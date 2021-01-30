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облгазы (71) НКРЭКУ (469) Тарифы на газ (350)

НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля

Новости Цензор.НЕТ Экономика

НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тарифы на распределение газа с 1 февраля 2021 года ряду операторов газораспределительных сетей.

Соответствующее постановления о внесении изменений в постановления от 16 и 30 декабря 2020 года, которыми утверждены тарифы для операторов ГРС на 2021 год, принято на заседании в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как и планировалось ранее, тарифы снижены минимум на 3,5%, как в случае с ЧАО "Гадячгаз", и максимум на 29,8%, как для ООО "Газовик". В целом тарифы операторов, согласно совместному решению, наработанному правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады, не должен превышать 1,79 грн/куб.м (без НДС).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м, - Шмыгаль

В то же время из перечня операторов ГРС, которым планировалось снизить тарифы, решением комиссии исключено ЧАО "Коростышевгаз" (регулятор намеревался снизить его тариф с 1,75 грн/куб.м до 1,67 грн /куб. м, на 4,5%.

Как объяснила председательствующая на заседании НКРЭКУ ее член Оксана Кривенко, решение об исключении этого предприятия принято с учетом открытого обсуждения проекта постановления.

НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Скоро доставка будет дороже самого газа
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30.01.2021 12:47
+17
Не, ребя, не так! НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля - Цензор.НЕТ 6538
Закупали газ по три копейки летом за НАШИ, бюджетные деньги. Трубы, компрессорные станции строили в свое время за НАШИ, бюджетные деньги. И поэтому и цена газа должна составлять те самые три копейки+немножко на рентабельность. Добавьте сюда еще копеечку за транспортировку+немножко на рентабельность и отсюда назначайте циферку в платежке. А газ отечественной добычи ГДЕ? А чувачков-дурачков бене-ахметовских типа Вовка покажите нам на нарах и объясните на какие детдома и хосписы потрачены его конфискованные миллионы. Вот тогда норм. А фирташей и прочую нечисть из энергетики вымести сраным веником.
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30.01.2021 12:51
+16
Доставка с НДС = 2,15грн. Пишут цену без налога для манипуляции.
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30.01.2021 12:51
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Суки , у нас газ качают из земли в 5-10км от поселка. Ночами видно , как сжигают конденсат. И 1.7 грн за доставку.
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30.01.2021 12:44 Ответить
Доставка с НДС = 2,15грн. Пишут цену без налога для манипуляции.
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30.01.2021 12:51 Ответить
Так, а чогови? Береш Жигулі, відра і 5-10 км це не відстань для жигулів... НКРЕКП знизила тарифи 13 облгазів на розподіл газу з 1 лютого - Цензор.НЕТ 1778
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30.01.2021 13:04 Ответить
эээй зелебобики а киевгаз де???? с 30 копеек до 25 понизили чи не? обосцаный ********** тоже молчит и видосика даже нет по этому поводу.
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30.01.2021 14:34 Ответить
В лучшем случае - до окончания сезона. В худшем - до конца след. недели, пока МВФ не вправит слуге всех господ мозги. Это ничего не решает. От слова совсем.
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30.01.2021 12:46 Ответить
а МВФ тут причем? веришь в байку зелебобиков про могучий МВФ)) та тому МВФу насрать на газ нефть и воздух)) МВФ задаёт один вопрос - как отдавать будете, у ********** один ответ - сниму три шкуры с баранов и деньги вернём, так шо рассказывай байки зелебобикам про то шо МВФ (заставил) поднять тарифы на газ на воду на хлеб на уголь на ****** на баню НКРЕКП знизила тарифи 13 облгазів на розподіл газу з 1 лютого - Цензор.НЕТ 8773
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30.01.2021 14:41 Ответить
Суки зелёные, твари гребанные.... такие как и порошенковцы.
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30.01.2021 12:46 Ответить
Это да. Как выбирать между двумя сортами говна. НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля - Цензор.НЕТ 92
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30.01.2021 12:48 Ответить
Если в голове дерьмо вместо мозгов, то и копошишься в дерьме. Кончай поглащать теледерьмо олигархов и попустит.

НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля - Цензор.НЕТ 4707
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30.01.2021 12:53 Ответить
"Мудрый" нарид имеет особый талант сначала выбрать самое говно во 2 тур, а потом между ними выбирать сорт.
Особенно кучма с симоненко возмутили, хотя, нужно признать, старый уголовник кучма фальсифицировал выборы, а тут без особых фальсификаций...
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30.01.2021 12:54 Ответить
без особых фальсификаций-только промыв мозга через сети,тв и сериальчик и стадо наивных будет голосовать на ура)))
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30.01.2021 13:44 Ответить
А почему вспоминаешь только Порошенко, наверное скучаешь за Януковичем? )))
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30.01.2021 12:49 Ответить
НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля - Цензор.НЕТ 7394
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30.01.2021 12:50 Ответить
Скоро доставка будет дороже самого газа
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30.01.2021 12:47 Ответить
Где-то в комментах чел из Германии писал, что так оно у них, в Германии, и есть на самом деле. Поставщика газа можно выбрать, а стоимость доставки регулирует государство. Доставка при этом стоит дороже собственно газа.
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30.01.2021 13:11 Ответить
Такое впечатление, что они этот газ ведрами носят с Дюсельдорфа.
Живу в 42-летнем доме, за сам газ -200, "доставка" - 50; вот какое отношение имеет нынешний горгаз к тем советским трубам, за которые мы им должны платить?!Бессовестные СКОТЫ во власти.."довыбирались" до ручки.
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30.01.2021 13:33 Ответить
Уроды,бл..
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30.01.2021 12:48 Ответить
слуги урода
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30.01.2021 12:49 Ответить
подсчитал :- за Январь за газ 172 куб -1700грн , доставка 180 , эл энергия 370 грн ,подайте кто нибудь на пропитание
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30.01.2021 12:48 Ответить
Правительство для тебя сделало все что могло, теперь давай уж как то сам
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30.01.2021 12:50 Ответить
Шоу, продавай абрикосівку - станеш алєхаргом!
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30.01.2021 12:58 Ответить
НКРЕКП знизила тарифи 13 облгазів на розподіл газу з 1 лютого - Цензор.НЕТ 7033

