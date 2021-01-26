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На 5 теплоэнерго проверят запасы угля

На 5 теплоэнерго проверят запасы угля

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, проверит запасы угля на 5 теплоэнерго после заявления "Укрэнерго" об их падении до минимума.

Такое решение было принято на заседании НКРЭКУ в понедельник, 25 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

"Было принято решение провести внеплановые невыездные проверки АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "Донбассэнерго", ОАО "Центрэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" по обеспечению ими необходимых резервов соответствующего топлива с целью обеспечения безопасности поставок электрической энергии", - сказано в сообщении.

После этого НКРЭКУ обещает принять и опубликовать постановление.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ситуация с запасами угля - критическая, - "Укрэнерго"

Ранее главный диспетчер "Укрэнерго" Зайченко заявил, что запасы угля на складах украинских тепловых электростанций достигли исторического минимума. Далее, по его словам, придется либо переходить на сжигание природного газа, либо отключать потребителей.

Автор: 

ТЭС (280) уголь (1000) НКРЭКУ (479)


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Проверят !?..*** дебилы проверят !!! Та уже неделю ВСЕ СМИ пишут что его там ***** НЕТ !!!
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26.01.2021 01:02 Ответить
Жопу Ахметов вытрет вашими постановлениями, простите за грубость, кто его заставит работать себе в убыток?
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26.01.2021 01:02 Ответить
А без проверок цифры не бьются?
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26.01.2021 01:04 Ответить
самое время проверить, пол зимы прошло
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26.01.2021 02:21 Ответить
Провєряющім випісать по 200% прєміі за інтенсівность работи!
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26.01.2021 07:20 Ответить
300%. С начальством надо будет поделиться.
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26.01.2021 08:00 Ответить
кто их туда пустит - они все частные давно
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26.01.2021 08:06 Ответить
может стоит весны подождать тогда и проверять?
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26.01.2021 08:44 Ответить
 
 