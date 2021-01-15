РУС
"Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии. ДОКУМЕНТ

"Укрэнерго" аргументирует введение веерных отключений электроэнергии из-за того, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов.

Об этом на своей странце в Facebook написал журналист, экс-нардеп Сергей Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все наблюдаем, как нарастают кризисные явления в энергетике. И тарифы - это просто эхо хаоса. Ко мне в руки попал один документ. Это письмо от председателя правления "Укрэнерго" к и. о. министра энергетики Юрию Витренко. Этим письмом "Укрэнерго" просит Министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии. В этом письме "Укрэнерго" в том числе признает, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов", - сообщил журналист.

"Последний раз веерные отключения электроэнергии происходили в Украине в конце 90-х. Острую фазу войны, в результате которой у нас испарилось 20% экономики мы прошли без такого коллапса в энергетике. Даже успели отказаться от российского газа! Спасибо Владимиру Александровичу и его окружению за профессионализм! Отбросить страну на два десятилетия назад за 1,5 года - это действительно достижение!" - резюмировал Высоцкий.

Также читайте: Покупка тока с Белорусской АЭС угрожает энергетической безопасности Украины, - Deutsche Welle

Укрэнерго готовит план веерных отключений электроэнергии 01
Укрэнерго готовит план веерных отключений электроэнергии 02

уголь (1004) Укрэнерго (665) Высоцкий Сергей (57) электроэнергия (776) Минэнерго (383)
"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 9067
15.01.2021 13:29 Ответить
Как же так случилось что у папередников АЭС работали и денег на зелёную энергетику хватало , а у мегагалактического приЗЕдента веерные отключения электроэнергии ?🤔
15.01.2021 13:21 Ответить
"Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии, - журналист Высоцкий - Цензор.НЕТ 5550
15.01.2021 13:16 Ответить
По факту за Зелю голосовало 43% населения, если им отключеить электрику, то явно на остальных хватит. Обратно включить только после того, как они поднимут свои ватные и полуватные сраки с диванов и исправят то, что они напаскудили всей стране.
15.01.2021 14:49 Ответить
Да, да... И приведут к власти мертвечука...
15.01.2021 18:48 Ответить
ну что вы волнуетесь ?

ЗЕличка только учится управлять государством.
Дайте ему еще год или несколько....
15.01.2021 14:56 Ответить
Не, ему уже второй срок подавай, за один не успевает все распродать, разворовать,распилить. Планов громадьйо!🙂
15.01.2021 15:16 Ответить
Дайте Зеленскому 100 дней и он дважды сходит в отпуск!
15.01.2021 16:50 Ответить
Одна знайома напівєврейка попала на будову маляром. Коли йшла на пенсію, то в пенсійному закладі сказали, що вона кожного місяця 1-2 рази була на лікарняному.
15.01.2021 17:09 Ответить
А "Рошен" будут отключать?
15.01.2021 14:57 Ответить
Рошен производит продукцию и неплохую, и платит хорошие налоги в казну.
А что делает Зельоное, кроме кривления.
Толку от него никакого, а содержать на миллиарды всю ОПУ надо
15.01.2021 16:39 Ответить
У цих "нових лиць" ряжки побільшали, збагатилися фантастично, а державу розграбували. Вже нема вугілля і бракує електроенергії, яку до них продавали на експорт. Скоро будемо в холоді, голоді і без світла. Зробимо це разом! Щойно прийшла ця влада, як заговорили про дефолт, і що пенсій не даватимуть, а діти нехай годують своїх батьків.
15.01.2021 16:58 Ответить
а тебе в Ольгино не без разницы, кацап?
15.01.2021 17:10 Ответить
В энергетике есть понятие как перекос фаз, сначала у нас перекос на 73%, потом перекос на 254человека, а теперь полный перекос в мозгу и короткое замыкание, но осознание того, что все происходящее у нас из- за самих нас -НЕТ.
15.01.2021 14:58 Ответить
Бубачка нипричем, он хароший, эта все парашенка.
15.01.2021 15:10 Ответить
Это еще цветочки ягодки будут как в УНР 1918-1933.

Населению именно населению "какая разница" как и тогда.
15.01.2021 15:25 Ответить
"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 742
15.01.2021 15:29 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26143257.html Доцарювались (c)
Ну что, соскучились по веерным отключениям электричества? Их есть у нас!
Глава УкрЭнерго просит согласования у ио министра энергетики Витренко утвердить график отключений по стране до октября. Угля - нет.

