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Новини
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На п’яти теплоенерго перевірять запаси вугілля

На п’яти теплоенерго перевірять запаси вугілля

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, перевірить запаси вугілля на п’яти теплоенерго після заяви "Укренерго" про їхнє падінні до мінімуму.

Таке рішення було ухвалено на засіданні НКРЕКП у понеділок, 25 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.

"Було ухвалено рішення провести позапланові невиїзні перевірки АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "Центренерго", ТОВ "ДТЕК Східенерго" щодо забезпечення ними необхідних резервів відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії" , - йдеться в повідомленні.

Після цього НКРЕКП обіцяє ухвалити й опублікувати постанову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з запасами вугілля - критична, - "Укренерго"

Раніше головний диспетчер "Укренерго" Зайченко заявив, що запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій досягли історичного мінімуму. Далі, за його словами, доведеться або переходити на спалювання природного газу, або відключати споживачів.

Автор: 

ТЕС (915) вугілля (2468) НКРЕКП (1813)


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Проверят !?..*** дебилы проверят !!! Та уже неделю ВСЕ СМИ пишут что его там ***** НЕТ !!!
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26.01.2021 01:02 Відповісти
Жопу Ахметов вытрет вашими постановлениями, простите за грубость, кто его заставит работать себе в убыток?
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26.01.2021 01:02 Відповісти
А без проверок цифры не бьются?
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26.01.2021 01:04 Відповісти
самое время проверить, пол зимы прошло
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26.01.2021 02:21 Відповісти
Провєряющім випісать по 200% прєміі за інтенсівность работи!
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26.01.2021 07:20 Відповісти
300%. С начальством надо будет поделиться.
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26.01.2021 08:00 Відповісти
кто их туда пустит - они все частные давно
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26.01.2021 08:06 Відповісти
может стоит весны подождать тогда и проверять?
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26.01.2021 08:44 Відповісти
 
 