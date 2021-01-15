УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9855 відвідувачів онлайн
Новини
7 430 69

Віялові відключення поки не плануються, - "Укренерго"

Віялові відключення поки не плануються, -

"Укренерго" поки що не планує запровадження віялових відключень електроенергії через те, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію в період морозів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"До України прийшла справжня зима. Протягом 16-20 січня 2021 року за прогнозами синоптиків очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17°С. Це спричиняє сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії, яке в пікові години доби може зростати на величину до 3000 МВт і загалом сягати 25 000 тис. МВт", - наголошують в "Укренерго".

"Зважаючи на появу в пресі публікацій щодо нібито можливості введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення"), повідомляємо, що такі заходи наразі не плануються", - зазначається в повідомленні.

"Щодо використання іншого інструменту, а саме графіків обмеження потужності (ГОП), зазначаємо, що даний інструмент не має жодного відношення до так званих "віялових відключень" і не передбачає відключення споживачів", - додали в "Укренерго".

При цьому, як зазначають у компанії, для проходження цього складного періоду НЕК "Укренерго" визначила низку заходів для балансування енергосистеми і покриття додаткового навантаження в години ранкового і вечірнього максимумів споживання. Ключовими напрямками є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС), зокрема за рахунок використання резервних видів палива - газу і мазуту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році не виплачено жодної копійки з боргу перед виробниками відновлюваної енергетики. Кабмін тягне в одну сторону, НКРЕКП - в іншу, президент взагалі усунувся, - глава УАВЕ Козакевич

"Водночас зараз для балансування енергосистеми позитивним фактором є те, що в найближчі вісім діб Запорізька АЕС зможе працювати шістьма блоками на загальній потужності 5600 МВт", - підсумували в компанії.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву екснардепа Сергія Висоцького писав про те, що "Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії.

Автор: 

вугілля (2479) Укренерго (2736) Електрика (2042) Міненерго (1422)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
ключевое слово ПОКА
показати весь коментар
15.01.2021 14:39 Відповісти
+19
Уменьшили генерацию атомной енергии в пользу Ахметова, убрали пильговый тариф и им все еще чего то не хватает. У меня просто слов нет...
показати весь коментар
15.01.2021 14:43 Відповісти
+12
Ключевое слово, ПОКА. Выбрали зебилы.
показати весь коментар
15.01.2021 14:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ключевое слово ПОКА
показати весь коментар
15.01.2021 14:39 Відповісти
ну да НАРОД УКРАИНЫ ДЛЯ УКРЭНЕРГО ...ПОКА... расстрелов.... веерных не планируется...пока.....
показати весь коментар
15.01.2021 14:48 Відповісти
Поки -- ні, почекайте ще трохи...
показати весь коментар
15.01.2021 17:52 Відповісти
послушай шапито 95 и сделай всё наоборот, пойду проверю генератор.
показати весь коментар
15.01.2021 14:39 Відповісти
Я как чувствовал! Вчера заказал генератор и он, уже на моем отделение почты
показати весь коментар
15.01.2021 15:46 Відповісти
когда говорят - не волнуйся..уже нужно волноваться!
показати весь коментар
15.01.2021 15:56 Відповісти
хорошая у тебя чуйка))) я покупал ещё в 2010 когда столбы на улице меняли, до сих пор в боевом строю.
показати весь коментар
15.01.2021 16:19 Відповісти
то ж у чому справа - заплануйте!
показати весь коментар
15.01.2021 14:40 Відповісти
В першу чергу в лікарнях.
показати весь коментар
15.01.2021 17:53 Відповісти
Ключевое слово, ПОКА. Выбрали зебилы.
показати весь коментар
15.01.2021 14:40 Відповісти
Извините, уже написали.
показати весь коментар
15.01.2021 14:41 Відповісти
внезапно всередине зимы ударил мороз 10 градусов, караул
показати весь коментар
15.01.2021 14:41 Відповісти
шобыф подохли, твари, так еще и жёппу вам лизать надо шо, извините, подают то за шо платишь, не с бутылкой, но уже со смазкой?
чтоб вы сдохли твари, чтоб вы сдохли!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=0YftIgjFTi8

