"Веерные отключения пока не планируются, - "Укрэнерго""

"Укрэнерго" пока не планирует введение веерных отключений электроэнергии из-за того, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"В Украину пришла настоящая зима. В течение 16-20 января 2021 года по прогнозам синоптиков ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 ° С. Это приведет к сезонному увеличению объемов потребления электрической энергии, которое в пиковые часы суток может расти на величину до 3000 МВт и в целом достигать 25000 тыс. МВт", - отмечают в "Укрэнерго".

"Несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемых "веерных отключений"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", - подчеркивается в сообщении.

"Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОМ), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей", - добавили в "Укрэнерго".

При этом, как отмечают в компании, для прохождения этого сложного периода НЭК "Укрэнерго" определила ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления. Ключевыми направлениями являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС), в том числе за счет использования резервных видов топлива - газа и мазута.

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"В то же время сейчас для балансировки энергосистемы положительным фактором является то, что в ближайшие восемь суток Запорожская АЭС сможет работать шестью блоками на общей мощности 5600 МВт", - подытожили в компании.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление экс-нардепа Сергея Высоцкого писал о том, что "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии.