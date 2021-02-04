Ситуация с углем критичная, возможна общесистемная авария и отключения, - НКРЭКУ

С ноября запасы угля на ТЭС уменьшились в 5,7 раз. Почти половина угля сосредоточена на Луганской и Славянской ТЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное уменьшения запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей", - сказано в сообщении.

Сейчас на складах ТЭС хранится чуть больше 426 тыс. тонн угля - это почти в 6 раз меньше, чем было в ноябре. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и славянской ТЭС.

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"Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 года", - подчеркнули в НКРЭКУ.

Комиссия проведет внеплановые выездные проверки ООО "ДТЭК Востокэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "Центрэнерго" и ОАО "Донбассэнерго" по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом топлива.