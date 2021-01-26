Запаси вугілля на складах рекордно низькі, - Вітренко
Україна входила в опалювальний сезон з рекордно великими запасами вугілля, однак станом на січень запаси є рекордно низькими за низкою чинників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв'ю "Українській правді".
"На початок опалювального сезону в нас були рекордні запаси вугілля, але оскільки сталася така ситуація, теплова генерація почала рекордними темпами "відпрацьовувати" запаси вугілля. Відповідно, ми заходимо в січень з рекордно малими запасами вугілля", - зазначив Вітренко.
Він пояснив, що це було спричинено кількома чинниками.
"Один з них полягає в тому, що у четвертому кварталі 2020 року, особливо в листопаді-грудні, суттєво, понад прогноз, зросло споживання електроенергії населенням. Воно вийшло на докризовий рівень. Це було неочікувано для тих, хто робив цей прогноз", - сказав урядовець.
З іншого боку, суттєво впало виробництво електроенергії, сонячної та вітрової генерації, а ДП НАЕК "Енергоатом" почав ремонт.
"Він дивився на прогноз міністерства і розумів, що може виконати план, навіть якщо поставить певні блоки на ремонт. Ось що виходить: "Енергоатом" ставить блоки на ремонт, сонце і вітер дають менше електроенергії, а люди починають набагато більше споживати", - зазначив Вітренко.
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Все просрать, проворовать, довести до краха - в этом вы рекордсмены, кто бы сомневался..
Так если у Осла в голове пусто , то ему не когда не понять , что зимой когда холодно , электричества расходуется больше , по тому на ТЕЦ нужен уголь . Тому маемо , що маемо.
Знайшли но потом його протєрялі
Навіщо,як є дешева е\е з рф ?
А що наш роттердамоборець Хєрус каже ?
То есть, никто не виноват, оно так само получилось...
В крайнем случае, "солнце и ветер"!
Какой-то говнюк, обязанный контролировать ситуацию с углем, не сделал этого, наверняка получая нехилую зарплату.
Но никто, бл@дь, не виноват в том, что страна оказалась на грани!
А вот КТО ПОСТАВИЛ НА РЕМОНТ АЭС ЗИМОЙ?
Нахиба вы атомную генерацию уменьшали, и перекидывали на своих людей ?
А гойским простолюдинам тычете самую дорогую - угольную генерацию...
Хуцпа не сильно у вас зашкалила ?