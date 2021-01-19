Ситуация с запасами угля - критическая, - "Укрэнерго"

На электростанциях Украины сложилась критическая ситуация с запасами угля: пришлось дополнительно включить в работу 6 блоков 3 ТЭС на газе и запросить аварийную помощь из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 18 января запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тыс тонн", - сказано в сообщении.

Из-за этого с понедельника, 18 января в работу на 3 ТЭС включили 6 дополнительных блоков на газе и получили аварийную помощь из Беларуси.

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"Обращаем внимание, что никаких отключений любых категорий потребителей за прошедшую неделю и по состоянию на сейчас не произошло, графики ограничения мощности (ГОП) и аварийного отключения (ГАВ) промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению", - сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" также отметили, что аварийная помощь из Беларуси предоставляется в соответствии с новыми договорами о поставках электроэнергии, подписанными с "Белэнерго" 30 декабря 2020 года.

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