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Запаси вугілля на складах рекордно низькі, - Вітренко

Запаси вугілля на складах рекордно низькі, - Вітренко

Україна входила в опалювальний сезон з рекордно великими запасами вугілля, однак станом на січень запаси є рекордно низькими за низкою чинників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв'ю "Українській правді".

"На початок опалювального сезону в нас були рекордні запаси вугілля, але оскільки сталася така ситуація, теплова генерація почала рекордними темпами "відпрацьовувати" запаси вугілля. Відповідно, ми заходимо в січень з рекордно малими запасами вугілля", - зазначив Вітренко.

Він пояснив, що це було спричинено кількома чинниками.

"Один з них полягає в тому, що у четвертому кварталі 2020 року, особливо в листопаді-грудні, суттєво, понад прогноз, зросло споживання електроенергії населенням. Воно вийшло на докризовий рівень. Це було неочікувано для тих, хто робив цей прогноз", - сказав урядовець.

Також читайте: На п’яти теплоенерго перевірять запаси вугілля

З іншого боку, суттєво впало виробництво електроенергії, сонячної та вітрової генерації, а ДП НАЕК "Енергоатом" почав ремонт.

"Він дивився на прогноз міністерства і розумів, що може виконати план, навіть якщо поставить певні блоки на ремонт. Ось що виходить: "Енергоатом" ставить блоки на ремонт, сонце і вітер дають менше електроенергії, а люди починають набагато більше споживати", - зазначив Вітренко.

Автор: 

