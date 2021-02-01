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Тарифи на газ: в Україні почали діяти знижені ціни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Тарифи на газ: в Україні почали діяти знижені ціни

В Україні почали діяти знижені тарифи на газ і послугу з його розподілу від сьогодні, 1 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.uа.

"Відтепер максимальна вартість доставки одного кубометра - 1,79 гривні", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що таку ціну встановила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг для 13 облгазів.

"Цей тариф починає діяти вже від сьогодні і буде до завершення карантину або до кінця опалювального сезону", - пише видання.

Читайте: НКРЕКП знизила тарифи 13 облгазів на розподіл газу з 1 лютого

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
при Петре, когда газ на хабах стоил вдвое дороже, максимальная цена была 8.20.
Теперь бубося снизила цену до 1.79+6,99 = 8.78! Тарифы на газ: в Украине начали действовать сниженные цены - Цензор.НЕТ 3697
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01.02.2021 10:56
+3
хто тебе рохкав шаромига?)
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01.02.2021 11:00
+3
При Юльці Нафтогаз був збитковий тому що різницю покривали з бюджету. з 2016-го Нафтогаз став одним з крупніших донорів бюджету.
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01.02.2021 11:09
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Нуу карантин у нас надолго, значит до апреля.
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01.02.2021 10:50 Відповісти
После фантастического подорожания практически незаметно.
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01.02.2021 10:50 Відповісти
Отныне максимальная стоимость доставки одного кубометра - 1,79 гривны, а газ стоит 6,99, его что на руках в дома заносят?
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01.02.2021 10:52 Відповісти
Підїжджає цистерна і носять відрами.
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01.02.2021 10:57 Відповісти
У кого так відбувається, той нехай так і платить. До інших - по трубах газ подається по трубах, які виробляли та встановлювали за кошти народних грошей. Так що не треба іронізувати. Бо питання дуже серйозне и вимагає негайного виправлення та встановлення реальних тарифів для населення
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01.02.2021 12:10 Відповісти
Всі газові розподільчі комунікації тепер належать Фірташу. Продано! Як продані і електромережі Гудку.
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01.02.2021 12:28 Відповісти
при Петре, когда газ на хабах стоил вдвое дороже, максимальная цена была 8.20.
Теперь бубося снизила цену до 1.79+6,99 = 8.78! Тарифы на газ: в Украине начали действовать сниженные цены - Цензор.НЕТ 3697
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01.02.2021 10:56 Відповісти
При юлькє-вароффкє було ще менше.
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01.02.2021 10:58 Відповісти
При Юльці Нафтогаз був збитковий тому що різницю покривали з бюджету. з 2016-го Нафтогаз став одним з крупніших донорів бюджету.
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01.02.2021 11:09 Відповісти
Если увеличить тарифы на газ для населения еще в три раза, то Нафтогаз может стать донором бюджета для всей Европы! Долг населения за коммуналку 60 млрд - тому подтверждение!
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01.02.2021 13:38 Відповісти
При этом он рохкав, что наконец-то в Украине рынкова цина на газ. Брехал значит?
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01.02.2021 10:59 Відповісти
хто тебе рохкав шаромига?)
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01.02.2021 11:00 Відповісти
Не мне, а вам, маргиналам 13%ным. Про потужну реформу тарифов на газ, которые стали рыночными. А теперь ботня ставит в заслугу брехлу определенные цены. Кстати, а чего Порошенко спужався в 2018 и отменил введение разделения цен на газ и распределение после подписания народа? Боялся, что и вы от него поразбегаетесь?
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01.02.2021 11:06 Відповісти
А хто зараз президент?Порошенко? Хіба тарифи - повноваження президента ?
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01.02.2021 11:10 Відповісти
Вы читали на что я отвечал? На сентенцию данного порохобота о том, что было при Пэтре. Если президент не отвечает за тарифы, то чего ж тогда зебила за них штрыкать?
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01.02.2021 11:21 Відповісти
"Я - поет. Зовусь Нєзнайка. От мєня вам - балалайка!" (с) М. Носов "Пріключєнія Нєзрайкі і єво друзєй".
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01.02.2021 12:03 Відповісти
я знаю - шо в том что покупали летом газ по 2.50 а продают зимой вам дебилам по 8.50, - опять виноват порошенко)
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01.02.2021 11:11 Відповісти
Нєзнайка, ти після викуреного косяка у Сонячне місто попав? 😁Там крім тебе ще три осли бродять: Калвгула, Брикун і Пегасик! Поспілкуйся з ними. Чи, може ти вже?
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01.02.2021 12:01 Відповісти
ПАтАмуШтА Порошенко- "барига", а ВАЗеленський- турботливий АтецрАлной, за це і переплатить не жалко.
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01.02.2021 11:00 Відповісти
Перепрошую . Але + 20 %до доставки ...
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01.02.2021 11:08 Відповісти
Не заезди что цена на хабе была в два раза больше, как раз тогда цена на хабе была меньше чем теперь 20 - 26 евро за МВт*час, если пересчитать на кубы то 260 - 330 дол. за тыс.кубов
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01.02.2021 11:14 Відповісти
И это при том, что порох реально накрутил и там цену...!!!!
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01.02.2021 12:25 Відповісти
Капітуляцію в тарифи!
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01.02.2021 10:57 Відповісти
Стоимость распределения одного куба газа составляет 25% от стоимости самого одного куба газа....зеленое стадо обнаглело в конец....
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01.02.2021 10:57 Відповісти
А кто придумал эту дурноватую стоимость доставки?
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01.02.2021 10:57 Відповісти
Откуда эта ЗЕбильная стоимость доставки? Как она может составлять 25-30% от стоимости самого газа, а летом, когда газ дешевый. так и вовсе до 60%.
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01.02.2021 10:59 Відповісти
За Порошенка то були грабіжницькі тарифи, а за Бубачки то тарифи за зниженими цінами. Не сплутайте. Тарифи на газ: в Україні почали діяти знижені ціни - Цензор.НЕТ 193
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01.02.2021 10:59 Відповісти
В минулому році платив 5,50 грн. за газ разом з транспортуванням. Після "великої знижки" цього року маю платити 6,99 + 1, 68 = 8,67 грн. тобто на 37% дорожче. Питання, навіть, не в ціні, а у тому що, проживаючи в приватному будинку, я не маю засобів оплатити споживання 300 кубів в місяць.
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01.02.2021 11:01 Відповісти
Тарифи на газ: в Україні почали діяти знижені ціни - Цензор.НЕТ 3669 Тарифи на газ: в Україні почали діяти знижені ціни - Цензор.НЕТ 533
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01.02.2021 11:05 Відповісти
Вова,ты не так давно отчитался о том,что ВЫПОЛНИЛ обещание по снижению цены на газ. ...Ну не могу найти нормальный матюк(не придумали еще для такого....) что бы выразительно донести....По твоему 6.99+1.79=8.78гр за куб это снижение за которое ты боролся в поте лица.
Нахрена было бороться,оставил бы 7.22 и не надо было напрягаться.... Тарифи на газ: в Україні почали діяти знижені ціни - Цензор.НЕТ 9711
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01.02.2021 11:05 Відповісти
1,79 без ПДВ.... Манипуляции
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01.02.2021 19:31 Відповісти
Та то так, у лаптеногiх той газ нiхто не бере до уваги. Лiчильнiкiв нема, пали хоть всрись, заплатиш гривень 10 на мiсяць.. Та звiсно, лаптеногi)))
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01.02.2021 11:30 Відповісти
 
 