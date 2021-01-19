Ситуація з запасами вугілля - критична, - "Укренерго"
На електростанціях України склалася критична ситуація з запасами вугілля: довелося додатково включити в роботу 6 блоків 3 ТЕС на газі і попросити про аварійну допомогу з Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 18 січня запаси вугілля на ТЕС (усіх марок) від початку листопада 2020 зменшилися в 5,2 рази до 487,5 тис тонн, із них газового вугілля - в 7,5 рази до 283,6 тис тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тис тонн", - сказано в повідомленні.
Через це з понеділка, 18 січня в роботу на 3 ТЕС включили 6 додаткових блоків на газі та отримали аварійну допомогу з Білорусі.
"Звертаємо увагу, що жодних відключень будь-яких категорій споживачів за минулий тиждень і станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) промислових підприємств не застосовувалися і поки не плануються до застосування", - сказано в повідомленні.
В "Укренерго" також відзначили, що аварійна допомога з Білорусі надається згідно з новими договорами про постачання електроенергії, підписаними з "Біленерго" 30 грудня 2020 року.
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Умник, до речi тоже пишется раздельно.
Среди них 33 шахты "государственные" а 46 шахт в частной собственности в основном кацапских или прокацапских собственников.
В среднем "украинские" шахты добывают в год 30 000 000 миллионов тонн угля но ни государство ни хозяева "почему-то" украинским шахтерам не оплачивают их тяжелый труд вообще или оплачивают, но иногда.
Кто из дураков еще не понимает или не догоняет объясняю, это всего лишь один из этапов обыкновенной со смертями Гибридной Войны кацапов против Украины.
Але за останній рік скільки було таких злодійств з зарплатами для українських шахтарів, коли вони на знак протесту тижднями не виходили з шахт ? Це що, нормально ?
разве что в миллионный раз про Липецкую фабрику Пороха ныть начнут
К зиме никто не готовился? Внезапные морозы?
Что значит, запасы угля критические?
А планы вы как строили и какими расчетами подтверждали?
Либо наглое воровство, либо вопиющая некомпетентность и хз, что хуже