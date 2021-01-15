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Веерные отключения пока не планируются, - "Укрэнерго"

Веерные отключения пока не планируются, -

"Укрэнерго" пока не планирует введение веерных отключений электроэнергии из-за того, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"В Украину пришла настоящая зима. В течение 16-20 января 2021 года по прогнозам синоптиков ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 ° С. Это приведет к сезонному увеличению объемов потребления электрической энергии, которое в пиковые часы суток может расти на величину до 3000 МВт и в целом достигать 25000 тыс. МВт", - отмечают в "Укрэнерго".

"Несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемых "веерных отключений"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", - подчеркивается в сообщении.

"Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОМ), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей", - добавили в "Укрэнерго".

При этом, как отмечают в компании, для прохождения этого сложного периода НЭК "Укрэнерго" определила ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления. Ключевыми направлениями являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС), в том числе за счет использования резервных видов топлива - газа и мазута.

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"В то же время сейчас для балансировки энергосистемы положительным фактором является то, что в ближайшие восемь суток Запорожская АЭС сможет работать шестью блоками на общей мощности 5600 МВт", - подытожили в компании.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление экс-нардепа Сергея Высоцкого писал о том, что "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии. 

Автор: 

уголь (1001) Укрэнерго (660) электроэнергия (772) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+29
ключевое слово ПОКА
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15.01.2021 14:39 Ответить
+19
Уменьшили генерацию атомной енергии в пользу Ахметова, убрали пильговый тариф и им все еще чего то не хватает. У меня просто слов нет...
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15.01.2021 14:43 Ответить
+12
Ключевое слово, ПОКА. Выбрали зебилы.
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15.01.2021 14:40 Ответить
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15.01.2021 14:39 Ответить
ну да НАРОД УКРАИНЫ ДЛЯ УКРЭНЕРГО ...ПОКА... расстрелов.... веерных не планируется...пока.....
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15.01.2021 14:48 Ответить
Поки -- ні, почекайте ще трохи...
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15.01.2021 17:52 Ответить
послушай шапито 95 и сделай всё наоборот, пойду проверю генератор.
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15.01.2021 14:39 Ответить
Я как чувствовал! Вчера заказал генератор и он, уже на моем отделение почты
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15.01.2021 15:46 Ответить
когда говорят - не волнуйся..уже нужно волноваться!
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15.01.2021 15:56 Ответить
хорошая у тебя чуйка))) я покупал ещё в 2010 когда столбы на улице меняли, до сих пор в боевом строю.
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15.01.2021 16:19 Ответить
то ж у чому справа - заплануйте!
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15.01.2021 14:40 Ответить
В першу чергу в лікарнях.
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15.01.2021 17:53 Ответить
Ключевое слово, ПОКА. Выбрали зебилы.
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15.01.2021 14:40 Ответить
Извините, уже написали.
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15.01.2021 14:41 Ответить
внезапно всередине зимы ударил мороз 10 градусов, караул
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15.01.2021 14:41 Ответить
шобыф подохли, твари, так еще и жёппу вам лизать надо шо, извините, подают то за шо платишь, не с бутылкой, но уже со смазкой?
чтоб вы сдохли твари, чтоб вы сдохли!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=0YftIgjFTi8

