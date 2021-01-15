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"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії. ДОКУМЕНТ

"Укренерго" аргументує введення віялових відключень електроенергії тим, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію в період морозів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст, екснардеп Сергій Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі спостерігаємо, як наростають кризові явища в енергетиці. І тарифи - це просто відлуння хаосу. До мене в руки потрапив один документ. Це лист від голови правління "Укренерго" до в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Цим листом "Укренерго" просить міністерство погодити план віялових відключень електроенергії. В цьому листі "Укренерго" в тому числі визнає, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію у період морозів", - повідомив журналіст.

"Останній раз віялові відключення електроенергії відбувалися в Україні в кінці 90-х. Гостру фазу війни, внаслідок якої в нас випарувалося 20% економіки ми пройшли без такого колапсу в енергетиці. Навіть встигли відмовитися від російського газу! Дякуємо Володимиру Олександровичу та його оточенню за професійність! Відкинути країну на два десятиріччя назад за 1,5 роки - це справді досягнення! " - резюмував Висоцький.

Також читайте: Мінфін просить Бюджетний комітет парламенту підтримати надання держгарантій "Укренерго"

Укренерго готує план віялових відключень електроенергії 01
Укренерго готує план віялових відключень електроенергії 02

Автор: 

вугілля (2479) Укренерго (2736) Висоцький Сергій (38) Електрика (2042) Міненерго (1422)


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Топ коментарі
+57
"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 9067
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15.01.2021 13:29 Відповісти
+56
Как же так случилось что у папередников АЭС работали и денег на зелёную энергетику хватало , а у мегагалактического приЗЕдента веерные отключения электроэнергии ?🤔
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15.01.2021 13:21 Відповісти
+54
"Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии, - журналист Высоцкий - Цензор.НЕТ 5550
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15.01.2021 13:16 Відповісти
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По факту за Зелю голосовало 43% населения, если им отключеить электрику, то явно на остальных хватит. Обратно включить только после того, как они поднимут свои ватные и полуватные сраки с диванов и исправят то, что они напаскудили всей стране.
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15.01.2021 14:49 Відповісти
Да, да... И приведут к власти мертвечука...
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15.01.2021 18:48 Відповісти
ну что вы волнуетесь ?

ЗЕличка только учится управлять государством.
Дайте ему еще год или несколько....
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15.01.2021 14:56 Відповісти
Не, ему уже второй срок подавай, за один не успевает все распродать, разворовать,распилить. Планов громадьйо!🙂
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15.01.2021 15:16 Відповісти
Дайте Зеленскому 100 дней и он дважды сходит в отпуск!
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15.01.2021 16:50 Відповісти
Одна знайома напівєврейка попала на будову маляром. Коли йшла на пенсію, то в пенсійному закладі сказали, що вона кожного місяця 1-2 рази була на лікарняному.
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15.01.2021 17:09 Відповісти
А "Рошен" будут отключать?
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15.01.2021 14:57 Відповісти
Рошен производит продукцию и неплохую, и платит хорошие налоги в казну.
А что делает Зельоное, кроме кривления.
Толку от него никакого, а содержать на миллиарды всю ОПУ надо
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15.01.2021 16:39 Відповісти
У цих "нових лиць" ряжки побільшали, збагатилися фантастично, а державу розграбували. Вже нема вугілля і бракує електроенергії, яку до них продавали на експорт. Скоро будемо в холоді, голоді і без світла. Зробимо це разом! Щойно прийшла ця влада, як заговорили про дефолт, і що пенсій не даватимуть, а діти нехай годують своїх батьків.
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15.01.2021 16:58 Відповісти
а тебе в Ольгино не без разницы, кацап?
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15.01.2021 17:10 Відповісти
В энергетике есть понятие как перекос фаз, сначала у нас перекос на 73%, потом перекос на 254человека, а теперь полный перекос в мозгу и короткое замыкание, но осознание того, что все происходящее у нас из- за самих нас -НЕТ.
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15.01.2021 14:58 Відповісти
Бубачка нипричем, он хароший, эта все парашенка.
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15.01.2021 15:10 Відповісти
"Последний раз веерные отключения электроэнергии происходили в Украине в конце 90-х. Острую фазу войны, в результате которой у нас испарилось 20% экономики мы прошли без такого коллапса в энергетике. Даже успели отказаться от российского газа! Спасибо Владимиру Александровичу и его окружению за профессионализм! Отбросить страну на два десятилетия назад за 1,5 года - это действительно достижение!" - резюмировал Высоцкий.

Это еще цветочки ягодки будут как в УНР 1918-1933.

