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Минфин просит Бюджетный комитет парламента поддержать предоставление госгарантий "Укрэнерго"

Минфин просит Бюджетный комитет парламента поддержать предоставление госгарантий

Министерство финансов Украины обратилось в Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета с просьбой предоставления поддержки государственной компании НЭК "Укрэнерго" для привлечения 11,3 млрд гривен заемных средств в государственных банках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в письме ведомства.

Минфин напомнил, что Кабинет Министров Украины 09.12.2020 принял постановление № 1203 "Некоторые вопросы выполнения Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которым, помимо прочего, утверждены условия предоставления в 2020 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам, привлекаемым компанией у банков.

"Такими условиями предусматривается обеспечение выполнения долговых обязательств ЗАО "НЭК "Укрэнерго" по заимствованиям, сумма которых не превышает 11,3 млрд гривен, учитывая обязательства по погашению основной суммы, процентов, комиссий и других обязательств, вытекающих из заимствований", - сказано в письме.

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"В соответствии с требованиями части первой статьи 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" просим согласовать предоставление государственной гарантии в обеспечение исполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым ЗАО "НЭК "Укрэнерго" у банков государственного сектора" , - говорится в обращении Минфина в Комитет по вопросам бюджета.

Сообщается, что заимствования привлекаются с целью осуществления погашения задолженности ЗАО "НЭК" Укрэнерго" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель". Плата за предоставление гарантии устанавливается в размере 0,01 процента годовых остатка суммы гарантийных обязательств за соответствующий процентный период.

Как сообщалось, в июне самые большие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проект государственного бюджета на 2021 правительство не заложило 20% на частичную оплату зеленой электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ассоциация возобновляемой энергетики заявляет об очередном давление власти и налоговиков на производителей зеленой электроэнергии

Автор: 

энергетика (2558) Укрэнерго (658) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+8
При Порохе Укрэнерго притносило прибыль в бюджет, а вот при ваЗЕлине оно стало убыточным. Совпадение? Не думаю, т .к. закон сохранения бабла гласит, - ЕСЛИМ В ГОСКОМПАНИИ БАБЛО УБЫВАЕТ, ТО ОНО ПРИБЫВАЕТ В ОФШОРАХ БЕНИ, АХМЕТКИ И ВАзеЛИНА.
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12.12.2020 11:42
+7
А может воровать иеньше надо? Почему-то до бениного буратина и зеленая енергетика работала и госкомпании были в прибыли.
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12.12.2020 11:58
+6
Простий приклад. Звідки у Укренерго взялися борги.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
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12.12.2020 12:25
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Правила форума Совет форумчан
При Порохе Укрэнерго притносило прибыль в бюджет, а вот при ваЗЕлине оно стало убыточным. Совпадение? Не думаю, т .к. закон сохранения бабла гласит, - ЕСЛИМ В ГОСКОМПАНИИ БАБЛО УБЫВАЕТ, ТО ОНО ПРИБЫВАЕТ В ОФШОРАХ БЕНИ, АХМЕТКИ И ВАзеЛИНА.
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12.12.2020 11:42 Ответить
Производители зеленой энергииь действуют против Украины и их деятельность должна рассматриваться как государственная измена.
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12.12.2020 11:45 Ответить
А может воровать иеньше надо? Почему-то до бениного буратина и зеленая енергетика работала и госкомпании были в прибыли.
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12.12.2020 11:58 Ответить
То ДК чи ЗАТ ???)))
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12.12.2020 12:21 Ответить
Простий приклад. Звідки у Укренерго взялися борги.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
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12.12.2020 12:25 Ответить
А винна зелена енергетика !!)))
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12.12.2020 12:34 Ответить
Звісно, що винна сокира, а не той, хто нею сусіда зарубав.
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12.12.2020 12:38 Ответить
Дерева продовжували голосувати за сокиру, тому що вважали, що він є одним з них
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12.12.2020 13:58 Ответить
І припинити імпорт електроенергіі !!!І Херуса та Ко на нари !!)))
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12.12.2020 12:22 Ответить
Вы пытаетесь пристыдить воров, чтобы они не воровали? Это наивно и смешно.
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12.12.2020 12:23 Ответить
А почему под госгарантии а не под залог личного имущества?
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12.12.2020 12:00 Ответить
разве-шо нашего
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12.12.2020 12:15 Ответить
для привлечения 11,3 млрд гривен заемных средств в государственных банках. /Виновата зелёная энергетика, убеждал кодлан Коломойского./ Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн ./ Сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 600 млн грн . Это стоимость сортира и кладовки виллы Ахметова.- Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020/ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
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12.12.2020 12:08 Ответить
Сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 1 млрд грн .Это стоимость всех сортиров виллы Ахметова.
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12.12.2020 12:26 Ответить
 
 