, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4017
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04.02.2021 19:03 Ответить
Крым хотели в течении года постепенно отключать.. А потом БАБАХ и все. Может и тут взорвать нахрен вышки в *********?
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04.02.2021 19:54 Ответить
Ну да, понятненько. Рынок будет очень рыночный. Они будут покупать нашу электроэнергию по три, и продавать её же нам по пять....как-то так.
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05.02.2021 00:04 Ответить
 
 