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Новини Політика України
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Кабмін (6261) Електрика (803)

Електроенергію внесено до списку соціально значущих товарів в Україні, - постанова Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Електроенергію внесено до списку соціально значущих товарів в Україні, - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів, раніше до цього списку було внесено природний газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №64.

Перелік товарів, що мають важливе соціальне значення, поповнився електроенергією.

Перелік цих товарів був затверджений 22 квітня 2020 року на тлі пандемії коронавірусу. До переліку входять: борошно, хліб, яйця, масло, гречана крупа, парацетамол, медичні маски та інші товари.

Нагадаємо, раніше до списку соціально значущих товарів Кабмін вніс природний газ.

Також читайте: Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
це оправдвння за закупівлю електрики у агресора?.
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01.02.2021 15:22
+3
вопрос в том что придав такой статус кстати вопрос касается и газа и отопления... если товар или вид услуги охвачен понятием социальная категория значимость то есть обязанность правительства регулирвоать ценовые и тарифные качели умерить аппетиты монополистов и олигархов...
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01.02.2021 15:27
+3
быдлоэлиту выбирает именно быдло.

быдлоэлита не сама за себя десятки миллионов галочек в бюллетенях ставит
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01.02.2021 16:10
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це оправдвння за закупівлю електрики у агресора?.
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01.02.2021 15:22 Відповісти
да ничего это не значит, жидоолигархи как грабили так и будут, лишней копейки завестисть в кошельке не дадут
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01.02.2021 15:23 Відповісти
А какие социально значимые товары в Польше или Чехии ?

Они там вообще есть ?
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01.02.2021 15:24 Відповісти
А ти там живеш? Бо мене цікавить виключно моя Україна та наявність в ній найнеобхіднішого для життя. І єлектроенергія є в цьому переліку, що мене влаштовує.
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01.02.2021 15:26 Відповісти
те, шо тебе цікавить виключно твоя Україна, зовсім не означає, шо Україна унікальна з точки зору дії економічних законів і ці закони в твоїй Україні діють якось не так, як в Польщі або Чехії.

Тільки ось по результату поляки і чехи живуть трохи краще ніж ти.
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01.02.2021 15:38 Відповісти
Так в Польше все платят налоги и бизнес работает прозрачно.
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01.02.2021 15:45 Відповісти
так может они платят налоги и бизнес у них прозрачный именно потому, что у них нет разных дурацких мутных социальных товаров ?
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01.02.2021 15:51 Відповісти
у них есть элита (типа камертона)

у нас быдлоылита
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01.02.2021 16:00 Відповісти
быдлоэлиту выбирает именно быдло.

быдлоэлита не сама за себя десятки миллионов галочек в бюллетенях ставит
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01.02.2021 16:10 Відповісти
да, овцы виноваты, шо пастух бухарь
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01.02.2021 16:29 Відповісти
у волчьей стаи нет пастуха,

а если они овцы, то своё поведение с ними пастух обсуждать не будет
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01.02.2021 16:44 Відповісти
вы в волчьей стае?
суть не в том, кто с кем спорит, а о состоянии(ухоженности) овец у данного пастуха
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01.02.2021 16:55 Відповісти
суть в том, что овцы по определению не принимают участия в выборе пастуха.

ты хочешь сказать, что поляки и чехи не принимают участия в выборе своей элиты ?
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01.02.2021 17:09 Відповісти
если манипуляцию называть выборами - принимают

я хочу сказать, шо если пастух не хочет нести ответственности за состояния отары - он бухарь
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01.02.2021 17:19 Відповісти
покажи мне хоть одного пастуха, который несёт ответственность перед овцами
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01.02.2021 17:34 Відповісти
правильно, наша быдлоылита относится к своему народу как к нариду, овцам
нести ответственности не хочет- в падло
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01.02.2021 17:51 Відповісти
по кругу идём.

элита или быдлоэлита сама себя элитой не назначает.

её выбирает народ
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01.02.2021 18:07 Відповісти
элита(моральные, идейные авторитеты для общества на словах и главное - делах) и каждый 10000-100000й (избранник, депутат, представитель)собранных в кучу - разные материи, понятия, плоскости, зачастую не пересекающиеся
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02.02.2021 09:53 Відповісти
и как же, интересно, ты узнаешь, что тот или иной человек - идейный авторитет для общества ?

