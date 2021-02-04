Ситуація з вугіллям критична, можлива загальносистемна аварія і відключення, - НКРЕКП
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Від листопада запаси вугілля на ТЕС зменшилися в 5,7 разів. Майже половина вугілля зосереджена на Луганській і Слов'янській ТЕС.
Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація з запасами вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) залишається критичною. Щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об'єднаній енергосистемі України і введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачів", - сказано в повідомленні.
Зараз на складах ТЕС зберігається трохи більше 426 тис. тонн вугілля - це майже в 6 разів менше, ніж було в листопаді. 48% запасів вугілля зосереджено тільки на двох станціях - Луганській та Слов'янській ТЕС.
"Поточні запаси вугілля в 5,5 раза менше значення станом на 4 лютого 2020 року", - підкреслили в НКРЕКП.
Комісія проведе позапланові виїзні перевірки ТОВ "ДТЕК Східенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ВАТ "Центренерго" і ВАТ "Донбасенерго" щодо забезпечення теплових електростанцій необхідним резервом палива.
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это стратегически важные секторы. нельзя такие предприятия давать легофренам. (кто принимал решение дать ублюдкам - на нары с конфискацией. потом только грузчиками и уборщицами в супермаркет).
если государству - на нары долбойобов. отобрать бумажки о высшем образовании и в эпицентр охранниками и кассирами. ибо *****...
Оно-ж свою "киндер-карьеру" начинало с сынком Губернатора, с "фирмы", по "содействию" при3,14здовизации государственного имущества...
Кролика Сеню, на на нары? Ты на кого гад бочку катишь? "Пасть иорву, моргалы выколю!"
Вопрос: За какие такие заслуги???
А еще, автоматом, то же самое, получали, "члены" *********** рад...
Дерьмо, оно и есть дерьмо. независимо от названия кучма, азиров, яйценюк..
Главное, ничего не забывать.