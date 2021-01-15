"Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии. ДОКУМЕНТ

"Укрэнерго" аргументирует введение веерных отключений электроэнергии из-за того, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов.

Об этом на своей странце в Facebook написал журналист, экс-нардеп Сергей Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все наблюдаем, как нарастают кризисные явления в энергетике. И тарифы - это просто эхо хаоса. Ко мне в руки попал один документ. Это письмо от председателя правления "Укрэнерго" к и. о. министра энергетики Юрию Витренко. Этим письмом "Укрэнерго" просит Министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии. В этом письме "Укрэнерго" в том числе признает, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов", - сообщил журналист.

"Последний раз веерные отключения электроэнергии происходили в Украине в конце 90-х. Острую фазу войны, в результате которой у нас испарилось 20% экономики мы прошли без такого коллапса в энергетике. Даже успели отказаться от российского газа! Спасибо Владимиру Александровичу и его окружению за профессионализм! Отбросить страну на два десятилетия назад за 1,5 года - это действительно достижение!" - резюмировал Высоцкий.

