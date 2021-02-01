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Тарифи на газ: в Україні почали діяти знижені ціни
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Україні почали діяти знижені тарифи на газ і послугу з його розподілу від сьогодні, 1 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.uа.
"Відтепер максимальна вартість доставки одного кубометра - 1,79 гривні", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що таку ціну встановила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг для 13 облгазів.
"Цей тариф починає діяти вже від сьогодні і буде до завершення карантину або до кінця опалювального сезону", - пише видання.
Топ коментарі
+5 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар01.02.2021 10:56
+3 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар01.02.2021 11:00
+3 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар01.02.2021 11:09
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Будь ласка, зачекайте...
Теперь бубося снизила цену до 1.79+6,99 = 8.78!
Нахрена было бороться,оставил бы 7.22 и не надо было напрягаться....