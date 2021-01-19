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Ситуація з запасами вугілля - критична, - "Укренерго"

Ситуація з запасами вугілля - критична, -

На електростанціях України склалася критична ситуація з запасами вугілля: довелося додатково включити в роботу 6 блоків 3 ТЕС на газі і попросити про аварійну допомогу з Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 18 січня запаси вугілля на ТЕС (усіх марок) від початку листопада 2020 зменшилися в 5,2 рази до 487,5 тис тонн, із них газового вугілля - в 7,5 рази до 283,6 тис тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тис тонн", - сказано в повідомленні.

Через це з понеділка, 18 січня в роботу на 3 ТЕС включили 6 додаткових блоків на газі та отримали аварійну допомогу з Білорусі.

"Звертаємо увагу, що жодних відключень будь-яких категорій споживачів за минулий тиждень і станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) промислових підприємств не застосовувалися і поки не плануються до застосування", - сказано в повідомленні.

В "Укренерго" також відзначили, що аварійна допомога з Білорусі надається згідно з новими договорами про постачання електроенергії, підписаними з "Біленерго" 30 грудня 2020 року.

Читайте також: Вугільна генерація вперше перевищила атомну. "Брудні" енергоблоки вже другу добу труять українців, - "слуга народу" Мариковський. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Білорусь (7922) ТЕС (916) вугілля (2470) Укренерго (2681) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+35
Ситуация с запасами угля - критическая, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 9974
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19.01.2021 18:22
+27
Ситуация с запасами угля - критическая, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 5478
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19.01.2021 18:19
+23
Нах тот уголь !!! это проблема Ахмета... Запускайте АЭС - и проблема уйдет сама собой..
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19.01.2021 18:19
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Тварюки зебільні, 73% ідіотів, вас, гнид, в квітні 19-го попереджали! Пояснювали, просили, але впороте бидло вирішило, що воно здатне щось там вирішувати. Ну і що, нарішали, падлюки? А це ж ще не кінець, далі, блін, буде...
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19.01.2021 18:45 Відповісти
Та фігня. Зараз іван суліма з Татьяною Лайф роскажуть що це все Порох ніяк не набарижиться.
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19.01.2021 18:47 Відповісти
Так це тільки початок..от скоро пенсіі почнуть затримувати..і зебільчата побіжать годувати голодних батьків.....ото одразу дійде шо таке,,какая разніца"
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19.01.2021 20:02 Відповісти
Ситуация с запасами угля - критическая/ Слишком много ветровых и солнечных электростанций -убеждают слуги Ахметова и Коломойского.
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19.01.2021 18:48 Відповісти
Електроенергія в коментаторів є, отже усе в Україні норм, коментуйте собі і далі на здоров'я!)))
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19.01.2021 18:51 Відповісти
Електроенергія є, вода є, газ є, високі зарплати є, Буковель є. Що ще цім клятим порохоботам не вистачає?
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19.01.2021 19:01 Відповісти
Багатьом не вистачає елементарного- мізків.
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19.01.2021 19:06 Відповісти
Таки да. И без мозгов в Украине 73%.
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19.01.2021 19:32 Відповісти
Десь 95%, як і в цілому у світі.
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19.01.2021 19:33 Відповісти
У нас 73%. Доведено виборами 2019. Зараз вже менше.
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19.01.2021 19:39 Відповісти
73% від чого?
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19.01.2021 19:55 Відповісти
Від загальної кількості виборців які проголосували за головзебіла в 2019.
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19.01.2021 20:00 Відповісти
Тобто розуміння, що 73% це ніпрощо, є?
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19.01.2021 20:03 Відповісти
Що ні про Що? Думку свою можеш сформулювати конкретніше. На твоє питання я відповів дуже конкретно.
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19.01.2021 20:19 Відповісти
По відношенню до українців 73% це ніпрощо, просто мем. А я казав про конкретні 95%. В які ти точно входиш.
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19.01.2021 20:25 Відповісти
Я порохобот. І прошу до 73% або 95% мене ні в якому разі не відносити. Доречі, про Що пишеться окремо.
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19.01.2021 20:28 Відповісти
Та я бачу, що ти тупак.
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19.01.2021 20:30 Відповісти
А от за образи летиш в спам.
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19.01.2021 20:42 Відповісти
Доречі, про Що пишеться окремо.

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Умник, до речi тоже пишется раздельно.
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20.01.2021 08:34 Відповісти
від тих хто прийшов..а так 44.5%
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19.01.2021 20:04 Відповісти
Тобто менше половини.
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19.01.2021 20:07 Відповісти
В Украине, без оккупированых кацапами территорий Дамбасалугандонии, на данный момент работают 79 шахт по добыче первосортного угля, которого фуй найдешь в Лугандонии.
Среди них 33 шахты "государственные" а 46 шахт в частной собственности в основном кацапских или прокацапских собственников.

