В 2023 году энергосистема Украины будет интегрирована с европейской, - Шмыгаль

Украина сейчас находится на водоразделе между регулируемой и рыночной энергетикой. Это касается и рынка электрической энергии и газового рынка. Однако Кабмин точно будет двигаться в сторону формирования полноценных рыночных отношений.

Об этом сегодня в ходе круглого стола по обсуждению Национальной экономической стратегии-2030 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Это наш путь в Европейский Союз, внедрение справедливых тарифов и прозрачных правил игры в энергетике ", - отметил премьер-министр.

Как отметил Денис Шмыгаль, в ближайшие несколько лет в Украине планируется увеличение собственной добычи газа.

"В конце прошлого года и в начале 2021 года было подписано 8 соглашений о разделе продукции. Эти соглашения - это сигнал рынку и инвесторам, куда мы движемся. Благодаря этим соглашениям Украина может увеличить добычу газа на сотни миллионов кубометров, а также получит более 10 млрд грн инвестиций в отрасль. Также правительство предоставило Нафтогазу право на разведку и разработку Юзовской газоносной площади, а также шельфа Черного моря. Поэтому нашу стратегическую цель по увеличению собственной добычи мы подкрепляем конкретными шагами", - подчеркнул глава правительства.

Еще одной приоритетной задачей для правительственной команды Денис Шмыгаль назвал интеграцию энергетического сектора Украины с европейской энергосистемой. Прежде всего это касается интеграции Объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E, которая должна произойти в 2023 году.

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"Мы уже начали проходить соответствующие испытания, а в 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС", - сообщил он.