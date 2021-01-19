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Ситуация с запасами угля - критическая, - "Укрэнерго"

Ситуация с запасами угля - критическая, -

На электростанциях Украины сложилась критическая ситуация с запасами угля: пришлось дополнительно включить в работу 6 блоков 3 ТЭС на газе и запросить аварийную помощь из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 18 января запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тыс тонн", - сказано в сообщении.

Из-за этого с понедельника, 18 января в работу на 3 ТЭС включили 6 дополнительных блоков на газе и получили аварийную помощь из Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии. ДОКУМЕНТ

"Обращаем внимание, что никаких отключений любых категорий потребителей за прошедшую неделю и по состоянию на сейчас не произошло, графики ограничения мощности (ГОП) и аварийного отключения (ГАВ) промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению", - сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" также отметили, что аварийная помощь из Беларуси предоставляется в соответствии с новыми договорами о поставках электроэнергии, подписанными с "Белэнерго" 30 декабря 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: Веерные отключения пока не планируются, - "Укрэнерго"

Автор: 

Беларусь (7886) ТЭС (280) уголь (1000) Укрэнерго (658) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+35
Ситуация с запасами угля - критическая, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 9974
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19.01.2021 18:22
+27
Ситуация с запасами угля - критическая, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 5478
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19.01.2021 18:19
+23
Нах тот уголь !!! это проблема Ахмета... Запускайте АЭС - и проблема уйдет сама собой..
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19.01.2021 18:19
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Страница 2 из 2
Тварюки зебільні, 73% ідіотів, вас, гнид, в квітні 19-го попереджали! Пояснювали, просили, але впороте бидло вирішило, що воно здатне щось там вирішувати. Ну і що, нарішали, падлюки? А це ж ще не кінець, далі, блін, буде...
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19.01.2021 18:45 Ответить
Та фігня. Зараз іван суліма з Татьяною Лайф роскажуть що це все Порох ніяк не набарижиться.
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19.01.2021 18:47 Ответить
Так це тільки початок..от скоро пенсіі почнуть затримувати..і зебільчата побіжать годувати голодних батьків.....ото одразу дійде шо таке,,какая разніца"
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19.01.2021 20:02 Ответить
Ситуация с запасами угля - критическая/ Слишком много ветровых и солнечных электростанций -убеждают слуги Ахметова и Коломойского.
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19.01.2021 18:48 Ответить
Електроенергія в коментаторів є, отже усе в Україні норм, коментуйте собі і далі на здоров'я!)))
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19.01.2021 18:51 Ответить
Електроенергія є, вода є, газ є, високі зарплати є, Буковель є. Що ще цім клятим порохоботам не вистачає?
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19.01.2021 19:01 Ответить
Багатьом не вистачає елементарного- мізків.
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19.01.2021 19:06 Ответить
Таки да. И без мозгов в Украине 73%.
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19.01.2021 19:32 Ответить
Десь 95%, як і в цілому у світі.
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19.01.2021 19:33 Ответить
У нас 73%. Доведено виборами 2019. Зараз вже менше.
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19.01.2021 19:39 Ответить
73% від чого?
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19.01.2021 19:55 Ответить
Від загальної кількості виборців які проголосували за головзебіла в 2019.
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19.01.2021 20:00 Ответить
Тобто розуміння, що 73% це ніпрощо, є?
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19.01.2021 20:03 Ответить
Що ні про Що? Думку свою можеш сформулювати конкретніше. На твоє питання я відповів дуже конкретно.
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19.01.2021 20:19 Ответить
По відношенню до українців 73% це ніпрощо, просто мем. А я казав про конкретні 95%. В які ти точно входиш.
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19.01.2021 20:25 Ответить
Я порохобот. І прошу до 73% або 95% мене ні в якому разі не відносити. Доречі, про Що пишеться окремо.
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19.01.2021 20:28 Ответить
Та я бачу, що ти тупак.
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19.01.2021 20:30 Ответить
А от за образи летиш в спам.
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19.01.2021 20:42 Ответить
Доречі, про Що пишеться окремо.

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Умник, до речi тоже пишется раздельно.
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20.01.2021 08:34 Ответить
від тих хто прийшов..а так 44.5%
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19.01.2021 20:04 Ответить
Тобто менше половини.
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19.01.2021 20:07 Ответить
В Украине, без оккупированых кацапами территорий Дамбасалугандонии, на данный момент работают 79 шахт по добыче первосортного угля, которого фуй найдешь в Лугандонии.
Среди них 33 шахты "государственные" а 46 шахт в частной собственности в основном кацапских или прокацапских собственников.

