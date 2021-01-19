Ситуация с запасами угля - критическая, - "Укрэнерго"
На электростанциях Украины сложилась критическая ситуация с запасами угля: пришлось дополнительно включить в работу 6 блоков 3 ТЭС на газе и запросить аварийную помощь из Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 18 января запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тыс тонн", - сказано в сообщении.
Из-за этого с понедельника, 18 января в работу на 3 ТЭС включили 6 дополнительных блоков на газе и получили аварийную помощь из Беларуси.
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"Обращаем внимание, что никаких отключений любых категорий потребителей за прошедшую неделю и по состоянию на сейчас не произошло, графики ограничения мощности (ГОП) и аварийного отключения (ГАВ) промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению", - сказано в сообщении.
В "Укрэнерго" также отметили, что аварийная помощь из Беларуси предоставляется в соответствии с новыми договорами о поставках электроэнергии, подписанными с "Белэнерго" 30 декабря 2020 года.
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Умник, до речi тоже пишется раздельно.
Среди них 33 шахты "государственные" а 46 шахт в частной собственности в основном кацапских или прокацапских собственников.
В среднем "украинские" шахты добывают в год 30 000 000 миллионов тонн угля но ни государство ни хозяева "почему-то" украинским шахтерам не оплачивают их тяжелый труд вообще или оплачивают, но иногда.
Кто из дураков еще не понимает или не догоняет объясняю, это всего лишь один из этапов обыкновенной со смертями Гибридной Войны кацапов против Украины.
Але за останній рік скільки було таких злодійств з зарплатами для українських шахтарів, коли вони на знак протесту тижднями не виходили з шахт ? Це що, нормально ?
разве что в миллионный раз про Липецкую фабрику Пороха ныть начнут
К зиме никто не готовился? Внезапные морозы?
Что значит, запасы угля критические?
А планы вы как строили и какими расчетами подтверждали?
Либо наглое воровство, либо вопиющая некомпетентность и хз, что хуже