Мінфін просить Бюджетний комітет парламенту підтримати надання держгарантій "Укренерго"

Міністерство фінансів України звернулося до Комітету Верховної Ради з питань бюджету з проханням підтримати надати державній компанії НЕК "Укренерго" для залучення 11,3 мільярдів гривень позикових коштів в державних банках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це відомляється у листі відомства.

Мінфін нагадав, що Кабінет Міністрів України 09.12.2020 прийняв постанову № 1203 "Деякі питання виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", якою, крім іншого, затверджено умови надання у 2020 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами, що залучаються компанією у банків.

"Зазначеними умовами передбачається забезпечення виконання боргових зобов’язань ПрАТ "НЕК "Укренерго" за запозиченнями, сума яких не перевищує 11,3 млрд гривень, ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичень", - сказано в листі.

"Відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" просимо погодити надання державної гарантії в забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються ПрАТ "НЕК "Укренерго" у банків державного сектору", - йдеться у зверненні Мінфіну до Комітету з питань бюджету.

Повідомляється, що запозичення залучаються з метою здійснення погашення заборгованості ПрАТ "НЕК "Укренерго" перед державним підприємством "Гарантований покупець". Плата за надання гарантії установлюється в розмірі 0,01 відсотка річних залишку суми гарантійних зобов’язань за відповідний відсотковий період.

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Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року. Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

17 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік", в якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії.

26 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський. Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату зеленої електроенергії, як того вимагає законодавство. Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію.

Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. перші суди інвестори вже почали вигравати. Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.