Выглядит как флеш рояль: сидеть в темноте на удалённой работе/учёбе, без вакцины, с повышенными тарифами на всё и в локдаунах. Хуже не будет, хоть паржом.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3836776006384068 Nick Vest
15.01.2021 15:37 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26142548.html Фото дня

Обурені громадяни України блокують трасу в Буковелі через підвищення тарифів.

"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 2497
15.01.2021 15:39 Ответить
Главное,что бы перед отключениями цену зебилам подняли в несколько раз. Хочу,что бы лоботомированных поклонников нынешнего полшестого типало от фразы,,хуженебулет,,. Что бы холодным потом обливались при выражении,,паприколу,,. Должны наесться своего говна по самые гланды.
15.01.2021 15:48 Ответить
Ахахах)))) А оце уже покращення з покращень! Вітаю 73%!
15.01.2021 15:54 Ответить
Нужны не веерные отключения света, а веерные увольнения тупых и воровитых чиновников, доведших страну до этого.
15.01.2021 15:59 Ответить
Вы просто не знайте какое это счастье, когда видишь ту чернь голосовавшую за клоуна, стоящую в очередь для оплаты ЖКХ и в своей дрожащей руке держит последние копейки...Я прямо молодею, цвету и пахну...Холопу-место в стойле...А в стойле свет не обязательно включать...
15.01.2021 16:06 Ответить
Холопу-место в стойле...А в стойле свет не обязательно включать...

Этточно

"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 8228
15.01.2021 17:23 Ответить
Завгар сбежал,а его лохторат ПРасы остались гадить. Осла еа трон взгомоздили и ждут халявы.
15.01.2021 21:25 Ответить
Бедная Украина, в который раз на одни и те же грабли...
15.01.2021 16:07 Ответить
Только вчера на Цензоре была новость, что Украина будет экспортировать электричество в Румынию и ещё куда-то.Сегодня уже самим не хватает!
Будем экспортировать в Румынию, но при этом будем импортировать с Беларуси.Будем импортировать с Беларуси, но свои блоки АЭС останавливаем. Свои АЭС останавливаем, но электричества нам не хватает.Электричества нам не хватает, но мы будем экспортировать его в Румынию! Круг замкнулся...
Такого дебилизма нигде в мире больше нет!...
15.01.2021 16:13 Ответить
Это успех...
15.01.2021 16:17 Ответить
Это на ЧЬИХ теплоэлектростанциях не хватает угля?
15.01.2021 16:18 Ответить
На бениных
15.01.2021 22:04 Ответить
Мы ж при Порохе лишнюю электроэнергию продавали в Европейский союз. Что случилось, зеленые твари?
15.01.2021 17:02 Ответить
вдруг оказалось, что во власти нужно не только видосики снимать и лапшу зе массе на уши развешивать, а и еще что то делать.
Почему то в стране ничего само собой работать не хочет ....
Парадокс ...
15.01.2021 17:09 Ответить
Та чому "в стране ничего само собой работать не хочет", навпаки, деякі працюють:

"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 8995
16.01.2021 08:17 Ответить
Ви що знаєте чим вона працювала . Може губами
16.01.2021 12:04 Ответить
а хто це?
16.01.2021 12:34 Ответить
Це - міністр..
16.01.2021 22:04 Ответить
А губки мозолистые..рабочие
16.01.2021 22:15 Ответить
Було скиглення із кутка олігархату і місцевих манкуртів, які будували свій бізнес на московії: " он нє дасть нам работать", а потім з'явилися "свинарчуки" і циганська пошта, що Пороха не підтримувати на виборах.
15.01.2021 19:06 Ответить
При порохе не только элктро энергию но и деньги в офшеры и планы поповышению тарифов досрочно перевыполнялись хрен редьки не слаще. Жить по конституции вот что надо научиться . Не свиньи корыта власник страны и державы ,а громады власник -харития самоуправления ст. 142 ,143 конституции.
16.01.2021 03:33 Ответить
"Укрэнерго" аргументирует введение веерных отключений электроэнергии из-за того, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов

ГИ - ГИ - ГИ, ну що сердешні НАГОЛОСУВАЛИСЬ ЗА ГОЛОБОРОДЬКА
15.01.2021 17:11 Ответить


"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 1130
16.01.2021 01:56 Ответить