Гимн, правда шоб сюда НЕ ВЕРНУТЬСЯ. НИКОГДА
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15.01.2021 14:42 Ответить
даешь цену в три раза выше!
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15.01.2021 14:42 Ответить
Ага щаззз!
Как раз, под это дело, обоснуют его повышение: мол пришлось экстренно закупать, а раз экстренно то и цена соответствующая!
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15.01.2021 15:49 Ответить
Уменьшили генерацию атомной енергии в пользу Ахметова, убрали пильговый тариф и им все еще чего то не хватает. У меня просто слов нет...
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15.01.2021 14:43 Ответить
Веерные отключения пока не планируются
-- а вентиляторные?
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15.01.2021 14:43 Ответить
пздц.. пока ни пока , а тем временем вместо того чтобы запустить укр.АЭС и снять проблему - они твари закупают у Беларуси электроэнергию - там их АЭС впервые вышла на полную мощность !!! ЗеУроды *** !!!!
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15.01.2021 14:43 Ответить
Бацька і нас врятує. Скоро будемо там і туалетний папір купувати, і натуральні продукти.
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15.01.2021 17:57 Ответить
Дайош, Венесуела!
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15.01.2021 17:58 Ответить
здрасьте 90-е)))
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15.01.2021 14:49 Ответить
Уроди Ахметовские не углем надо генерировать, а АЭС. Мощностей всех Украинских энергоблоков хватает на то чтоб обеспечить все население и цена 0.19коп килловат.
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15.01.2021 14:51 Ответить
простой вопрос - за счёт чего в таком случае платить государственным шахтерам и содержать государственные шахты ?
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15.01.2021 14:57 Ответить
мне не то что бы плевать на шахтеров, но у меня нет желания их субсидировать вместе с их боссом Ахметом.
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15.01.2021 15:11 Ответить
дело в том, что в данном случае ты субсидируешь ахмета на 1 %, а на остальные 99 % ты (и я тоже) субсидируешь Коломойского.
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15.01.2021 16:10 Ответить
З Ахметовим, але без Коломойського, країна розвивалася. А тепер з жидівською мафією скоро будемо голі, босі і простоволосі.
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15.01.2021 18:03 Ответить
женщина, иди на кухню борщ варить, там твоё место
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16.01.2021 09:22 Ответить
И что содержать шахтеров вечно? А может их попробовать переучить? А кто не хочет, то пусть идет нах. Приблизительно так сделала Тетчер и ничего, Британия не развалилась.
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15.01.2021 15:30 Ответить
у Британии были деньги, чтобы так сделать.

Ты думаешь, что это так просто - послал шахтеров нахрен и забыл про проблему ?

Мало того, что надо будет выплатить им компенсации и потом платить за безработицу, так они ж ещё и абсолютно не обучаемы вообще никакому делу. Пойдут грабить.

А сами заброшенные шахты нанесут такой удар по экологии и приведут к таким техногенным катастрофам, шо это в разы дороже получится, чем их содержать даже на убыточном уровне.

Простые решения бывают только в Офисе простых решений у Саакашвили,

а в реальности всё немножко сложнее
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15.01.2021 16:08 Ответить
ты хочешь чтоб из-за пары тысяч шахтеров + ***** ахмед страдала вся страна? та нах они впали позакапывать всё к куям вместе с ахметом.
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15.01.2021 16:28 Ответить
ты даун ?

я чуть выше написал, что будет, если просто послать нахрен эти пару тысяч шахтеров
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15.01.2021 16:39 Ответить
ты кому куйню несёшь? в ********** все шахты затопили, ни один кармилец даже не подумал каской стукнуть)) в гетто даунбасе все шахты затопили ни один кармилец даже не пискнул, а тут ****** ахмету все шишки геморойные повылизывали за полтора года, потом обосрались и с испугу побежали включать блоки на АЭС.
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15.01.2021 16:50 Ответить
то есть ни поставок электрики из **********, ни продажи электрики Бене вдвое дешевле себестоимости ты не заметил ?
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15.01.2021 17:01 Ответить
беня это афера, тоесть купить за 3 копейки и продать да с наваром, речь не об этом.
Проблема в другом, простой менеджер ахмета который занимался спекуляцией и афёрами стал премьером понимаешь? если не понимаешь переспроси, дальше центрэнерго с затратами 0 от слова ноль, тоесть взяли энергию накинули процент и продали энергию - стало убыточным понимаешь? дальше золотая курица в виде 15 энергоблоков стала убыточной в связи с постоянным простоем в угоду зелёной энергетики ахмета+угольные котлы ахмета понимаешь? и вот настала зима потребление увеличилось, солнечные батареи третий месяц не работают, если не понимаешь почему они не работают - спроси, и угольные котлы не резиновые.
Что делают зелебобики??? нагружают на 100% батькину АЭС)) и её не хватает и тут шмыгаль и иже с ними обосрав партки вспомнили за 4 наши украинские атомные станции, но обосраному шмыгалю не доходит, что между угольным котлом ахмета и АЭС большая разница и по телефонному звонку её не получится включить.
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15.01.2021 17:18 Ответить
ты такой бред несёшь, что даже стыдно читать
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15.01.2021 17:49 Ответить
свечками запасайся в темноте не так стыдно, веерные отключения проходил знаю , тогда было ещё веселей, Юляша толкала ээ за бугор, а мы на свечках сидели.
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16.01.2021 08:50 Ответить
мозгами запасайся, чтобы в следующий раз не выбирать Бенину куклу главой страны.

до него и зелёных тарифов всем хватало, и угля, и АЭС нормально с прибылью работали, и про веерные отключения никто не заикался.

и Ахметов тогда тоже был, но такого бардака в энергетике не было.

