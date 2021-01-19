Ситуація з запасами вугілля - критична, - "Укренерго"

На електростанціях України склалася критична ситуація з запасами вугілля: довелося додатково включити в роботу 6 блоків 3 ТЕС на газі і попросити про аварійну допомогу з Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 18 січня запаси вугілля на ТЕС (усіх марок) від початку листопада 2020 зменшилися в 5,2 рази до 487,5 тис тонн, із них газового вугілля - в 7,5 рази до 283,6 тис тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тис тонн", - сказано в повідомленні.

Через це з понеділка, 18 січня в роботу на 3 ТЕС включили 6 додаткових блоків на газі та отримали аварійну допомогу з Білорусі.

"Звертаємо увагу, що жодних відключень будь-яких категорій споживачів за минулий тиждень і станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) промислових підприємств не застосовувалися і поки не плануються до застосування", - сказано в повідомленні.

В "Укренерго" також відзначили, що аварійна допомога з Білорусі надається згідно з новими договорами про постачання електроенергії, підписаними з "Біленерго" 30 грудня 2020 року.

Читайте також: Вугільна генерація вперше перевищила атомну. "Брудні" енергоблоки вже другу добу труять українців, - "слуга народу" Мариковський. ІНФОГРАФІКА