Электроэнергия внесена в список социально значимых товаров в Украине, - постановление Кабмина

Кабинет Министров внес электроэнергию в список социально значимых товаров, ранее в этот список был внесен природный газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №64.

Перечень товаров, имеющих важную социальную значимость, пополнился электроэнергией.

Перечень этих товаров был утвержден 22 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса. В перечень входят: мука, хлеб, яйца, масло, гречневая крупа, парацетамол, медицинские маски и другие товары.

Напомним, ранее в список социально значимых товаров Кабмин внес природный газ.

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