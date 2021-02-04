Ситуация с углем критичная, возможна общесистемная авария и отключения, - НКРЭКУ
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С ноября запасы угля на ТЭС уменьшились в 5,7 раз. Почти половина угля сосредоточена на Луганской и Славянской ТЭС.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное уменьшения запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей", - сказано в сообщении.
Сейчас на складах ТЭС хранится чуть больше 426 тыс. тонн угля - это почти в 6 раз меньше, чем было в ноябре. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и славянской ТЭС.
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"Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 года", - подчеркнули в НКРЭКУ.
Комиссия проведет внеплановые выездные проверки ООО "ДТЭК Востокэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "Центрэнерго" и ОАО "Донбассэнерго" по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом топлива.
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это стратегически важные секторы. нельзя такие предприятия давать легофренам. (кто принимал решение дать ублюдкам - на нары с конфискацией. потом только грузчиками и уборщицами в супермаркет).
если государству - на нары долбойобов. отобрать бумажки о высшем образовании и в эпицентр охранниками и кассирами. ибо *****...
Оно-ж свою "киндер-карьеру" начинало с сынком Губернатора, с "фирмы", по "содействию" при3,14здовизации государственного имущества...
Кролика Сеню, на на нары? Ты на кого гад бочку катишь? "Пасть иорву, моргалы выколю!"
Вопрос: За какие такие заслуги???
А еще, автоматом, то же самое, получали, "члены" *********** рад...
Дерьмо, оно и есть дерьмо. независимо от названия кучма, азиров, яйценюк..
Главное, ничего не забывать.