Ситуація з вугіллям критична, можлива загальносистемна аварія і відключення, - НКРЕКП

Від листопада запаси вугілля на ТЕС зменшилися в 5,7 разів. Майже половина вугілля зосереджена на Луганській і Слов'янській ТЕС.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з запасами вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) залишається критичною. Щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об'єднаній енергосистемі України і введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачів", - сказано в повідомленні.

Зараз на складах ТЕС зберігається трохи більше 426 тис. тонн вугілля - це майже в 6 разів менше, ніж було в листопаді. 48% запасів вугілля зосереджено тільки на двох станціях - Луганській та Слов'янській ТЕС.

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"Поточні запаси вугілля в 5,5 раза менше значення станом на 4 лютого 2020 року", - підкреслили в НКРЕКП.

Комісія проведе позапланові виїзні перевірки ТОВ "ДТЕК Східенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ВАТ "Центренерго" і ВАТ "Донбасенерго" щодо забезпечення теплових електростанцій необхідним резервом палива.