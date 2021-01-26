Запасы угля на складах рекордно низкие, - Витренко
Украина входила в отопительный сезон с рекордно большими запасами угля, однако по состоянию на январь запасы являются рекордно низкими по ряду факторов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал врио министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Украинской правде".
"К началу отопительного сезона у нас были рекордные запасы угля, но поскольку произошла такая ситуация, тепловая генерация начала рекордными темпами "отрабатывать" запасы угля. Соответственно, мы заходим в январь с рекордно малыми запасами угля", - отметил Витренко.
Он пояснил, что это было вызвано несколькими факторами.
"Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, выше прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз", - сказал чиновник.
С другой стороны, существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, а ГП НАЭК "Энергоатом" начал ремонт.
"Он смотрел на прогноз министерства и понимал, что может выполнить план, даже если поставит определенные блоки на ремонт. Вот что получается: "Энергоатом" ставит блоки на ремонт, солнце и ветер дают меньше электроэнергии, а люди начинают гораздо больше потреблять", - отметил Витренко.
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Все просрать, проворовать, довести до краха - в этом вы рекордсмены, кто бы сомневался..
Так если у Осла в голове пусто , то ему не когда не понять , что зимой когда холодно , электричества расходуется больше , по тому на ТЕЦ нужен уголь . Тому маемо , що маемо.
Знайшли но потом його протєрялі
Навіщо,як є дешева е\е з рф ?
А що наш роттердамоборець Хєрус каже ?
То есть, никто не виноват, оно так само получилось...
В крайнем случае, "солнце и ветер"!
Какой-то говнюк, обязанный контролировать ситуацию с углем, не сделал этого, наверняка получая нехилую зарплату.
Но никто, бл@дь, не виноват в том, что страна оказалась на грани!
А вот КТО ПОСТАВИЛ НА РЕМОНТ АЭС ЗИМОЙ?
Нахиба вы атомную генерацию уменьшали, и перекидывали на своих людей ?
А гойским простолюдинам тычете самую дорогую - угольную генерацию...
Хуцпа не сильно у вас зашкалила ?