Так может дело не в Ахметове, а в том, что вместо Порошенко тупое стадо выбрало Коломойского ?
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16.01.2021 14:13 Ответить
А населению как то отдельно энергию подают.
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15.01.2021 23:45 Ответить
Зерахиты
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15.01.2021 14:55 Ответить
Просто ЗЕворьё. А рахиты тут не при чём.
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15.01.2021 14:56 Ответить
ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ!
Скушали, соевые порохоботы?!
Шах и мат вам, шоколадные!
Віялові відключення поки не плануються, - "Укренерго" - Цензор.НЕТ 9559
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15.01.2021 14:55 Ответить
Націоналізація монополіста ДТЕК і не буде ніяких віялових відключень НІКОЛИ. І електрика стане вп'ятеро дешевше, як і має бути, бо це рентабельна ціна для виробника.
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15.01.2021 14:56 Ответить
а де Пэтро крав?
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15.01.2021 16:59 Ответить
суліма іван десь загубив совість. а розуму й не було. Що ж у нього красти?
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15.01.2021 18:12 Ответить
Зеленые дебилы..
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15.01.2021 15:02 Ответить
В сферическом кубе в геометрической прогрессии, возведённые в 3,14 степень !!!
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15.01.2021 15:08 Ответить
Доголосувались до того що невідлючення світла вважається досягненням? 😵
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15.01.2021 15:27 Ответить
передбачати можливі виклики і планувати варіанти їх подолання необхідно. Свого часу напад московії теж не планували...
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15.01.2021 15:33 Ответить
Пока....Вот она перемога))))
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15.01.2021 15:36 Ответить
По ходу неделя две и пойдут тотальные веерные отключения. Собственно они уже идут, только отключают сельские районы
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15.01.2021 17:01 Ответить
Давно не жили так хорошо, и вот благодаря 73% недоумков это случилось.
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15.01.2021 17:02 Ответить
Віялові відключення поки не плануються, - "Укренерго" - Цензор.НЕТ 3413
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15.01.2021 17:09 Ответить
Веерные отключения пока не планируются, - "Укрэнерго" - https://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************
То он Вася, то он не Вася.
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15.01.2021 17:46 Ответить
Кудись зникли наші сябри. Мабуть, жахнулися від наших реалій і подалися в Білорусь, як блудні сини до бацька.
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15.01.2021 18:17 Ответить
Чого нічого про зелену енергетику не пишуть? Це ж вона нам мала забезпечити енергетичну незалежність.
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15.01.2021 18:41 Ответить
Віялові відключення поки не плануються, - "Укренерго" - Цензор.НЕТ 2063
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15.01.2021 18:48 Ответить
Порошенко, что ты делаешь, прекрати!
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15.01.2021 18:49 Ответить
"Веерные отключения пока не планируются" - у нас есть много и других типов отключений, а не только веерное!

"Укрэнерго" с любовью и клизмой к потребителям.
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15.01.2021 19:46 Ответить
Не плануються бо морозів ще не було.Вдарить - 20 , зотліла енергосистема і без вас відлючить ся,автоматично,через короткі замикання від перевантаження-повсюди.
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15.01.2021 21:41 Ответить
Предлагаю украинскому народу, отключить веерно, но навсегда кабинет министров, Ахметова, господина, или товарища? без разницы, зеленского и всякую кремлевскую нечисть.
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15.01.2021 22:38 Ответить
Головне щоб у парку світло горіло.
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15.01.2021 23:08 Ответить
По селем уже відключають по пару раз на добу.
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16.01.2021 04:41 Ответить
"Веерные отключения пока не планируются, - "Укрэнерго""

Ну, и как прикажете это понимать, принимая во внимание вот это:
https://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************

Будете отключать электричество внепланово, так, что ли, понимать?

Суги Народа, "если вам дорога ваша жизнь" (без шуток!) не ходите ночью на болота не отключайте электричество, пока Степанов не закончит лоХдаун, ведь холодильники сдохнут у лохтората (если вырубать электричество, то бутовая техника крякнет), а новый холодильник в лоХдауне купить незьзя, Степанов не разрешает!
Вас же население тогда просто повесит, оно вам надо???
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16.01.2021 07:37 Ответить
А если бы вся зима такая была, как сейчас (а раньше так и было), что бы вы делали, утырки? Бездари и воры! В нормальной стране вам бы даже коров пасти не доверили.
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16.01.2021 09:18 Ответить
епоха ЗЕлиднів...
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16.01.2021 11:27 Ответить
 
 