В среднем "украинские" шахты добывают в год 30 000 000 миллионов тонн угля но ни государство ни хозяева "почему-то" украинским шахтерам не оплачивают их тяжелый труд вообще или оплачивают, но иногда.
Кто из дураков еще не понимает или не догоняет объясняю, это всего лишь один из этапов обыкновенной со смертями Гибридной Войны кацапов против Украины.
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19.01.2021 18:57 Відповісти
Тобто дурні шахтарі працюють без гарантованої з/п, ви це щойно сказали?
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19.01.2021 19:07 Відповісти
Ці люди не дурні а наші українські люди, котрі усе своє житя проробили на шахті.
Але за останній рік скільки було таких злодійств з зарплатами для українських шахтарів, коли вони на знак протесту тижднями не виходили з шахт ? Це що, нормально ?
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19.01.2021 19:40 Відповісти
Я їх не один раз бачив у Киеві з касками в руках, якими вони цокотіли об асфальт. І це було точно не в останній рік.
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19.01.2021 19:51 Відповісти
Ті що цокали касками якраз були з лугандонії а не з Західної чи з Центральної України, ти щось переплутав. До побачення. ти мені вже набрид.
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19.01.2021 20:10 Відповісти
Дурні вимірюються не місцем роботи, а наявністю каски. Цокоти своєю далі.)))
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19.01.2021 20:15 Відповісти
Та пішов ти Нах, прокацапський "добродію".
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19.01.2021 20:27 Відповісти
Не вийде, ти там давно уже усе місце зайняв.
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19.01.2021 20:28 Відповісти
100% согласен. Государственные ТЭС под Беней а он покупает уголь с раши. Ахметовские шахты стоят для шантажа. Так что все правильно. Сейчас еще газ у врагов будем покупать а там и воду в Крым нашару давать придется как в свое время за долги за газ бомбардировщики из Прилук и Узина при Кучме отдали.
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19.01.2021 19:36 Відповісти
А те, что не успели отдать американцы порезали на металл.
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19.01.2021 23:06 Відповісти
Если себестоимость добычи 6-8 тыс. грн./т, а рыночная цена - 3 - 3,5, то возникает вечная проблема дотаций. Вот сейчас припекло, и будут покупать уголь по любой цене, а потеплеет и опять шахтеры лесом.
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19.01.2021 20:34 Відповісти
свои аэс остановить, покупать у беларуси на росийской аэс- гешефт шмаркли
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19.01.2021 19:03 Відповісти
нет ума сжигайте газ золотой
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19.01.2021 19:10 Відповісти
Де бустууга- Таня Лайф і Леонид Днипро ? Позамерзали в своїх будках щей гівна в роти понабирали : ущербні істоти!!!
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19.01.2021 19:11 Відповісти
нужны они тебе ? что они нового скажут ?
разве что в миллионный раз про Липецкую фабрику Пороха ныть начнут
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19.01.2021 19:21 Відповісти
Таня Лишбынепорошенко теперь появляется здесь под ником Таня Язанегонеголосовала,кагбы сменила иммидж или погоняло.
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19.01.2021 20:48 Відповісти
атомные электростанции задействовать-вера не позволяет?
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19.01.2021 19:40 Відповісти
Как тут ********** не нравятся коменты про заглушеные АЭС и покупку Э/Э у беларусской губернии параши.
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19.01.2021 19:44 Відповісти
Весьмир отказался от угля...переходіть на газ... його у сховищах багато дуже
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19.01.2021 19:45 Відповісти
Весь мир откажется от угля лет через 50-100.
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19.01.2021 20:35 Відповісти
кінець епохи бариг в дії..
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19.01.2021 21:23 Відповісти
а де ж ви козлота квартальна були до того як не було критичної ситуації?
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19.01.2021 22:41 Відповісти
Дебільним правітелям "Амстердам" поможе!
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19.01.2021 23:14 Відповісти
Вот, как, блеать?
К зиме никто не готовился? Внезапные морозы?
Что значит, запасы угля критические?
А планы вы как строили и какими расчетами подтверждали?
Либо наглое воровство, либо вопиющая некомпетентность и хз, что хуже
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20.01.2021 05:31 Відповісти
хуже когда и то и другое одновременно
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20.01.2021 06:24 Відповісти
Ю.Тимошенко в свое время приняла закон о престиже труда шахтера,тогда при министре Бойко вводились новые лавы,а сейчас кто об этом говорит,так о каком угле может идти речь?В свое время,с кем я работал,уже давно работают на шахтах Чехии, Польшы,Германии и обратно не собираются.Семьи там и жизнь они в Украине уже не видят,а нам пенсионерам уже поздно начинать новую жизнь.Я не вижу просвета в этой стране,дай Бог чтобы я ошибался,может и в нашей стране появится свой достойный ПРЕЗИДЕНТ и правительство,которых в веках люди будут помнить добрым словом.Блазень повинен виступати на сценi,а не в ролi президента...
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20.01.2021 06:06 Відповісти
Как в средней по населению стране с несколькими АЭС могут вообще возникать проблемы с электроэнергией???
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20.01.2021 08:26 Відповісти
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