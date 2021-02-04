У 2023 році енергосистема України буде інтегрована з європейською, - Шмигаль
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Україна зараз на вододілі між регульованою і ринковою енергетикою. Це стосується і ринку електричної енергії і газового ринку. Однак Кабмін точно буде рухатися в бік формування повноцінних ринкових відносин.
Про це сьогодні в ході круглого столу з обговорення Національної економічної стратегії-2030 заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Це наш шлях до Європейського Союзу, впровадження справедливих тарифів і прозорих правил гри в енергетиці", - зазначив прем'єр-міністр.
Як зазначив Денис Шмигаль, в найближчі кілька років в Україні планується збільшення власного видобутку газу.
"Наприкінці минулого року та на початку 2021 було підписано 8 угод про розподіл продукції. Ці угоди — це сигнал ринку та інвесторам, куди ми рухаємося. Завдяки цим угодам Україна може збільшити видобуток газу на сотні мільйонів кубометрів, а також отримає понад 10 млрд грн інвестицій у галузь. Також Уряд надав Нафтогазу право на розвідку та розробку Юзівської газоносної площі, а також шельфу Чорного моря. Тому нашу стратегічну мету збільшення власного видобутку ми підкріплюємо конкретними кроками", — наголосив очільник Уряду.
Ще одним пріоритетним завданням для урядової команди Денис Шмигаль назвав інтеграцію енергетичного сектору України з європейською енергосистемою. Насамперед, це стосується інтеграції до Об’єднаної енергетичної системи України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E, яка має відбутися у 2023 році.
"Ми вже почали проходити відповідні випробування, а у 2022 році мають завершитися технічні моменти щодо інтеграції енергосистеми України з європейською. Це означає, що Україна у 2023 році стане на декілька кроків ближче до ЄС", - повідомив він.
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такой простой вопрос, а ставит вас в тупик
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Это как в той старой байке...или осел..или падишах....
Освещаю перспективу -- хата 50 кв.м. Одна персона -- самый дешёвый тариф: 168. евр. в месяц.
Добро пожаловать...*)
До Украины же пропускать ЭЭ это большие потери ибо все страны восточной европы и сами ЭЭ импортируют.
Думается для Украины тариф будет выше.
Правительство тут же обновит ценник на ЭЭ, сделав её по европейчкой цене. (даже ЭЭ произведенную внутри страны)
Все как с газом...
Сейчас стоит 1,68грн/кВт⋅час.
Почувствуй разницу с самой дешевой ЭЭ в Европе.
Берм самую ближнюю страну Польшу там ЭЭ 0,65 PLN/кBтч = 4,87грн
вот и весь вывод.
Оце так Бацька! Білоруське економічне диво у всій красі
Здогадаєтесь чому чи підказати?
переход на изолированную работу с энергосистемами стран, которые не являются участницами ENTSO-E
То есть прекращение импорта электронергии с РФ
И они этот импорт прекратили.
То есть. нам опять нагло врут