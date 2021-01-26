На п’яти теплоенерго перевірять запаси вугілля

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, перевірить запаси вугілля на п’яти теплоенерго після заяви "Укренерго" про їхнє падінні до мінімуму.

Таке рішення було ухвалено на засіданні НКРЕКП у понеділок, 25 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.

"Було ухвалено рішення провести позапланові невиїзні перевірки АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "Центренерго", ТОВ "ДТЕК Східенерго" щодо забезпечення ними необхідних резервів відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії" , - йдеться в повідомленні.

Після цього НКРЕКП обіцяє ухвалити й опублікувати постанову.

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Раніше головний диспетчер "Укренерго" Зайченко заявив, що запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій досягли історичного мінімуму. Далі, за його словами, доведеться або переходити на спалювання природного газу, або відключати споживачів.