...
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30.01.2021 13:06 Ответить
даю совет - за январь пишите меньше кубов ,оставьте на Февраль ,благодарить не надо
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30.01.2021 12:50 Ответить
а Вы бы не могли б это же написать жирным и БОЛЬШИМИ буквами - некоторые такие невнимательные ))))
(спасибо все равно!)
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30.01.2021 13:13 Ответить
Фирташ подправит по среднемесячному и еще даже накинет, уже проходили.Ежели действительно сжег меньше по разным причинам,пришлют контролера после жалобы
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30.01.2021 13:18 Ответить
Не, ребя, не так! НКРЭКУ снизила тарифы 13 облгазов на распределение газа с 1 февраля - Цензор.НЕТ 6538
Закупали газ по три копейки летом за НАШИ, бюджетные деньги. Трубы, компрессорные станции строили в свое время за НАШИ, бюджетные деньги. И поэтому и цена газа должна составлять те самые три копейки+немножко на рентабельность. Добавьте сюда еще копеечку за транспортировку+немножко на рентабельность и отсюда назначайте циферку в платежке. А газ отечественной добычи ГДЕ? А чувачков-дурачков бене-ахметовских типа Вовка покажите нам на нарах и объясните на какие детдома и хосписы потрачены его конфискованные миллионы. Вот тогда норм. А фирташей и прочую нечисть из энергетики вымести сраным веником.
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30.01.2021 12:51 Ответить
НКРЕКП знизила тарифи 13 облгазів на розподіл газу з 1 лютого - Цензор.НЕТ 6953
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30.01.2021 12:54 Ответить
Я вчера за ЕС проголосовал , а позавчера за клоуна , Каюсь
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30.01.2021 12:56 Ответить
Смешно !
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30.01.2021 12:52 Ответить
ЯПлакалЪ
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30.01.2021 12:54 Ответить
Зайшов на сайт газзбуту. І шо я бачу? Сайт тимчасово недоступний. Тривають технічні роботи. Щось хімічуть.
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30.01.2021 12:53 Ответить
у меня тоже ,цены наверное переписывают
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30.01.2021 12:55 Ответить
у меня тоже - Черновцы,доставка за январь 2.76,а газ - 9.93грн...вот хотел посмотреть - фиг там - заныкались.
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30.01.2021 13:55 Ответить
*титанічну* роботу провели маніпулятори. Показали тарифи без пдв, а якщо порівняти тариф ,наприклад Закарпатгазу, то було 2.22грн , стало 2.14грн. 8коп зниження а пафосу на цілу гривню. Зате *експерти* від влади будуть зі всіх щілин розказувати, як влада дбає про народ.
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30.01.2021 13:08 Ответить
Странно. Месяц назад НКРУ заседало, рассматривало, считало и приняло тарифы. А теперь это же самое НКРУ, тем же составом, сели, пересмотрели и пересчитали тарифы в сторону снижения. Что за этот месяц произошло? Снизилась цена на металл, электричество, зарплата работников? Так ведь нет. Ну тогда выходит либо НКРУ своим первым решением хотело ограбить граждан, либо оно просто некомпетентно. В любом случае надо его распускать .
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30.01.2021 13:15 Ответить
"...хотело ограбить граждан..." - Нет, позвольте, ну почему же "хотело"? Они по-прежнему хотят!
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30.01.2021 13:44 Ответить
Заметила что теперь даже если не включаешь газ целый год все равно за транспортировку 315 кубов заплатить придется. Этакий "оброк" для олигархов с экономных
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30.01.2021 13:18 Ответить
а Я и не заметил
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30.01.2021 13:20 Ответить
Долги населения за комуналку 73 млрд!!!!
Какое предприятие может существовать с подобными долгами???
Только то-которое нарисовало несусветные тарифы
Интересно представить что Рошен к Новому году раздал бы всем по коробке конфет
а потом сказал что за конфеты мы должны 73 млрд!!
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30.01.2021 13:36 Ответить
Дмитро Фірташ напряму контролює 24 облгази, а ще 5 контролюються з офшорів (можливо, також він). Решта 10 числяться за приватними особами (можливо знову він). Тож маємо класичне монопольне становище на ринку газу. Таким чином, українці попали у рабство групи облгазів під назвою "Регіональна газова компанія", яка контролює 70 відсотків ринку і пов'язана з олігархом Дмитром Фірташем.
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30.01.2021 13:55 Ответить
Инструкция по грабежу ДЛББов:
1. Рисуешь цену +Роттердам фонарь.
2. ДЛББам больно, начинают тихо пищать.
3. Малость временно снижаешь цену, которую повысил навсегда.
4. ДЛББЫ говорят и пишут что ты снизил цену, хотя на самом деле ты цену повысил.
5. Считаешь награбленное у ДЛББов!
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30.01.2021 14:02 Ответить
А до вмешательства правительства и негодования населения всё у НКРЭКУ было чудесно Ну не смогли они отказать корешам в поднятии тарифов....
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30.01.2021 14:10 Ответить
Работодателям и благотворителям.
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30.01.2021 14:14 Ответить
про Сороса ни кто ни чего не сказал! Так может не там "ищут"?
Вся беда в олигархах + власть. Вот отсюда и последствия...
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30.01.2021 14:22 Ответить
Там Обозреватель новину виклав, що покінчив життя самогубством екс керівник Енергоатому. Правда правоохоронні органи ще не підтвердили цей факт. У нас щось не добре коїться в енергетичній сфері.
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30.01.2021 14:45 Ответить
У нас щось недобре коїться в країні.
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30.01.2021 14:57 Ответить
400 лет.
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30.01.2021 21:30 Ответить
Колишній віце-президент «Енергоатому» з економіки й фінансів, екс-член Наглядової ради «Діамантбанку» Юрій Резуник покінчив з життям.
https://beztabu.net/novini_t4952
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30.01.2021 15:39 Ответить
Дмитрий Корнейчук

13 мин. ·

Немного про циничное враньё Зеленского.