В среднем "украинские" шахты добывают в год 30 000 000 миллионов тонн угля но ни государство ни хозяева "почему-то" украинским шахтерам не оплачивают их тяжелый труд вообще или оплачивают, но иногда.
Кто из дураков еще не понимает или не догоняет объясняю, это всего лишь один из этапов обыкновенной со смертями Гибридной Войны кацапов против Украины.
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19.01.2021 18:57 Ответить
Тобто дурні шахтарі працюють без гарантованої з/п, ви це щойно сказали?
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19.01.2021 19:07 Ответить
Ці люди не дурні а наші українські люди, котрі усе своє житя проробили на шахті.
Але за останній рік скільки було таких злодійств з зарплатами для українських шахтарів, коли вони на знак протесту тижднями не виходили з шахт ? Це що, нормально ?
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19.01.2021 19:40 Ответить
Я їх не один раз бачив у Киеві з касками в руках, якими вони цокотіли об асфальт. І це було точно не в останній рік.
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19.01.2021 19:51 Ответить
Ті що цокали касками якраз були з лугандонії а не з Західної чи з Центральної України, ти щось переплутав. До побачення. ти мені вже набрид.
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19.01.2021 20:10 Ответить
Дурні вимірюються не місцем роботи, а наявністю каски. Цокоти своєю далі.)))
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19.01.2021 20:15 Ответить
Та пішов ти Нах, прокацапський "добродію".
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19.01.2021 20:27 Ответить
Не вийде, ти там давно уже усе місце зайняв.
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19.01.2021 20:28 Ответить
100% согласен. Государственные ТЭС под Беней а он покупает уголь с раши. Ахметовские шахты стоят для шантажа. Так что все правильно. Сейчас еще газ у врагов будем покупать а там и воду в Крым нашару давать придется как в свое время за долги за газ бомбардировщики из Прилук и Узина при Кучме отдали.
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19.01.2021 19:36 Ответить
А те, что не успели отдать американцы порезали на металл.
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19.01.2021 23:06 Ответить
Если себестоимость добычи 6-8 тыс. грн./т, а рыночная цена - 3 - 3,5, то возникает вечная проблема дотаций. Вот сейчас припекло, и будут покупать уголь по любой цене, а потеплеет и опять шахтеры лесом.
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19.01.2021 20:34 Ответить
свои аэс остановить, покупать у беларуси на росийской аэс- гешефт шмаркли
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19.01.2021 19:03 Ответить
нет ума сжигайте газ золотой
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19.01.2021 19:10 Ответить
Де бустууга- Таня Лайф і Леонид Днипро ? Позамерзали в своїх будках щей гівна в роти понабирали : ущербні істоти!!!
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19.01.2021 19:11 Ответить
нужны они тебе ? что они нового скажут ?
разве что в миллионный раз про Липецкую фабрику Пороха ныть начнут
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19.01.2021 19:21 Ответить
Таня Лишбынепорошенко теперь появляется здесь под ником Таня Язанегонеголосовала,кагбы сменила иммидж или погоняло.
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19.01.2021 20:48 Ответить
атомные электростанции задействовать-вера не позволяет?
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19.01.2021 19:40 Ответить
Как тут ********** не нравятся коменты про заглушеные АЭС и покупку Э/Э у беларусской губернии параши.
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19.01.2021 19:44 Ответить
Весьмир отказался от угля...переходіть на газ... його у сховищах багато дуже
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19.01.2021 19:45 Ответить
Весь мир откажется от угля лет через 50-100.
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19.01.2021 20:35 Ответить
кінець епохи бариг в дії..
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19.01.2021 21:23 Ответить
а де ж ви козлота квартальна були до того як не було критичної ситуації?
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19.01.2021 22:41 Ответить
Дебільним правітелям "Амстердам" поможе!
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19.01.2021 23:14 Ответить
Вот, как, блеать?
К зиме никто не готовился? Внезапные морозы?
Что значит, запасы угля критические?
А планы вы как строили и какими расчетами подтверждали?
Либо наглое воровство, либо вопиющая некомпетентность и хз, что хуже
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20.01.2021 05:31 Ответить
хуже когда и то и другое одновременно
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20.01.2021 06:24 Ответить
Ю.Тимошенко в свое время приняла закон о престиже труда шахтера,тогда при министре Бойко вводились новые лавы,а сейчас кто об этом говорит,так о каком угле может идти речь?В свое время,с кем я работал,уже давно работают на шахтах Чехии, Польшы,Германии и обратно не собираются.Семьи там и жизнь они в Украине уже не видят,а нам пенсионерам уже поздно начинать новую жизнь.Я не вижу просвета в этой стране,дай Бог чтобы я ошибался,может и в нашей стране появится свой достойный ПРЕЗИДЕНТ и правительство,которых в веках люди будут помнить добрым словом.Блазень повинен виступати на сценi,а не в ролi президента...
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20.01.2021 06:06 Ответить
Как в средней по населению стране с несколькими АЭС могут вообще возникать проблемы с электроэнергией???
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20.01.2021 08:26 Ответить
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