На 5 теплоэнерго проверят запасы угля

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, проверит запасы угля на 5 теплоэнерго после заявления "Укрэнерго" об их падении до минимума.

Такое решение было принято на заседании НКРЭКУ в понедельник, 25 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

"Было принято решение провести внеплановые невыездные проверки АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "Донбассэнерго", ОАО "Центрэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" по обеспечению ими необходимых резервов соответствующего топлива с целью обеспечения безопасности поставок электрической энергии", - сказано в сообщении.

После этого НКРЭКУ обещает принять и опубликовать постановление.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ситуация с запасами угля - критическая, - "Укрэнерго"

Ранее главный диспетчер "Укрэнерго" Зайченко заявил, что запасы угля на складах украинских тепловых электростанций достигли исторического минимума. Далее, по его словам, придется либо переходить на сжигание природного газа, либо отключать потребителей.