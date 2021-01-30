НКРЕКП знизила тарифи 13 облгазів на розподіл газу з 1 лютого
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тарифи на розподіл газу з 1 лютого 2021 року низці операторів газорозподільних мереж.
Відповідні постанови про внесення змін до постанов від 16 і 30 грудня 2020 року, якими затверджені тарифи для операторів ГРС на 2021 рік, прийнято на засіданні в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як і планувалося раніше, тарифи знижено щонайменше на 3,5%, як у випадку з ПрАТ "Гадячгаз", і щонайбільше на 29,8%, як от для ТОВ "Газовик". Загалом тарифи операторів, відповідно до спільного рішення, напрацьованого урядом, народними депутатами та профільним Комітетом Верховної Ради, не мають перевищувати 1,79 грн/куб.м (без ПДВ).
Водночас із переліку операторів ГРС, яким планувалося знизити тарифи, рішенням комісії виключено ПрАТ "Коростишівгаз" (регулятор мав намір знизити його тариф із 1,75 грн/куб.м до 1,67 грн /куб. м, на 4,5%).
Як пояснила членкиня НКРЕКП Оксана Кривенко, яка головувала на засіданні, рішення про виключення цього підприємства ухвалено з урахуванням відкритого обговорення проєкту постанови.
Будь ласка, зачекайте...
Особенно кучма с симоненко возмутили, хотя, нужно признать, старый уголовник кучма фальсифицировал выборы, а тут без особых фальсификаций...
Живу в 42-летнем доме, за сам газ -200, "доставка" - 50; вот какое отношение имеет нынешний горгаз к тем советским трубам, за которые мы им должны платить?!Бессовестные СКОТЫ во власти.."довыбирались" до ручки.
...
(спасибо все равно!)
Закупали газ по три копейки летом за НАШИ, бюджетные деньги. Трубы, компрессорные станции строили в свое время за НАШИ, бюджетные деньги. И поэтому и цена газа должна составлять те самые три копейки+немножко на рентабельность. Добавьте сюда еще копеечку за транспортировку+немножко на рентабельность и отсюда назначайте циферку в платежке. А газ отечественной добычи ГДЕ? А чувачков-дурачков бене-ахметовских типа Вовка покажите нам на нарах и объясните на какие детдома и хосписы потрачены его конфискованные миллионы. Вот тогда норм. А фирташей и прочую нечисть из энергетики вымести сраным веником.
Какое предприятие может существовать с подобными долгами???
Только то-которое нарисовало несусветные тарифы
Интересно представить что Рошен к Новому году раздал бы всем по коробке конфет
а потом сказал что за конфеты мы должны 73 млрд!!
1. Рисуешь цену +
Роттердамфонарь.
2. ДЛББам больно, начинают тихо пищать.
3. Малость временно снижаешь цену, которую повысил навсегда.
4. ДЛББЫ говорят и пишут что ты снизил цену, хотя на самом деле ты цену повысил.
5. Считаешь награбленное у ДЛББов!
Вся беда в олигархах + власть. Вот отсюда и последствия...
https://beztabu.net/novini_t4952
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Немного про циничное враньё Зеленского.
Рада по команде президента внесла изменения в бюджет про компенсацию украинцам за отмену льготного тарифа на электроэнергию.
А теперь внимательно смотрим: кто же получил эту компенсацию?
Только владельцы электрокотлов, которые используют их для отопления.
Миллионы пенсионеров используют электрокотлы? Да они их купить даже не могут.
Поэтому в чем афера и цинизм Зеленского? Миллионам украинцев, миллионам пенсионеров в два раза подняли тариф на электроэнергию до 100 КВт. Деньги получит Ахметов, любимый олигарх Зеленского. А украинцы никаких компенсаций не получат и просто будут в два раза больше платить.
Такой вот конец эпохи бедности от Зеленского. Молодцы, что миллионами бежали за него голосовать...
А ще Газорозподільчі компанії незаконно додатково нараховують куби за коефіцієнти приведення до стандартних умов. Наприклад, родина у грудні використала 300 куб м газу по 6,33 грн. Але ТОВ ГК "Нафтогаз" виставляє рахунок не за 300 куб м, а 300 х 1,02 = 306куб м. За ці додаткові 6 кубів газу гроші 37,98 грн (6,33х6) незаконно отримують ТОВи! Абонентів в Україні мільйони. З миру по нитці, тобто з мільйона абонентів чистий дохід відразу 38 млн. грн! Чистий дохід ТОВ "Чернівцігаз збут" від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становив 1 млрд 794 млн 712 000 грн. Зараз мільярди підуть ТОВу під вивіскою "Нафтогаз". Вони що - живуть останній день, чи вже взагалі втратили міру? В країні панує повна безкарність:у прокуратури загальний нагляд зняли, судовий збір задрали до небес, судові рішення не виконуються...повна анархія...
https://news.obozrevatel.com/economics/communalka/timoshenko-daet-chetkuyu-matematicheski-obosnovannuyu-formulu-umensheniya-tarifov-vdvoe-ekspert.htm