вот кто идейный авторитет для тех 73 %, которые проголосовали за Зеленского ?
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02.02.2021 15:12 Відповісти
значительно больше моральный чем идейный

по делам его

писано переписано, зе неплохой в своем жанре артист, психолог не по корочке(чувствует очком от рождения(наверное))
сработал "зеркалом"
каждый увидел свое, конкуренты были вялые(Вакарчук)
эрзац таргетированная реклама - типа Cambridge Аnalytica(мо сами такого не ожидали)

наверное
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02.02.2021 16:11 Відповісти
ну если для овец моральный авторитет - это Зеленский, то о чём мы тут спорим ?
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02.02.2021 16:18 Відповісти
манипуляция, подмена

команда зе тоже манипулировала
"отыметь" можно любого от запойного пьяницы до высоколобого профессора - психолога, специалиста по манипуляциям
удержатся от этого может помочь только совесть, мораль
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02.02.2021 16:51 Відповісти
ты, как пьяный по кочкам )))

у тебя каждую секунду новая траектория.

Я тебя ещё раз спрашиваю - назови ФАМИЛИЮ реального морального авторитета тех 73 % общества, которые голосовали за Зеленского.

Вот мои моральные авторитеты - это Лина Костенко, Лесь Подерев'янський, Андрухович, Зисельс...
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02.02.2021 16:54 Відповісти
новая траектория
в чем?
отлично
плохо то, что они не могут или не хотят донести свои ценности людям
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02.02.2021 17:17 Відповісти
вот-вот )))

и пастух никак не может донести овцам всю красоту упорядоченного перемещения минуэта и от этого очень страдает, разговаривая со своей совестью, поэтому и бухает.

а был бы ответственным - овцы двигались бы исключительно в ритме танца
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02.02.2021 17:33 Відповісти
они не пастухи они одни из стада, морально облагораживать соседей по отаре им не камильфо и административной палки у ни нет, шоб в приказном режиме.............
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02.02.2021 17:53 Відповісти
так ты в конце концов назовёшь своих моральных авторитетов ?
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02.02.2021 17:57 Відповісти
есть много философов, мыслителей

я знаю мизер их наследства
моральных авторитетов ? с поправкой - не сотвори себе кумира
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02.02.2021 18:12 Відповісти
А давай я тебе открою страшную правду.

У тебя, как и у большинства населения, нет моральных авторитетов.

И не потому, что ты - самый моральный в мире и моральнее тебя просто людей не существует,

а потому, что для тебя мораль - это пустой звук.

Твоя мораль - корыто.
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02.02.2021 18:16 Відповісти
а все почему
патамушта, моральные авторитеты, не несли и не несут промеж нас разъяснительную работу

шо мораль это - хорошо
а корыто - плохо
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02.02.2021 18:28 Відповісти
не хрюкай,

локай молча
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02.02.2021 18:29 Відповісти
ну вот видишь, по о концовке вылезло нутро обычного фуфлыжника, щелкающего семки в заплеванной подворотне
а тулил - Лина Костенко, Лесь Подерев'янський, Андрухович, Зисельс...
ты обычная авца, которая возомнила себя паном Голохвостым, смотрящим на всех с колокольни
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03.02.2021 10:57 Відповісти
перед кем ответственность ?

правильно - перед нанимателем,

Его овцы нанимали ?
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01.02.2021 17:35 Відповісти
выше ответил
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01.02.2021 17:51 Відповісти
если не трудно, назови словом, а не намёками, перед кем несёт ответственность пастух
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01.02.2021 18:08 Відповісти
в первую очередь - перед своей совестью
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02.02.2021 09:57 Відповісти
перед своей совестью даже Чикатило себя оправдает
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02.02.2021 16:22 Відповісти
не знаю, но дела его
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02.02.2021 16:41 Відповісти
так ты определись, кто дела его оценивать должен,

он сам или другие.

если он сам - то его дела он со своей совестью уладит,

а если другие, то при чём тут его совесть ?
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02.02.2021 16:50 Відповісти
другие
он же должен " нести горбатого", шоб понравится, выбраться, обойти конкурентов, заработать очки
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02.02.2021 16:58 Відповісти
моральный авторитет должен "нести горбатого" ?

Шо ты мелешь ? !!!
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02.02.2021 17:39 Відповісти
манипуляция
пример был Чикатило
за морального авторитета "говорят" его дела
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02.02.2021 17:45 Відповісти
ты можешь назвать СВОИХ моральных авторитетов ?

