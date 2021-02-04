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ТЕС (219) вугілля (623) НКРЕКП (411) Електрика (804)

Ситуація з вугіллям критична, можлива загальносистемна аварія і відключення, - НКРЕКП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ситуація з вугіллям критична, можлива загальносистемна аварія і відключення, - НКРЕКП

Від листопада запаси вугілля на ТЕС зменшилися в 5,7 разів. Майже половина вугілля зосереджена на Луганській і Слов'янській ТЕС.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з запасами вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) залишається критичною. Щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об'єднаній енергосистемі України і введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачів", - сказано в повідомленні.

Зараз на складах ТЕС зберігається трохи більше 426 тис. тонн вугілля - це майже в 6 разів менше, ніж було в листопаді. 48% запасів вугілля зосереджено тільки на двох станціях - Луганській та Слов'янській ТЕС.

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"Поточні запаси вугілля в 5,5 раза менше значення станом на 4 лютого 2020 року", - підкреслили в НКРЕКП.

Комісія проведе позапланові виїзні перевірки ТОВ "ДТЕК Східенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ВАТ "Центренерго" і ВАТ "Донбасенерго" щодо забезпечення теплових електростанцій необхідним резервом палива.
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Топ коментарі
+85
АЭС включайте, ублюдки.
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03.02.2021 20:05
+45
Можно ещё и ДТЭК национализировать по типу ПриватБанка
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03.02.2021 20:08
+31
Враги Украины отключили АЭС!Ситуация с углем критичная, возможна общесистемная авария и отключения, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 877
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03.02.2021 20:08
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беню с ахметовым. Я за. И не на 10 лет, а вообще. Только они будут против. Да и наши службы пока не очень могут. Или не хотят. А потому беня с ахметовым будут выкручивать всем свет, пока не поднимут тарифы.
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03.02.2021 21:42 Відповісти
Спочатку вимкнули ватні канали, на черзі на виключення буде взагалі все)
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03.02.2021 21:12 Відповісти
прикопайте в териконе Ахметку и все наладится
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03.02.2021 21:28 Відповісти
в грудні 2014 вже були "віялові відключення" електрики - після того , Яйценюк з Порохом , зробили Ахмєтову подарунок у вигляді "ротердам+" і підвищення цін на електрику для населення ... забули ?!
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03.02.2021 22:03 Відповісти
і що з того часу змінилося? Ротердам став від нас далі ніж був за Пороха?
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03.02.2021 22:50 Відповісти
Не помним.Возможно у тебя в засранске.В 2014 году кацарылый не было не ротердама + или -.
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04.02.2021 10:23 Відповісти
А кто к этому привел,как не свора зебилов.
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03.02.2021 22:03 Відповісти
Подняли знамя ротердама + свора порохоботов а слуги лишь приняли эстафету и удосканалили,развили в дюсельдорф+
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04.02.2021 09:47 Відповісти
Юра, ты хоть что то вразумительное про этот роттердам сказать можешь, или только шипеть как тупая бабка, ...апшоры, апшоры...
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04.02.2021 10:30 Відповісти
Газ народу а не идолу олигархата дюсельдорф+
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04.02.2021 13:40 Відповісти
А при ужасном коррупционном Роттердам+ уголь был. Много. И АЭС работали.
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03.02.2021 22:11 Відповісти
При коррупционом Роттердаме уголь поступал с ОРДЛО по 22$ за тонну ,а продавался ВАМ по 100 и дядя Ахметов за ГОД заработал ДВА миллиарда и до конца 2018 поднялся с двух миллиардов до шести . Но вы же с цифрами не работаете. А проблема- в "НЕНУЖНОСТИ" шахт и ДОЛБ..бах это озвучивающих. Имея 50% мощностей,работающих на УГЛЕ и коксохимию покупать уголь ЗА РУБЕЖЕМ за СКВ ,который берём В ДОЛГ( который нам уже НЕ дают)это ДОЛБ..бизм.( а собственную угледобычу закрывать,где уголь ЗА ГРИВНИ). Не видите причинно следственные связи вообще. Китай ПЕРВАЯ экономика мира и там уголь ПЕРВЫЙ и ГЛАВНЫЙ энергоресурс,США вторая экономика и там уголь 50% в энергобалансе( при самых мощных АЭС), В Украине( советской ) произ водили 180 млн тонн угля в год"не эффективной"( зольностью до 25%!!!!) В "эффективной" "капиталистической" Украине( феодально- бандитской) тридцать( с зольность до 65%!!!) Расход топлива на ТЭС( обагащённого)345г вместо 295г ( советской Украины)на кВт( результаты "эффективной" собственности и тридцатилетнего" развития"). МЫ колония где ВЫЖИМАЕТСЯ деньги и сырье с людьми. Развития в этой ситуации- НЕ возможно. Колониальная администрация, выполняя свою роль грабит и для себя( но эти деньги у них конфискуют те страны,куда они их вывели) и для заказчиков. Ни развитие,ни эффективность не в приоритете. Поэтому нет шахт,нет угля,нет денег чтобы купить уголь- САМАЯ ДОРОГАЯ В ЕС э/э и ее дефицит( мы импортируем ее из Беларуси,в которую раньше экспортировали) Вот как то так.
