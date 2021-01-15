"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії. ДОКУМЕНТ
"Укренерго" аргументує введення віялових відключень електроенергії тим, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію в період морозів.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст, екснардеп Сергій Висоцький, передає Цензор.НЕТ.
"Ми всі спостерігаємо, як наростають кризові явища в енергетиці. І тарифи - це просто відлуння хаосу. До мене в руки потрапив один документ. Це лист від голови правління "Укренерго" до в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Цим листом "Укренерго" просить міністерство погодити план віялових відключень електроенергії. В цьому листі "Укренерго" в тому числі визнає, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію у період морозів", - повідомив журналіст.
"Останній раз віялові відключення електроенергії відбувалися в Україні в кінці 90-х. Гостру фазу війни, внаслідок якої в нас випарувалося 20% економіки ми пройшли без такого колапсу в енергетиці. Навіть встигли відмовитися від російського газу! Дякуємо Володимиру Олександровичу та його оточенню за професійність! Відкинути країну на два десятиріччя назад за 1,5 роки - це справді досягнення! " - резюмував Висоцький.
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ЗЕличка только учится управлять государством.
Дайте ему еще год или несколько....
А что делает Зельоное, кроме кривления.
Толку от него никакого, а содержать на миллиарды всю ОПУ надо
Это еще цветочки ягодки будут как в УНР 1918-1933.
Населению именно населению "какая разница" как и тогда.
Ну что, соскучились по веерным отключениям электричества? Их есть у нас!
Глава УкрЭнерго просит согласования у ио министра энергетики Витренко утвердить график отключений по стране до октября. Угля - нет.
Выглядит как флеш рояль: сидеть в темноте на удалённой работе/учёбе, без вакцины, с повышенными тарифами на всё и в локдаунах. Хуже не будет, хоть паржом.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3836776006384068 Nick Vest
Обурені громадяни України блокують трасу в Буковелі через підвищення тарифів.
Этточно
Будем экспортировать в Румынию, но при этом будем импортировать с Беларуси.Будем импортировать с Беларуси, но свои блоки АЭС останавливаем. Свои АЭС останавливаем, но электричества нам не хватает.Электричества нам не хватает, но мы будем экспортировать его в Румынию! Круг замкнулся...
Такого дебилизма нигде в мире больше нет!...
Почему то в стране ничего само собой работать не хочет ....
Парадокс ...
ГИ - ГИ - ГИ, ну що сердешні НАГОЛОСУВАЛИСЬ ЗА ГОЛОБОРОДЬКА
ТУПЕ ЦЕ НАВІТЬ ЩЕ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ
У Зе В ГОЛОВІ МАБУТЬ ОДИН РАДЯНСЬКИЙ ТАРГАН БІГАЄ І БІЛЬШЕ НІЧОГО
Но пусть они ски рискнут отключить зумеров от интернета отрубив свет. Эти отбитые тиктокеры устроят такое, что БЛМ покажется мирным протестом.
Мы отказались от газа, ради тарифа, установили счётчик и К' теперь суммы будут неподъёмными для меня, реально обхохочешься
Прощай дубовые посадки, да просто все что пилится на дрова, селяне не в состоянии оплачивать новые тарифы
Зеленский моральный урод, откаты Ахметова и прочих давно заменили ему не только совесть, но и мозг
Зато http://argumentua.com/stati/kak-medvedchuk-i-ko-vparivayut-ugol-ukraine появилась схема продажи лугандонского угля под видом африканского по ценам "смешным". У Медведчука сразу финансовые дела пошли в гору, благодаря Порошенко.
Чем зеленый идиот у власти.
Надо просто открыть дело о злостном саботаже и сотрудничестве с агрессором.
А угольная энергетика должна служить не средством обогащения Ахметова и поддержки сепаров, а просто как запасной зонтик, на всякий случай.