ТЕС (915) ТЕЦ (457) енергетика (2573) вугілля (2469) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+21
Но зато есть закон о рєфєрєндумє. Дайош рєфєрєндум за високіє запаси уґля!!!
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26.01.2021 16:55
+17
Запасы угля на складах рекордно низкие, - Витренко - Цензор.НЕТ 4655
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26.01.2021 16:56
+15
Запасы угля на складах рекордно низкие, - Витренко - Цензор.НЕТ 7240
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26.01.2021 16:55
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Ай, молодці!
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26.01.2021 16:55 Відповісти
Я ещё водочки выпью?(с)
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26.01.2021 16:57 Відповісти
Но зато есть закон о рєфєрєндумє. Дайош рєфєрєндум за високіє запаси уґля!!!
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26.01.2021 16:55 Відповісти
напомню чем заканчиваются "рехферндумы"
Запаси вугілля на складах рекордно низькі, - Вітренко - Цензор.НЕТ 273
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26.01.2021 17:04 Відповісти
Для того і вводять.
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26.01.2021 17:16 Відповісти
Товарищ, на картинке не референдум,а терроризм( под дулами автоматов окупант провел псевдоплебесцит,который предшествует аннексии территории ( типа обосновает ее "праведность") То что предлагается ХОРОШО,это народовластие. По крайней мере СРАНЫЕ законы, например о рынке земли по 10 тыс. га можем отменить,может останемся хозяевами своей земли. Только аренда и продажа например НЕ более 50 га в одни руки( хотя и это много). Пока у украинцев есть земля с голоду не сдохнем!
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27.01.2021 00:49 Відповісти
спалили ? или скомуниздили как пшеницу в Держрезерве?
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26.01.2021 16:55 Відповісти
буславець має відповідати чи нє?
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26.01.2021 17:17 Відповісти
Запасы угля на складах рекордно низкие, - Витренко - Цензор.НЕТ 7240
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26.01.2021 16:55 Відповісти
Запасы угля на складах рекордно низкие, - Витренко - Цензор.НЕТ 4655
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26.01.2021 16:56 Відповісти
Скоро весна, сперва посадки потом тарифы, ну или наоборот.
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26.01.2021 16:57 Відповісти
Клятый барыга Порошенко продал уголь в парашу.
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26.01.2021 16:58 Відповісти
Да не фига подобного , он в Ротердаме весь уголь загрузил на личный пароход и на Мальдивы и так каждые две недели.
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26.01.2021 17:02 Відповісти
Формула "Роттердам минус уголь".
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26.01.2021 18:12 Відповісти
как неожиданно - в отопительный сезон выросло потребление населением электрожнергии при практически рекордных ценах на газ... наверное, криптовалюту майнили...
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26.01.2021 16:58 Відповісти
Это когда начали рекордными темпами отрабатывать уголь, если зима толком и не начиналась? Что-то этот Витренко трындит как дышит.
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26.01.2021 16:59 Відповісти
Ето 100% диверсия Ахметова. Нужно национализировать енергетику Украины обратно пока не поздно.
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26.01.2021 16:59 Відповісти
...поздно. Запіздалися, як то кажуть
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26.01.2021 17:03 Відповісти
Ну Прихватбанк же национализировали непонятно зачем. А помойму Енергетика Украины намного важнее какого то Прихватбанка
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26.01.2021 19:46 Відповісти
На 20 лет опоздали...
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26.01.2021 18:02 Відповісти
Ахметов конечно барыга. Но каким боком барыга к отключению блоков АЭС? Ты же понимаешь, что без указки правительства это сделать было нельзя?
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26.01.2021 20:59 Відповісти
Ну, дик "кормільцев" даунбасівських зобидили, от вугілля і не пішло. Ай-яй-яй, а хто ж це зробив? А як же так вийшло? Тут без вітренка ну, ніяк не обійтися. Тут тільки бойко може врятувати. Ой-йой-йой...
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26.01.2021 17:02 Відповісти
Слышал что мыши зерно в госрезерве съели, но чтобы мыши уголь жрали
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26.01.2021 17:02 Відповісти
Даунбасівські миші жеруть. Навіть метал згризають
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26.01.2021 17:04 Відповісти
Зеленые мыши жрут все что можно переварить и в офшоре сложить...
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26.01.2021 17:05 Відповісти
Мутанти, сер!
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26.01.2021 17:27 Відповісти
А що там ротердам зебіли?! Де ви тварі?!
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26.01.2021 17:02 Відповісти
Простите, кудрявый кнур это КалоМойша? Таки во ошиблись, голоса за его поца рисовали в 2019. Во ведь так боялись еврея Вальцмана, шо ми таки впарили вам жида Зеленского 😁
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26.01.2021 17:42 Відповісти
А помните как тут дурачки распевали что нужно все отдать под прихватизацию, мол крепкие хозяйственники в частных руках будут лучше управлять и процветать свои предприятия чем государство. А оказалось все до наоборот. Частники вырезали и выжали все с заводов и производств и продали на металолом. Или как Ахметов впарили обанкротившиеся заводы и шахты обратно в государство еще получив за ето большие деньги.
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26.01.2021 17:05 Відповісти
Ну и хорошо😂😂😂😂 будут закаляться 😳
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26.01.2021 17:06 Відповісти
Нужно купить в России и сделать электроэнергию для населения по 3 грн!!!!
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26.01.2021 17:06 Відповісти
"Запасы угля рекордно низкие.."
Все просрать, проворовать, довести до краха - в этом вы рекордсмены, кто бы сомневался..
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26.01.2021 17:06 Відповісти
Сей час наверное уже мало кто помнит , но при Осле был такой премьер Леша Самокат , он к стате реально не воровал , по тому и получил пинком под зад при чем быстро , так вот он сказал золотые слова : В вовинной голове пусто и там туман.
Так если у Осла в голове пусто , то ему не когда не понять , что зимой когда холодно , электричества расходуется больше , по тому на ТЕЦ нужен уголь . Тому маемо , що маемо.
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26.01.2021 17:08 Відповісти
Самокат конечно не воровал. Но он такой же идиот, как и Клоун.
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26.01.2021 21:01 Відповісти
Прежде всего потому, что связался с зелеными - мог себе нормальную карьеру сделать. А во-вторых, потому, что согласился на премьерское кресло без солидного багажа знаний.
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26.01.2021 21:03 Відповісти
"Запасы угля на складах рекордно низкие, - Витренко" - это хорошо, или плохо? Если плохо, то какая сволочь в этом виновата?
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26.01.2021 17:08 Відповісти
Он же сказал, люди виноваты. Это потому что кто-то слишком много смотрит телевизор и заряжает огромное количество своих гаджетов...
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26.01.2021 17:26 Відповісти
а еще есть сволочи которые биткоины майнят)
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26.01.2021 18:32 Відповісти
Запаси вугілля на складах рекордно низькі, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1213

Знайшли но потом його протєрялі
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26.01.2021 17:08 Відповісти
Центренерго,що керується Бєньою,вважало зайвим купувати дешеве вугілля влітку.
Навіщо,як є дешева е\е з рф ?
А що наш роттердамоборець Хєрус каже ?
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26.01.2021 17:10 Відповісти
Вот что получается: "Энергоатом" ставит блоки на ремонт, солнце и ветер дают меньше электроэнергии, а люди начинают гораздо больше потреблять", - отметил Витренко. Источник: https://censor.net/ru/n3244183

