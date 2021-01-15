Віялові відключення поки не плануються, - "Укренерго"
"Укренерго" поки що не планує запровадження віялових відключень електроенергії через те, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію в період морозів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".
"До України прийшла справжня зима. Протягом 16-20 січня 2021 року за прогнозами синоптиків очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17°С. Це спричиняє сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії, яке в пікові години доби може зростати на величину до 3000 МВт і загалом сягати 25 000 тис. МВт", - наголошують в "Укренерго".
"Зважаючи на появу в пресі публікацій щодо нібито можливості введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення"), повідомляємо, що такі заходи наразі не плануються", - зазначається в повідомленні.
"Щодо використання іншого інструменту, а саме графіків обмеження потужності (ГОП), зазначаємо, що даний інструмент не має жодного відношення до так званих "віялових відключень" і не передбачає відключення споживачів", - додали в "Укренерго".
При цьому, як зазначають у компанії, для проходження цього складного періоду НЕК "Укренерго" визначила низку заходів для балансування енергосистеми і покриття додаткового навантаження в години ранкового і вечірнього максимумів споживання. Ключовими напрямками є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС), зокрема за рахунок використання резервних видів палива - газу і мазуту.
"Водночас зараз для балансування енергосистеми позитивним фактором є те, що в найближчі вісім діб Запорізька АЕС зможе працювати шістьма блоками на загальній потужності 5600 МВт", - підсумували в компанії.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву екснардепа Сергія Висоцького писав про те, що "Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії.
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чтоб вы сдохли твари, чтоб вы сдохли!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=0YftIgjFTi8
Гимн, правда шоб сюда НЕ ВЕРНУТЬСЯ. НИКОГДА
Как раз, под это дело, обоснуют его повышение: мол пришлось экстренно закупать, а раз экстренно то и цена соответствующая!
-- а вентиляторные?
Ты думаешь, что это так просто - послал шахтеров нахрен и забыл про проблему ?
Мало того, что надо будет выплатить им компенсации и потом платить за безработицу, так они ж ещё и абсолютно не обучаемы вообще никакому делу. Пойдут грабить.
А сами заброшенные шахты нанесут такой удар по экологии и приведут к таким техногенным катастрофам, шо это в разы дороже получится, чем их содержать даже на убыточном уровне.
Простые решения бывают только в Офисе простых решений у Саакашвили,
а в реальности всё немножко сложнее
я чуть выше написал, что будет, если просто послать нахрен эти пару тысяч шахтеров
Проблема в другом, простой менеджер ахмета который занимался спекуляцией и афёрами стал премьером понимаешь? если не понимаешь переспроси, дальше центрэнерго с затратами 0 от слова ноль, тоесть взяли энергию накинули процент и продали энергию - стало убыточным понимаешь? дальше золотая курица в виде 15 энергоблоков стала убыточной в связи с постоянным простоем в угоду зелёной энергетики ахмета+угольные котлы ахмета понимаешь? и вот настала зима потребление увеличилось, солнечные батареи третий месяц не работают, если не понимаешь почему они не работают - спроси, и угольные котлы не резиновые.
Что делают зелебобики??? нагружают на 100% батькину АЭС)) и её не хватает и тут шмыгаль и иже с ними обосрав партки вспомнили за 4 наши украинские атомные станции, но обосраному шмыгалю не доходит, что между угольным котлом ахмета и АЭС большая разница и по телефонному звонку её не получится включить.
до него и зелёных тарифов всем хватало, и угля, и АЭС нормально с прибылью работали, и про веерные отключения никто не заикался.
и Ахметов тогда тоже был, но такого бардака в энергетике не было.
Так может дело не в Ахметове, а в том, что вместо Порошенко тупое стадо выбрало Коломойского ?
Скушали, соевые порохоботы?!
Шах и мат вам, шоколадные!
То он Вася, то он не Вася.
"Укрэнерго" с любовью и клизмой к потребителям.
Ну, и как прикажете это понимать, принимая во внимание вот это:
https://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************
Будете отключать электричество внепланово, так, что ли, понимать?
Суги Народа, "если вам дорога ваша жизнь" (без шуток!)
не ходите ночью на болотане отключайте электричество, пока Степанов не закончит лоХдаун, ведь холодильники сдохнут у лохтората (если вырубать электричество, то бутовая техника крякнет), а новый холодильник в лоХдауне купить незьзя, Степанов не разрешает!
Вас же население тогда просто повесит, оно вам надо???