"Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии. ДОКУМЕНТ
"Укрэнерго" аргументирует введение веерных отключений электроэнергии из-за того, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов.
Об этом на своей странце в Facebook написал журналист, экс-нардеп Сергей Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.
"Мы все наблюдаем, как нарастают кризисные явления в энергетике. И тарифы - это просто эхо хаоса. Ко мне в руки попал один документ. Это письмо от председателя правления "Укрэнерго" к и. о. министра энергетики Юрию Витренко. Этим письмом "Укрэнерго" просит Министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии. В этом письме "Укрэнерго" в том числе признает, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов", - сообщил журналист.
"Последний раз веерные отключения электроэнергии происходили в Украине в конце 90-х. Острую фазу войны, в результате которой у нас испарилось 20% экономики мы прошли без такого коллапса в энергетике. Даже успели отказаться от российского газа! Спасибо Владимиру Александровичу и его окружению за профессионализм! Отбросить страну на два десятилетия назад за 1,5 года - это действительно достижение!" - резюмировал Высоцкий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЕличка только учится управлять государством.
Дайте ему еще год или несколько....
А что делает Зельоное, кроме кривления.
Толку от него никакого, а содержать на миллиарды всю ОПУ надо
Это еще цветочки ягодки будут как в УНР 1918-1933.
Населению именно населению "какая разница" как и тогда.
Ну что, соскучились по веерным отключениям электричества? Их есть у нас!
Глава УкрЭнерго просит согласования у ио министра энергетики Витренко утвердить график отключений по стране до октября. Угля - нет.
Выглядит как флеш рояль: сидеть в темноте на удалённой работе/учёбе, без вакцины, с повышенными тарифами на всё и в локдаунах. Хуже не будет, хоть паржом.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3836776006384068 Nick Vest
Обурені громадяни України блокують трасу в Буковелі через підвищення тарифів.
Этточно
Будем экспортировать в Румынию, но при этом будем импортировать с Беларуси.Будем импортировать с Беларуси, но свои блоки АЭС останавливаем. Свои АЭС останавливаем, но электричества нам не хватает.Электричества нам не хватает, но мы будем экспортировать его в Румынию! Круг замкнулся...
Такого дебилизма нигде в мире больше нет!...
Почему то в стране ничего само собой работать не хочет ....
Парадокс ...
ГИ - ГИ - ГИ, ну що сердешні НАГОЛОСУВАЛИСЬ ЗА ГОЛОБОРОДЬКА
ТУПЕ ЦЕ НАВІТЬ ЩЕ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ
У Зе В ГОЛОВІ МАБУТЬ ОДИН РАДЯНСЬКИЙ ТАРГАН БІГАЄ І БІЛЬШЕ НІЧОГО
Но пусть они ски рискнут отключить зумеров от интернета отрубив свет. Эти отбитые тиктокеры устроят такое, что БЛМ покажется мирным протестом.
Мы отказались от газа, ради тарифа, установили счётчик и К' теперь суммы будут неподъёмными для меня, реально обхохочешься
Прощай дубовые посадки, да просто все что пилится на дрова, селяне не в состоянии оплачивать новые тарифы
Зеленский моральный урод, откаты Ахметова и прочих давно заменили ему не только совесть, но и мозг
Зато http://argumentua.com/stati/kak-medvedchuk-i-ko-vparivayut-ugol-ukraine появилась схема продажи лугандонского угля под видом африканского по ценам "смешным". У Медведчука сразу финансовые дела пошли в гору, благодаря Порошенко.
Чем зеленый идиот у власти.
Надо просто открыть дело о злостном саботаже и сотрудничестве с агрессором.
А угольная энергетика должна служить не средством обогащения Ахметова и поддержки сепаров, а просто как запасной зонтик, на всякий случай.