Населению именно населению "какая разница" как и тогда.
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15.01.2021 15:25 Відповісти
"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 742
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15.01.2021 15:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26143257.html Доцарювались (c)
Ну что, соскучились по веерным отключениям электричества? Их есть у нас!
Глава УкрЭнерго просит согласования у ио министра энергетики Витренко утвердить график отключений по стране до октября. Угля - нет.

Выглядит как флеш рояль: сидеть в темноте на удалённой работе/учёбе, без вакцины, с повышенными тарифами на всё и в локдаунах. Хуже не будет, хоть паржом.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3836776006384068 Nick Vest
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15.01.2021 15:37 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26142548.html Фото дня

Обурені громадяни України блокують трасу в Буковелі через підвищення тарифів.

"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 2497
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15.01.2021 15:39 Відповісти
Главное,что бы перед отключениями цену зебилам подняли в несколько раз. Хочу,что бы лоботомированных поклонников нынешнего полшестого типало от фразы,,хуженебулет,,. Что бы холодным потом обливались при выражении,,паприколу,,. Должны наесться своего говна по самые гланды.
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15.01.2021 15:48 Відповісти
Ахахах)))) А оце уже покращення з покращень! Вітаю 73%!
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15.01.2021 15:54 Відповісти
Нужны не веерные отключения света, а веерные увольнения тупых и воровитых чиновников, доведших страну до этого.
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15.01.2021 15:59 Відповісти
Вы просто не знайте какое это счастье, когда видишь ту чернь голосовавшую за клоуна, стоящую в очередь для оплаты ЖКХ и в своей дрожащей руке держит последние копейки...Я прямо молодею, цвету и пахну...Холопу-место в стойле...А в стойле свет не обязательно включать...
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15.01.2021 16:06 Відповісти
Холопу-место в стойле...А в стойле свет не обязательно включать...

Этточно

"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 8228
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15.01.2021 17:23 Відповісти
Завгар сбежал,а его лохторат ПРасы остались гадить. Осла еа трон взгомоздили и ждут халявы.
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15.01.2021 21:25 Відповісти
Бедная Украина, в который раз на одни и те же грабли...
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15.01.2021 16:07 Відповісти
Только вчера на Цензоре была новость, что Украина будет экспортировать электричество в Румынию и ещё куда-то.Сегодня уже самим не хватает!
Будем экспортировать в Румынию, но при этом будем импортировать с Беларуси.Будем импортировать с Беларуси, но свои блоки АЭС останавливаем. Свои АЭС останавливаем, но электричества нам не хватает.Электричества нам не хватает, но мы будем экспортировать его в Румынию! Круг замкнулся...
Такого дебилизма нигде в мире больше нет!...
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15.01.2021 16:13 Відповісти
Это успех...
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15.01.2021 16:17 Відповісти
Это на ЧЬИХ теплоэлектростанциях не хватает угля?
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15.01.2021 16:18 Відповісти
На бениных
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15.01.2021 22:04 Відповісти
Мы ж при Порохе лишнюю электроэнергию продавали в Европейский союз. Что случилось, зеленые твари?
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15.01.2021 17:02 Відповісти
вдруг оказалось, что во власти нужно не только видосики снимать и лапшу зе массе на уши развешивать, а и еще что то делать.
Почему то в стране ничего само собой работать не хочет ....
Парадокс ...
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15.01.2021 17:09 Відповісти
Та чому "в стране ничего само собой работать не хочет", навпаки, деякі працюють:

"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 8995
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16.01.2021 08:17 Відповісти
Ви що знаєте чим вона працювала . Може губами
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16.01.2021 12:04 Відповісти
а хто це?
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16.01.2021 12:34 Відповісти
Це - міністр..
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16.01.2021 22:04 Відповісти
А губки мозолистые..рабочие
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16.01.2021 22:15 Відповісти
Було скиглення із кутка олігархату і місцевих манкуртів, які будували свій бізнес на московії: " он нє дасть нам работать", а потім з'явилися "свинарчуки" і циганська пошта, що Пороха не підтримувати на виборах.
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15.01.2021 19:06 Відповісти
При порохе не только элктро энергию но и деньги в офшеры и планы поповышению тарифов досрочно перевыполнялись хрен редьки не слаще. Жить по конституции вот что надо научиться . Не свиньи корыта власник страны и державы ,а громады власник -харития самоуправления ст. 142 ,143 конституции.
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16.01.2021 03:33 Відповісти
"Укрэнерго" аргументирует введение веерных отключений электроэнергии из-за того, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов

ГИ - ГИ - ГИ, ну що сердешні НАГОЛОСУВАЛИСЬ ЗА ГОЛОБОРОДЬКА
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15.01.2021 17:11 Відповісти