То есть, никто не виноват, оно так само получилось...
В крайнем случае, "солнце и ветер"!
Какой-то говнюк, обязанный контролировать ситуацию с углем, не сделал этого, наверняка получая нехилую зарплату.
Но никто, бл@дь, не виноват в том, что страна оказалась на грани!
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26.01.2021 17:11 Відповісти
Ну як же не зрозуміло, що вони там всі гівнюки і злодії? Там - це цілий **********, так само рада, і обраний ними уряд.
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26.01.2021 17:25 Відповісти
а что было бы если бы были морозы, поморозили людей?
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26.01.2021 17:11 Відповісти
зато по-приколу было бы
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26.01.2021 17:12 Відповісти
Вывод: срочно все побежали к Путину.
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26.01.2021 17:12 Відповісти
Ну так націоналізація монополіста енергопостачань ДТЕК. Що не так?
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26.01.2021 17:19 Відповісти
И у тебя появится электроэнергия? Откуда интересно? Ты, Вань, хоть текст попытайся осилить. А там написано, что электроэнергии было так много, что Энергоатом решил остановить блоки. А потом неожиданно настала зима и электроэнергии не стало... А виновны в этом люди, которые почему-то стали расходовать больше электроэнергии. Удивительно, не правда ли?
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26.01.2021 18:16 Відповісти
Ахметов - спекулянт. Він навмисно створює енергетичну кризу, щоб мати на цьому свій профіт. І сьогодні цей картяр(на більше він не здатний) підвісив цілу країну на енергетичний колапс. З якого хоче заробити. Нашу з тобою країну підвісив, троль ти продажиний!!!
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26.01.2021 19:59 Відповісти
Не-не, клоун. Продавался не я. Энергоатом был прибыльным, пока идиоты не проголосовали в 2019 году. Так что Ваня - это именно твоя заслуга, а не Ахметова. А Ахметов, как и любой барыга, берет то, что ему дают. Ваня, АЭС остановили по указке твоей зеленой шоблы. Но признать ,что обосрался именно ты, тяжело. Я тебе перед выборами говорил, что будет плохо? Так вот Вань, пока что еще не финал. Будет намного хуже. И да, это сделал лично ты.
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26.01.2021 20:29 Відповісти
Тарифи вирісли вдесятеро саме за твого роботодавця Пєці, продажний ти троль.
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27.01.2021 08:13 Відповісти
Идиот, тарифы еще будут расти, потому как ресурсов больше не становится, их себестоимость растет, и никуда ты от этого не денешься. Именно дешевыми тарифами ты уничтожил свою газодобывающую и угольную отрасль в угоду паРаше. Не тарифы должны быть низкими, а зарплаты высокими. Ослы не знают, что на самом деле твои низкие тарифы все равно оплачивались из бюджета. Ну откуда ослу знать, что такое дотация на себестоимость добычи угля? В том числе из-за дешевых тарифов для населения у тебя уже нет промышленности, нет нормальных зарплат и пенсий, нет медицины, нет образования, нет инфраструктуры. Почему до совковых идиотов не доходит пример той же Польши или стран Балтии?
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27.01.2021 08:37 Відповісти
І це саме Пєця створив з Ахметкою корупційну схему ротердам+, в яку Зєля потім просто зручно всівсь.
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27.01.2021 08:15 Відповісти
Куда он уселся, Ванюша? Отменили схему, закрывают шахты, шахтерам тупо платят из бюджета бабки. В итоге государство все равно деньги платит, но при этом уголь закупает у паРаши. А уже не только уголь, но и электроэнергию. А самое интересное, что уголь-то дешевле не стал. И электроэнергия не подешевела. И это как бы нормальным людям было понятно изначально. Но ослы все носятся со своим Роттердамом.
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27.01.2021 08:43 Відповісти
От скажи мені, якщо ти такий розумний, чому за Юлі і зарплатня була висока(в доларах), і тарифи нізькі, і економіка росла потужно, і інвестиції йшли в Україну. А сьогодні все навпаки. Чому?
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27.01.2021 09:00 Відповісти
Ванюша, твоя Юля немного не досидела в колонии. И я тебе уже расписывал, почему. Повторять лень. Инвестиции шли в Украины после Оранжевой революции - поверили сдуру европейцы. И понимаешь ли, такие гуси два раза не взлетают. Кроме того ты слегка путаешь инвестиции с баблом, которое нам просто дали в кредит. В развитие оно не пошло. Его просто прожрали. Зарплата шахтеров основных профессий при Юле составляла 200-300 баксов. Даже при Овоще она уже была около 1000. О каких высоких зарплатах ты рассказываешь, я не знаю. Ни одной реформы при Юле осуществлено не было. Ну а сделка по газу по факту похоронила Украину.
