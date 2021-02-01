Тарифы на газ: в Украине начали действовать сниженные цены
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В Украине начали действовать сниженные тарифы на газ и услугу по его распределению с сегодняшнего дня, 1 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.uа.
"Отныне максимальная стоимость доставки одного кубометра - 1,79 гривны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такую цену установила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг для 13 облгазов.
"Этот тариф начинает действовать уже с сегодняшнего дня и будет до завершения карантина или до конца отопительного сезона", - пишет издание.
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+5 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий01.02.2021 10:56
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показать весь комментарий01.02.2021 11:09
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Теперь бубося снизила цену до 1.79+6,99 = 8.78!
Нахрена было бороться,оставил бы 7.22 и не надо было напрягаться....