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04.02.2021 07:19 Відповісти
u.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)
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04.02.2021 07:53 Відповісти
и что? Лучше сидеть без электричества, лишь чтобы Ахметов не зарабатывал*
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04.02.2021 10:52 Відповісти
Так обратитесь к "нашему народу",встаньте на колени. Вы же этого добиваетесь?
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03.02.2021 22:13 Відповісти
Вот о чем надо думать. А они все никак в подковерные игры наиграться не могут.
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04.02.2021 00:12 Відповісти
дак кому это принадлежит? если часникам - забрать обратно. дали абизянам гранату.
это стратегически важные секторы. нельзя такие предприятия давать легофренам. (кто принимал решение дать ублюдкам - на нары с конфискацией. потом только грузчиками и уборщицами в супермаркет).
если государству - на нары долбойобов. отобрать бумажки о высшем образовании и в эпицентр охранниками и кассирами. ибо *****...
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04.02.2021 00:21 Відповісти
Ты Шо, против Яйценюка? Ситуація з вугіллям критична, можлива загальносистемна аварія і відключення, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4557
Оно-ж свою "киндер-карьеру" начинало с сынком Губернатора, с "фирмы", по "содействию" при3,14здовизации государственного имущества...
Кролика Сеню, на на нары? Ты на кого гад бочку катишь? "Пасть иорву, моргалы выколю!" Ситуація з вугіллям критична, можлива загальносистемна аварія і відключення, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 7920
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04.02.2021 09:16 Відповісти
Сеня продавал ахметову, или азиров с кучмой? Память должна быть не рыбья.
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04.02.2021 10:44 Відповісти
С подачи Сени, появились ************ рады при государственных предприятиях, в результате чего, один только Коболев, легально, выкачал из государственного бюджета, более двух миллиардов гривен...
Вопрос: За какие такие заслуги???
А еще, автоматом, то же самое, получали, "члены" *********** рад...
Дерьмо, оно и есть дерьмо. независимо от названия кучма, азиров, яйценюк..
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04.02.2021 12:23 Відповісти
Начинать надо с кучмы. И карать с конфискацией. ТОгда только справедливо дойдет очередь и до Сени.
Главное, ничего не забывать.
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04.02.2021 12:33 Відповісти
План преодоления энергокризиса: пройдет зима, настанет лето.
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04.02.2021 07:37 Відповісти
А здОрово зелёная плесень государством управляет... Ситуація з вугіллям критична, можлива загальносистемна аварія і відключення, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6054 Ситуація з вугіллям критична, можлива загальносистемна аварія і відключення, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 9109
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04.02.2021 09:10 Відповісти
73% скажут "ва всьоеом выныват парашенка". Наголосовали жри Те.
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04.02.2021 09:19 Відповісти
здраствуйте нерозумные ватники украинцы, вы че забыли что унас в украине ни одной ТЕС нету во владении государства!!! А виновата власть, что не потокает олигархату!!! и не розришает покупать уголь с ордло, да и както тарифи, удерживает!!!! что бы хоть зарплаты хватило оплатить за тепло и свет!!! НО это не правельно всю власть ОЛИГАРХАТУ!!!!!
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04.02.2021 09:46 Відповісти
Говорили что всё чётко и никаких веерных отключений не будет. Вот и проверим, чего стоят их слова.
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04.02.2021 10:17 Відповісти
Ахметов уже в наручниках?
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04.02.2021 10:30 Відповісти
...Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)... А нафига нам такая НКРЭКУ? Вы досидели до февраля , а теперь вякаете, а что вы раньше делали? И ведь так везде, никакой ответственности, сотворить какую то хрень, а потом самоустраниться и устроить срачь в поисках виновных...
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04.02.2021 10:35 Відповісти
Ничего, то что страну проср@ли - это можно и простить, главное что какие-то каналы закрыли, которые смотрели пару пенсионеров
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04.02.2021 10:59 Відповісти
Ты все про свааю рассисю? Лучше нужно было трусы Навальному ядом мазать, а теперь фсее...
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04.02.2021 18:24 Відповісти
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