"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 2957
16.01.2021 02:03 Ответить
ЯКЕ Ж ВОНО ТІЛЬКИ ТУПЕ
ТУПЕ ЦЕ НАВІТЬ ЩЕ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ
У Зе В ГОЛОВІ МАБУТЬ ОДИН РАДЯНСЬКИЙ ТАРГАН БІГАЄ І БІЛЬШЕ НІЧОГО
15.01.2021 17:13 Ответить
и долго еще таракан ахметов будет издеваться над Украиной и украинцами??? может пора у этого рыжего "инвестора" отбирать теплоэлекростанции, которые эта гнида УКРАЛА у украинцев????!
15.01.2021 17:53 Ответить
Ахметов, перелогинься !
16.01.2021 11:20 Ответить
А разве Украина ещё не в эуропэ?Там давно действуют веерные отключения света....
15.01.2021 17:54 Ответить
Докки це бидло, при владі, будумо тепіти !!!
15.01.2021 18:11 Ответить
Ага, это вот это быдло владеет электростанциями? Или шахтами? Вы народу не втирайте, наш враг - олигархия, и тарифный майдан скорее развяжет гражданскую войну, чем уйдет без крови олигархов.
15.01.2021 18:37 Ответить
А причем здесь Зе? Олигархия крутит гайки и сваливает на некомпетентность президента.
Но пусть они ски рискнут отключить зумеров от интернета отрубив свет. Эти отбитые тиктокеры устроят такое, что БЛМ покажется мирным протестом.
15.01.2021 18:35 Ответить
Нет, он конечно, ни причем. Это же не он с пеной у рта и соплями в носу тыкал Порошку предьяву на стадионе про олигархов, Роттердам плюс и прочую х@ету, и божился побороть их всех и коррупцию в придачу.
15.01.2021 23:09 Ответить
Так что, из-за его предъяв, олигархи стали чистенькими, и Зе - враг номер один? Вы там в своей ПЕС совсем края попутали? Презерведенты приходят и уходят, а олигархия - стоит. Значит наш враг не марионетки, а рука, которая их держит.
16.01.2021 11:10 Ответить
Вашого афериста посадили в крісло президента, щоб він допоміг олігархам до кінця обідрати дурний нарід.
16.01.2021 12:07 Ответить
Ринок електроенергії запустили, зеленої 10%, тарифи, як обіцяли, падають, енергонезалежність забезпечена і що Вам не подобається?
15.01.2021 18:38 Ответить
Что за ахинею Высоцкий несет??? В 2014 были веерные отключения почти месяц! Шо, память отшибло, или его это не коснулось???
15.01.2021 18:44 Ответить
Ну что ты прицепился - ему сказали так написать, вот он и написал!
15.01.2021 19:49 Ответить
Так таки вугілля?
15.01.2021 18:45 Ответить
Только сегодня узнала, что ликвидировали тариф село, отопление
Мы отказались от газа, ради тарифа, установили счётчик и К' теперь суммы будут неподъёмными для меня, реально обхохочешься
Прощай дубовые посадки, да просто все что пилится на дрова, селяне не в состоянии оплачивать новые тарифы
Зеленский моральный урод, откаты Ахметова и прочих давно заменили ему не только совесть, но и мозг
15.01.2021 18:59 Ответить
Не счетчики надо было ставить , а на выборах думать.
16.01.2021 12:59 Ответить
какие 90-е??? декабрь 2013 года!
15.01.2021 19:14 Ответить
Рыжий кучмовский ублюдок Ахметка снова шантажирует страну - угля ему, видишь ли, мало. Переводи свои ТЭС на другие виды топлива, тварь
15.01.2021 19:48 Ответить
Чистая тварь. Он для этого и строил свою монополию.
15.01.2021 19:57 Ответить
В 2014 Польша и Япония предлагали переоборудовать наши ТЭЦ под другие марки угля и виды топлива, уйти от антрацита. Так Демчишин, ставленник Порошенко, отказался!
Зато http://argumentua.com/stati/kak-medvedchuk-i-ko-vparivayut-ugol-ukraine появилась схема продажи лугандонского угля под видом африканского по ценам "смешным". У Медведчука сразу финансовые дела пошли в гору, благодаря Порошенко.
16.01.2021 11:09 Ответить
Да, было такое, помню
16.01.2021 11:25 Ответить
Привіт 90 ті!
15.01.2021 20:12 Ответить
товарищи! да здравствует совецкий саюз
