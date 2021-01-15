Віялові відключення поки не плануються, - "Укренерго"

"Укренерго" поки що не планує запровадження віялових відключень електроенергії через те, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію в період морозів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"До України прийшла справжня зима. Протягом 16-20 січня 2021 року за прогнозами синоптиків очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17°С. Це спричиняє сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії, яке в пікові години доби може зростати на величину до 3000 МВт і загалом сягати 25 000 тис. МВт", - наголошують в "Укренерго".

"Зважаючи на появу в пресі публікацій щодо нібито можливості введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення"), повідомляємо, що такі заходи наразі не плануються", - зазначається в повідомленні.

"Щодо використання іншого інструменту, а саме графіків обмеження потужності (ГОП), зазначаємо, що даний інструмент не має жодного відношення до так званих "віялових відключень" і не передбачає відключення споживачів", - додали в "Укренерго".

При цьому, як зазначають у компанії, для проходження цього складного періоду НЕК "Укренерго" визначила низку заходів для балансування енергосистеми і покриття додаткового навантаження в години ранкового і вечірнього максимумів споживання. Ключовими напрямками є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС), зокрема за рахунок використання резервних видів палива - газу і мазуту.

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"Водночас зараз для балансування енергосистеми позитивним фактором є те, що в найближчі вісім діб Запорізька АЕС зможе працювати шістьма блоками на загальній потужності 5600 МВт", - підсумували в компанії.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву екснардепа Сергія Висоцького писав про те, що "Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії.