"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії. ДОКУМЕНТ

"Укренерго" аргументує введення віялових відключень електроенергії тим, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію в період морозів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст, екснардеп Сергій Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі спостерігаємо, як наростають кризові явища в енергетиці. І тарифи - це просто відлуння хаосу. До мене в руки потрапив один документ. Це лист від голови правління "Укренерго" до в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Цим листом "Укренерго" просить міністерство погодити план віялових відключень електроенергії. В цьому листі "Укренерго" в тому числі визнає, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію у період морозів", - повідомив журналіст.

"Останній раз віялові відключення електроенергії відбувалися в Україні в кінці 90-х. Гостру фазу війни, внаслідок якої в нас випарувалося 20% економіки ми пройшли без такого колапсу в енергетиці. Навіть встигли відмовитися від російського газу! Дякуємо Володимиру Олександровичу та його оточенню за професійність! Відкинути країну на два десятиріччя назад за 1,5 роки - це справді досягнення! " - резюмував Висоцький.

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