Гимн, правда шоб сюда НЕ ВЕРНУТЬСЯ. НИКОГДА
показати весь коментар
15.01.2021 14:42 Відповісти
даешь цену в три раза выше!
показати весь коментар
15.01.2021 14:42 Відповісти
Ага щаззз!
Как раз, под это дело, обоснуют его повышение: мол пришлось экстренно закупать, а раз экстренно то и цена соответствующая!
показати весь коментар
15.01.2021 15:49 Відповісти
Уменьшили генерацию атомной енергии в пользу Ахметова, убрали пильговый тариф и им все еще чего то не хватает. У меня просто слов нет...
показати весь коментар
15.01.2021 14:43 Відповісти
Веерные отключения пока не планируются
-- а вентиляторные?
показати весь коментар
15.01.2021 14:43 Відповісти
пздц.. пока ни пока , а тем временем вместо того чтобы запустить укр.АЭС и снять проблему - они твари закупают у Беларуси электроэнергию - там их АЭС впервые вышла на полную мощность !!! ЗеУроды *** !!!!
показати весь коментар
15.01.2021 14:43 Відповісти
Бацька і нас врятує. Скоро будемо там і туалетний папір купувати, і натуральні продукти.
показати весь коментар
15.01.2021 17:57 Відповісти
Дайош, Венесуела!
показати весь коментар
15.01.2021 17:58 Відповісти
здрасьте 90-е)))
показати весь коментар
15.01.2021 14:49 Відповісти
Уроди Ахметовские не углем надо генерировать, а АЭС. Мощностей всех Украинских энергоблоков хватает на то чтоб обеспечить все население и цена 0.19коп килловат.
показати весь коментар
15.01.2021 14:51 Відповісти
простой вопрос - за счёт чего в таком случае платить государственным шахтерам и содержать государственные шахты ?
показати весь коментар
15.01.2021 14:57 Відповісти
мне не то что бы плевать на шахтеров, но у меня нет желания их субсидировать вместе с их боссом Ахметом.
показати весь коментар
15.01.2021 15:11 Відповісти
дело в том, что в данном случае ты субсидируешь ахмета на 1 %, а на остальные 99 % ты (и я тоже) субсидируешь Коломойского.
показати весь коментар
15.01.2021 16:10 Відповісти
З Ахметовим, але без Коломойського, країна розвивалася. А тепер з жидівською мафією скоро будемо голі, босі і простоволосі.
показати весь коментар
15.01.2021 18:03 Відповісти
женщина, иди на кухню борщ варить, там твоё место
показати весь коментар
16.01.2021 09:22 Відповісти
И что содержать шахтеров вечно? А может их попробовать переучить? А кто не хочет, то пусть идет нах. Приблизительно так сделала Тетчер и ничего, Британия не развалилась.
показати весь коментар
15.01.2021 15:30 Відповісти
у Британии были деньги, чтобы так сделать.

Ты думаешь, что это так просто - послал шахтеров нахрен и забыл про проблему ?

Мало того, что надо будет выплатить им компенсации и потом платить за безработицу, так они ж ещё и абсолютно не обучаемы вообще никакому делу. Пойдут грабить.

А сами заброшенные шахты нанесут такой удар по экологии и приведут к таким техногенным катастрофам, шо это в разы дороже получится, чем их содержать даже на убыточном уровне.

Простые решения бывают только в Офисе простых решений у Саакашвили,

а в реальности всё немножко сложнее
показати весь коментар
15.01.2021 16:08 Відповісти
ты хочешь чтоб из-за пары тысяч шахтеров + ***** ахмед страдала вся страна? та нах они впали позакапывать всё к куям вместе с ахметом.
показати весь коментар
15.01.2021 16:28 Відповісти
ты даун ?

