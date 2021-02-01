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Электроэнергия внесена в список социально значимых товаров в Украине, - постановление Кабмина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров внес электроэнергию в список социально значимых товаров, ранее в этот список был внесен природный газ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №64.
Перечень товаров, имеющих важную социальную значимость, пополнился электроэнергией.
Перечень этих товаров был утвержден 22 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса. В перечень входят: мука, хлеб, яйца, масло, гречневая крупа, парацетамол, медицинские маски и другие товары.
Напомним, ранее в список социально значимых товаров Кабмин внес природный газ.
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+8 Vasyl Shevchenko
показать весь комментарий01.02.2021 15:22
+3 VOLVO XC 70
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показать весь комментарий01.02.2021 16:10
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Пожалуйста, подождите...
Они там вообще есть ?
Тільки ось по результату поляки і чехи живуть трохи краще ніж ти.
у нас быдлоылита
быдлоэлита не сама за себя десятки миллионов галочек в бюллетенях ставит
а если они овцы, то своё поведение с ними пастух обсуждать не будет
суть не в том, кто с кем спорит, а о состоянии(ухоженности) овец у данного пастуха
ты хочешь сказать, что поляки и чехи не принимают участия в выборе своей элиты ?
я хочу сказать, шо если пастух не хочет нести ответственности за состояния отары - он бухарь
нести ответственности не хочет- в падло
элита или быдлоэлита сама себя элитой не назначает.
её выбирает народ
вот кто идейный авторитет для тех 73 %, которые проголосовали за Зеленского ?
по делам его
писано переписано, зе неплохой в своем жанре артист, психолог не по корочке(чувствует очком от рождения(наверное))
сработал "зеркалом"
каждый увидел свое, конкуренты были вялые(Вакарчук)
эрзац таргетированная реклама - типа Cambridge Аnalytica(мо сами такого не ожидали)
наверное
команда зе тоже манипулировала
"отыметь" можно любого от запойного пьяницы до высоколобого профессора - психолога, специалиста по манипуляциям
удержатся от этого может помочь только совесть, мораль
у тебя каждую секунду новая траектория.
Я тебя ещё раз спрашиваю - назови ФАМИЛИЮ реального морального авторитета тех 73 % общества, которые голосовали за Зеленского.
Вот мои моральные авторитеты - это Лина Костенко, Лесь Подерев'янський, Андрухович, Зисельс...
в чем?
отлично
плохо то, что они не могут или не хотят донести свои ценности людям
и пастух никак не может донести овцам всю красоту упорядоченного перемещения минуэта и от этого очень страдает, разговаривая со своей совестью, поэтому и бухает.
а был бы ответственным - овцы двигались бы исключительно в ритме танца
я знаю мизер их наследства
моральных авторитетов ? с поправкой - не сотвори себе кумира
У тебя, как и у большинства населения, нет моральных авторитетов.
И не потому, что ты - самый моральный в мире и моральнее тебя просто людей не существует,
а потому, что для тебя мораль - это пустой звук.
Твоя мораль - корыто.
патамушта, моральные авторитеты, не несли и не несут промеж нас разъяснительную работу
шо мораль это - хорошо
а корыто - плохо
локай молча
а тулил - Лина Костенко, Лесь Подерев'янський, Андрухович, Зисельс...
ты обычная авца, которая возомнила себя паном Голохвостым, смотрящим на всех с колокольни
правильно - перед нанимателем,
Его овцы нанимали ?
он сам или другие.
если он сам - то его дела он со своей совестью уладит,
а если другие, то при чём тут его совесть ?
он же должен " нести горбатого", шоб понравится, выбраться, обойти конкурентов, заработать очки
Шо ты мелешь ? !!!
пример был Чикатило
за морального авторитета "говорят" его дела
Они, вообще, у тебя есть ?
начало - книжка "Что такое хорошо, что такое плохо", "Библия".........
Шо тебе непонятно в слове ФАМИЛИИ ?
Есть среди ныне живущих украинцев у тебя моральные авторитеты
или они настолько засекречены, что ты их боишься назвать ?
расслабься
эко тебя трясет
хформа не та, симпатии нету
І так- я нічого не питав, лише стверджував.
тебі два роки тому вже подарували жупел і він тобі пасує
Я не про это спрашивал.
гнойсман, обезьянка свыночолого, отменил держ регулирование соцтоваровуслуг
А "durex"?