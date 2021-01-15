Веерные отключения пока не планируются, - "Укрэнерго"
"Укрэнерго" пока не планирует введение веерных отключений электроэнергии из-за того, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"В Украину пришла настоящая зима. В течение 16-20 января 2021 года по прогнозам синоптиков ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 ° С. Это приведет к сезонному увеличению объемов потребления электрической энергии, которое в пиковые часы суток может расти на величину до 3000 МВт и в целом достигать 25000 тыс. МВт", - отмечают в "Укрэнерго".
"Несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемых "веерных отключений"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", - подчеркивается в сообщении.
"Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОМ), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей", - добавили в "Укрэнерго".
При этом, как отмечают в компании, для прохождения этого сложного периода НЭК "Укрэнерго" определила ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления. Ключевыми направлениями являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС), в том числе за счет использования резервных видов топлива - газа и мазута.
"В то же время сейчас для балансировки энергосистемы положительным фактором является то, что в ближайшие восемь суток Запорожская АЭС сможет работать шестью блоками на общей мощности 5600 МВт", - подытожили в компании.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление экс-нардепа Сергея Высоцкого писал о том, что "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии.
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чтоб вы сдохли твари, чтоб вы сдохли!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=0YftIgjFTi8
Гимн, правда шоб сюда НЕ ВЕРНУТЬСЯ. НИКОГДА
Как раз, под это дело, обоснуют его повышение: мол пришлось экстренно закупать, а раз экстренно то и цена соответствующая!
-- а вентиляторные?
Ты думаешь, что это так просто - послал шахтеров нахрен и забыл про проблему ?
Мало того, что надо будет выплатить им компенсации и потом платить за безработицу, так они ж ещё и абсолютно не обучаемы вообще никакому делу. Пойдут грабить.
А сами заброшенные шахты нанесут такой удар по экологии и приведут к таким техногенным катастрофам, шо это в разы дороже получится, чем их содержать даже на убыточном уровне.
Простые решения бывают только в Офисе простых решений у Саакашвили,
а в реальности всё немножко сложнее
я чуть выше написал, что будет, если просто послать нахрен эти пару тысяч шахтеров
Проблема в другом, простой менеджер ахмета который занимался спекуляцией и афёрами стал премьером понимаешь? если не понимаешь переспроси, дальше центрэнерго с затратами 0 от слова ноль, тоесть взяли энергию накинули процент и продали энергию - стало убыточным понимаешь? дальше золотая курица в виде 15 энергоблоков стала убыточной в связи с постоянным простоем в угоду зелёной энергетики ахмета+угольные котлы ахмета понимаешь? и вот настала зима потребление увеличилось, солнечные батареи третий месяц не работают, если не понимаешь почему они не работают - спроси, и угольные котлы не резиновые.
Что делают зелебобики??? нагружают на 100% батькину АЭС)) и её не хватает и тут шмыгаль и иже с ними обосрав партки вспомнили за 4 наши украинские атомные станции, но обосраному шмыгалю не доходит, что между угольным котлом ахмета и АЭС большая разница и по телефонному звонку её не получится включить.
до него и зелёных тарифов всем хватало, и угля, и АЭС нормально с прибылью работали, и про веерные отключения никто не заикался.
и Ахметов тогда тоже был, но такого бардака в энергетике не было.
Так может дело не в Ахметове, а в том, что вместо Порошенко тупое стадо выбрало Коломойского ?
Скушали, соевые порохоботы?!
Шах и мат вам, шоколадные!
То он Вася, то он не Вася.
"Укрэнерго" с любовью и клизмой к потребителям.
Ну, и как прикажете это понимать, принимая во внимание вот это:
https://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************
Будете отключать электричество внепланово, так, что ли, понимать?
Суги Народа, "если вам дорога ваша жизнь" (без шуток!)
не ходите ночью на болотане отключайте электричество, пока Степанов не закончит лоХдаун, ведь холодильники сдохнут у лохтората (если вырубать электричество, то бутовая техника крякнет), а новый холодильник в лоХдауне купить незьзя, Степанов не разрешает!
Вас же население тогда просто повесит, оно вам надо???