я чуть выше написал, что будет, если просто послать нахрен эти пару тысяч шахтеров
показати весь коментар
15.01.2021 16:39 Відповісти
ты кому куйню несёшь? в ********** все шахты затопили, ни один кармилец даже не подумал каской стукнуть)) в гетто даунбасе все шахты затопили ни один кармилец даже не пискнул, а тут ****** ахмету все шишки геморойные повылизывали за полтора года, потом обосрались и с испугу побежали включать блоки на АЭС.
показати весь коментар
15.01.2021 16:50 Відповісти
то есть ни поставок электрики из **********, ни продажи электрики Бене вдвое дешевле себестоимости ты не заметил ?
показати весь коментар
15.01.2021 17:01 Відповісти
беня это афера, тоесть купить за 3 копейки и продать да с наваром, речь не об этом.
Проблема в другом, простой менеджер ахмета который занимался спекуляцией и афёрами стал премьером понимаешь? если не понимаешь переспроси, дальше центрэнерго с затратами 0 от слова ноль, тоесть взяли энергию накинули процент и продали энергию - стало убыточным понимаешь? дальше золотая курица в виде 15 энергоблоков стала убыточной в связи с постоянным простоем в угоду зелёной энергетики ахмета+угольные котлы ахмета понимаешь? и вот настала зима потребление увеличилось, солнечные батареи третий месяц не работают, если не понимаешь почему они не работают - спроси, и угольные котлы не резиновые.
Что делают зелебобики??? нагружают на 100% батькину АЭС)) и её не хватает и тут шмыгаль и иже с ними обосрав партки вспомнили за 4 наши украинские атомные станции, но обосраному шмыгалю не доходит, что между угольным котлом ахмета и АЭС большая разница и по телефонному звонку её не получится включить.
показати весь коментар
15.01.2021 17:18 Відповісти
ты такой бред несёшь, что даже стыдно читать
показати весь коментар
15.01.2021 17:49 Відповісти
свечками запасайся в темноте не так стыдно, веерные отключения проходил знаю , тогда было ещё веселей, Юляша толкала ээ за бугор, а мы на свечках сидели.
показати весь коментар
16.01.2021 08:50 Відповісти
мозгами запасайся, чтобы в следующий раз не выбирать Бенину куклу главой страны.

до него и зелёных тарифов всем хватало, и угля, и АЭС нормально с прибылью работали, и про веерные отключения никто не заикался.

и Ахметов тогда тоже был, но такого бардака в энергетике не было.