Рада по команде президента внесла изменения в бюджет про компенсацию украинцам за отмену льготного тарифа на электроэнергию.

А теперь внимательно смотрим: кто же получил эту компенсацию?

Только владельцы электрокотлов, которые используют их для отопления.

Миллионы пенсионеров используют электрокотлы? Да они их купить даже не могут.

Поэтому в чем афера и цинизм Зеленского? Миллионам украинцев, миллионам пенсионеров в два раза подняли тариф на электроэнергию до 100 КВт. Деньги получит Ахметов, любимый олигарх Зеленского. А украинцы никаких компенсаций не получат и просто будут в два раза больше платить.

Такой вот конец эпохи бедности от Зеленского. Молодцы, что миллионами бежали за него голосовать...
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30.01.2021 16:07 Ответить
Адекватные граждане должны в конце концов задать себе вопрос: Если я так живу, то почему твари, которые мне такую жизнь устроили, до сих пор радуются жизни?
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30.01.2021 17:44 Ответить
З нас останню шкіру здирають ТОВи! Від НАК "Нафтогаз України" газ населенню продає не держава, а ТОВ Газова компанія "Нафтогаз". На "Свободі слова" в Шустера говорили, що за рахунок високих тарифів з населення повняють бюджет. Це брехня. Коболєв взагалі вийшов за всякі рамки!
А ще Газорозподільчі компанії незаконно додатково нараховують куби за коефіцієнти приведення до стандартних умов. Наприклад, родина у грудні використала 300 куб м газу по 6,33 грн. Але ТОВ ГК "Нафтогаз" виставляє рахунок не за 300 куб м, а 300 х 1,02 = 306куб м. За ці додаткові 6 кубів газу гроші 37,98 грн (6,33х6) незаконно отримують ТОВи! Абонентів в Україні мільйони. З миру по нитці, тобто з мільйона абонентів чистий дохід відразу 38 млн. грн! Чистий дохід ТОВ "Чернівцігаз збут" від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становив 1 млрд 794 млн 712 000 грн. Зараз мільярди підуть ТОВу під вивіскою "Нафтогаз". Вони що - живуть останній день, чи вже взагалі втратили міру? В країні панує повна безкарність:у прокуратури загальний нагляд зняли, судовий збір задрали до небес, судові рішення не виконуються...повна анархія...
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30.01.2021 17:50 Ответить
А їм все одно. У них зарплатня від 100 тис. І заплатити 5 тис це не проблема для них!
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30.01.2021 17:59 Ответить
И шо? Когда люди ограниченные в своих возможностях протестовать, начинают перекрывать дороги, потому что на большее нет возможностей, их же и проклинают, вместо того чтобы поддержать!
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30.01.2021 21:33 Ответить
А почему молчит соевый "криголам"украинской политики П.Порошенко за зашкаливающие тарифы?Львовяне нарадоватся не могут от его героической борьбы за вакцинацию,как и "ОПЗЖ"
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31.01.2021 09:26 Ответить
Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко - единственная из оппозиции, кто дает власти конструктивные варианты решения тарифного кризиса, при этом демонстрируя государственную позицию - ставит интересы людей выше собственных политических бонусов.
https://news.obozrevatel.com/economics/communalka/timoshenko-daet-chetkuyu-matematicheski-obosnovannuyu-formulu-umensheniya-tarifov-vdvoe-ekspert.htm
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31.01.2021 09:33 Ответить
 
 