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27.01.2021 09:12 Відповісти
А произошла такая ситуация - це що? Зима зненацька прийшла? А зимою морози бувають? Як же ж оцю всю брехню набридло слухати. Крадуть безбожно - от і вся відповідь.
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26.01.2021 17:22 Відповісти
Так морозів власне майже і не було. Навіть тижня не протримались.
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26.01.2021 17:24 Відповісти
Якщо Шмигалю вставити в одне місце паяльник то, думаю, він дуже детально розповість про роль і місце рудого татарина в зупиненні атомних електростанцій України. Навіть з кошторисом включаючи його особистий прайс.
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26.01.2021 17:23 Відповісти
Ну з паяльником - це вже перебор, а по програмі захисту свідків багато хто багато чого розповість.
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27.01.2021 09:02 Відповісти
Странно. Зима не начиналась, а запасы угля вдруг из рекордно высоких стали рекордно низкими. И самое интересное, что при таком катастрофическом положении дел врио министра энергетики до сих пор не объявлено о служебном несоответствии и он до сих пор не снят с занимаемой им должности. Чудеса прям какие-то.
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26.01.2021 17:23 Відповісти
пора вже ж в лугандон спасітєль за вугіллям
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26.01.2021 17:23 Відповісти
Ох, если бы не эти люди, которые начали интенсивно заряжать свои телефоны...
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26.01.2021 17:24 Відповісти
Раздражает, когда людей держат за идиотов. Вам удается сделать то, что не смогли за почти 30 лет - угробить Энергоатом.
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26.01.2021 17:24 Відповісти
Ахмедов продасть,не переживайте...
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26.01.2021 17:27 Відповісти
Сам себе. Из своих шахт своим ТЭЦ. А АЭС банкротят простоем.
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26.01.2021 17:28 Відповісти
А почему собственники не озаботились созданием запасов угля на своих ТЭЦ из своих шахт? Не справляются?Национализируйте. Или все за мой счет и моего кума?
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26.01.2021 17:27 Відповісти
Вугілля миші з`їли
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26.01.2021 17:27 Відповісти
а где потужные АЭС...или атом тоже вкрали
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26.01.2021 17:30 Відповісти
Трындец подкрался незаметно? Напоминает первые снегопады и реакцию на них комунальщиков. Вроде и знали, что такое будет, но снегоуборщиков не оказалось, дворников не хватило, снег вывозить было некому...
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26.01.2021 17:33 Відповісти
короче - виноваты солнце и ветер.
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26.01.2021 17:36 Відповісти
Не только. Еще и сами люди. Население почему-то зимой начало больше расходовать электроэнергии. Ну кто ж знал, что зимой световой день короче, а люди в темноте сидеть не любят? Так мало того, что эти люди дома сидят, так они ж еще и телевизор смотрят. А некоторые, наверное, еще и электроотоплением пользуются (да теми же кондиционерами). Вот откуда дебилам это было знать? Они и отключили АЭС, а теперь ищут виновных.
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26.01.2021 20:55 Відповісти
Ай-яй-яй! Ко же это допустил?
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26.01.2021 17:44 Відповісти
Антиукраинские продажные суки подводят нас к мысли к необходимости напрямую закупать российский природный газ. Будьте бдительны, украинцы.
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26.01.2021 18:19 Відповісти
Хабад рулит. Надо воссоздавть еврейский СССР-2.
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26.01.2021 19:03 Відповісти
Эти суки уже давно электроэнергию у паРаши и Беларуси закупают. А собственный Энергоатом при этом загибается.
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26.01.2021 20:48 Відповісти
В жопу ветер!
А вот КТО ПОСТАВИЛ НА РЕМОНТ АЭС ЗИМОЙ?
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26.01.2021 18:27 Відповісти
Ну да...миши сьели. Шо с мишей возмешь? даже гамна не оставили...Порошенко, зачем мышей развел?
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26.01.2021 18:30 Відповісти
Зима пришла, какая неожиданость!
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26.01.2021 18:32 Відповісти
Что же вы так плохо управляете, "менеджеры" с такими-то зарплатами ?
Нахиба вы атомную генерацию уменьшали, и перекидывали на своих людей ?
А гойским простолюдинам тычете самую дорогую - угольную генерацию...
Хуцпа не сильно у вас зашкалила ?
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26.01.2021 18:34 Відповісти
так повысь цены на электрику!, не стесняйся!)))
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26.01.2021 19:03 Відповісти
Ну, дык и зима рекордо теплая, а тарифы рекордно высокие. Суки вы, а не слуги.
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26.01.2021 19:25 Відповісти
существенно упало производство электроэнергии солнечной и ветровой генерации/ А это по Витренко-плохо. По Буславец-наоборот. Из-за "плохой" зелёной энергетики остановлены АЭС. Кто министра ужинает тот министра и танцует.
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26.01.2021 19:32 Відповісти
Это не хорошо и не плохо. Просто дебилы во власти почему-то забыли, что зимой не только холодно, но еще и солнечная активность ниже, чем летом. А расход электроэнергии при этом выше. Так как солнечный день короткий, погода непрогулочная, а здесь еще и развлекаловки закрыли. Куда людям деваться? Сидят дома, смотрят зомбоящик. А здесь еще и крипта поперла (экономика-то во всем мире в коматозном состоянии, а деньги есть, вот в нее и вложились) - майнеры фермы повключали. Но откуда это было зеленым идиотам знать, когда они АЭС отключали? Они на месяц бюджет просчитать не могут, а здесь высшие материи...
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26.01.2021 20:47 Відповісти
Как только Ахметов сдохнет, тарифы пойдут вниз.
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26.01.2021 20:13 Відповісти
Та нехай живе, але монополії мають бути націоналізовані.
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27.01.2021 09:09 Відповісти
Ой,а кто ж это сделал?
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26.01.2021 20:24 Відповісти
кончится уголь - топить слугами ,кончатся слуги топить зэбилами
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26.01.2021 20:47 Відповісти
які кончені ці зелені упраленци
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26.01.2021 21:40 Відповісти
Порохососы включились. Подымите историю,ваша мама ПеПо организовывал такие же приколы с углем( даже круче,когда уголь НЕ покупали с госшахт и шахтёрам НЕ платили зп) То же делают "ханыги" зелупенка. Система обворовывания только ужесточается. Заводы все украли или убили,нечего "пилить". Один ресурс- стадо украинских баранов,которых стригут даже тогда,когда шерсти нет.Тварье ежегодно весной "трандит", что шахты надо закрыть,уголь"ето" не перспективно. Правда крупнейшие две экономики мира Китай и США 50 и более процентов в балансе резервируют для УГЛЯ. Может они тупые,эти ребята? В США в ДЕСЯТЬ раз больше вырабатывается э/э,например АЭС и почти столько же ТЭС на угле. Вот идиоты! А мы вместо того что бы платить гривной за СВОЙ уголь,купим из США,Австралии,ЮАР у нас же СКВ много,займем под 20%,затем "Яреська" "договорится"( чтобы вместо десяти миллиардов выплатить тридцать) Все как по ноткам. Надо ПОУБИВАТЬ все что можем делать и выпускать а затем кредитор предъявит счёт! Чем платить будем,украинцы?( Один айфон- две тонны пшеницы,т.е . на весь проданный урожай обеспечим десять миллионов украинцев айфонами,ну так прикольная математика для балбесов)Уголь нужно добывать в Украине,за гривни!!!! А ТВАРИ рассказывающие что он не нужен( нужно давать в рыло ибо паскуда враг Украины. АЭС в балансе 40%,ТЭС-45% и работают они на УГЛЕ или газе. ТВЭЛЫ рашинские или американские,сделанные из рашинского сырья,газ рашинский( ну типа из ЕС=+30%+ рашинский),уголь ТОЖЕ не украинский. Так где же энергетическая безопасность? Поэтому вылазит проститутка и кричит - скоро отключать будем э/э, угля нет. НАДО СРОЧНО КУПИТЬ по ДУРНОЙ цене( и даже у раши,ну из Ахметовских ростовских и ордловских шахт). А плату за э/э НАДО поднять. Ось так украинцы!
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27.01.2021 01:22 Відповісти
Ну, так купіть його на українських копальнях, там його лежать гори.
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27.01.2021 11:16 Відповісти
 
 