"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 1130
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16.01.2021 01:56 Відповісти


"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 2957
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16.01.2021 02:03 Відповісти
ЯКЕ Ж ВОНО ТІЛЬКИ ТУПЕ
ТУПЕ ЦЕ НАВІТЬ ЩЕ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ
У Зе В ГОЛОВІ МАБУТЬ ОДИН РАДЯНСЬКИЙ ТАРГАН БІГАЄ І БІЛЬШЕ НІЧОГО
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15.01.2021 17:13 Відповісти
и долго еще таракан ахметов будет издеваться над Украиной и украинцами??? может пора у этого рыжего "инвестора" отбирать теплоэлекростанции, которые эта гнида УКРАЛА у украинцев????!
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15.01.2021 17:53 Відповісти
Ахметов, перелогинься !
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16.01.2021 11:20 Відповісти
А разве Украина ещё не в эуропэ?Там давно действуют веерные отключения света....
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15.01.2021 17:54 Відповісти
Докки це бидло, при владі, будумо тепіти !!!
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15.01.2021 18:11 Відповісти
Ага, это вот это быдло владеет электростанциями? Или шахтами? Вы народу не втирайте, наш враг - олигархия, и тарифный майдан скорее развяжет гражданскую войну, чем уйдет без крови олигархов.
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15.01.2021 18:37 Відповісти
А причем здесь Зе? Олигархия крутит гайки и сваливает на некомпетентность президента.
Но пусть они ски рискнут отключить зумеров от интернета отрубив свет. Эти отбитые тиктокеры устроят такое, что БЛМ покажется мирным протестом.
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15.01.2021 18:35 Відповісти
Нет, он конечно, ни причем. Это же не он с пеной у рта и соплями в носу тыкал Порошку предьяву на стадионе про олигархов, Роттердам плюс и прочую х@ету, и божился побороть их всех и коррупцию в придачу.
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15.01.2021 23:09 Відповісти
Так что, из-за его предъяв, олигархи стали чистенькими, и Зе - враг номер один? Вы там в своей ПЕС совсем края попутали? Презерведенты приходят и уходят, а олигархия - стоит. Значит наш враг не марионетки, а рука, которая их держит.
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16.01.2021 11:10 Відповісти
Вашого афериста посадили в крісло президента, щоб він допоміг олігархам до кінця обідрати дурний нарід.
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16.01.2021 12:07 Відповісти
Ринок електроенергії запустили, зеленої 10%, тарифи, як обіцяли, падають, енергонезалежність забезпечена і що Вам не подобається?
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15.01.2021 18:38 Відповісти
Что за ахинею Высоцкий несет??? В 2014 были веерные отключения почти месяц! Шо, память отшибло, или его это не коснулось???
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15.01.2021 18:44 Відповісти
Ну что ты прицепился - ему сказали так написать, вот он и написал!
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15.01.2021 19:49 Відповісти
Так таки вугілля?
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15.01.2021 18:45 Відповісти
Только сегодня узнала, что ликвидировали тариф село, отопление
Мы отказались от газа, ради тарифа, установили счётчик и К' теперь суммы будут неподъёмными для меня, реально обхохочешься
Прощай дубовые посадки, да просто все что пилится на дрова, селяне не в состоянии оплачивать новые тарифы
Зеленский моральный урод, откаты Ахметова и прочих давно заменили ему не только совесть, но и мозг
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15.01.2021 18:59 Відповісти
Не счетчики надо было ставить , а на выборах думать.
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16.01.2021 12:59 Відповісти
какие 90-е??? декабрь 2013 года!
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15.01.2021 19:14 Відповісти
Рыжий кучмовский ублюдок Ахметка снова шантажирует страну - угля ему, видишь ли, мало. Переводи свои ТЭС на другие виды топлива, тварь
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15.01.2021 19:48 Відповісти
Чистая тварь. Он для этого и строил свою монополию.
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15.01.2021 19:57 Відповісти
В 2014 Польша и Япония предлагали переоборудовать наши ТЭЦ под другие марки угля и виды топлива, уйти от антрацита. Так Демчишин, ставленник Порошенко, отказался!
Зато http://argumentua.com/stati/kak-medvedchuk-i-ko-vparivayut-ugol-ukraine появилась схема продажи лугандонского угля под видом африканского по ценам "смешным". У Медведчука сразу финансовые дела пошли в гору, благодаря Порошенко.
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16.01.2021 11:09 Відповісти
Да, было такое, помню
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16.01.2021 11:25 Відповісти
Привіт 90 ті!
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15.01.2021 20:12 Відповісти
товарищи! да здравствует совецкий саюз
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15.01.2021 21:22 Відповісти
Туши свет! Народ быстрее зачухается.
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15.01.2021 21:11 Відповісти
