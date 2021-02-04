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У 2023 році енергосистема України буде інтегрована з європейською, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У 2023 році енергосистема України буде інтегрована з європейською, - Шмигаль

Україна зараз на вододілі між регульованою і ринковою енергетикою. Це стосується і ринку електричної енергії і газового ринку. Однак Кабмін точно буде рухатися в бік формування повноцінних ринкових відносин.

Про це сьогодні в ході круглого столу з обговорення Національної економічної стратегії-2030 заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Це наш шлях до Європейського Союзу, впровадження справедливих тарифів і прозорих правил гри в енергетиці", - зазначив прем'єр-міністр.

Як зазначив Денис Шмигаль, в найближчі кілька років в Україні планується збільшення власного видобутку газу.

"Наприкінці минулого року та на початку 2021 було підписано 8 угод про розподіл продукції. Ці угоди — це сигнал ринку та інвесторам, куди ми рухаємося. Завдяки цим угодам Україна може збільшити видобуток газу на сотні мільйонів кубометрів, а також отримає понад 10 млрд грн інвестицій у галузь. Також Уряд надав Нафтогазу право на розвідку та розробку Юзівської газоносної площі, а також шельфу Чорного моря. Тому нашу стратегічну мету збільшення власного видобутку ми підкріплюємо конкретними кроками", — наголосив очільник Уряду.

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Ще одним пріоритетним завданням для урядової команди Денис Шмигаль назвав інтеграцію енергетичного сектору України з європейською енергосистемою. Насамперед, це стосується інтеграції до Об’єднаної енергетичної системи України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E, яка має відбутися у 2023 році.

"Ми вже почали проходити відповідні випробування, а у 2022 році мають завершитися технічні моменти щодо інтеграції енергосистеми України з європейською. Це означає, що Україна у 2023 році стане на декілька кроків ближче до ЄС", - повідомив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Потому что в 23 году о шмыгле уже все забудут....
Это как в той старой байке...или осел..или падишах....
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04.02.2021 17:09
+9
А до этого времени вы зеленые скоты будете покупать электроэнергию в паРаше и беларуссии??
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04.02.2021 17:02
+4
Год назад рассказывали о том, что рынок даёт возможность выбора. То есть, если до внедрения газового рынка тариф для населения был в районе 3 грн за 1 куб газа, по после появления рынка газа у всех появилась возможность выбирать между тарифами 7, 9 или 11 грн за куб. Вот что рынок животворящий делает! То же самое будет и с рынком электроэнергии.
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04.02.2021 17:17
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А до этого времени вы зеленые скоты будете покупать электроэнергию в паРаше и беларуссии??
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04.02.2021 17:02 Відповісти
покуда к энергосистеме ЕС не подключатся.
такой простой вопрос, а ставит вас в тупик
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04.02.2021 17:21 Відповісти
Шмыгаль просто пис-дит. Заливает. Обманывает.
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04.02.2021 17:29 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха 73% -вого лохтората !!!))))
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04.02.2021 17:31 Відповісти
да, абы ляпнуть. Нас тянут не в ЕС, а в ФУЕС( с первой буквой Х)
.
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05.02.2021 06:28 Відповісти
Україна має припинити будь-які стасунки в енергогалузі з Росією !!! Імпорт елекроенергіі руйнує електрогалузь України ,енергозалежність України від Росіі , це прямий шлях до втрати суверенітета держави !!!)))
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04.02.2021 17:38 Відповісти
Пенсіїї вистачить по європейських цінах платити?
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04.02.2021 22:35 Відповісти
А зарплаты будут интегрированы в европейские или выживать будем хуже негров как в африке?Уроды молодёжь вся умная и профи уезжает вернее убегает нафиг от сюда!Что будет через 10 лет ?Кто будет работать?
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04.02.2021 17:04 Відповісти
беня и ахмет....
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04.02.2021 17:14 Відповісти
какие нафиг зарплаты? никто не ставит цель, чтоб ты выжил
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05.02.2021 06:38 Відповісти
Меле,шо попало...
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04.02.2021 17:04 Відповісти
щедрые европейцы будут поставлять электричество только бесплатно, по принципу бери и пользуйся
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04.02.2021 17:05 Відповісти
почему в 23 году?! почему это не сделано до сих пор?
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04.02.2021 17:06 Відповісти
Потому что советский народ -- вечный строитель коммунизма.
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04.02.2021 17:08 Відповісти
Потому что в 23 году о шмыгле уже все забудут....
Это как в той старой байке...или осел..или падишах....
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04.02.2021 17:09 Відповісти
Именно,воюющая страна-оторваться от агрессора,за семь лет,не можем.Бацке-руку помощи протянули,когда Польша и Литва-ПРИНЦИПИАЛЬНО,не берут у него эл.энергию.Уроды пля.. У 2023 році енергосистема України буде інтегрована з європейською, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5644
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04.02.2021 17:27 Відповісти
это не рука помощи, а рука, протянутая в пасть крокодила
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05.02.2021 06:43 Відповісти
В 2023 году энергосистема Украины будет интегрирована с европейской, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4735
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04.02.2021 17:07 Відповісти
В 2023 году энергосистема Украины будет интегрирована с европейской, - Шмыгаль
Освещаю перспективу -- хата 50 кв.м. Одна персона -- самый дешёвый тариф: 168. евр. в месяц.

Добро пожаловать...*)
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04.02.2021 17:11 Відповісти
Ну Германия граничит с Францией, там дешевая ЭЭ Атомная.
До Украины же пропускать ЭЭ это большие потери ибо все страны восточной европы и сами ЭЭ импортируют.
Думается для Украины тариф будет выше.
Правительство тут же обновит ценник на ЭЭ, сделав её по европейчкой цене. (даже ЭЭ произведенную внутри страны)
Все как с газом...
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04.02.2021 17:25 Відповісти
Desiovaja jest svedskaja vi znajete skolkko stojit gidro elektri,tak 1 kw 30 kopejek ukrainskix sebestojimost ejio
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04.02.2021 17:30 Відповісти
в Швеции ЭЭ стоит 0,0972 Евро/кВт*час = 3,27грн.
Сейчас стоит 1,68грн/кВт⋅час.
Почувствуй разницу с самой дешевой ЭЭ в Европе.
Берм самую ближнюю страну Польшу там ЭЭ 0,65 PLN/кBтч = 4,87грн
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04.02.2021 17:47 Відповісти
da mozet i tak ,no ja dal sebestojamost elektri,ona desevle atomnoj sebestojemosti.Kto to bolsyje dengi imejet prodovaja za takije ceni kak ponimaju na birze
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04.02.2021 18:01 Відповісти
u nas takze gidrostancija prodajiot elektru na 15 raz doroze cem sebestojamost.Eto gosudarstvenaja kompanija
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04.02.2021 18:08 Відповісти
Ну украинцам просто надо готовится к европейской цене на ЭЭ.
вот и весь вывод.
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04.02.2021 18:11 Відповісти
Netu jedinoj cene v ES stranax i nikto neukazyvajet kakaja ona dolzna bit toj ili inoj strane
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04.02.2021 18:19 Відповісти
У 2023 році енергосистема України буде інтегрована з європейською, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5019
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04.02.2021 19:09 Відповісти
Po zarplatam takije i ceni na elektricestvo.Cem bolse zarpalti tem bolse nado platyt za elektru
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04.02.2021 19:38 Відповісти
Бєларуси платять за е/е у півтора рази більше за нас?
Оце так Бацька! Білоруське економічне диво у всій красі
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04.02.2021 21:00 Відповісти
у них были только ТЭС, сейчас с вводом АЭС цена упадет, до Российской. ниже думаю опускать не будут.
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04.02.2021 21:21 Відповісти
Впаде тільки якщо ми купуватимемо або країни Балтії - інакше повинна ще зрости.
Здогадаєтесь чому чи підказати?
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08.02.2021 01:16 Відповісти
А що по зарплатам в Allemagne?
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04.02.2021 17:28 Відповісти
-- по труду...
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04.02.2021 19:06 Відповісти
А повинна була ще в 20-му... досить брехні!!!
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04.02.2021 17:12 Відповісти
Год назад рассказывали о том, что рынок даёт возможность выбора. То есть, если до внедрения газового рынка тариф для населения был в районе 3 грн за 1 куб газа, по после появления рынка газа у всех появилась возможность выбирать между тарифами 7, 9 или 11 грн за куб. Вот что рынок животворящий делает! То же самое будет и с рынком электроэнергии.
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04.02.2021 17:17 Відповісти
Треба було поворушитись раніше - до початку опалювального сезону можна було укласти річні договори по 3-5 грн за куб.
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04.02.2021 18:44 Відповісти
Ти по скільки уклав?
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04.02.2021 22:33 Відповісти
ES tak zapreceno zakupat s bezopasnix AES elektru,zelionuju mozno prodovat no eta budet ugroblena do 2023 goda
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04.02.2021 17:27 Відповісти
Интегрирована по цене за электроэнергию!
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04.02.2021 17:37 Відповісти
одним из условий интеграции в европейскую систему является пункт:
переход на изолированную работу с энергосистемами стран, которые не являются участницами ENTSO-E

То есть прекращение импорта электронергии с РФ
И они этот импорт прекратили.
То есть. нам опять нагло врут
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04.02.2021 17:42 Відповісти
а зарплата ?
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04.02.2021 18:11 Відповісти
А может лучше ещё в первом квартале текущего года в сраку Шмыгаля интегрировать грандиозный пендель.
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04.02.2021 18:14 Відповісти
О це, мабуть, буде так, що, електроенегрія, буде бігати, за споживачами У 2023 році енергосистема України буде інтегрована з європейською, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4017
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04.02.2021 19:03 Відповісти
Крым хотели в течении года постепенно отключать.. А потом БАБАХ и все. Может и тут взорвать нахрен вышки в *********?
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04.02.2021 19:54 Відповісти
Ну да, понятненько. Рынок будет очень рыночный. Они будут покупать нашу электроэнергию по три, и продавать её же нам по пять....как-то так.
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05.02.2021 00:04 Відповісти
 
 