15.01.2021 21:22 Ответить
Туши свет! Народ быстрее зачухается.
15.01.2021 21:11 Ответить
Надо возвращать Порошенка, иначе Зелинский страну развалит.
15.01.2021 21:25 Ответить
Це нам наказание за те що народ не восприняв ідею Ротердам+ від олігархів Петі і Ахмета.
15.01.2021 22:10 Ответить
я за что бы при свечах всю зиму .. зеублюдки закусили бы по полной ...
15.01.2021 21:28 Ответить
в с еверному рейху предрікають, що підвищення ціни на газ на нафту тимчасове. А нашу ушлепки розлять вигляд, що це вічне. Три барчука роблять взаємовиключні твердження. Ніхто з них не хоче бути під ударом долі. А олігархам пофіг - замутити потрібно, щоб ніхто не розібрався. Ігорю Валерійовичу предстоїть "дорога дальняя", Ахметову пора збиратися, але хоче потягнути, коли америкоси введуть санкції проти ВТБ. ждем першого відключення, бубоносу таки прищемлять прибор при грі на фортепіано
15.01.2021 22:10 Ответить
зараз ОПУ розучує новий гімн- смело товарищи в ногу, духом окрепнем в борьбе ..... Поки що одна какофонія, заслужений ..... мовчить. Товариші не можуть утворити колони, всі бояться йти першими відключати світло 73 процентам.
15.01.2021 22:14 Ответить
Нет в мире страшнее напасти,
Чем зеленый идиот у власти.
15.01.2021 23:05 Ответить
Алло! ви не знаєте де барига, ну отой що з Роттердам+ розбагатів.. Нехай бєнядіктова знайде і баригу і схему. Я наморозила продуктів зі здоровою їжею , воно або пропаде, або мене розірве як я то всё пошамкаю, щоб не пропало.
16.01.2021 00:23 Ответить
Так вот зачем Ахметов сделал всё для уменьшения атомной генерации.
Надо просто открыть дело о злостном саботаже и сотрудничестве с агрессором.
16.01.2021 00:23 Ответить
В случае введения этого бреда нужно сразу подавать коллективные иски. Дефецит эти суки создают искуственно!
16.01.2021 00:24 Ответить
16.01.2021 00:52 Ответить
Зе-Дурко Доуправлялся ! хе-хе
16.01.2021 01:15 Ответить
Ну що, Шмигаль, допомогла тобі зелена енергетика?
16.01.2021 02:15 Ответить
друзья мне кажеться пока свет не выключили стоит запастись электричеством
16.01.2021 02:24 Ответить
точно, батареек много не бывает !
16.01.2021 11:27 Ответить
Боюся що ситуація значно гірша ніж пише у статті. У мене в селі світло вже другий день як відключають. В ночі, по пів-години, пару раз за ніч. Я думав що то аварії, але відключають усе село і таке враження що по графіку.
16.01.2021 04:39 Ответить
У Ахметки і Фірташках все прораховано за наш рахунок!!!
16.01.2021 07:52 Ответить
причем это было сделано лет 20-25 назад и на 100 лет вперед
16.01.2021 11:29 Ответить
"Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії - Цензор.НЕТ 9138
16.01.2021 09:03 Ответить
Через злиття влади та бізнесу маємо нечесний корумпований монопольний псевдо ринок.
16.01.2021 10:15 Ответить
План таваріщя Путєна нєукоснітєльно виполняєцца.
16.01.2021 10:51 Ответить
Надо возвращать и наращивать объемы атомной энергетики Украины до 80%, т.к. это наиболее дешевый вид электричества.
А угольная энергетика должна служить не средством обогащения Ахметова и поддержки сепаров, а просто как запасной зонтик, на всякий случай.
16.01.2021 11:03 Ответить
сам хоть понял? а чего не 100%?
16.01.2021 12:14 Ответить
Путіну атомна енергетика України як серпом по ...
19.01.2021 11:19 Ответить
Юля отключала не веером будучи начальницей Украины...,Кучмисты и не такое умеют...
16.01.2021 12:15 Ответить
Во крутяк , я два года назад был уверен , что Осел Оманский откатит нас в 14 год , но только с дефолтом , но Осел превзошел все мои ожидания , мы рванули сразу в 90-е .Скоро еще разгул преступности начнется и все : Здравствуй моя молодость.
16.01.2021 13:03 Ответить
