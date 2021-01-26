Запасы угля на складах рекордно низкие, - Витренко

Украина входила в отопительный сезон с рекордно большими запасами угля, однако по состоянию на январь запасы являются рекордно низкими по ряду факторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал врио министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Украинской правде".

"К началу отопительного сезона у нас были рекордные запасы угля, но поскольку произошла такая ситуация, тепловая генерация начала рекордными темпами "отрабатывать" запасы угля. Соответственно, мы заходим в январь с рекордно малыми запасами угля", - отметил Витренко.

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Он пояснил, что это было вызвано несколькими факторами.

"Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, выше прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз", - сказал чиновник.

С другой стороны, существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, а ГП НАЭК "Энергоатом" начал ремонт.

"Он смотрел на прогноз министерства и понимал, что может выполнить план, даже если поставит определенные блоки на ремонт. Вот что получается: "Энергоатом" ставит блоки на ремонт, солнце и ветер дают меньше электроэнергии, а люди начинают гораздо больше потреблять", - отметил Витренко.