Они, вообще, у тебя есть ?
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02.02.2021 17:52 Відповісти
они как у многих - умные, нормальные, выдающиеся, мудрые
начало - книжка "Что такое хорошо, что такое плохо", "Библия".........
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02.02.2021 18:05 Відповісти
Ты тупой ?

Шо тебе непонятно в слове ФАМИЛИИ ?

Есть среди ныне живущих украинцев у тебя моральные авторитеты

или они настолько засекречены, что ты их боишься назвать ?
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02.02.2021 18:08 Відповісти
не нервничай
расслабься

эко тебя трясет
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02.02.2021 18:19 Відповісти
иди себе дальше
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02.02.2021 18:20 Відповісти
не знаю, но дела его
хформа не та, симпатии нету
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02.02.2021 16:43 Відповісти
Це з чого ти вирішив, що вони живуть краще, ніж я? Бо ти вважаєш, що живеш гірше них.
І так- я нічого не питав, лише стверджував.
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01.02.2021 15:55 Відповісти
а з чого ти вирішив, шо тобі хтось має здешевлювати електрику ?
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01.02.2021 16:13 Відповісти
Аби її в мене сусід не крав.
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01.02.2021 16:16 Відповісти
зараз краде не сусід, а Бєня.
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01.02.2021 16:45 Відповісти
Ойфсьо))) ще ****** мене полякай😜
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01.02.2021 16:48 Відповісти
для чого ?

тебі два роки тому вже подарували жупел і він тобі пасує
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01.02.2021 17:11 Відповісти
То ти в дзеркало дивишся. Подарували мені щось, капець)))
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01.02.2021 17:15 Відповісти
вопрос в том что придав такой статус кстати вопрос касается и газа и отопления... если товар или вид услуги охвачен понятием социальная категория значимость то есть обязанность правительства регулирвоать ценовые и тарифные качели умерить аппетиты монополистов и олигархов...
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01.02.2021 15:27 Відповісти
почему в Польше электричество не имеет статуса социально значимого товара ?
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01.02.2021 15:39 Відповісти
Электричество в Польше регулируется законами об антимонопольном регулировании рынка.. у них в Европе все социальные проекты оцениваются и защищаются с точки зрения монополий и баланса интересов производителя компаний корпораций и покупателей потребителей и ВВП страны дохода на душу населения...
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01.02.2021 15:41 Відповісти
в Украине тоже есть антимонопольное законодательство.

Я не про это спрашивал.
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01.02.2021 15:42 Відповісти
Лех Валенса не в состоянии оплатить коммуналку. Електроенергію внесено до списку соціально значущих товарів в Україні, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 1445
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01.02.2021 15:28 Відповісти
а у нас Коломойский не в состоянии покупать для своих заводов электрику, как все остальные
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01.02.2021 15:40 Відповісти
И его туда же!
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01.02.2021 15:42 Відповісти
Неееее, нема. Потому что у них найвеличнишого политика вселенной нема.
Електроенергію внесено до списку соціально значущих товарів в Україні, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 9120 Електроенергію внесено до списку соціально значущих товарів в Україні, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 9120 Електроенергію внесено до списку соціально значущих товарів в Україні, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 9120
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01.02.2021 16:27 Відповісти
Парацетамол ? В цирке издеваются ?
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01.02.2021 15:26 Відповісти
Так и цена должна быть на элэн.социальная.
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01.02.2021 15:26 Відповісти
З якого дива? Ціну встановлює ринок.
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01.02.2021 15:27 Відповісти
если не изменяет память
гнойсман, обезьянка свыночолого, отменил держ регулирование соцтоваровуслуг
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01.02.2021 16:05 Відповісти
Пока не воздух, значит турборежим реформ был еще недостаточно интенсивен. Дайте еще 100 дней!
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01.02.2021 15:30 Відповісти
"Перечень этих товаров был утвержден 22 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса. В перечень входят: природный газ,мука, хлеб, яйца, масло, гречневая крупа, парацетамол, медицинские маски и другие товары."
А "durex"? Електроенергію внесено до списку соціально значущих товарів в Україні, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 4663
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01.02.2021 15:32 Відповісти
А воздух? Воздух в списке?
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01.02.2021 15:37 Відповісти
и потому покупаем его в России. Свою энергетику уничтожили.
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01.02.2021 15:40 Відповісти
Тупое творчество востребовано в раше .
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01.02.2021 15:43 Відповісти
Електроенергію внесено до списку соціально значущих товарів в Україні, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 5463
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01.02.2021 15:46 Відповісти
это что - опять подорожает?
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01.02.2021 15:55 Відповісти
 
 