Так может дело не в Ахметове, а в том, что вместо Порошенко тупое стадо выбрало Коломойского ?
показати весь коментар
16.01.2021 14:13 Відповісти
А населению как то отдельно энергию подают.
показати весь коментар
15.01.2021 23:45 Відповісти
Зерахиты
показати весь коментар
15.01.2021 14:55 Відповісти
Просто ЗЕворьё. А рахиты тут не при чём.
показати весь коментар
15.01.2021 14:56 Відповісти
ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ!
Скушали, соевые порохоботы?!
Шах и мат вам, шоколадные!
Віялові відключення поки не плануються, - "Укренерго" - Цензор.НЕТ 9559
показати весь коментар
15.01.2021 14:55 Відповісти
Націоналізація монополіста ДТЕК і не буде ніяких віялових відключень НІКОЛИ. І електрика стане вп'ятеро дешевше, як і має бути, бо це рентабельна ціна для виробника.
показати весь коментар
15.01.2021 14:56 Відповісти
а де Пэтро крав?
показати весь коментар
15.01.2021 16:59 Відповісти
суліма іван десь загубив совість. а розуму й не було. Що ж у нього красти?
показати весь коментар
15.01.2021 18:12 Відповісти
Зеленые дебилы..
показати весь коментар
15.01.2021 15:02 Відповісти
В сферическом кубе в геометрической прогрессии, возведённые в 3,14 степень !!!
показати весь коментар
15.01.2021 15:08 Відповісти
Доголосувались до того що невідлючення світла вважається досягненням? 😵
показати весь коментар
15.01.2021 15:27 Відповісти
передбачати можливі виклики і планувати варіанти їх подолання необхідно. Свого часу напад московії теж не планували...
показати весь коментар
15.01.2021 15:33 Відповісти
Пока....Вот она перемога))))
показати весь коментар
15.01.2021 15:36 Відповісти
По ходу неделя две и пойдут тотальные веерные отключения. Собственно они уже идут, только отключают сельские районы
показати весь коментар
15.01.2021 17:01 Відповісти
Давно не жили так хорошо, и вот благодаря 73% недоумков это случилось.
показати весь коментар
15.01.2021 17:02 Відповісти
Віялові відключення поки не плануються, - "Укренерго" - Цензор.НЕТ 3413
показати весь коментар
15.01.2021 17:09 Відповісти
Веерные отключения пока не планируются, - "Укрэнерго" - https://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************
То он Вася, то он не Вася.
показати весь коментар
15.01.2021 17:46 Відповісти
Кудись зникли наші сябри. Мабуть, жахнулися від наших реалій і подалися в Білорусь, як блудні сини до бацька.
показати весь коментар
15.01.2021 18:17 Відповісти
Чого нічого про зелену енергетику не пишуть? Це ж вона нам мала забезпечити енергетичну незалежність.
показати весь коментар
15.01.2021 18:41 Відповісти
Віялові відключення поки не плануються, - "Укренерго" - Цензор.НЕТ 2063
показати весь коментар
15.01.2021 18:48 Відповісти
Порошенко, что ты делаешь, прекрати!
показати весь коментар
15.01.2021 18:49 Відповісти
"Веерные отключения пока не планируются" - у нас есть много и других типов отключений, а не только веерное!

"Укрэнерго" с любовью и клизмой к потребителям.
показати весь коментар
15.01.2021 19:46 Відповісти
Не плануються бо морозів ще не було.Вдарить - 20 , зотліла енергосистема і без вас відлючить ся,автоматично,через короткі замикання від перевантаження-повсюди.
показати весь коментар
15.01.2021 21:41 Відповісти
Предлагаю украинскому народу, отключить веерно, но навсегда кабинет министров, Ахметова, господина, или товарища? без разницы, зеленского и всякую кремлевскую нечисть.
показати весь коментар
15.01.2021 22:38 Відповісти
Головне щоб у парку світло горіло.
показати весь коментар
15.01.2021 23:08 Відповісти
По селем уже відключають по пару раз на добу.
показати весь коментар
16.01.2021 04:41 Відповісти
"Веерные отключения пока не планируются, - "Укрэнерго""

Ну, и как прикажете это понимать, принимая во внимание вот это:
https://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************

Будете отключать электричество внепланово, так, что ли, понимать?

Суги Народа, "если вам дорога ваша жизнь" (без шуток!) не ходите ночью на болота не отключайте электричество, пока Степанов не закончит лоХдаун, ведь холодильники сдохнут у лохтората (если вырубать электричество, то бутовая техника крякнет), а новый холодильник в лоХдауне купить незьзя, Степанов не разрешает!
Вас же население тогда просто повесит, оно вам надо???
показати весь коментар
16.01.2021 07:37 Відповісти
А если бы вся зима такая была, как сейчас (а раньше так и было), что бы вы делали, утырки? Бездари и воры! В нормальной стране вам бы даже коров пасти не доверили.
показати весь коментар
16.01.2021 09:18 Відповісти
епоха ЗЕлиднів...
показати весь коментар
16.01.2021 11:27 Відповісти
 
 