Надо возвращать Порошенка, иначе Зелинский страну развалит.
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15.01.2021 21:25 Відповісти
Це нам наказание за те що народ не восприняв ідею Ротердам+ від олігархів Петі і Ахмета.
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15.01.2021 22:10 Відповісти
я за что бы при свечах всю зиму .. зеублюдки закусили бы по полной ...
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15.01.2021 21:28 Відповісти
в с еверному рейху предрікають, що підвищення ціни на газ на нафту тимчасове. А нашу ушлепки розлять вигляд, що це вічне. Три барчука роблять взаємовиключні твердження. Ніхто з них не хоче бути під ударом долі. А олігархам пофіг - замутити потрібно, щоб ніхто не розібрався. Ігорю Валерійовичу предстоїть "дорога дальняя", Ахметову пора збиратися, але хоче потягнути, коли америкоси введуть санкції проти ВТБ. ждем першого відключення, бубоносу таки прищемлять прибор при грі на фортепіано
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15.01.2021 22:10 Відповісти
зараз ОПУ розучує новий гімн- смело товарищи в ногу, духом окрепнем в борьбе ..... Поки що одна какофонія, заслужений ..... мовчить. Товариші не можуть утворити колони, всі бояться йти першими відключати світло 73 процентам.
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15.01.2021 22:14 Відповісти
Нет в мире страшнее напасти,
Чем зеленый идиот у власти.
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15.01.2021 23:05 Відповісти
Алло! ви не знаєте де барига, ну отой що з Роттердам+ розбагатів.. Нехай бєнядіктова знайде і баригу і схему. Я наморозила продуктів зі здоровою їжею , воно або пропаде, або мене розірве як я то всё пошамкаю, щоб не пропало.
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16.01.2021 00:23 Відповісти
Так вот зачем Ахметов сделал всё для уменьшения атомной генерации.
Надо просто открыть дело о злостном саботаже и сотрудничестве с агрессором.
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16.01.2021 00:23 Відповісти
В случае введения этого бреда нужно сразу подавать коллективные иски. Дефецит эти суки создают искуственно!
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16.01.2021 00:24 Відповісти
Алло! ви не знаєте де барига, ну отой що з Роттердам+ розбагатів.. Нехай бєнядіктова знайде і баригу і схему. Я наморозила продуктів зі здоровою їжею , воно або пропаде, або мене розірве як я то всё пошамкаю, щоб не пропало.
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16.01.2021 00:52 Відповісти
Зе-Дурко Доуправлялся ! хе-хе
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16.01.2021 01:15 Відповісти
Ну що, Шмигаль, допомогла тобі зелена енергетика?
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16.01.2021 02:15 Відповісти
друзья мне кажеться пока свет не выключили стоит запастись электричеством
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16.01.2021 02:24 Відповісти
точно, батареек много не бывает !
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16.01.2021 11:27 Відповісти
Боюся що ситуація значно гірша ніж пише у статті. У мене в селі світло вже другий день як відключають. В ночі, по пів-години, пару раз за ніч. Я думав що то аварії, але відключають усе село і таке враження що по графіку.
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16.01.2021 04:39 Відповісти
У Ахметки і Фірташках все прораховано за наш рахунок!!!
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16.01.2021 07:52 Відповісти
причем это было сделано лет 20-25 назад и на 100 лет вперед
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16.01.2021 11:29 Відповісти
"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 9138
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16.01.2021 09:03 Відповісти
Через злиття влади та бізнесу маємо нечесний корумпований монопольний псевдо ринок.
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16.01.2021 10:15 Відповісти
План таваріщя Путєна нєукоснітєльно виполняєцца.
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16.01.2021 10:51 Відповісти
Надо возвращать и наращивать объемы атомной энергетики Украины до 80%, т.к. это наиболее дешевый вид электричества.
А угольная энергетика должна служить не средством обогащения Ахметова и поддержки сепаров, а просто как запасной зонтик, на всякий случай.
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16.01.2021 11:03 Відповісти
сам хоть понял? а чего не 100%?
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16.01.2021 12:14 Відповісти
Путіну атомна енергетика України як серпом по ...
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19.01.2021 11:19 Відповісти
Юля отключала не веером будучи начальницей Украины...,Кучмисты и не такое умеют...
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16.01.2021 12:15 Відповісти
Во крутяк , я два года назад был уверен , что Осел Оманский откатит нас в 14 год , но только с дефолтом , но Осел превзошел все мои ожидания , мы рванули сразу в 90-е .Скоро еще разгул преступности начнется и все : Здравствуй моя молодость.
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16.01.2021 13:03 Відповісти
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